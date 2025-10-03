The OpenNET Project / Index page

Избран новый президент Фонда свободного ПО

03.10.2025 08:30

Объявлено о назначении Яна Келлинга (Ian Kelling) на пост президента Фонда свободного ПО. С 2020 года должность президента Фонда СПО занимал Джеффри Кнаут (Geoffrey Knauth), а до этого президентом являлся Ричард Столлман, который был вынужден уйти с данного поста после обвинений в поведении, недостойном лидера движения СПО, и угроз разрыва отношений с СПО некоторых сообществ и организаций.

Ян Келлинг с 2017 года трудоустроен системным администратором Фонда СПО и в 2021 году, после реструктуризации процессов управления организацией, вошёл в совет директоров в качестве участника, представляющего мнение персонала Фонда. До 2017 года Ян помогал Фонду СПО в качестве волонтёра. Кроме работы в Фонде СПО Ян участвовал в разработке и исправлении ошибок во многих открытых проектах, включая GNU Emacs, Debian, Fedora, Arch Linux и Mediawiki.

Ян отмечен, как участник совета директоров, сочетающий технические знания, позволяющие авторитетно высказываться по большинству вопросов свободного ПО, с налаженной связью с сообществом и способностью доносить идеи в публичных выступлениях. Ричард Столлман охарактеризовал Яна как проявившего здравый смысл и твёрдую приверженность движению свободного ПО. По мнению Джеффри Кнаута, сложившего с себя полномочия президента Фонда СПО, в ходе своей работы в совете директоров Ян продемонстрировал полное понимание философии свободного ПО и её применение в современных реалиях, а также способность распознавать угрозы свободе пользователей, возникающие по мере развития новых технологий.



  • 1.1, Аноним (1), 08:57, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что за должность такая? На что влияет? Какую объективную пользу приносит окружающим? На что способен "президент Фонда свободного ПО", кроме изменения контента на одном редкочитаемом сайте?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:00, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он может заходить в высокие кабинеты и просить там денег. Больше ни зачем не нужен.
     
     
  • 3.22, Это я (?), 10:33, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какая мелочь)) Деньги это самое важное. Чем больше выпросит, тем больше получит влияние в фонде. А еврею много дадут земляки из корпораций хотя бы ради того, чтобы подмять под себя организацию. Ну и просто по дружбе. Помощь землякам никогда пропадает даром. Это вещь которую русские не понимают, они читают сказки розенбаум.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 11:25, 03/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:35, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он теперь может устраиваться директором в корпорации. Занимайте очередь в волонтеры
     
     
  • 4.37, Это я (-), 11:15, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты сам придумал.
     
  • 4.38, Это я (?), 11:17, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он теперь может возглавить протест как подставные борцуны. Не, не слышал. Апеллировать к хорошим людям будучи засланным казачком. козел что ведет баранов. Не не слышал.
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 11:22, 03/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, анон (?), 09:21, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Какую объективную пользу приносит окружающим?

    А какую объективную пользу приносит любой совет директоров любой крупной компании?

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:34, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какую объективную пользу приносит любой совет директоров любой крупной компании?

    Вбиваете в поиске "обязанности совета директоров". Читаете информацию.

     
  • 3.14, нах. (?), 09:36, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вот соседнему отделу - шестнадцать лямов дали. (ржублей, к сожалению, не долларов)

    По-моему - вполне объективная польза.

     
  • 3.18, Это я (-), 10:24, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короче они подписывают готовые решения и всякие бумажки. Ответственность несет тот, кто их написал.
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:31, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    задача совета директоров перед акционерами приносить максимальные дивиденды.
    Задача совета директоров перед самими собою это максимизировать размер золотых парашутов.
    Если совет директоров косячит или брыкает, то его меняют на раз-два.
     
     
  • 4.26, Это я (?), 10:36, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они слишком много знают, чтобы отнять у них парашют. Начальников не обижают никогда. История знает случаи обильного награждения провальных менеджеров.
     
  • 3.27, Это я (?), 10:37, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одобряют, подписывают бумаги написанные кем-то другим. В случае чего виноват стрелочник.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:15, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торговать лицом и выклянчивать деньги у корпораций.
     

  • 1.6, Жироватт (ok), 09:10, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Столлманоимитатор, не идентичный натуральному
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:16, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    улыбка наивная, походка нетренированная. подстава
     
     
  • 2.11, Velikiy (?), 09:32, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0 наивности. где ты ее там увидел? идет уверенно.

    зачем выдумываешь?

     
  • 2.19, Аноним (24), 10:26, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Волонтер -> сис. админ -> президент. И все сам.
     

  • 1.9, Fracta1L (ok), 09:19, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сисадмин идёт к успеху
     
     
  • 2.15, нах. (?), 09:36, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чо он админил - сайт ФСФ?

     

  • 1.20, Аноним (20), 10:29, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной крайний. Столмана турнули, так подобрал замену которая всё понимает. Учитывая, что недавно отметился ещё один мамонт,то там реально особый вайб.
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:34, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное - то, что RMS кандидатуру одобрил.
     
  • 1.25, Аноним (21), 10:36, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ян Келлинг с 2017 года трудоустроен системным администратором Фонда СПО
    >в 2021 году, после реструктуризации процессов управления организацией, вошёл в совет директоров в качестве участника, представляющего мнение персонала Фонда.
    >Кроме работы в Фонде СПО Ян участвовал в разработке и исправлении ошибок во многих открытых проектах, включая GNU Emacs, Debian, Fedora, Arch Linux и Mediawiki.

    Короче типичный выскочка активист из "профсоюза" если бы он был в фонде.

     
  • 1.28, Аноним (21), 10:37, 03/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где цифры? Почему ни слова о том сколько он зарабатывает и сколько денег планирует принести.
     
     
  • 2.31, 1 (??), 10:43, 03/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там все волонтеры
     

