Избран новый президент Фонда свободного ПО

Аноним (1), 08:57, 03/10/2025
Что за должность такая? На что влияет? Какую объективную пользу приносит окружающим? На что способен "президент Фонда свободного ПО", кроме изменения контента на одном редкочитаемом сайте?
Аноним (2), 09:00, 03/10/2025
|
Он может заходить в высокие кабинеты и просить там денег. Больше ни зачем не нужен.
Это я (?), 10:33, 03/10/2025
|
Какая мелочь)) Деньги это самое важное. Чем больше выпросит, тем больше получит влияние в фонде. А еврею много дадут земляки из корпораций хотя бы ради того, чтобы подмять под себя организацию. Ну и просто по дружбе. Помощь землякам никогда пропадает даром. Это вещь которую русские не понимают, они читают сказки розенбаум.
Аноним (24), 10:35, 03/10/2025
|
Он теперь может устраиваться директором в корпорации. Занимайте очередь в волонтеры
Это я (?), 11:17, 03/10/2025
|
Он теперь может возглавить протест как подставные борцуны. Не, не слышал. Апеллировать к хорошим людям будучи засланным казачком. козел что ведет баранов. Не не слышал.
анон (?), 09:21, 03/10/2025
|
> Какую объективную пользу приносит окружающим?
А какую объективную пользу приносит любой совет директоров любой крупной компании?
Аноним (12), 09:34, 03/10/2025
|
> А какую объективную пользу приносит любой совет директоров любой крупной компании?
Вбиваете в поиске "обязанности совета директоров". Читаете информацию.
нах. (?), 09:36, 03/10/2025
|
У меня вот соседнему отделу - шестнадцать лямов дали. (ржублей, к сожалению, не долларов)
По-моему - вполне объективная польза.
Это я (-), 10:24, 03/10/2025
|
Короче они подписывают готовые решения и всякие бумажки. Ответственность несет тот, кто их написал.
|
Аноним (21), 10:31, 03/10/2025
|
задача совета директоров перед акционерами приносить максимальные дивиденды.
Задача совета директоров перед самими собою это максимизировать размер золотых парашутов.
Если совет директоров косячит или брыкает, то его меняют на раз-два.
Это я (?), 10:36, 03/10/2025
|
Они слишком много знают, чтобы отнять у них парашют. Начальников не обижают никогда. История знает случаи обильного награждения провальных менеджеров.
Это я (?), 10:37, 03/10/2025
|
Одобряют, подписывают бумаги написанные кем-то другим. В случае чего виноват стрелочник.
Velikiy (?), 09:32, 03/10/2025
|
0 наивности. где ты ее там увидел? идет уверенно.
зачем выдумываешь?
Аноним (20), 10:29, 03/10/2025
|
Очередной крайний. Столмана турнули, так подобрал замену которая всё понимает. Учитывая, что недавно отметился ещё один мамонт,то там реально особый вайб.
Аноним (21), 10:36, 03/10/2025
|
>Ян Келлинг с 2017 года трудоустроен системным администратором Фонда СПО
>в 2021 году, после реструктуризации процессов управления организацией, вошёл в совет директоров в качестве участника, представляющего мнение персонала Фонда.
>Кроме работы в Фонде СПО Ян участвовал в разработке и исправлении ошибок во многих открытых проектах, включая GNU Emacs, Debian, Fedora, Arch Linux и Mediawiki.
Короче типичный выскочка активист из "профсоюза" если бы он был в фонде.
Аноним (21), 10:37, 03/10/2025
|
Где цифры? Почему ни слова о том сколько он зарабатывает и сколько денег планирует принести.
