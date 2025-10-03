Избран новый президент Фонда свободного ПО

Объявлено о назначении Яна Келлинга (Ian Kelling) на пост президента Фонда свободного ПО. С 2020 года должность президента Фонда СПО занимал Джеффри Кнаут (Geoffrey Knauth), а до этого президентом являлся Ричард Столлман, который был вынужден уйти с данного поста после обвинений в поведении, недостойном лидера движения СПО, и угроз разрыва отношений с СПО некоторых сообществ и организаций.

Ян Келлинг с 2017 года трудоустроен системным администратором Фонда СПО и в 2021 году, после реструктуризации процессов управления организацией, вошёл в совет директоров в качестве участника, представляющего мнение персонала Фонда. До 2017 года Ян помогал Фонду СПО в качестве волонтёра. Кроме работы в Фонде СПО Ян участвовал в разработке и исправлении ошибок во многих открытых проектах, включая GNU Emacs, Debian, Fedora, Arch Linux и Mediawiki.

Ян отмечен, как участник совета директоров, сочетающий технические знания, позволяющие авторитетно высказываться по большинству вопросов свободного ПО, с налаженной связью с сообществом и способностью доносить идеи в публичных выступлениях. Ричард Столлман охарактеризовал Яна как проявившего здравый смысл и твёрдую приверженность движению свободного ПО. По мнению Джеффри Кнаута, сложившего с себя полномочия президента Фонда СПО, в ходе своей работы в совете директоров Ян продемонстрировал полное понимание философии свободного ПО и её применение в современных реалиях, а также способность распознавать угрозы свободе пользователей, возникающие по мере развития новых технологий.