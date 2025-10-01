Выпуск web-браузера Chrome 141

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 141. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 142 запланирован на 28 октября. Основные изменения в Chrome 141: Для части пользователей активирован интегрированный в браузер чат-бот Gemini, который может пояснять содержимое просматриваемой страницы и отвечать на связанные со страницей вопросы, не переключаясь с текущей вкладки. Для вызова Gemini в верхний правый угол экрана добавлена кнопка, при нажатии на которую выводится диалог, позволяющий задавать вопросы на естественном языке и выбирать вкладки, содержимое которых должен учитывать AI при формировании ответа. Поддерживается текстовое и голосовое общение с ботом. Возможность доступна для пользователей из США, имеющих доступ к приложению Gemini и использующих платформы macOS, iOS и Windows.

Включена защита от обращения к локальной системе (loopback, 127.0.0.0/8) или внутренней сети (192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 и т.п.) при взаимодействии с публичными сайтами. При попытке загрузки внутренних ресурсов браузер теперь станет выводить пользователю диалог с запросом подтверждения операции. Обращение к внутренним ресурсам используются злоумышленниками для осуществления CSRF-атак на маршрутизаторы, точки доступа, принтеры, корпоративные web-интерфейсы и другие устройства и сервисы, принимающие запросы только из локальной сети. Кроме того, сканирование внутренних ресурсов может использоваться для косвенной идентификации или сбору сведений о локальной сети.

Начался переход на более гранулированную модель изоляции процессов - "Origin Isolation", при которой каждый источник контента (origin - связка из протокола, домена и порта, например, "https://foo.example.com"), изолируется в отдельном процессе отрисовки. Так как увеличение дробления изоляции может привести к увеличению потребления памяти и росту нагрузки на CPU, новый режим изоляции включается только на системах, имеющих больше 4 ГБ ОЗУ. На маломощном оборудовании продолжит использоваться старый подход к изоляции, при котором в отдельном процессе изолируются все разные источники контента, связанные с одним сайтом (например, foo.example.com и bar.example.com). Возможность пока активирована для части пользователей, постепенно охват будет увеличиваться.

Включено применение политики "Same Origin" для API Storage Access API. Вызов "document.requestStorageAccess()" из кода, загруженного через iframe c другого сайта, по умолчанию теперь будет охватывать только сайт, с которого загружен этот iframe, а не сайт, на котором размещён iframe.

Добавлена эвристика для выявления на стороне клиента перехвата или перенаправления на внешние сайты поисковых запросов, вводимых в адресной строке или на странице, показываемой при открытии новой вкладки. Подобный перехват применяется некоторыми вредоносными дополнениями. Проверка осуществляется через сопоставление вводимых пользователем запросов с появлением страницы с результатами поиска. При выявлении подмены в режиме Safe Browsing на сервер Google отправляется телеметрия для более детального анализа, учитывающего телеметрию от разных пользователей.

На странице открытия новой вкладки в нижней панели, на которой показывается информация о дополнениях, влияющих на содержимое страницы новой вкладки, обеспечен показ сведений о работе на устройстве, к которому применяется централизованное управление.

На системах с профилями пользователей, привязанными к сторонним провайдерам аутентификации, реализована возможность выполнения удалённых команд администрирования, например, для очистки кэша или Cookie.

В API IndexedDB реализован метод getAllRecords(), позволяющий извлечь все записи из хранилища объектов (IDBObjectStore) и индекса (IDBIndex). getAllRecords() сочетает в себе функциональность методов getAllKeys() и getAll() для извлечения как первичных ключей, так и связанных с ними значений. В методы getAll() и getAllKeys() добавлен параметр "direction" для определения направления извлечения данных, что позволяет ускорить определённые операции чтения по сравнению с применением курсоров.

Добавлен API "WebRTC Encoded Transform" для обработки закодированных мультимедийных данных, передаваемых через RTCPeerConnection.

Добавлена поддержка атрибутов "width" и "height" для вложенных элементов <SVG>, размером которых можно управлять через CSS или SVG-разметку.

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Информация об исправленных уязвимостях в анонсе и трекере изменений отсутствует.



