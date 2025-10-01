The OpenNET Project / Index page

Обновление Firefox 143.0.3

01.10.2025 07:56

Доступен корректирующий выпуск Firefox 143.0.3, в котором устранено несколько проблем:

  • Откорректировано время срабатывания закрепления вкладки в форме постоянно видимого ярлыка после перетаскивания вкладки мышью в начало панели вкладок. Поведение перетаскивания для закрепления приближено к операции перетаскивания группы вкладок.
  • Решена проблема, не позволявшая обновить некоторые дополнения через Add-ons Manager.
  • Устранено регрессивное изменение, из-за которого перестало работать сворачивание и раскрытие секций на странице Firefox View.
  • Устранена ошибка в реализации хранилища для WebExtensions, приводившая к аварийному завершению во время запуска при установке некоторых дополнений, таких как Notefox.
  • Исправлена проблема, приводившая к нарушению работы интерфейса настройки содержимого панели (Application Menu [≡] > More Tools > Customize Toolbar) и некоторых клавиатурных комбинаций после открытия страницы с настройками дополнения ("Extension settings") после его установки.
  • Устранены длительные задержки (~5 секунд) при загрузке некоторых сайтов при работе из сетей, блокирующих UDP-пакеты.
  • Исправлена уязвимость (CVE-2025-11152), позволяющая обойти sandbox-изоляцию из-за целочисленного переполнения в компоненте Canvas2D.
  • Устранена уязвимость (CVE-2025-11153), приводящая к неверной генерации машинного кода JIT-компилятором в JavaScript-движке.


