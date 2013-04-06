Компания ByteDance представила своё решение для выполнения нескольких ядер Linux

Ну все ж очень просто - китайскокодеры не умеют в масштабирование на современных архитектурах (20летней давности). Это не только их болезнь, но у них она в рафинированном виде. Есть у тебя компьютер, с тером памяти и положим 4 слота по 60 или сколько там ща модно ядер.

Получаем разумеется numa, т.е. не все обращения к этой памяти одинаково полезны, не со всякого pci id в любое место можно дергать неглядя dma, и тому подобные мелочи жизни. Т.е. просто наивно запустить не 60 тредов а 90 - нельзя, из них половина попадет на ядро доступ из которого к памяти через внутреннюю шину будет в четыре раза медленнее (это при хорошем раскладе в 4). А потом еще и полезет к сетевой карте с теми же последствиями. А заниматься какой-то сложной разработкой да еще в связке с линуксным ведром где механизмов для взаимодействия с той numa кот наплакал - китайца не хотит. Поэтому просто попилим всю систему на куски по 64 гига (это уложится без всякой numa) и запустим на ней десять (линуксных)ядер. Вот так мы победили коварный американский делл, насовавший нам ненужных ресурсов в сервер! А, да, сделать это стандарными линуксными средствами виртуализации (читай - kvm) - не получается, потому что... правильно, с numa снова умеет работать примерно никак. А платить вм...бродкому - шыбкожырно для инвестируемых помоек и вообще они того гляди cрaнкции введут!

(потом конечно все равно заплатят, никуда не денутся, но подурить инв...финансовых спекулянтов еще пару лет удастся)