Компания ByteDance представила своё решение для выполнения нескольких ядер Linux

|1.1, 123 (??), 21:31, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Решение топ.
>для снижения накладных расходов и упрощения реализации отсутствует управляющий механизм и все ядра используют одну область изоляции (domain), т.е. ошибка в любом экземпляре ядра может привести к проблемам во всей системе
|2.9, Аноним (9), 23:18, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Поговаривают Жиа Тан как раз из этой компании. Её даже в Америке запретили как иноагентскую.
|3.14, пох. (?), 23:32, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
не запретили, а поделили. У них президентом агент Краснов, чего ж жынь тянов-то обижать.
Вот заставить их поделиться бабками - это по нашему, по маговски!
|1.3, Аноним (3), 22:05, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
То есть никакого расшаривания ресурсов. Кто первый загрузился, тот порезал все на кусочки и запустил всех остальных. Пока все играют по правилам никаких конфликтов по железу. Практически хардверное разделение.
|1.4, IdeaFix (ok), 22:18, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Без чтения первоисточника фраза
> В качестве области применения Parker упоминаются компьютеры
> с большим числом ядер CPU, с масштабированием задач на
> которых возникают проблемы.
вообще не отвечает на вопрос зачем оно сделано. ИМХО.
|2.6, пох. (?), 22:38, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну все ж очень просто - китайскокодеры не умеют в масштабирование на современных архитектурах (20летней давности).
Это не только их болезнь, но у них она в рафинированном виде.
Есть у тебя компьютер, с тером памяти и положим 4 слота по 60 или сколько там ща модно ядер.
Получаем разумеется numa, т.е. не все обращения к этой памяти одинаково полезны, не со всякого pci id в любое место можно дергать неглядя dma, и тому подобные мелочи жизни.
Т.е. просто наивно запустить не 60 тредов а 90 - нельзя, из них половина попадет на ядро доступ из которого к памяти через внутреннюю шину будет в четыре раза медленнее (это при хорошем раскладе в 4). А потом еще и полезет к сетевой карте с теми же последствиями.
А заниматься какой-то сложной разработкой да еще в связке с линуксным ведром где механизмов для взаимодействия с той numa кот наплакал - китайца не хотит.
Поэтому просто попилим всю систему на куски по 64 гига (это уложится без всякой numa) и запустим на ней десять (линуксных)ядер. Вот так мы победили коварный американский делл, насовавший нам ненужных ресурсов в сервер!
А, да, сделать это стандарными линуксными средствами виртуализации (читай - kvm) - не получается, потому что... правильно, с numa снова умеет работать примерно никак.
А платить вм...бродкому - шыбкожырно для инвестируемых помоек и вообще они того гляди cрaнкции введут!
(потом конечно все равно заплатят, никуда не денутся, но подурить инв...финансовых спекулянтов еще пару лет удастся)
|4.12, пох. (?), 23:29, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
то же самое, конечно (но теперь, уот - гипервизер этоваше - нинуна)
|3.10, Аноним (9), 23:23, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты ещё забыл упомянуть про истинно верные китайские архитектуры на которых никакой бродком и kvm даже работать не будет.
|4.11, пох. (?), 23:28, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
да брось, чего там истинокитайского в тех армах? Все работать будет, и даже патчи для луньсуня приняли в ведро, это ж тебе не байкал какой.
Но я не уверен что у них есть достаточно мощные платформы, на которых проблема станет видна.
(но если есть или будут - то разумеется, все повторится. не умеют китайцы в самостоятельную разработку, и скопируют разумеется, решение с интелов)
|1.17, Аноним (-), 03:12, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Опять китайцы свои поделки впаривают: ни документации(хотябы на китайском), ни примеров, ни утилиты управления. Похоже, что документацию и бинарники утилиты будут продавать. Не зря же они коммерческие площадки используют: Multikernel Technologies, Inc., Beijing ByteDance Technology Co., Ltd.
