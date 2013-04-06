The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Компания ByteDance представила своё решение для выполнения нескольких ядер Linux

23.09.2025 21:23

Китайская компания ByteDance, развивающая сервис TikTok, опубликовала в списке рассылки разработчиков ядра Linux патчи с реализацией системы Parker (PARtitioned KERnel), позволяющей запускать на одном компьютере одновременно несколько ядер Linux без применения традиционной виртуализации. По решаемым задачам Parker напоминает несколько дней назад представленный проект Multikernel, но отличается от него архитектурой и реализацией.

В Parker применяется секционирование имеющихся ядер CPU, памяти и устройств. Каждый запускаемый экземпляр ядра основывается на одном общем образе ядра, но может использовать разные настройки и оптимизации. Первое загруженное ядро (Boot Kernel) осуществляет распределение и секционирование аппаратных устройств. Остальные экземпляры ядра Linux (Application Kernel) работают только с привязанными к ними ядрами CPU, памятью и устройствами ввода/вывода.

В начальном варианте для снижения накладных расходов и упрощения реализации отсутствует управляющий механизм и все ядра используют одну область изоляции (domain), т.е. ошибка в любом экземпляре ядра может привести к проблемам во всей системе. В будущем планируют задействовать отдельные аппаратные возможности для изоляции экземпляров ядра. В качестве области применения Parker упоминаются компьютеры с большим числом ядер CPU, с масштабированием задач на которых возникают проблемы.

Для управления в Parker реализован интерфейс на базе kernfs, а для загрузки дополнительных экземпляров ядра в зарезервированные области памяти применяется kexec. Перед запуском дополнительных ядер первичное ядро освобождает ядра CPU, резервирует физическую память и отвязывает PCI-устройства для их использования в секционированном ядре. Для ввода/вывода за каждым ядром должно быть закреплено своё PCIe-устройство, такое как NVMe-накопитель или сетевой адаптер. После запуска экземпляра ядра оно не может взаимодействовать с другими ядрами.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/linux-...)
  2. OpenNews: Представлен Multikernel, механизм для одновременного выполнения нескольких ядер Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63931-parker
Ключевые слова: parker, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 123 (??), 21:31, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Решение топ.
    >для снижения накладных расходов и упрощения реализации отсутствует управляющий механизм и все ядра используют одну область изоляции (domain), т.е. ошибка в любом экземпляре ядра может привести к проблемам во всей системе
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 02:54, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не ошибайся
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:43, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ByteDance опубликовала патчи

    Надеюсь эти патчи останутся только у них:
    https://tech.co/news/bytedance-employees-chinese-state-media
    Просто у них такая репутация, что в итоге всё ухудшится и будут тратить время на перепроверку кода.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:18, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поговаривают Жиа Тан как раз из этой компании. Её даже в Америке запретили как иноагентскую.
     
     
  • 3.14, пох. (?), 23:32, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не запретили, а поделили. У них президентом агент Краснов, чего ж жынь тянов-то обижать.
    Вот заставить их поделиться бабками - это по нашему, по маговски!
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:05, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть никакого расшаривания ресурсов. Кто первый загрузился, тот порезал все на кусочки и запустил всех остальных. Пока все играют по правилам никаких конфликтов по железу. Практически хардверное разделение.
     
     
  • 2.5, penetrator (?), 22:19, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в каком месте оно хардварное?
     

  • 1.4, IdeaFix (ok), 22:18, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без чтения первоисточника фраза

    > В качестве области применения Parker упоминаются компьютеры
    > с большим числом ядер CPU, с масштабированием задач на
    > которых возникают проблемы.

    вообще не отвечает на вопрос зачем оно сделано. ИМХО.

     
     
  • 2.6, пох. (?), 22:38, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну все ж очень просто - китайскокодеры не умеют в масштабирование на современных архитектурах (20летней давности).

    Это не только их болезнь, но у них она в рафинированном виде.

    Есть у тебя компьютер, с тером памяти и положим 4 слота по 60 или сколько там ща модно ядер.
    Получаем разумеется numa, т.е. не все обращения к этой памяти одинаково полезны, не со всякого pci id в любое место можно дергать неглядя dma, и тому подобные мелочи жизни.

    Т.е. просто наивно запустить не 60 тредов а 90 - нельзя, из них половина попадет на ядро доступ из которого к памяти через внутреннюю шину будет в четыре раза медленнее (это при хорошем раскладе в 4). А потом еще и полезет к сетевой карте с теми же последствиями.

    А заниматься какой-то сложной разработкой да еще в связке с линуксным ведром где механизмов для взаимодействия с той numa кот наплакал - китайца не хотит.

    Поэтому просто попилим всю систему на куски по 64 гига (это уложится без всякой numa) и запустим на ней десять (линуксных)ядер. Вот так мы победили коварный американский делл, насовавший нам ненужных ресурсов в сервер!

    А, да, сделать это стандарными линуксными средствами виртуализации (читай - kvm) - не получается, потому что... правильно, с numa снова умеет работать примерно никак.

    А платить вм...бродкому - шыбкожырно для инвестируемых помоек и вообще они того гляди cрaнкции введут!
    (потом конечно все равно заплатят, никуда не денутся, но подурить инв...финансовых спекулянтов еще пару лет удастся)

     
     
  • 3.8, Мемоним (?), 23:12, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52310
    Это другое?
     
     
  • 4.12, пох. (?), 23:29, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то же самое, конечно (но теперь, уот - гипервизер этоваше - нинуна)

     
  • 4.13, Аноним (2), 23:29, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно.
     
  • 3.10, Аноним (9), 23:23, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё забыл упомянуть про истинно верные китайские архитектуры на которых никакой бродком и kvm даже работать не будет.
     
     
  • 4.11, пох. (?), 23:28, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да брось, чего там истинокитайского в тех армах? Все работать будет, и даже патчи для луньсуня приняли в ведро, это ж тебе не байкал какой.

    Но я не уверен что у них есть достаточно мощные платформы, на которых проблема станет видна.
    (но если есть или будут - то разумеется, все повторится. не умеют китайцы в самостоятельную разработку, и скопируют разумеется, решение с интелов)

     

  • 1.7, Аноним (2), 22:54, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От DeepSeek ожидать патчи в ядро ?
    https://habr.com/ru/news/948886/
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:03, 24/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.17, Аноним (-), 03:12, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять китайцы свои поделки впаривают: ни документации(хотябы на китайском), ни примеров, ни утилиты управления. Похоже, что документацию и бинарники утилиты будут продавать. Не зря же они коммерческие площадки используют: Multikernel Technologies, Inc., Beijing ByteDance Technology Co., Ltd.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру