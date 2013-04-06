The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Varnish-Cache 8.0. Смена имени проекта из-за торговой марки

22.09.2025 19:04

Пол-Хенинг Камп (Poul-Henning Kamp), один из известных разработчиков FreeBSD, участвовавший в создании таких систем, как MD5crypt, GEOM, GBDE и FreeBSD Jail, представил релиз Varnish-Cache 8.0, высокопроизводительного кэширующего прокси, предназначенного для работы в роли HTTP-акселератора. Проект распространяется под лицензией BSD и в своё время использовался в проектах Facebook, Wikimedia, Twitter, Vimeo, Tumblr, New York Times и Guardian.

Высокая производительность достигается благодаря применению многопоточности, мультиплексирования соединений при помощи вызовов epoll/kqueue и задействованию системных вызовов sendfile и madvise. На обычном оборудовании способен обработать поток в 20 Gbps и обеспечить ускорение отдачи запросов в 300-1000 раз. Кэш хранится в виртуальной памяти. Особенностью Varnish является способность собирать отдаваемые страницы по частям на стороне фронтэнда, определяя логику сборки на языке ESI (Edge Side Includes).

Varnish также предоставляет гибкую систему конфигурации, в которой допускается использование вставок на языке Си. Для конфигурации используется специальный язык VCL, который затем компилируется в исполняемый бинарный код. VCL позволяет описать политику обработки запроса: определить обрабатываемый контент, откуда его получить и как преобразовать перед отдачей. Базовая функциональность может расширяться через модули. Присутствуют механизмы балансировки нагрузки, учёта состояния и времени реакции бэкенд-серверов.

Вместе с анонсом новой версии объявлено о грядущем изменении имени проекта. Начиная со следующего выпуска "Varnish Cache" будет переименован в "Vinyl Cache" из-за претензий, связанных с торговой маркой Varnish, зарегистрированной на компанию Varnish Software, которая участвовала в разработке и финансово поддерживала открытый проект "Varnish Cache". 22 года назад разработка Varnish Cache была профинансирована норвежской газетой Verdens Gang, которая наняла Пол-Хенинг Кампа для написания кода, а компанию Linpro для сопровождения. Позднее из Linpro была образована компания Varnish Software. Сложилось так, что имя Varnish Cache ассоциировалось с открытым проектом, а Varnish Software с коммерческой компанией.

Возможность использования имени Varnish в названии открытого проекта было предоставлено по устной договорённости и Пол-Хенинг Камп не настоял на заключении письменного соглашения. До недавнего времени компания и открытый проект мирно сосуществовали, но затем в дело вмешались юристы по интеллектуальной собственности, позиция которых в том, что нельзя использовать имя Varnish Cache в любом контексте без явного разрешения.

Так как необходимость получения разрешения у Varnish Software помешала некоторым участникам присоединиться к разработке, была предпринята попытка договориться, но юристы продолжают заявлять, что имя Varnish Cache принадлежит компании Varnish Software и они допускают его использование открытым проектом при определённых ограничениях и наличии возможности накладывать вето. Varnish Cache не готов согласиться с данными ограничениями, так как намерен продолжать развиваться как независимый проект.

После переименования для дальнейшей координации разработки планируют создать некоммерческое партнёрство, которое будет действовать в юрисдикции Дании. В уставе определено, что организация не может владеть и распоряжаться деньгами. В числе целей заявлены: разработка, сопровождение и распространение программного обеспечения. К организации может присоединиться любой желающий после одобрения существующими участниками. Для управления будет организован комитет, избираемый участниками.

Основные новшества Varnish-Cache 8.0:

  • В фоновом процессе varnishd, принимающем запросы от клиентов, передающим запросы бэкендам и кэширующем ответ, реализован параметр "uncacheable_ttl" для определения времени жизни (TTL) объектов, помеченных некэшируемыми.
  • Значение параметра ban_any_variant по умолчанию выставлено в 0, при котором список блокировки применяется только к совпавшим вариантам объектов.
  • Передача команды stop теперь приводит к ожиданию завершения всех выполняемых транзакций (VCL-обработчиков).
  • Добавлена поддержка обращения из кода VCL к некоторым runtime-параметрам, используя синтаксис "param.<param_name>".
  • Добавлена возможность переопределения логики формирования ответов "304 Not Modified".
  • Удалены устаревшие VMOD-функции std.real2integer(), std.real2time(), std.time2integer() и std.time2real(), вместо которых следует использовать синтаксис "std.integer(real=std.round(...), fallback=...)" или "std.integer(time=..., fallback=...). Функция format_rfc1123() переименована в cookie.format_date().
  • В VUT и varnishtest обеспечена запись трассировок стека в лог после аварийного завершения.
  • В утилиту varnishadm добавлена переменная "obj.last_hit", которую можно использовать для организации удаления объектов из кэша, к которым давно не было обращений.
  • В утилиту varnishstat добавлены новые счётчики статистики VCP.ref_hit, VCP.ref_miss, transit_stored и transit_buffered


  1. Главная ссылка к новости (https://varnish-cache.org/list...)
  2. OpenNews: Выпуск HTTP-акселератора Varnish 6.0
  3. OpenNews: Оптимизация алгоритма btree позволила увеличить производительность http-акселератора Varnish
  4. OpenNews: Выпуск фильтрующего прокси Privoxy 4.0.0
  5. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63923-varnish
Ключевые слова: varnish, cache
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:18, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А как автор любил строить из себя юриста, с умным видом обсуждал декларацию прав человека и закон о ответственности поставщиков ПО в ЕС, а как до дела дошло, обгадился в самом банальном договоре, точнее в его отсутствии, даже первокурсник юрфака знает, что без бумажки ты никто.

    Суть FreeBSD - одни болтуны.

     
     
  • 2.3, guser (?), 19:32, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странные выводы. Просто он обычный человек, который всё ещё, зачм-то верит людям на слово. Тем временем известна истина "Никому нельзя верить. Мне можно"(С)
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 20:32, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "в названии открытого проекта было предоставлено по устной договорённости"

    Это просто капец, не паханое поле для телефонных отбросов.

     

  • 1.2, Аноним (2), 19:21, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект распространяется под лицензией BSD и в своё время использовался в проектах Facebook, Wikimedia, Twitter, Vimeo, Tumblr, New York Times и Guardian.

    А что такое произошло, что перестал использоваться?

     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 19:37, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Появился io_uring?
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:32, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, 17 лет назад был весьма популярен.
     

  • 1.6, Аноним (-), 20:02, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > I thought I had an verbal agreement with them

    Это просто какой-то лол)
    Почему разработчики СПО такие инфантильные 🤡.

    ps напоминает историю, как борода украл емакс. Со словами "я не думал что код которые мне дали посмотреть, может лицензироваться"

    ps2 кажется Пол-Хенинг Камп читает форум и ему не нравится мое сообщение)

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:31, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один амудешник тоже получал какие-то Филькины права в переписке и опростоволосился. Новость была на Опеннет об этом.из чего рискну предположить, что Камп не только ваши комментарии  не читает,но и даже сермяжную правду от меня.(
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 21:31, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про этого?
    "Требования юристов AMD привели к удалению части кода ZLUDA, открытой реализации CUDA "
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61667

    Ну ему хоть какое-то письменное разрешение дали.
    Правда он не говорит кто именно. Возможно это был мнеджер по клинингу))

    >  Камп не только ваши комментарии  не читает,но и даже сермяжную правду от меня

    Но кто-то на предыдущее сообщение нажаловался так, что его удалили)
    Если не Камп, то кто?)

     

  • 1.8, Аноним (10), 20:25, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой ужас, как они могли так безжалостно поступить с авторскими правами на марку Varnish? Они должны выплатить компенсации пострадавшей стороне, так как они из-за этого недополучили миллиарды долларов! Потом они своими действиями подорвали репутацию компании - репутация в наши дни дорого стоит... А также моральный ущерб, из-за которого менеджеры и директора переживали до такой степени, что заработали бессонницу и хождение по психологам на всю оставившую жизнь!
    Надеемся что суд США возложит этот долг на каждого участника этого проекта! Точно также, как и разработчики несут уголовную ответственность за свой дрявый блекдорный код, из-за которого потом страдают люди!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру