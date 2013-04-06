Выпуск Varnish-Cache 8.0. Смена имени проекта из-за торговой марки

Пол-Хенинг Камп (Poul-Henning Kamp), один из известных разработчиков FreeBSD, участвовавший в создании таких систем, как MD5crypt, GEOM, GBDE и FreeBSD Jail, представил релиз Varnish-Cache 8.0, высокопроизводительного кэширующего прокси, предназначенного для работы в роли HTTP-акселератора. Проект распространяется под лицензией BSD и в своё время использовался в проектах Facebook, Wikimedia, Twitter, Vimeo, Tumblr, New York Times и Guardian. Высокая производительность достигается благодаря применению многопоточности, мультиплексирования соединений при помощи вызовов epoll/kqueue и задействованию системных вызовов sendfile и madvise. На обычном оборудовании способен обработать поток в 20 Gbps и обеспечить ускорение отдачи запросов в 300-1000 раз. Кэш хранится в виртуальной памяти. Особенностью Varnish является способность собирать отдаваемые страницы по частям на стороне фронтэнда, определяя логику сборки на языке ESI (Edge Side Includes). Varnish также предоставляет гибкую систему конфигурации, в которой допускается использование вставок на языке Си. Для конфигурации используется специальный язык VCL, который затем компилируется в исполняемый бинарный код. VCL позволяет описать политику обработки запроса: определить обрабатываемый контент, откуда его получить и как преобразовать перед отдачей. Базовая функциональность может расширяться через модули. Присутствуют механизмы балансировки нагрузки, учёта состояния и времени реакции бэкенд-серверов. Вместе с анонсом новой версии объявлено о грядущем изменении имени проекта. Начиная со следующего выпуска "Varnish Cache" будет переименован в "Vinyl Cache" из-за претензий, связанных с торговой маркой Varnish, зарегистрированной на компанию Varnish Software, которая участвовала в разработке и финансово поддерживала открытый проект "Varnish Cache". 22 года назад разработка Varnish Cache была профинансирована норвежской газетой Verdens Gang, которая наняла Пол-Хенинг Кампа для написания кода, а компанию Linpro для сопровождения. Позднее из Linpro была образована компания Varnish Software. Сложилось так, что имя Varnish Cache ассоциировалось с открытым проектом, а Varnish Software с коммерческой компанией. Возможность использования имени Varnish в названии открытого проекта было предоставлено по устной договорённости и Пол-Хенинг Камп не настоял на заключении письменного соглашения. До недавнего времени компания и открытый проект мирно сосуществовали, но затем в дело вмешались юристы по интеллектуальной собственности, позиция которых в том, что нельзя использовать имя Varnish Cache в любом контексте без явного разрешения. Так как необходимость получения разрешения у Varnish Software помешала некоторым участникам присоединиться к разработке, была предпринята попытка договориться, но юристы продолжают заявлять, что имя Varnish Cache принадлежит компании Varnish Software и они допускают его использование открытым проектом при определённых ограничениях и наличии возможности накладывать вето. Varnish Cache не готов согласиться с данными ограничениями, так как намерен продолжать развиваться как независимый проект. После переименования для дальнейшей координации разработки планируют создать некоммерческое партнёрство, которое будет действовать в юрисдикции Дании. В уставе определено, что организация не может владеть и распоряжаться деньгами. В числе целей заявлены: разработка, сопровождение и распространение программного обеспечения. К организации может присоединиться любой желающий после одобрения существующими участниками. Для управления будет организован комитет, избираемый участниками. Основные новшества Varnish-Cache 8.0: В фоновом процессе varnishd, принимающем запросы от клиентов, передающим запросы бэкендам и кэширующем ответ, реализован параметр "uncacheable_ttl" для определения времени жизни (TTL) объектов, помеченных некэшируемыми.

Значение параметра ban_any_variant по умолчанию выставлено в 0, при котором список блокировки применяется только к совпавшим вариантам объектов.

Передача команды stop теперь приводит к ожиданию завершения всех выполняемых транзакций (VCL-обработчиков).

Добавлена поддержка обращения из кода VCL к некоторым runtime-параметрам, используя синтаксис "param.<param_name>".

Добавлена возможность переопределения логики формирования ответов "304 Not Modified".

Удалены устаревшие VMOD-функции std.real2integer(), std.real2time(), std.time2integer() и std.time2real(), вместо которых следует использовать синтаксис "std.integer(real=std.round(...), fallback=...)" или "std.integer(time=..., fallback=...). Функция format_rfc1123() переименована в cookie.format_date().

В VUT и varnishtest обеспечена запись трассировок стека в лог после аварийного завершения.

В утилиту varnishadm добавлена переменная "obj.last_hit", которую можно использовать для организации удаления объектов из кэша, к которым давно не было обращений.

В утилиту varnishstat добавлены новые счётчики статистики VCP.ref_hit, VCP.ref_miss, transit_stored и transit_buffered



