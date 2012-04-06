Релиз Firefox 143

Состоялся релиз web-браузера Firefox 143 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.3.0 и 115.28.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 144, релиз которой намечен на 14 октября. Основные новшества в Firefox 143 (1, 2, 3): Добавлена возможность закрепления вкладок в форме постоянно видимых ярлыков через перетаскивание вкладки мышью в начало панели вкладок, без необходимости использования контекстного меню. Для открепления вкладки также достаточно переместить закреплённый ярлык в основную область вкладок.

При запросе сайтом полномочий для доступа к камере реализована возможность предпросмотра выводимой камерой картинки в диалоге подтверждения операции. Предпросмотр может быть полезен чтобы удостовериться в выборе нужного устройства в системах с несколькими камерами.

В настройки добавлена опция для удаления файлов, загруженных в режиме приватного просмотра (Private Browsing), после закрытия окна. После закрытия окна приватного просмотра выводится запрос, в котором можно удалить или сохранить загруженные файлы.

Добавлена поддержка показа в адресной строке важных дат и событий. Возможность пока включена для показа событий, таких как день матери, пользователям из США, Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Расширены возможности режима для защиты от скрытой идентификации пользователя (Fingerprinting Protection). Обеспечен возврат постоянных значений для параметров, которые могут применяться как дополнительный признак для идентификации. Например, из списка доступных шрифтов исключены локально установленные не системные шрифты.

Добавлена поддержка воспроизведения звука в формате xHE-AAC (Extended High-Efficiency AAC, стандарт ISO/IEC 23003-3), который используется в потоковом вещании Netflix. Кодек xHE-AAC пока доступен только на платформах Windows 11 22H2+, macOS и Android 9+.

В контекстное меню добавлена опция для поиска изображений через сервис Google Lens.

В адресную строку добавлена поддержка вывода контекстных подсказок с информацией о стоимости акций и других ценных бумаг с фондового рынка.

В список AI-чатботов, интегрируемых в боковую панель, добавлен Microsoft Copilot.

В сборки для платформы Windows добавлена возможность работы с сайтами, как с web-приложениями, закреплёнными в панели задач. Кроме того, реализована поддержка API Windows UI Automation для улучшения инструментов для людей с ограниченными возможностями.

В инструментах для web-разработчиков реализована настройка для отключения группировки похожих сообщений в web-консоли. В отладчике прекращено открытие новых вкладок для отформатированного контента после переключения между режимами неизменного и отформатированного показа исходного кода.

Обновлён алгоритм вычисления размера элементов в CSS Grid, более точно соответствующий спецификации и обеспечивающий корректную отрисовку раскладок CSS Grid, в которых используется задание размера строк в процентах или имеются элементы с выставленным соотношением сторон.

В элементах <input type=color> реализована возможность использования расширенных вариантов задания цветов, таких как "rgb(200 200 200)", помимо шестнадцатеричного формата (#ffffff).

Убраны ограничения, не позволявшие выставлять CSS-свойства "display" для HTML-элементов "<details>". В CSS добавлен псевдоэлемент "::details-content" для настройки оформления сворачиваемого и раскрываемого блока.

В версии для платформы Android добавлена настройка для включения DoH (DNS over HTTPS) и упрощён интерфейс для управления загрузками. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 143 устранено 16 уязвимостей. 8 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



