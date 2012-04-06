Релиз Firefox 143

|
|1.2, Аноним (-), 22:06, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>>>Добавлена возможность закрепления вкладок в форме постоянно видимых ярлыков через перетаскивание вкладки мышью в начало панели вкладок, без необходимости использования контекстного меню. Для открепления вкладки также достаточно переместить закреплённый ярлык в основную область вкладок.
а теперь как этот щит отключить?
|
|
|
|
|
|3.26, Аноним (20), 23:08, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>киллер-фича у Яндекса
Яндекс сам по себе киллер.
Только какие-то совсем оторванные от происходящего будут пользоваться любыми их серверами в 2025.
|
|1.5, Ан248ним (?), 22:17, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
>Например, из списка доступных шрифтов исключены локально установленные не системные шрифты.
Всегда боялся, что меня по шрифтам идентифицируют и покажут релевантную рекламу!
|
|
|
|2.23, нейм (?), 23:06, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
а отпечаток пальца - всего лишь складки кожи (биологи, скорректируйте), кто по ним может вообще что-то определить?
|
|
|
|3.32, Ан248ним (?), 23:33, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Цифровые отпечатки волнуют исключительно ноулайферов, инцелов и т.п. маргиналов, т.к. всем остальным скрываться просто нет смысла. К сожалению, многие разработчики стали повернуты на этой фигне, вместо ориентации на потребности ~95% пользователей.
|
|1.7, 12yoexpert (ok), 22:22, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Кодек xHE-AAC пока доступен только на платформах Windows 11 22H2+, macOS и Android 9+.
а на линукс он и не нужен, потому что
www-client/firefox eme-free
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 22:33, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще, не очень понятно, зачем он нужен, когда есть Opus для сжатия и flac для lossless.
|
|
|
|3.21, Oe (?), 22:54, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ради MPEG-D DRC, то есть в декодер запихали нормализатор + компрессор + лимитер, цирк какой то, зачем это нужно кодеку, теперь придётся моды какие то ставить чтобы извлечь RAW звуковой поток ))
|
|1.19, Аноним (19), 22:50, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> поддержка показа в адресной строке важных дат и событий ... В адресную строку добавлена поддержка вывода контекстных подсказок с информацией о стоимости акций и других ценных бумаг
Это точно в адресной строке нужно?
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 23:06, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну это ж не протокол, и не путь до страницы относительно корня домена. Значит, точно нужно.
|
|2.36, Аноним (36), 23:56, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А как ты иначе поймёшь, что нужно срочно зайти на амазон и что-то купить? Такая вот скрытая интеграция…
|
|1.25, Аноним (25), 23:07, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В контекстное меню добавлена опция для поиска изображений через сервис Google Lens.
А почему у меня этого нет? Где эта фича включается?
|
|
|
|2.27, Аноним (25), 23:13, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сам спросил - сам ответил.
browser.search.visualSearch.featureGate
Дефолтное значение почему-то было false.
|
|1.29, Аноним (29), 23:27, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Возможность пока включена для показа событий, таких как день матери, пользователям из США, Великобритании, Германии, Франции и Италии.
и как я без этого жил предыдущие 142 релиза?
|
|1.30, Андрей (??), 23:31, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто в курсе эти чат боты ии-шные могут мне суммаризировать и прочитать вслух текст со страницы? А если нет то нафига они нужны и есть ли нормальное расширение для таких целей?
|