Выпуск Samba 4.23.0 с поддержкой протокола QUIC и активацией Unix-расширений SMB3

2.4, Джон Титор (ok), 23:09, 12/09/2025
Они тут шмогли! Сохранили совместимость, так-что не вводите людей в заблуждение. Это не отображает какие у них сервера.
3.12, Олег (??), 01:05, 13/09/2025
Ну вот как samba реагировала на миллион концептуальных уязвимостей, которые Microsoft закрывает каждый месяц.... ???
5.21, Олег (??), 02:33, 13/09/2025
Кто-то аудит проводит
или наслово верить
они даже выше 2008 шагнуть не могут
денег нет на аудиты и дописки кода
латают самое первоочередное чтобы на плаву быть
1.3, Аноним (3), 23:00, 12/09/2025
Ого сколько у них неосвоенных денег. Кто знает как в Samba устроиться? Мне их 688 тысяч евро хватит на месяц для ЗП с бонусами))) А потом будут работать студенты за зачёт))
2.7, Джон Титор (ok), 23:20, 12/09/2025
Если вендором - то не так то и сложно устроится в гугл. Просто нужно пройти собеседования на работу их партнёра. Если в компанию - переехать в страну где они нанимают, а там или вы их или они вас находят. 688 тысяч евро зарплаты это очередной миф. Реальность в том что самые известные компании далеко не самые прибыльные для работника. За счёт различной рекламы у них известность, но это также даёт возможность и нанимать людей даже дешевле чем по рынку, т.к. известность будет распространена и на этих людей. Вот и вы порождаете очередной миф о зарплате в 688000€ в месяц. Замечу что и тем же образом ставите выше себя и себе подобных валюту евро, иностранцев. И унижаете родных студентов, т.е. образование. И что тут смешного? Пресмыкательство? Да, типа неправда, все же в шутку, конечно это смешно.... Не очень.
1.10, Аноним (10), 00:06, 13/09/2025
У меня несколько месяцев назад была с ним такая трабла. После обновлений Win11 перестал к нему подключаться. Т.е. все остальные версии подключаются, а Win11 нет. Это пофиксили?
2.15, Аноним (15), 01:45, 13/09/2025
Да пришли к тебе и пофиксил лично твою верси х пойми откуда с х пойми каким крнфигом.
Можешь проверять.
