OpenFix от Selectel: вознаграждения за переписывание на Rust, создание deb-пакетов и исправление ошибок в СПО

11.09.2025 06:05

Компания Selectel, развивающая Linux-дистрибутив Selectel OS на пакетной базе Debian, представила инициативу OpenFix, в рамках которой начнёт выплачивать энтузиастам денежные вознаграждения за участие в работе над задачами, связанными с развитием и исправлением ошибок в открытом ПО. Код выполненных проектов будет публиковаться под пермиссивной лицензией с сохранением авторства участников.

Предложено три направления деятельности, выполнение задач в которых Selectel готов оплачивать:

  • Переписывание известных открытых проектов на язык Rust. В настоящее время доступны три задачи, связанные с переписыванием с языка Си на Rust кода проектов xz, c-ares и libxml2 c сохранением поведения оригинала.

    Вознаграждение за переписывание библиотек libxml2 и c-ares и определено в 350 тысяч рублей, а библиотеки xz в 200 тысяч рублей, но в случае xz указано, что достаточно переписать критические части библиотечных обвязок и связать с существующей Си-реализацией алгоритма LZMA.

  • Формирование и последующее сопровождение (подготовка обновлений) пакетов для Debian GNU/Linux. Приложения для которых предлагается создать deb-пакеты (c опциональным продвижением созданного пакета в Debian Unstable): apache-pulsar, bash-it, bazel, bitwarden-cli, composefs, cve-bin-tools, doh-cli, dupd, dyff, firecracker, griddb, jailhouse, keycloak, oauth2-proxy, phoronix-testsuite, photodedupe, purritobin, shh, skim, sssh-tpm-agent, uv, vaultwarden.

    Размер вознаграждения от 30 до 160 тысяч рублей. Премии меньше 50 тысяч рублей определены для uv, dyff, doh-cli, purritobin и bash-it, а больше 100 тысяч для jailhouse, bazel, sssh-tpm-agent, keycloak, griddb, firecracker и apache-pulsar.

  • Исправление ошибок в существующих открытых проектах. Участники на своё усмотрение могут выбирать проблемы, подтверждённые в системах отслеживания ошибок Debian и Ubuntu (Launchpad), после чего согласовать возможность получения вознаграждения за их исправление с Selectel.

    Вознаграждения назначается индивидуально и выплачивание после принятия изменения в Debian или Ubuntu и закрытия сообщения об ошибке.



Обсуждение (8)
  • 1.1, swarus (ok), 08:24, 11/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    класс, бесплатно баги присылать - править буду, смущает что хостинговая компания
     
     
  • 2.4, th3m3 (ok), 08:26, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >смущает что хостинговая компания

    Что не так? От этого зависит их бизнес. Делают хорошо себе + вклад в экосистему. Всем профит.

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:25, 11/09/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    $4000 за переписывание libxml2, в котором под 300 тысяч строк кода?

    Оцените разницу с вознаграждением Google: $43000 (3.6 миллиона рублей) за CVE-2025-10200 и $30000 за CVE-2025-10201  https://chromereleases.googleblog.com/2025/09/stable-channel-update-for-deskto

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:40, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про замену libxml2 это весьма смешно. Размер вознаграждения просто показывает, как к этой организации стоит относиться. А libcares может быть, только, что-то подсказывает, дальше базового прототипа не уйдёт.
     

  • 1.3, Xasd9 (?), 08:25, 11/09/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    > достаточно переписать критические части библиотечных обвязок

    это зачем так? чтобы оно начало бы тормозить больше? (эта критическая часть)

    ошибки то ведь могут быть в любой строчке из этих 200,000 :-D .. но именно критическая часть оставленная на C или вставках asm — вроде как должны бы дать trade off из разряда «опасно, но за о быстро… проверим это место миллион раз и сделаем вывод что всё в целом хорошо»…

    а если эту критическую часть переписать на rust — то это будто бы какое-то ВРЕДИТЕЛЬСТВО?!

     
  • 1.5, Аноним (5), 08:34, 11/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    chatgpt из темы про драйверы и вперед коммитить в селектел
     
  • 1.7, Аноним (-), 08:45, 11/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Вознаграждение за переписывание библиотек libxml2
    > и c-ares и определено в 350 тысяч рублей

    Мммм... переписать libxml2 с всеми его фичами за 350 штук? Так, в контесте WTF'2025 наметился 3-й участник. Хотя если они это в долларах имели в виду... но там и в долларах маловато, пожалуй, буде.

     
  • 1.8, Аноним (8), 08:50, 11/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, переписали. А кто поддерживать будет? Или они надеятся, что за эти копейки наймут пожизненных рабов, которые за дёшево перепишут кучу кода, а потом будут это тянуть до гробовой доски или надежда на то самое мифическое всесильное сообщество, которое ни на что не способно?!
     
