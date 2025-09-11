OpenFix от Selectel: вознаграждения за переписывание на Rust, создание deb-пакетов и исправление ошибок в СПО

|
Компания Selectel, развивающая Linux-дистрибутив Selectel OS на пакетной базе Debian, представила инициативу OpenFix, в рамках которой начнёт выплачивать энтузиастам денежные вознаграждения за участие в работе над задачами, связанными с развитием и исправлением ошибок в открытом ПО. Код выполненных проектов будет публиковаться под пермиссивной лицензией с сохранением авторства участников.
Предложено три направления деятельности, выполнение задач в которых Selectel готов оплачивать:
- Переписывание известных открытых проектов на язык Rust. В настоящее время доступны три задачи, связанные с переписыванием с языка Си на Rust кода проектов xz, c-ares и libxml2 c сохранением поведения оригинала.
Вознаграждение за переписывание библиотек libxml2 и c-ares и определено в 350 тысяч рублей, а библиотеки xz в 200 тысяч рублей, но в случае xz указано, что достаточно переписать критические части библиотечных обвязок и связать с существующей Си-реализацией алгоритма LZMA.
- Формирование и последующее сопровождение (подготовка обновлений) пакетов для Debian GNU/Linux. Приложения для которых предлагается создать deb-пакеты (c опциональным продвижением созданного пакета в Debian Unstable): apache-pulsar, bash-it, bazel, bitwarden-cli, composefs, cve-bin-tools, doh-cli, dupd, dyff, firecracker, griddb, jailhouse, keycloak, oauth2-proxy, phoronix-testsuite, photodedupe, purritobin, shh, skim, sssh-tpm-agent, uv, vaultwarden.
Размер вознаграждения от 30 до 160 тысяч рублей. Премии меньше 50 тысяч рублей определены для uv, dyff, doh-cli, purritobin и bash-it, а больше 100 тысяч для jailhouse, bazel, sssh-tpm-agent, keycloak, griddb, firecracker и apache-pulsar.
- Исправление ошибок в существующих открытых проектах. Участники на своё усмотрение могут выбирать проблемы, подтверждённые в системах отслеживания ошибок Debian и Ubuntu (Launchpad), после чего согласовать возможность получения вознаграждения за их исправление с Selectel.
Вознаграждения назначается индивидуально и выплачивание после принятия изменения в Debian или Ubuntu и закрытия сообщения об ошибке.