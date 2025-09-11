OpenFix от Selectel: вознаграждения за переписывание на Rust, создание deb-пакетов и исправление ошибок в СПО

1.1 , swarus ( ok ), 08:24, 11/09/2025 [ответить] + / – класс, бесплатно баги присылать - править буду, смущает что хостинговая компания

>смущает что хостинговая компания Что не так? От этого зависит их бизнес. Делают хорошо себе + вклад в экосистему. Всем профит.



$4000 за переписывание libxml2, в котором под 300 тысяч строк кода? Оцените разницу с вознаграждением Google: $43000 (3.6 миллиона рублей) за CVE-2025-10200 и $30000 за CVE-2025-10201 https://chromereleases.googleblog.com/2025/09/stable-channel-update-for-deskto

Про замену libxml2 это весьма смешно. Размер вознаграждения просто показывает, как к этой организации стоит относиться. А libcares может быть, только, что-то подсказывает, дальше базового прототипа не уйдёт.



> достаточно переписать критические части библиотечных обвязок это зачем так? чтобы оно начало бы тормозить больше? (эта критическая часть) ошибки то ведь могут быть в любой строчке из этих 200,000 :-D .. но именно критическая часть оставленная на C или вставках asm — вроде как должны бы дать trade off из разряда «опасно, но за о быстро… проверим это место миллион раз и сделаем вывод что всё в целом хорошо»… а если эту критическую часть переписать на rust — то это будто бы какое-то ВРЕДИТЕЛЬСТВО?!

chatgpt из темы про драйверы и вперед коммитить в селектел

> Вознаграждение за переписывание библиотек libxml2

> и c-ares и определено в 350 тысяч рублей Мммм... переписать libxml2 с всеми его фичами за 350 штук? Так, в контесте WTF'2025 наметился 3-й участник. Хотя если они это в долларах имели в виду... но там и в долларах маловато, пожалуй, буде.

Хорошо, переписали. А кто поддерживать будет? Или они надеятся, что за эти копейки наймут пожизненных рабов, которые за дёшево перепишут кучу кода, а потом будут это тянуть до гробовой доски или надежда на то самое мифическое всесильное сообщество, которое ни на что не способно?!


