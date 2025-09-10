В Ubuntu 25.10 по умолчанию будет задействован Dracut

В выпуске Ubuntu 25.10, релиз которого намечен на 9 октября, для формирования образов начального RAM-диска (initrd) утверждено использование по умолчанию инструментария Dracut вместо пакета initramfs-tools, развитие которого в последние годы приостановилось и ограничивается работой по сопровождению. Так как разработка выпуска 25.10 c середины августа находится на стадии заморозки, не допускающей добавления новой функциональности, для перехода на Dracut командой, отвечающей за выпуск релизов, предоставлено исключение. В настоящее время пакет initramfs-tools уже заменён на dracut в мета-пакетах.

Переход на Dracut позволит решить такие проблемы, как невозможность использования systemd в initrd, отсутствие поддержки NVMe over Fabric (NVM-oF), обилие кода на shell в initrd, сложность сопровождения из-за раздельной работы с initrd и корневой ФС.



