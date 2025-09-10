В Ubuntu 25.10 по умолчанию будет задействован Dracut

|
1.1, Аноним (1), 22:21, 10/09/2025
Давно задействовал на дебиане, когда потребовалось модуль в initramfs вкорячить.
1.2, Аноним (2), 22:32, 10/09/2025
>развитие которого в последние годы приостановилось и ограничивается работой по сопровождению
Чего не хватает в initramfs-tools, что потребовалось переходить?
2.7, Онаим (?), 22:45, 10/09/2025
Написано же -системдряни им не хватало. В initrd!
Только не дое..ся нахрена жеж он там сдался.
2.10, НяшМяш (ok), 22:53, 10/09/2025
Раз в год и палка стреляет. Зато теперь можно расслабиться - ближайшие 10 лет ничего хорошего в бубунте не ждём.
1.8, Карлос Сношайтилис (ok), 22:50, 10/09/2025
> Переход на Dracut позволит решить такие проблемы, как ... обилие кода на shell в initrd
.
> Dracut Languages
> Shell 75.3%...
Эм... Ну, ладно...
2.11, НяшМяш (ok), 22:54, 10/09/2025
Очередной гениус, не видящий разницы между языком приложения и его результатом? Открою секрет - жабаскрипт написан на крестах, делает ли это кресты жабоскриптом?
1.9, 12yoexpert (ok), 22:52, 10/09/2025
нууу, удачи им
> Переход на Dracut позволит решить такие проблемы
он может только создавать проблемы
зачем вообще делать ramfs для всех - отдельная загадка
1.12, Аноним (12), 23:04, 10/09/2025
> невозможность использования systemd в initrd
Странно, но невозможно использовать systemd в MBR. Или в efiboot.
1.13, Аноним (13), 23:05, 10/09/2025
Initramfs, как и Dracut - просто дичайшие костылищи. Одно ядро загружает другое ядро - просто идеальная иллюстрация того, насколько "гибко" ядро Linux. И так оно во всем.
