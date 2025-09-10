The OpenNET Project / Index page

В Ubuntu 25.10 по умолчанию будет задействован Dracut

10.09.2025 21:59

В выпуске Ubuntu 25.10, релиз которого намечен на 9 октября, для формирования образов начального RAM-диска (initrd) утверждено использование по умолчанию инструментария Dracut вместо пакета initramfs-tools, развитие которого в последние годы приостановилось и ограничивается работой по сопровождению. Так как разработка выпуска 25.10 c середины августа находится на стадии заморозки, не допускающей добавления новой функциональности, для перехода на Dracut командой, отвечающей за выпуск релизов, предоставлено исключение. В настоящее время пакет initramfs-tools уже заменён на dracut в мета-пакетах.

Переход на Dracut позволит решить такие проблемы, как невозможность использования systemd в initrd, отсутствие поддержки NVMe over Fabric (NVM-oF), обилие кода на shell в initrd, сложность сопровождения из-за раздельной работы с initrd и корневой ФС.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63860-dracut
Ключевые слова: dracut, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15)
  • 1.1, Аноним (1), 22:21, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно задействовал на дебиане, когда потребовалось модуль в initramfs вкорячить.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:32, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >развитие которого в последние годы приостановилось и ограничивается работой по сопровождению

    Чего не хватает в initramfs-tools, что потребовалось переходить?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:34, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй второй абзац новости прочитать.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:43, 10/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Онаим (?), 22:45, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Написано же -системдряни им не хватало. В initrd!
    Только не дое..ся нахрена жеж он там сдался.
     

  • 1.4, dannyD (?), 22:37, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    и тут бы спросил: "а зачем вообще нужен этот initrd ?"
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:45, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Внезапно полезное изменение в Ubuntu.
     
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 22:53, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз в год и палка стреляет. Зато теперь можно расслабиться - ближайшие 10 лет ничего хорошего в бубунте не ждём.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:29, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе не вяленый. Тут сроки намного меньше.
     

  • 1.8, Карлос Сношайтилис (ok), 22:50, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Переход на Dracut позволит решить такие проблемы, как ... обилие кода на shell в initrd

    .
    > Dracut Languages
    > Shell 75.3%...

    Эм... Ну, ладно...

     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 22:54, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной гениус, не видящий разницы между языком приложения и его результатом? Открою секрет - жабаскрипт написан на крестах, делает ли это кресты жабоскриптом?
     
     
  • 3.14, Карлос Сношайтилис (ok), 23:08, 10/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чо несёшь?
    Ram диск initramfs-tools имеет больше скриптов чем Dracut? О каком "результате" ты бредишь?
     

  • 1.9, 12yoexpert (ok), 22:52, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нууу, удачи им
    > Переход на Dracut позволит решить такие проблемы

    он может только создавать проблемы

    зачем вообще делать ramfs для всех - отдельная загадка

     
  • 1.12, Аноним (12), 23:04, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > невозможность использования systemd в initrd

    Странно, но невозможно использовать systemd в MBR. Или в efiboot.

     
  • 1.13, Аноним (13), 23:05, 10/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Initramfs, как и Dracut - просто дичайшие костылищи. Одно ядро загружает другое ядро - просто идеальная иллюстрация того, насколько "гибко" ядро Linux. И так оно во всем.
     

