Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.6.0

2.7 , Аноним ( - ), 23:32, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А чем опенсорс дота будет лучше чем та которая уже есть?

Напомню что Warzone 2100 была выпущена как проприетарь.

И только потом ее открыли. Сообщество сделать нечто такое не смогло.

Его удел только неудачно копировать удачные решения. 3.9 , 12yoexpert ( ok ), 23:50, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сообщество сделать нечто такое не смогло. ну, доту же сделало а копировать её - как раз удел корпораций (одной конкретной)

