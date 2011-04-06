Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.6.0

|
Опубликован релиз стратегической (RTS) игры Warzone 2100 4.6.0. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu, Windows и macOS.
Среди изменений:
- Большое обновление меню: полная переработка экрана лобби и настроек
- Улучшение качества отрисовки воды и автоматический выбор оптимального графического бекенда.
- Новый инсталлятор для Windows.
- Слепые комнаты в мультиплеере.
- Обновление основной кампании и дополнения Fractured Kingdom.