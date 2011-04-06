The OpenNET Project / Index page

Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.6.0

09.09.2025 22:36

Опубликован релиз стратегической (RTS) игры Warzone 2100 4.6.0. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu, Windows и macOS.

Среди изменений:

  • Большое обновление меню: полная переработка экрана лобби и настроек
  • Улучшение качества отрисовки воды и автоматический выбор оптимального графического бекенда.
  • Новый инсталлятор для Windows.
  • Слепые комнаты в мультиплеере.
  • Обновление основной кампании и дополнения Fractured Kingdom.


Автор новости: vaut
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63851-game
Ключевые слова: game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:45, 09/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    А когда вторых героев обновят?
     
  • 1.2, Аноним (1), 22:47, 09/09/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Молодеж даже не знает как в такое играть.
     
  • 1.3, Холодильник (?), 23:17, 09/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Топор ))) опен сорс доту надо , тогда подтянуться . А так трата времени .
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 23:32, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем опенсорс дота будет лучше чем та которая уже есть?
    Напомню что Warzone 2100 была выпущена как проприетарь.
    И только потом ее открыли.

    Сообщество сделать нечто такое не смогло.
    Его удел только неудачно копировать удачные решения.

     
     
  • 3.9, 12yoexpert (ok), 23:50, 09/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сообщество сделать нечто такое не смогло.

    ну, доту же сделало

    а копировать её - как раз удел корпораций (одной конкретной)

     

  • 1.8, зомбированный (?), 23:48, 09/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    а можно ли сделать модельки зданий более высокополигональными и детальными, красивыми типа как в C&C 3 Tiberium ?
     

