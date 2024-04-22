Началось альфа-тестирование FreeBSD 15

Подготовлен первый альфа-выпуск FreeBSD 15.0. Установочные сборки сформированы для архитектур amd64, powerpc64le, aarch64 и riscv64. Релиз запланирован на 2 декабря. Обновление до ветки 15.0-ALPHA1 с прошлых выпусков при помощи утилиты freebsd-update пока не реализовано. Начиная с ветки FreeBSD 15 время сопровождения значительных веток после формирования первого релиза (15.0) сокращено с 5 до 4 лет, а новые значительные ветки будут формироваться раз в два года. Промежуточные выпуски (15.1, 15.2, 15.3) будут разрабатываться в рамках фиксированного цикла разработки, подразумевающего публикацию новых версий в одной ветке примерно через каждые 6 месяцев, а не раз в год как было до сих пор. C учётом одновременного сопровождения двух разных значительных веток, новый промежуточный выпуск будет публиковаться раз в 3 месяца (15.4, 16.1, 15.5, 16.2 и т.п.), за исключением подготовки первых релизов новых значительных веток, перед которыми будет 6-месячный перерыв в релизах (например, релиз 15.3 будет сформирован в июне 2027 года, 16.0 в декабре 2027, 15.4 - в марте 2028, 16.1 - в июне 2028). В официальном анонсе альфа-версии FreeBSD 15 присутствует ссылка на примечание к релизу (копия) с некорректным списком изменений. Упомянутый список лишён смысла, так содержит не специфичные для ветки FreeBSD 15 изменения, а изменения в ветке 14.x относительно выпуска 14.0, т.е. в него помещены старые данные, перенесённые из ранее опубликованных примечаний к релизам 14.1, 14.2 и 14.3. Некоторые изменения в ветке FreeBSD 15, отмеченные в Git: Прекращено формирование установочных образов и сборок бинарных пакетов для 32-разрядных архитектур. Возможность сборки 32-разрядных программ и использования режима COMPAT_FREEBSD32 для запуска 32-разрядных исполняемых файлов в окружении на базе 64-разрядного ядра сохранится как минимум до конца жизненного цикла ветки FreeBSD 16.

Удалён менеджер логических томов gvinum, который использовался для программных RAID. Разработка Gvinum остановилась около 15 лет назад, при том, что в коде имеется ряд известных проблем, которые никто так и не взялся исправить. Вместо gvinum рекомендовано использовать gconcat, gmirror, gstripe, graid или zfs.

Намечен к удалению драйвер agp (Accelerated Graphics Port), необходимый для работы многих драйверов для старых видеокарт.

Состояние DRM-драйверов i915 и amdgpu синхронизировано с ядром Linux 6.9.

Добавлена поддержка именованных атрибутов файлов (расширенных атрибутов в стиле Solaris), которые планируют поддерживать в качестве альтернативного механизма управления расширенными атрибутами, доступного для ZFS и NFSv4. Отличия от традиционных для FreeBSD и Linux методов работы с расширенными атрибутами сводится к представлению атрибутов в служебной директории, не видимой в основном пространстве имён ФС и ассоциированной с файлом. Работа с атрибутами производится как с обычными файлами, например, для определения списка атрибутов можно выполнить функцию readdir().

Реализованы системные вызовы c реализацией механизма inotify для отслеживания изменений в файловых системах.

Добавлена утилита sndctl для управления настройками звуковых карт.

Добавлена утилита mididump для дампа событий MIDI 1.0 в режиме реального времени.

Объявлен готовым к применению модуль mac_do, позволяющий задавать политики, разрешающие непривилегированным пользователям изменять учётные данные процессов. Для запуска команд под другим пользователем подготовлена утилита mdo похожая на утилиту su, но не требующая suid root.

Включена по умолчанию реализация протокола TLS на стороне ядра (KTLS).

В гипервизор bhyve добавлен новый сетевой бэкенд "slirp", использующий библиотеку libslirp с реализацией сетевого стека в пространстве пользователя. Бэкенд "slirp" позволяет организовать доступ к сети гостевой системы из хост окружения без отдельной настройки сети на стороне хоста.

Поведение системных вызовов setgroups, getgroups и initgroups при обработке групп пользователей приближено к другим платформам (отличие реализации во FreeBSD сводилось к хранению эффективного идентификатора группы процессов в нулевом элементе массива со списком групп).

Реализация Kerberos в основном составе FreeBSD заменена c Heimdal Kerberos на MIT Kerberos. Для возвращения Heimdal Kerberos при сборке можно использовать флаг WITHOUT_MITKRB5. Во FreeBSD 16 поддержка сборки Heimdal Kerberos будет удалена.

В NFS добавлена поддержка операции CLONE, определённой в спецификации NFSv4.2 и позволяющей организовать быстрое копирование файлов через клонирование блоков на сервере. Режим пока работает только при экспорте через NFS разделов ZFS.

Повышена надёжность работы разделов с ФС UFS, содержащих более 2,000,000,000 inode.

На системах amd64 добавлена возможность использования более 4TB ОЗУ.

Объявлена устаревшей функция readdir_r.

В SNMP-сервере bsnmpd прекращена поддержка транспорта UDP.

Добавлен драйвер ufshci для поддержки контроллеров систем хранения с интерфейсом UFSHCI (Universal Flash Storage Host Controller Interface).

По умолчанию отключена и объявлена устаревшей настройка net.inet.tcp.nolocaltimewait, т.е. возвращено создание по умолчанию TIME_WAIT-записей для TCP-соединений, разорванных на стороне локальной системы. Для настройки времени нахождения соединения в состоянии TIME_WAIT добавлен новый sysctl net.inet.tcp.msl_local.

По умолчанию отключена поддержка создания сетевых соединений к localhost, указывая INADDR_ANY. Для возвращения поддержки можно выставить sysctl net.inet.ip.connect_inaddr_wild sysctl в значение 1.

Sysctl net.link.bridge.member_ifaddrs по умолчанию выставлен в 0, т.е. в сетевые мосты можно добавлять интерфейсы без IP-адресов.

В реализации ФС UFS1 решена проблема 2038 года (можно использовать даты до 2106 года).

Прекращена генерация хостовых ключей RSA для SSH и EC2 AMI.

Добавлена опция сетевых сокетов SO_SPLICE для объединения TCP-соединений (подобие прокси, работающего без копирования данных в пространство пользователя).

В утилите grep по умолчанию отключён обход символических ссылок при рекурсивном поиске.

Добавлен модуль ядра nvmftа для поддержки контроллеров NVMe over Fabric и утилита nvmecontrol для подключения к внешнему контроллеру NVMe over Fabric.

В утилиту date добавлена поддержка вывода времени с наносекундной точностью, например, "date -Ins" выведет "2024-04-22T12:20:28,763742224+02:00".

В jail добавлена поддержка опции zfs.dataset для добавления в изолированное jail-окружение раздела, снапшота или клона ZFS.

В tty по умолчанию выставлен флаг IUTF8, при котором корректно работает удаление символов UTF-8 при нажатии Backspace.

Утилита dialog заменена на bsddialog.

Обновлены версии Lua 5.4.8, jemalloc 5.3.0, Awk 04082025, unicode 16.0.0, CLDR 45.0.0, byacc 20240109, ncurses 6.5.



