Началось альфа-тестирование FreeBSD 15

1.2, Аноним (2), 18:07, 08/09/2025
>Прекращено формирование установочных образов и сборок бинарных пакетов для 32-разрядных архитектур
> Намечен к удалению драйвер agp (Accelerated Graphics Port), необходимый для работы многих драйверов для старых видеокарт.
Это просто банкротство проекта.
2.5, Аноним (5), 18:25, 08/09/2025
Проект с треском обанкротился: его не смог запустить Вася из Воркуты на своем железе из 1998.
3.7, Аноним (-), 18:27, 08/09/2025
А что если это не просто Вася?
А целый Васян, заслуженный нищуброд и Ыксперт опенната?
А что если он напишет два десятка гневных комментариев о том, что ему все должны как земля колхозу?
2.14, Аноним (-), 18:41, 08/09/2025
> Это просто банкротство проекта.
Проект был банкротом уже лет 10-15 назад.
Сейчас они стараются избавиться от наиболее токсичных активов.
2.32, Аноним (32), 19:38, 08/09/2025
Не волнуйся, всегда есть NetBSD и OpenBSD которые заведутся даже на UltraSPARC'е конца 90х-начала 00х
1.3, Аноним (3), 18:11, 08/09/2025
> Повышена надёжность работы разделов с ФС UFS, содержащих более 2,000,000,000 inode.
Прямо как в рекламе на упаковке с зубной пастой - "повышена свежесть на 74%!". Правда в рекламе даже числовые показатели указаны - на 74% (не 70, не 75, не 80)! "Свежометром", небось, измеряли. Не просто "повышена", как тут. Бсдяшники слабаки.
2.9, Илья (??), 18:33, 08/09/2025
>повышена свежесть на 74%
Я в интернете поискал, нет такой рекламы. Зачем ты врёшь?
2.24, Аноним (-), 19:00, 08/09/2025
> не 70, не 75, не 80)! "Свежометром", небось, измеряли.
Просто добавили на 74% процента больше отдушки "морозная свежесть".
По весу или по объему - уже на их совести.
1.6, Аноним (-), 18:25, 08/09/2025
> Прекращено формирование установочных образов и сборок бинарных пакетов для 32-разрядных архитектур.
О... зря это они.
Сейчас будет еще 150+ комментов от нытиков, у которых коредвадушка для защиты от рептилоидов.
1.13, Аноним (-), 18:40, 08/09/2025
> Прекращено формирование установочных образов и
> сборок бинарных пакетов для 32-разрядных архитектур.
Вотэтоударвпсину!!!
Не ожидал такого от них...
Что теперь будут делать все нищykи, которые сбежали на бсдю с линя?
2.18, Аноним (18), 18:48, 08/09/2025
Собирать самому, в новости написано же: "Возможность сборки 32-разрядных программ и использования режима COMPAT_FREEBSD32 для запуска 32-разрядных исполняемых файлов в окружении на базе 64-разрядного ядра сохранится как минимум до конца жизненного цикла ветки FreeBSD 16".
1.15, Аноним (15), 18:45, 08/09/2025
>В реализации ФС UFS1 решена проблема 2038 года (можно использовать даты до 2106 года).
Два вопроса: зачем фре своя собственная не особо совместимая файловая система, и зачем столь малый срок? Мало проблемы 2038, которая возникла практически сразу же после 2000?
2.17, Аноним (-), 18:47, 08/09/2025
>>В реализации ФС UFS1 решена проблема 2038 года (можно использовать даты до 2106 года).
> Два вопроса: зачем фре своя собственная не особо совместимая файловая система, и
> зачем столь малый срок?
Малый срок? Для FreeBSD?))
Тут гадаешь будет ли FreeBSD 16, а ты загадываешь аж до 2016го.
1.19, Аноним (36), 18:50, 08/09/2025
2 года можно не париться. Я только раскусил,что такое 14.3.
Финиш со своей лабой пусть утрётся - я так сказал!
1.27, Аноним (27), 19:08, 08/09/2025
А где она вообще еще применяется, какие плюсы по сравнению с линукс? Я не ради холивара, а реально не понимаю, зачем еще они существуют, netbsd, openbsd и прочие
2.29, Аноним (36), 19:18, 08/09/2025
«Альтернатива которая оказалась лучше чем я ожидал.К тому же не у всех работает.
2.33, Аноним (-), 19:40, 08/09/2025
> А где она вообще еще применяется, какие плюсы по сравнению с линукс?
Говорят что в суровом и кровавом Ынтырпрайзе разные сорта БЗДи используются для перекладывания пакетиков.
> Я не ради холивара, а реально не понимаю, зачем еще они существуют, netbsd, openbsd и прочие
Потому что могут)
А зачем существуют всякие маргинальные клубы по интересам, типа "кидание коровьих лепех на дальность"?
2.38, Аноним (15), 19:59, 08/09/2025
>а реально не понимаю, зачем еще они существуют, netbsd, openbsd и прочие
>А где она вообще еще применяется, какие плюсы по сравнению с линукс?
В openbsd нормально реализовано управление памятью, и oom killer работает сразу из коробки, в то время как linux повесит обычный head /dev/zero
1.34, Аноним (34), 19:41, 08/09/2025
Наказал я вас? Шаги за гиги больше не будут. Нравиться вам? Все теперь всегда так будет
1.37, 99999 (?), 19:59, 08/09/2025
наконец линуксу капец, релиз - огонь!
оповещалка, звук, миди, тэлээс в ядро, клон на энэфес сервере, боле 4 терабайт памяти...
