The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Началось альфа-тестирование FreeBSD 15

08.09.2025 17:49

Подготовлен первый альфа-выпуск FreeBSD 15.0. Установочные сборки сформированы для архитектур amd64, powerpc64le, aarch64 и riscv64. Релиз запланирован на 2 декабря. Обновление до ветки 15.0-ALPHA1 с прошлых выпусков при помощи утилиты freebsd-update пока не реализовано.

Начиная с ветки FreeBSD 15 время сопровождения значительных веток после формирования первого релиза (15.0) сокращено с 5 до 4 лет, а новые значительные ветки будут формироваться раз в два года. Промежуточные выпуски (15.1, 15.2, 15.3) будут разрабатываться в рамках фиксированного цикла разработки, подразумевающего публикацию новых версий в одной ветке примерно через каждые 6 месяцев, а не раз в год как было до сих пор. C учётом одновременного сопровождения двух разных значительных веток, новый промежуточный выпуск будет публиковаться раз в 3 месяца (15.4, 16.1, 15.5, 16.2 и т.п.), за исключением подготовки первых релизов новых значительных веток, перед которыми будет 6-месячный перерыв в релизах (например, релиз 15.3 будет сформирован в июне 2027 года, 16.0 в декабре 2027, 15.4 - в марте 2028, 16.1 - в июне 2028).

В официальном анонсе альфа-версии FreeBSD 15 присутствует ссылка на примечание к релизу (копия) с некорректным списком изменений. Упомянутый список лишён смысла, так содержит не специфичные для ветки FreeBSD 15 изменения, а изменения в ветке 14.x относительно выпуска 14.0, т.е. в него помещены старые данные, перенесённые из ранее опубликованных примечаний к релизам 14.1, 14.2 и 14.3.

Некоторые изменения в ветке FreeBSD 15, отмеченные в Git:

  • Прекращено формирование установочных образов и сборок бинарных пакетов для 32-разрядных архитектур. Возможность сборки 32-разрядных программ и использования режима COMPAT_FREEBSD32 для запуска 32-разрядных исполняемых файлов в окружении на базе 64-разрядного ядра сохранится как минимум до конца жизненного цикла ветки FreeBSD 16.
  • Удалён менеджер логических томов gvinum, который использовался для программных RAID. Разработка Gvinum остановилась около 15 лет назад, при том, что в коде имеется ряд известных проблем, которые никто так и не взялся исправить. Вместо gvinum рекомендовано использовать gconcat, gmirror, gstripe, graid или zfs.
  • Намечен к удалению драйвер agp (Accelerated Graphics Port), необходимый для работы многих драйверов для старых видеокарт.
  • Состояние DRM-драйверов i915 и amdgpu синхронизировано с ядром Linux 6.9.
  • Добавлена поддержка именованных атрибутов файлов (расширенных атрибутов в стиле Solaris), которые планируют поддерживать в качестве альтернативного механизма управления расширенными атрибутами, доступного для ZFS и NFSv4. Отличия от традиционных для FreeBSD и Linux методов работы с расширенными атрибутами сводится к представлению атрибутов в служебной директории, не видимой в основном пространстве имён ФС и ассоциированной с файлом. Работа с атрибутами производится как с обычными файлами, например, для определения списка атрибутов можно выполнить функцию readdir().
  • Реализованы системные вызовы c реализацией механизма inotify для отслеживания изменений в файловых системах.
  • Добавлена утилита sndctl для управления настройками звуковых карт.
  • Добавлена утилита mididump для дампа событий MIDI 1.0 в режиме реального времени.
  • Объявлен готовым к применению модуль mac_do, позволяющий задавать политики, разрешающие непривилегированным пользователям изменять учётные данные процессов. Для запуска команд под другим пользователем подготовлена утилита mdo похожая на утилиту su, но не требующая suid root.
  • Включена по умолчанию реализация протокола TLS на стороне ядра (KTLS).
  • В гипервизор bhyve добавлен новый сетевой бэкенд "slirp", использующий библиотеку libslirp с реализацией сетевого стека в пространстве пользователя. Бэкенд "slirp" позволяет организовать доступ к сети гостевой системы из хост окружения без отдельной настройки сети на стороне хоста.
  • Поведение системных вызовов setgroups, getgroups и initgroups при обработке групп пользователей приближено к другим платформам (отличие реализации во FreeBSD сводилось к хранению эффективного идентификатора группы процессов в нулевом элементе массива со списком групп).
  • Реализация Kerberos в основном составе FreeBSD заменена c Heimdal Kerberos на MIT Kerberos. Для возвращения Heimdal Kerberos при сборке можно использовать флаг WITHOUT_MITKRB5. Во FreeBSD 16 поддержка сборки Heimdal Kerberos будет удалена.
  • В NFS добавлена поддержка операции CLONE, определённой в спецификации NFSv4.2 и позволяющей организовать быстрое копирование файлов через клонирование блоков на сервере. Режим пока работает только при экспорте через NFS разделов ZFS.
  • Повышена надёжность работы разделов с ФС UFS, содержащих более 2,000,000,000 inode.
  • На системах amd64 добавлена возможность использования более 4TB ОЗУ.
  • Объявлена устаревшей функция readdir_r.
  • В SNMP-сервере bsnmpd прекращена поддержка транспорта UDP.
  • Добавлен драйвер ufshci для поддержки контроллеров систем хранения с интерфейсом UFSHCI (Universal Flash Storage Host Controller Interface).
  • По умолчанию отключена и объявлена устаревшей настройка net.inet.tcp.nolocaltimewait, т.е. возвращено создание по умолчанию TIME_WAIT-записей для TCP-соединений, разорванных на стороне локальной системы. Для настройки времени нахождения соединения в состоянии TIME_WAIT добавлен новый sysctl net.inet.tcp.msl_local.
  • По умолчанию отключена поддержка создания сетевых соединений к localhost, указывая INADDR_ANY. Для возвращения поддержки можно выставить sysctl net.inet.ip.connect_inaddr_wild sysctl в значение 1.
  • Sysctl net.link.bridge.member_ifaddrs по умолчанию выставлен в 0, т.е. в сетевые мосты можно добавлять интерфейсы без IP-адресов.
  • В реализации ФС UFS1 решена проблема 2038 года (можно использовать даты до 2106 года).
  • Прекращена генерация хостовых ключей RSA для SSH и EC2 AMI.
  • Добавлена опция сетевых сокетов SO_SPLICE для объединения TCP-соединений (подобие прокси, работающего без копирования данных в пространство пользователя).
  • В утилите grep по умолчанию отключён обход символических ссылок при рекурсивном поиске.
  • Добавлен модуль ядра nvmftа для поддержки контроллеров NVMe over Fabric и утилита nvmecontrol для подключения к внешнему контроллеру NVMe over Fabric.
  • В утилиту date добавлена поддержка вывода времени с наносекундной точностью, например, "date -Ins" выведет "2024-04-22T12:20:28,763742224+02:00".
  • В jail добавлена поддержка опции zfs.dataset для добавления в изолированное jail-окружение раздела, снапшота или клона ZFS.
  • В tty по умолчанию выставлен флаг IUTF8, при котором корректно работает удаление символов UTF-8 при нажатии Backspace.
  • Утилита dialog заменена на bsddialog.
  • Обновлены версии Lua 5.4.8, jemalloc 5.3.0, Awk 04082025, unicode 16.0.0, CLDR 45.0.0, byacc 20240109, ncurses 6.5.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/arch...)
  2. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за второй квартал 2025 года
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.3
  4. OpenNews: Для FreeBSD развивают опциональную поддержку компонентов базовой системы на Rust
  5. OpenNews: Отчёт FreeBSD по улучшению юзабилити и работы на ноутбуках
  6. OpenNews: FreeBSD переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63842-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:01, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственный адекватная ОС для десктопа. Хейтеры, спок
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:28, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    моя тебя не понимай
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 18:37, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я твоё линус ядро на раст вайб кодил.
     
  • 3.35, 12yoexpert (ok), 19:48, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спок
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:39, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фрибзд неактуально ещё с 5го релиза.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:07, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Прекращено формирование установочных образов и сборок бинарных пакетов для 32-разрядных архитектур
    > Намечен к удалению драйвер agp (Accelerated Graphics Port), необходимый для работы многих драйверов для старых видеокарт.

    Это просто банкротство проекта.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:25, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Проект с треском обанкротился: его не смог запустить Вася из Воркуты на своем железе из 1998.
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 18:27, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что если это не просто Вася?
    А целый Васян, заслуженный нищуброд и Ыксперт опенната?
    А что если он напишет два десятка гневных комментариев о том, что ему все должны как земля колхозу?
     
  • 2.14, Аноним (-), 18:41, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это просто банкротство проекта.

    Проект был банкротом уже лет 10-15 назад.
    Сейчас они стараются избавиться от наиболее токсичных активов.

     
  • 2.32, Аноним (32), 19:38, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не волнуйся, всегда есть NetBSD и OpenBSD которые заведутся даже на UltraSPARC'е конца 90х-начала 00х
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:11, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Повышена надёжность работы разделов с ФС UFS, содержащих более 2,000,000,000 inode.

    Прямо как в рекламе на упаковке с зубной пастой - "повышена свежесть на 74%!". Правда в рекламе даже числовые показатели указаны - на 74% (не 70, не 75, не 80)! "Свежометром", небось, измеряли. Не просто "повышена", как тут. Бсдяшники слабаки.

     
     
  • 2.9, Илья (??), 18:33, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >повышена свежесть на 74%

    Я в интернете поискал, нет такой рекламы. Зачем ты врёшь?

     
     
  • 3.22, Аноним (3), 18:54, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она не в интернете, она на коробочке :) Картонной
     
  • 2.24, Аноним (-), 19:00, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не 70, не 75, не 80)! "Свежометром", небось, измеряли.

    Просто добавили на 74% процента больше отдушки "морозная свежесть".
    По весу или по объему - уже на их совести.

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:12, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ключевые девелоперы из фри ушли, будущего у них нет.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 18:54, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто ушел из разработки FreeBSD?
     
     
  • 3.28, Аноним (5), 19:13, 08/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (-), 18:25, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Прекращено формирование установочных образов и сборок бинарных пакетов для 32-разрядных архитектур.

    О... зря это они.
    Сейчас будет еще 150+ комментов от нытиков, у которых коредвадушка для защиты от рептилоидов.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:50, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для таких есть NetBSD, которая аж Vax до сих пор умеет.
     

  • 1.10, Аноним (12), 18:36, 08/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.13, Аноним (-), 18:40, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Прекращено формирование установочных образов и
    > сборок бинарных пакетов для 32-разрядных архитектур.

    Вотэтоударвпсину!!!
    Не ожидал такого от них...
    Что теперь  будут делать все нищykи, которые сбежали на бсдю с линя?

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:48, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собирать самому, в новости написано же: "Возможность сборки 32-разрядных программ и использования режима COMPAT_FREEBSD32 для запуска 32-разрядных исполняемых файлов в окружении на базе 64-разрядного ядра сохранится как минимум до конца жизненного цикла ветки FreeBSD 16".
     
  • 2.36, Аноним (36), 19:57, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на моник насобирал бутылок теперь олигарх?
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:45, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В реализации ФС UFS1 решена проблема 2038 года (можно использовать даты до 2106 года).

    Два вопроса: зачем фре своя собственная не особо совместимая файловая система, и зачем столь малый срок? Мало проблемы 2038, которая возникла практически сразу же после 2000?

     
     
  • 2.17, Аноним (-), 18:47, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>В реализации ФС UFS1 решена проблема 2038 года (можно использовать даты до 2106 года).
    > Два вопроса: зачем фре своя собственная не особо совместимая файловая система, и
    > зачем столь малый срок?

    Малый срок? Для FreeBSD?))
    Тут гадаешь будет ли FreeBSD 16, а ты загадываешь аж до 2016го.

     
     
  • 3.21, Аноним (36), 18:51, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прошлое могут видеть не только лишь все.
     

  • 1.19, Аноним (36), 18:50, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2 года можно не париться. Я только раскусил,что такое 14.3.
    Финиш со своей лабой пусть утрётся - я так сказал!
     
  • 1.27, Аноним (27), 19:08, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где она вообще еще применяется, какие плюсы по сравнению с линукс? Я не ради холивара, а реально не понимаю, зачем еще они существуют, netbsd, openbsd и прочие
     
     
  • 2.29, Аноним (36), 19:18, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Альтернатива которая оказалась лучше чем я ожидал.К тому же не у всех работает.
     
  • 2.31, Аноним (31), 19:27, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Встройка? Вообще-то нахер никому не надо уже)
     
  • 2.33, Аноним (-), 19:40, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А где она вообще еще применяется, какие плюсы по сравнению с линукс?

    Говорят что в суровом и кровавом Ынтырпрайзе разные сорта БЗДи используются для перекладывания пакетиков.

    > Я не ради холивара, а реально не понимаю, зачем еще они существуют, netbsd, openbsd и прочие

    Потому что могут)
    А зачем существуют всякие маргинальные клубы по интересам, типа "кидание коровьих лепех на дальность"?

     
  • 2.38, Аноним (15), 19:59, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а реально не понимаю, зачем еще они существуют, netbsd, openbsd и прочие
    >А где она вообще еще применяется, какие плюсы по сравнению с линукс?

    В openbsd нормально реализовано управление памятью, и oom killer работает сразу из коробки, в то время как linux повесит обычный head /dev/zero

     

  • 1.34, Аноним (34), 19:41, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наказал я вас? Шаги за гиги больше не будут. Нравиться вам? Все теперь всегда так будет
     
  • 1.37, 99999 (?), 19:59, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    наконец линуксу капец, релиз - огонь!
    оповещалка, звук, миди, тэлээс в ядро, клон на энэфес сервере, боле 4 терабайт памяти...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру