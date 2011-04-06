The OpenNET Project / Index page

Новые версии Debian 13.1 и 12.12

06.09.2025 21:13

Сформировано первое корректирующее обновление дистрибутива Debian 13, в которое включены обновления пакетов, выпущенные за месяц с момента релиза новой ветки, и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 72 обновления с устранением проблем со стабильностью и 16 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 13.1 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов dpdk, galera, git, glib, gnome-online-accounts, gnome-shell, gssdp, libadwaita-1, librepo, mariadb, mozjs128, network-manager-openvpn, pcre2, postfix, postgresql, ptyxis, qemu, samba, systemd. Из дистрибутива удалён пакетный менеджер guix, который остался без сопровождения и содержит проблемы с безопасностью.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки c Debian 13.1. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 13.1, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 12.12, в который включено 135 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 83 обновления с устранением уязвимостей. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты apache2, clamav, dpdk, galera, libsoup3, llvm-toolchain, mariadb, openssl, postgresql, rar, rustc-web, systemd, usb.ids, wireless-regdb. Удалён пакет guix.

  2. OpenNews: Релиз Debian 13
  3. OpenNews: Релиз Debian GNU/Hurd 2025
