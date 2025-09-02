Опубликован исходный код игры "Русская рулетка 2: Закрытые планеты" и набор игровых данных, сохранившиеся у одного из разработчиков - Святослава Образцова (suavik). Игра представляет собой трёхмерный шутер от первого лица, в котором игроку необходимо выполнять задания различных враждующих фракций, использовать различные транспортные боевые средства и перемещаться между мирами.

Игра разработана компанией Logos и издана в 1999 году компанией Бука. Код опубликован с разрешения правообладателя под лицензией, допускающей публикацию и использование исходных текстов программ и данных с любыми изменениями при указании, что оригинальные файлы были разработаны компанией Logos.

Найденный архив с исходными кодами игры был сделан, предположительно 18 января 1999 года, за 2 месяца до релиза игры, поэтому в опубликованном коде отсутствуют некоторые функции скриптового языка и незначительно отличается поведение. В ближайшее время реверс-инженер, которому Святослав Образцов предоставил код, планирует провести работу по улучшению, дополнению, чистке и корректировке исходных кодов. В текущем виде для сборки необходимы Turbo Assembler и Watcom C/C++. Поддерживается только платформа Windows.



