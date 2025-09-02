The OpenNET Project / Index page

Опубликован исходный код игры Русская рулетка 2: Закрытые планеты

02.09.2025 17:02

Опубликован исходный код игры "Русская рулетка 2: Закрытые планеты" и набор игровых данных, сохранившиеся у одного из разработчиков - Святослава Образцова (suavik). Игра представляет собой трёхмерный шутер от первого лица, в котором игроку необходимо выполнять задания различных враждующих фракций, использовать различные транспортные боевые средства и перемещаться между мирами.

Игра разработана компанией Logos и издана в 1999 году компанией Бука. Код опубликован с разрешения правообладателя под лицензией, допускающей публикацию и использование исходных текстов программ и данных с любыми изменениями при указании, что оригинальные файлы были разработаны компанией Logos.

Найденный архив с исходными кодами игры был сделан, предположительно 18 января 1999 года, за 2 месяца до релиза игры, поэтому в опубликованном коде отсутствуют некоторые функции скриптового языка и незначительно отличается поведение. В ближайшее время реверс-инженер, которому Святослав Образцов предоставил код, планирует провести работу по улучшению, дополнению, чистке и корректировке исходных кодов. В текущем виде для сборки необходимы Turbo Assembler и Watcom C/C++. Поддерживается только платформа Windows.

  Главная ссылка к новости (https://archive.org/details/li...)
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63813-game
Ключевые слова: game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:41, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    На тебе, боже, что нам негоже.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:03, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это Wild Metal Country.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Wild_Metal_Country
    https://cdn.kanobu.ru/images/2011/10/30/0cd90e38-ecbe-4e25-bf53-626bb65de4d1.w
    Но в открытом мире.
    Подожди.
    Wild Metal Country.
    Тоже в открытом мире.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:07, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по однотонной красной размазне это "Дикая Битва за Линукс". На Марсе.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:45, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шиндошс. Игра. Некрота из 90-х.
    Зачем это на опеннете?
     
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 18:59, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Шиндошс

    В 1999 был большой рынок не-виндовса для создания игр? Спасибо, что не для Playstation.

    > Игра

    Кстати, американская и российская армии сходятся во мнении, что из геймеров получаются лучшие операторы FPV

    > Некрота из 90-х

    На опеннете это свежак, тут ещё не все в курсе, что многоядерные 64-битные процессоры изобрели

    > Зачем это на опеннете?

    Учитывая вышесказанное, онаним оказался более не нужным, чем новость.

     
  • 2.9, Аноним (6), 19:07, 02/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:21, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шиндошс.

    И что

    > Игра.

    И что

    > Некрота из 90-х.

    И ЧТО

     

  • 1.3, Аноним (3), 18:46, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Наконец нормальные игры завезли на опеннет. Срочно портируйте кто-нибудь на линукс, вот заживём.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:28, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры ААА класса?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 20:34, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://steamcommunity.com/app/1716740/screenshots/
     
  • 2.23, Царь (?), 20:13, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе что Tux Racer чтоли мало.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:58, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Первый раз слышу об этой игре.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 20:40, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто эта игра старше тебя.
     

  • 1.7, Аноним (8), 19:04, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это даа! Кто бы мог подумать? Теперь осталось только дождаться ебилдов.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:10, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - За такие вопросы, у нас по ебилде дают
     

  • 1.11, нах. (?), 19:14, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то я немного иначе себе "русскую рулетку" представлял.

     
  • 1.12, Голдер и Рита (?), 19:15, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто тут в неё играл? Тут сидят те, кому 40+ и эта игра для них?
     
     
  • 2.24, Царь (?), 20:15, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.ozon.ru/product/gold-rita-kapsuly-dlya-pohudeniya-zhiroszhigayushc

    Голдер и Рита я тебя вычислил.
    По АйПи.

     
     
  • 3.27, голден пума (?), 20:34, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    192.168.1.1?
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:33, 02/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не слышал про такую. В конце 90-х, начале нулевых игр годных было уже столько, что тратить время на это просто не было смысла.
     

  • 1.14, Аноним (14), 19:27, 02/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

  • 1.18, Аноним (18), 19:48, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первая часть была культовой, но мало кто в неё играл. Пиратам почему-то не приглянулась. Сейчас б/у бигбокс даже на Авито сложно найти.
     

  • 1.22, Аноним (13), 20:05, 02/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > в опубликованном коде отсутствуют некоторые функции скриптового языка и незначительно отличается поведение. В ближайшее время реверс-инженер, которому Святослав Образцов предоставил код, планирует провести работу по улучшению, дополнению, чистке и корректировке исходных кодов.

    И не выиграл, а проиграл, и не в рулетку… ой

     

