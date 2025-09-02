Опубликован исходный код игры Русская рулетка 2: Закрытые планеты

|
3.8, Аноним (8), 19:07, 02/09/2025
Судя по однотонной красной размазне это "Дикая Битва за Линукс". На Марсе.
2.5, НяшМяш (ok), 18:59, 02/09/2025
> Шиндошс
В 1999 был большой рынок не-виндовса для создания игр? Спасибо, что не для Playstation.
> Игра
Кстати, американская и российская армии сходятся во мнении, что из геймеров получаются лучшие операторы FPV
> Некрота из 90-х
На опеннете это свежак, тут ещё не все в курсе, что многоядерные 64-битные процессоры изобрели
> Зачем это на опеннете?
Учитывая вышесказанное, онаним оказался более не нужным, чем новость.
1.3, Аноним (3), 18:46, 02/09/2025
Наконец нормальные игры завезли на опеннет. Срочно портируйте кто-нибудь на линукс, вот заживём.
1.7, Аноним (8), 19:04, 02/09/2025
Вот это даа! Кто бы мог подумать? Теперь осталось только дождаться ебилдов.
2.26, Аноним (26), 20:33, 02/09/2025
Не слышал про такую. В конце 90-х, начале нулевых игр годных было уже столько, что тратить время на это просто не было смысла.
1.18, Аноним (18), 19:48, 02/09/2025
Первая часть была культовой, но мало кто в неё играл. Пиратам почему-то не приглянулась. Сейчас б/у бигбокс даже на Авито сложно найти.
1.22, Аноним (13), 20:05, 02/09/2025
> в опубликованном коде отсутствуют некоторые функции скриптового языка и незначительно отличается поведение. В ближайшее время реверс-инженер, которому Святослав Образцов предоставил код, планирует провести работу по улучшению, дополнению, чистке и корректировке исходных кодов.
И не выиграл, а проиграл, и не в рулетку… ой
