27 сентября в Москве пройдёт конференция разработчиков на языке Perl

01.09.2025 11:49

В субботу 27 сентября в Москве состоится ежегодная встреча разработчиков, использующих язык программирования Perl. Мероприятие пройдёт в день рождения Ларри Уолла, создателя языка Perl. На конференции будут доклады про фреймворк Test2 и его сравнение с Test::More, визуальный отладчик для Perl, описание typemap для передачи структур в XS и необычные способы взаимодействия с PostgreSQL. На мероприятии также будет предоставлена возможность обсудить актуальные вопросы, пообщаться вживую и обменяться опытом. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Планируется онлайн-трансляция из зала.

Автор новости: zhmylove
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63808-perl
Ключевые слова: perl
Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:44, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще жив, не встречал его уже лет 15
     
     
  • 2.18, Голдер и Рита (?), 16:32, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живёт в разделах биологии:

    https://github.com/PombertLab/SYNY
    🙍‍♂️

     
  • 2.46, Аноним (46), 18:55, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Мероприятие пройдёт в день рождения Ларри Уолла, создателя языка Perl.

    А сам Ларри Уолл, то знает что мероприятие пройдет.

     

  • 1.2, Аноним (2), 15:46, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну какой перл в 2к25? Для скриптования есть питон с обширнейшей экосистемой. В том числе для пресловутой обработки текста.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:50, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    дело не в языке, а в конференции, на которой фуршет с креведками и шампусиком
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:49, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > с креведками и шампусиком

    Ну вы размечтались. Максимум, пивасик с сухариками.

     
    		• –2 +/
     
  • 3.51, Мемоним (?), 20:13, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с креведками и шампусиком

    С кутьей

     
  • 2.8, ВторойАноним (?), 15:53, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    До сих пор пишу на Perl. Просто нравится.
     
  • 2.9, анонимммм (?), 15:56, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для регулярок перл в разы удобнее.
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 16:08, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Однажды ты поймешь, что если тебе приходится парсить регулярочками всякие там логи, события, /etc-фигню и прочие вещи, то ты делаешь что-то глубоко не так. Обычно такие скрипты сыплются с первым залетевшим дятлом.
     
     
  • 4.25, Аноним (23), 16:53, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, понимайт. Логи должны быть бинарнми, как Лёнька завещал.
     
  • 4.35, Аноним (35), 17:31, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите пожалуйста, а как это делается "правильно", без регулярочек?
     
     
  • 5.44, Аноним (-), 18:05, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Подскажите пожалуйста, а как это делается "правильно", без регулярочек?

    Любые структурированные логи. JSON, logfmt, XML.
    И работает с ними как со структурами, а не как текстовыми портянками.

     
     
  • 6.48, Аноним (35), 19:00, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это понятно, JSON и XML как хранилище уже обработанных данных. Однако выше товарищ говорил про парсинг системных логов в линуксе - а как из этих логов доставать нужные данные без регулярочек, вот в этом вопрос.
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:02, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот ты говоришь для скриптования, а ведь люди на нём бекенд пишут.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 16:56, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот ты говоришь для скриптования, а ведь люди на нём бекенд пишут.

    Хватает в мире извращенцев, да. Жаль только, что из-за извращенцев много здоровых людей страдает.


     
     
    		• +/
     
     
    		• +/
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:53, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Groovy
     
  • 2.42, мимопроходил (?), 17:47, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто оставлю это здесь :)
    https://stackoverflow.com/questions/54114133/specifying-the-right-perl-version
     
  • 2.53, pda (ok), 20:20, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЖЖ сам себя не поддержит... ;-)
     

    		• –1 +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 16:01, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Perl no die!

    Все что переписано на питон - создавалось на Perl
    И сейчас все новое сначала пишут на Perl, а потом (чтоб прокормить змеевиков) они переписывают . Да будет дороже и медленнее - зато на петухоне )

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:45, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Продолжай убеждать себя. Сейчас все прототипируют на питоне. Потом если взлетает переписывают на раст особенно нагруженные части, изредка на го.
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 16:56, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Продолжай убеждать себя. Сейчас все прототипируют на питоне. Потом если взлетает переписывают
    > на раст особенно нагруженные части, изредка на го.

    "Особенно нагруженные". Смешно, ага.

     
  • 2.37, Аноним (35), 17:33, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И сейчас все новое сначала пишут на Perl

    Сомнительное утверждение. Вы сравнивали количество вакансий perl vs. python на том же hh.ru?

     

  • 1.14, Аноним (12), 16:04, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    имеет смысл учить сабж? Вакансий много? Много платят?
     
     
  • 2.16, Аноном (?), 16:11, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для денег нет, но язык по своему уникален и писать на нем для себя вполне интересно.
     
     
  • 3.28, Аноним (23), 16:57, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для себя... Я чёт скобочками стал проникаться.
     

  • 1.17, Аноним (3), 16:18, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Писал когда-то на нем всякие скрипты. Вот уж действительно замудренный и интересный диалект. Жаль, что из-за своей сложности кода, стал никому не нужен.
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 16:43, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жаль, что из-за своей сложности кода, стал никому не нужен.

    Он не только из-за сложности стал никому не нужен.
    Сложные вещи иногда остаются востребованы, когда эта сложность обоснована.
    А перл ничего особенного не давал по сравнению с другими языками.


     
     
  • 3.30, Аноним (30), 17:08, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело что перл скорее мешал.
     
     
    		• +/
     

  • 1.29, Аноним (30), 17:06, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это даже не скуфы это уже настоящие пенсионеры.
     

  • 1.31, Аноним (31), 17:20, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для обоих сразу что ли? Вот это масштаб!
     
  • 1.33, Аноним (33), 17:22, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    это один из инструментов, в отличие от петухона не зависит от количества пробелов в редакторах и пакетный менеджер с автотестами, unsafe отсутствует
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 18:47, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все кто недоволен пробелами у питона, видимо пишут код блокноте. Любая норм ide сама автоматом форматирует код, может даже пофиксить пробелы после импорта из блокнота.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 20:23, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    по воробьям, как известно, лучше всего стрелять из пушки.
     
  • 2.52, Аноним (52), 20:18, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > не зависит от количества пробелов в редакторах

    Вот всегда было интересно, чем так анонимов на опенете возбуждают пробелы? Возбуждает ли их зависимость от количества скобочек? Круглых? Фигурных? Квадратных?

     

  • 1.34, user90 (?), 17:22, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотел его освоить. Правда для начала нужно было как-то заставить себя привыкнуть к синтаксису)) А потом понял, что и того же ЛИСПа/Scheme хватает на 100%.
     
     
  • 2.63, Ivan7 (ok), 21:48, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синтаксис там Си-подобный. Чего там привыкать? А Си и Си++ любой хоть чуть-чуть уважающий себя программер обязан знать.
     

  • 1.38, Аноним (-), 17:42, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Полюбому там будет перерыв. Бесплатно кормить будут? Я бы на месте организаторов забабахал бы пацанам пицы. Лично мне не впадла. Надеюсь кормёшка будет.
     
  • 1.40, Аноним (35), 17:44, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А женщины программистки будут?
     
     
    		• +1 +/
     
  • 2.64, Ivan7 (ok), 21:49, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе зачем женщина? Код помогать писать? )))
     

  • 1.47, Аноним (47), 18:58, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вход от 60 бесплатно
     
     
  • 2.49, Аноним (1), 19:04, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда я в следующем году.
     
  • 2.54, DasKolbass (?), 20:22, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Своё первое web-приложения я написал именно на Perl'е. PHP тогда ещё не было. Python ещё сидел где-то в недрах голландских компаний. А Гугля так вообще ещё не было как компании.
     
  • 2.56, Аноним (55), 20:25, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто-то: В смысле никто билетов не купил, все пришли бесплатно?
     
     
    		• +/
     

    		• +/
     
  • 1.62, 72458 (?), 21:45, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Поттеринг будет?
     

