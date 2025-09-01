27 сентября в Москве пройдёт конференция разработчиков на языке Perl

|
|2.46, Аноним (46), 18:55, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Мероприятие пройдёт в день рождения Ларри Уолла, создателя языка Perl.
А сам Ларри Уолл, то знает что мероприятие пройдет.
|1.2, Аноним (2), 15:46, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну какой перл в 2к25? Для скриптования есть питон с обширнейшей экосистемой. В том числе для пресловутой обработки текста.
|2.4, Аноним (4), 15:50, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
дело не в языке, а в конференции, на которой фуршет с креведками и шампусиком
|3.23, Аноним (23), 16:49, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> с креведками и шампусиком
Ну вы размечтались. Максимум, пивасик с сухариками.
|3.15, Аноним (2), 16:08, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Однажды ты поймешь, что если тебе приходится парсить регулярочками всякие там логи, события, /etc-фигню и прочие вещи, то ты делаешь что-то глубоко не так. Обычно такие скрипты сыплются с первым залетевшим дятлом.
|4.35, Аноним (35), 17:31, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Подскажите пожалуйста, а как это делается "правильно", без регулярочек?
|5.44, Аноним (-), 18:05, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Подскажите пожалуйста, а как это делается "правильно", без регулярочек?
Любые структурированные логи. JSON, logfmt, XML.
И работает с ними как со структурами, а не как текстовыми портянками.
|6.48, Аноним (35), 19:00, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, это понятно, JSON и XML как хранилище уже обработанных данных. Однако выше товарищ говорил про парсинг системных логов в линуксе - а как из этих логов доставать нужные данные без регулярочек, вот в этом вопрос.
|2.12, Аноним (12), 16:02, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот ты говоришь для скриптования, а ведь люди на нём бекенд пишут.
|
|3.26, Аноним (26), 16:56, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вот ты говоришь для скриптования, а ведь люди на нём бекенд пишут.
Хватает в мире извращенцев, да. Жаль только, что из-за извращенцев много здоровых людей страдает.
|1.11, Аноним (11), 16:01, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Perl no die!
Все что переписано на питон - создавалось на Perl
И сейчас все новое сначала пишут на Perl, а потом (чтоб прокормить змеевиков) они переписывают . Да будет дороже и медленнее - зато на петухоне )
|2.22, Аноним (22), 16:45, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Продолжай убеждать себя. Сейчас все прототипируют на питоне. Потом если взлетает переписывают на раст особенно нагруженные части, изредка на го.
|3.27, Аноним (26), 16:56, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Продолжай убеждать себя. Сейчас все прототипируют на питоне. Потом если взлетает переписывают
> на раст особенно нагруженные части, изредка на го.
"Особенно нагруженные". Смешно, ага.
|2.37, Аноним (35), 17:33, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>И сейчас все новое сначала пишут на Perl
Сомнительное утверждение. Вы сравнивали количество вакансий perl vs. python на том же hh.ru?
|2.16, Аноном (?), 16:11, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Для денег нет, но язык по своему уникален и писать на нем для себя вполне интересно.
|1.17, Аноним (3), 16:18, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Писал когда-то на нем всякие скрипты. Вот уж действительно замудренный и интересный диалект. Жаль, что из-за своей сложности кода, стал никому не нужен.
|2.21, Аноним (-), 16:43, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Жаль, что из-за своей сложности кода, стал никому не нужен.
Он не только из-за сложности стал никому не нужен.
Сложные вещи иногда остаются востребованы, когда эта сложность обоснована.
А перл ничего особенного не давал по сравнению с другими языками.
|1.33, Аноним (33), 17:22, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
это один из инструментов, в отличие от петухона не зависит от количества пробелов в редакторах и пакетный менеджер с автотестами, unsafe отсутствует
|2.45, Аноним (45), 18:47, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Все кто недоволен пробелами у питона, видимо пишут код блокноте. Любая норм ide сама автоматом форматирует код, может даже пофиксить пробелы после импорта из блокнота.
|2.52, Аноним (52), 20:18, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> не зависит от количества пробелов в редакторах
Вот всегда было интересно, чем так анонимов на опенете возбуждают пробелы? Возбуждает ли их зависимость от количества скобочек? Круглых? Фигурных? Квадратных?
|1.34, user90 (?), 17:22, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Хотел его освоить. Правда для начала нужно было как-то заставить себя привыкнуть к синтаксису)) А потом понял, что и того же ЛИСПа/Scheme хватает на 100%.
|2.63, Ivan7 (ok), 21:48, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Синтаксис там Си-подобный. Чего там привыкать? А Си и Си++ любой хоть чуть-чуть уважающий себя программер обязан знать.
|1.38, Аноним (-), 17:42, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Полюбому там будет перерыв. Бесплатно кормить будут? Я бы на месте организаторов забабахал бы пацанам пицы. Лично мне не впадла. Надеюсь кормёшка будет.
|2.54, DasKolbass (?), 20:22, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Своё первое web-приложения я написал именно на Perl'е. PHP тогда ещё не было. Python ещё сидел где-то в недрах голландских компаний. А Гугля так вообще ещё не было как компании.
