27 сентября в Москве пройдёт конференция разработчиков на языке Perl

Аноним ( 2 ), 16:08, 01/09/2025: Однажды ты поймешь, что если тебе приходится парсить регулярочками всякие там логи, события, /etc-фигню и прочие вещи, то ты делаешь что-то глубоко не так. Обычно такие скрипты сыплются с первым залетевшим дятлом.

Аноним ( 23 ), 16:53, 01/09/2025: О, понимайт. Логи должны быть бинарнми, как Лёнька завещал.

Аноним ( 35 ), 17:31, 01/09/2025: Подскажите пожалуйста, а как это делается "правильно", без регулярочек?

Аноним ( - ), 18:05, 01/09/2025: > Подскажите пожалуйста, а как это делается "правильно", без регулярочек? Любые структурированные логи. JSON, logfmt, XML.

И работает с ними как со структурами, а не как текстовыми портянками. Аноним ( 35 ), 19:00, 01/09/2025: Да, это понятно, JSON и XML как хранилище уже обработанных данных. Однако выше товарищ говорил про парсинг системных логов в линуксе - а как из этих логов доставать нужные данные без регулярочек, вот в этом вопрос.


