GNOME Foundation покинул исполнительный директор

30.08.2025 22:58

Стивен Деобальд (Steven Deobald) объявил об уходе с поста исполнительного директора организации GNOME Foundation, курирующей разработку среды рабочего стола GNOME. Стивен вступил в должность четыре месяца назад и на недавнем заседании совета директоров было решено, что он не подходит роль исполнительного директора, несмотря на такие достижения, как создание новой платформы для пожертвований, работу над правилами и налаживание партнёрства со смежными проектами, такими как postmarketOS.

Исполнительный директор отвечает за управление и развитие GNOME Foundation как организацией, а также за взаимодействие с советом директоров, консультативным советом (Advisory Board) и членами организации. После ухода Стивена временно обязанности исполнительного директора возьмёт на себя Аллан Дей (Allan Day, главный дизайнер GNOME Shell, работающий в Red Hat), который также назначен на пост президента совета директоров.

До Стивена пост исполнительного директора занимала Холли Миллион (Holly Million), обратившая на себя внимание разноплановым спектром интересов - от продюсирования документальных фильмов и написания картин до основания института шаманских искусств и занятий фитотерапией. После ухода Холли c июля 2024 года до избрания нового руководителя в мае 2025 года функции исполнительного директора временно выполнял Ричард Литтауэр (Richard Littauer), активист сообщества SustainOSS, один из лидеров организации CURIOSS, менеджер по взаимодействию с сообществом организации Open Source Collective, участник разработки проектов Node.js и IPFS.

