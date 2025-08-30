Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 4.0.2

После полутора лет разработки опубликован релиз платформы для фильтрации спама SpamAssassin 4.0.2. Решение о блокировке в SpamAssassin принимается комплексно. Вначале сообщение проверяется с использованием разных методов, таких как контекстный анализ, чёрные и белые списки DNSBL, обучаемые байесовские классификаторы, сигнатуры известного спама, аутентификация отправителя по SPF и DKIM. В итоге проведённых проверок накапливается весовой коэффициент, который не должен превышать определённый порог, иначе сообщение блокируется или помечается как спам. Пакет может использоваться как на клиентских, так и на серверных системах. Поддерживаются средства автоматического обновления правил фильтрации. Код SpamAssassin написан на языке Perl и распространяется под лицензией Apache 2.0. В новом выпуске: Обеспечена совместимость с июльским выпуском Perl 5.42 и новыми версиями некоторых perl-модулей.

Добавлен плагин Mail::SpamAssassin::Plugin::Redirectors для определения URL, на которые выполняется проброс через сервисы перенаправления по коротким ссылкам.

В плагин HeaderEval добавлен обработчик для определения некорректных заголовков.

Добавлена поддержка репликации в СУБД Redis. Параметры подключения к Redis разделены на read_only и read_write.

Во встроенный модуль Mail::SpamAssassin::GeoDB добавлена поддержка использования perl-модуля IP::Geolocation::MMDB для определения местоположения.

Улучшено определение MIME-заголовков.

В модуль Mail::SpamAssassin::Plugin::HashBL добавлена операция "replace_rules".

Обеспечено раскрытие CNAME-записей в DNS и добавление фактического домена в список "uri_detail_list".

Улучшена работа с интернационализированными доменными именами (IDN).

В плагин TxRep добавлены настройки txrep_min_score и txrep_max_score для ограничения весовых коэффициентов, выдаваемых плагином.



