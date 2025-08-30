The OpenNET Project / Index page

Выпуск системы фильтрации спама SpamAssassin 4.0.2

30.08.2025 22:55

После полутора лет разработки опубликован релиз платформы для фильтрации спама SpamAssassin 4.0.2. Решение о блокировке в SpamAssassin принимается комплексно. Вначале сообщение проверяется с использованием разных методов, таких как контекстный анализ, чёрные и белые списки DNSBL, обучаемые байесовские классификаторы, сигнатуры известного спама, аутентификация отправителя по SPF и DKIM. В итоге проведённых проверок накапливается весовой коэффициент, который не должен превышать определённый порог, иначе сообщение блокируется или помечается как спам. Пакет может использоваться как на клиентских, так и на серверных системах. Поддерживаются средства автоматического обновления правил фильтрации. Код SpamAssassin написан на языке Perl и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новом выпуске:

  • Обеспечена совместимость с июльским выпуском Perl 5.42 и новыми версиями некоторых perl-модулей.
  • Добавлен плагин Mail::SpamAssassin::Plugin::Redirectors для определения URL, на которые выполняется проброс через сервисы перенаправления по коротким ссылкам.
  • В плагин HeaderEval добавлен обработчик для определения некорректных заголовков.
  • Добавлена поддержка репликации в СУБД Redis. Параметры подключения к Redis разделены на read_only и read_write.
  • Во встроенный модуль Mail::SpamAssassin::GeoDB добавлена поддержка использования perl-модуля IP::Geolocation::MMDB для определения местоположения.
  • Улучшено определение MIME-заголовков.
  • В модуль Mail::SpamAssassin::Plugin::HashBL добавлена операция "replace_rules".
  • Обеспечено раскрытие CNAME-записей в DNS и добавление фактического домена в список "uri_detail_list".
  • Улучшена работа с интернационализированными доменными именами (IDN).
  • В плагин TxRep добавлены настройки txrep_min_score и txrep_max_score для ограничения весовых коэффициентов, выдаваемых плагином.


  Аноним (1), 23:14, 30/08/2025  
    		• –2 +/
    Я уже думал, что gemma-270m втянут... Она даже на Core2Duo идёт, на  CPU (потому что в Mesa наконец-то окончательно отломали OpenCL, а rusticl просто clinfo в sigsegv выбивает, вот такой rusticl безопасный).
     
     
  Аноним (2), 23:28, 30/08/2025  
    		• +1 +/
    а зачем?
     
  Dzen Python (ok), 00:42, 31/08/2025  
    		• +/
    Нужно срочно подключить чатЖПТ - он сам будет генерировать спам!
     

