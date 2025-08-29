The OpenNET Project / Index page

Обновление платформы для создания персональных серверов FreedomBox

29.08.2025 13:10

Опубликованы новые сборки FreedomBox Trixie, переведённые на пакетную базу Debian 13. Проектом развивается система для простого развёртывания персональных серверов, обеспечивающих защиту персональных данных пользователей и позволяющих быстро запустить на своём оборудовании типовые сервисы, которые могут применяться для личного использования. Все развиваемые проектом наработки доступны через репозитории Debian. Установочный образ сформирован для архитектуры x86_64 (формирование сборок i386 прекращено). При желании можно создать собственный образ при помощи специального инсталлятора Freedom-Maker и конфигуратора freedombox-setup.

Загрузившись с созданного загрузочного носителя пользователь может через web-интерфейс установить такие готовые к работе преднастроенные компоненты, как VPN для доступа к своей локальной сети, платформа домашней автоматизации Home Assistant, почтовый сервер Postfix c webmail Roundcube, система обмена файлами Bepasty, TURN-сервер Coturn, BitTorrent web-клиенты Deluge и Transmission, Jabber-cервер Ejabberd, git-интерфейс Gitweb, шлюзы для работы через I2P и Tor, видеочат Janus, голосовой чат Mumble, Matrix-сервер Synapse, облачное хранилище и система совместной работы Nextcloud, сервер потокового вещания MiniDLNA, хранилище резервных копий Borg, фильтрующий прокси Privoxy, файловый сервер на базе Samba, календарь планировщик Radicale, менеджер фотографий Zoph, различные движки Wiki и сайт на базе WordPress. Проект также может применяться в качестве домашнего маршрутизатора, межсетевого экрана и прокси для фильтрации рекламы и трекеров.

FreedomBox основан Эбеном Могленом (Eben Moglen), профессором права Колумбийского университета, занимающимся юридической поддержкой Фонда свободного программного обеспечения. Проект создан с целью предоставления средств для создания недорогих персональных серверов с низким энергопотреблением, которые пользователи могут использовать для хранения своих персональных данных и для обеспечения безопасных коммуникаций, не прибегая к обращению к внешним централизованным сервисам.

Совместно с компанией Olimex организация FreedomBox Foundation поставляет мини-серверы FreedomBox Pioneer с предустановленной платформой FreedomBox. Устройство сертифицировано ассоциацией SSHWA как Open Source Hardware и примечательно наличием встроенного аккумулятора, который на какое-то время обеспечивает автономную работу в случае сбоев со стационарным питанием.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63794-freedombox
Ключевые слова: freedombox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 13:37, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кстати, годно
     
     
  • 2.29, penetrator (?), 18:05, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сомнительные комбайны, это как калечная Zimbra для почты
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 18:24, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно от всяких Вась.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:48, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно бы ещё федиверс сервер
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:32, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мессенджер - Jabber, Matrix,
    Федиверс - Frendica, Mastodon etc..
    Почтовый сервер
    IP телефония
    Виртуализация наподобие Proxmox VE
    Резервное копирование наподобие Proxmox backup
    чё ещё?
     
     
  • 3.27, psv (??), 17:09, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как что ? а профили от браузеров кто шарить будет?
     
  • 3.38, Голдер и Рита (?), 19:02, 29/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (2), 13:49, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кстати Coturn это не VoIP-сервер, это turn сервер
     
     
  • 2.39, Голдер и Рита (?), 19:05, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    and STUN server!
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:29, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Смысл таких сборок на базе другого дистрибутива я понимаю.
     
     
  • 2.5, Устин (ok), 14:34, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для профессионалов смысла нет.
    А вот для обычного пользователя, который хочет своё облако - отличная штука.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:02, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >для обычного пользователя, который хочет своё облако - отличная штука

    Обычные пользователи обычно не изменяют дефолтовые настройки и пароли, в отличие от профессионалов (да и то не всех). Действительно "отличная штука" для скрипткидис.

     
  • 3.11, Аноним (13), 16:27, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну обычный пользователь это громко сказано все жё, простой пользователь об этом не узнает и даже если узнает оно ему без надобности.
    Скорее для энтузиастов и околоайтишников. У меня вон на прошлой работе  эникейщики развернули Proxmox VE и backup и рады, тпям тру админы. Поэтому такие изкаробочные решения скорее для сисадминов, точнее они служат деградации профессии и вымыванию профессионалов. Когда раньше требовались скиллы для ручной настройки, сейчас всё ис коробки разворачивается и можно уже нанять студента практиканта за треть зарплаты сисадмина.
     
     
  • 4.17, Устин (ok), 16:38, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Скорее для энтузиастов и околоайтишников.

    Соглашусь. Хотя, думаю, даже «продвинутый пользователь» осилит - кто слышал что-то про fediverse, своё приватное облако и прочее.
    Лично у меня минимальный набор навыков, но поставил себе YunoHost и очень доволен.

     
  • 4.35, Аноним (35), 18:52, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Админу платят не за то, что он вручную солнце закатывает, а за то, что всё работает и не превышает бюджет. Про раньше-было-лучше надо с мужиками под портвешок и домино в беседке бухтеть.
     
  • 2.33, Мастер Йода (?), 18:26, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >“ Смысл таких сборок на базе другого дистрибутива я понимаю"

    Да прибудет с нами сила, виликая!

     

  • 1.6, Аноним (6), 14:34, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Проект создан с целью предоставления средств для создания недорогих персональных серверов с низким энергопотреблением, которые пользователи могут использовать для хранения своих персональных данных и для обеспечения безопасных коммуникаций, не прибегая к обращению к внешним централизованным сервисам.

    Его логичнее под какие-нибудь OpenWRT, Armbian на одноплатниках собирать, а не Debian на x86_64.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:00, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > OpenWRT

    Зачем изучать какое-то специфичное #$вно? Только голову себе забивать. Поставить Linux и все.

     
     
  • 3.23, myster (ok), 17:01, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поставить Linux и все.

    OpenWrt это Linux


     
     
  • 4.30, Аноним (7), 18:14, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чистый Linux без всяких там прослоек дополнительных. Видимо, мне нужно было пояснить.
     
     
  • 5.36, Аноним (35), 18:58, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чистый Linux без всяких там прослоек дополнительных.

    Ядро без юзерспейса что ли? Ну и зачем оно нужно?

     
  • 2.10, Aliech (ok), 16:23, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чел, Armbian - это же уже кастомизированный Debian. Так зачем это всё, если можно взять САМ Debian?
     
  • 2.16, Аноним (13), 16:38, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    OpenWRT серьёзно? Ты был трезв когда это писал?
     
     
  • 3.24, Аноним (6), 17:04, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть и пятница сегодня, но когда писал, был ещё рабочий день.
     
  • 3.31, Аноним (7), 18:19, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Armbian туда же. Alpine еще как-то сойдет.
     
  • 2.25, myster (ok), 17:05, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Его логичнее под какие-нибудь OpenWRT

    Так OpenWrt это Linux, там можешь через LXC поднять что угодно. Даже, если FreedomBox будет требоваться systemd, LXC его предоставит.  LXC это не виртуализация, поэтому просадок в производительности не будет. Но убедись что у OpenWrt устройства хотя бы 4GB RAM, а лучше больше. А то запустишь какой-нибудь NextCloud и он повесит коробочку.

     

  • 1.8, Аноним (7), 15:02, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С аккумулятором - тема. А кто-нибудь может подсказать одноплатник с батареей и разъемом sim? По сути беспроводной GSM-маршрутизатор.
     

  • 1.12, Аноним (13), 16:30, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >видеочат Janus, голосовой чат Mumble, Matrix-сервер Synapse

    Я не понимаю, а что нет Matrix серверов/клиентов совмещающих в себе все эти функции. Я просто не понимаю зачем мне может понадобиться аудио-чат без текстового чата или видео чат без текстового чата?

     
     
  • 2.22, myster (ok), 17:00, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Mumble есть текстовый чат, был по крайней мере, я помню
     
  • 2.26, 12yoexpert (ok), 17:07, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у матрикса с клиентами в принципе всё плохо, до сих пор нет библиотек на c/c++ с полной поддержкой шифрования
     

  • 1.14, Аноним (-), 16:35, 29/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.15, Аноним (13), 16:37, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно ли я понимаю что если я подниму какой-нибудь такой сервер, и захочу пользоваться не только  в одиночку, то придётся какую-нибудь регистрацию проходить где-нибудь?
     
     
  • 2.21, myster (ok), 16:58, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не похоже, вроде там ничего проприетарного нет

     

  • 1.20, myster (ok), 16:55, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Набор сервисов просто кайф. Некоторые спрашивают, как теперь созваниваться бесплатно после блокировок звонков в мессенжерах, а собственный Mumble развернуть жалуются, что слишком сложно.  

    Так вот решение по 1 клику развернул Mumble, установил клиент на смартфон себе, родственникам, друзьям и можно созваниваться при кристально-чистом качестве звука. Последнее, конечно, зависит от скорости сети и выбранного кодека.

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 18:41, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mumble не работает через границу, кстати. Только внутри.
     

  • 1.28, Аноним (28), 17:11, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смысл от этого 'FreedomBox Pioneer', с 1gb RAM тот же synapse там нормально работать не будет.
     

