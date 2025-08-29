Обновление платформы для создания персональных серверов FreedomBox

|
2.13, Аноним (13), 16:32, 29/08/2025
Мессенджер - Jabber, Matrix,
Федиверс - Frendica, Mastodon etc..
Почтовый сервер
IP телефония
Виртуализация наподобие Proxmox VE
Резервное копирование наподобие Proxmox backup
чё ещё?
3.27, psv (??), 17:09, 29/08/2025
+1
как что ? а профили от браузеров кто шарить будет?
2.5, Устин (ok), 14:34, 29/08/2025
+1
Для профессионалов смысла нет.
А вот для обычного пользователя, который хочет своё облако - отличная штука.
3.9, Аноним (9), 15:02, 29/08/2025
–1
>для обычного пользователя, который хочет своё облако - отличная штука
Обычные пользователи обычно не изменяют дефолтовые настройки и пароли, в отличие от профессионалов (да и то не всех). Действительно "отличная штука" для скрипткидис.
3.11, Аноним (13), 16:27, 29/08/2025
Ну обычный пользователь это громко сказано все жё, простой пользователь об этом не узнает и даже если узнает оно ему без надобности.
Скорее для энтузиастов и околоайтишников. У меня вон на прошлой работе эникейщики развернули Proxmox VE и backup и рады, тпям тру админы. Поэтому такие изкаробочные решения скорее для сисадминов, точнее они служат деградации профессии и вымыванию профессионалов. Когда раньше требовались скиллы для ручной настройки, сейчас всё ис коробки разворачивается и можно уже нанять студента практиканта за треть зарплаты сисадмина.
4.17, Устин (ok), 16:38, 29/08/2025
>Скорее для энтузиастов и околоайтишников.
Соглашусь. Хотя, думаю, даже «продвинутый пользователь» осилит - кто слышал что-то про fediverse, своё приватное облако и прочее.
Лично у меня минимальный набор навыков, но поставил себе YunoHost и очень доволен.
4.35, Аноним (35), 18:52, 29/08/2025
Админу платят не за то, что он вручную солнце закатывает, а за то, что всё работает и не превышает бюджет. Про раньше-было-лучше надо с мужиками под портвешок и домино в беседке бухтеть.
2.33, Мастер Йода (?), 18:26, 29/08/2025
>“ Смысл таких сборок на базе другого дистрибутива я понимаю"
Да прибудет с нами сила, виликая!
1.6, Аноним (6), 14:34, 29/08/2025
>Проект создан с целью предоставления средств для создания недорогих персональных серверов с низким энергопотреблением, которые пользователи могут использовать для хранения своих персональных данных и для обеспечения безопасных коммуникаций, не прибегая к обращению к внешним централизованным сервисам.
Его логичнее под какие-нибудь OpenWRT, Armbian на одноплатниках собирать, а не Debian на x86_64.
2.7, Аноним (7), 15:00, 29/08/2025
> OpenWRT
Зачем изучать какое-то специфичное #$вно? Только голову себе забивать. Поставить Linux и все.
4.30, Аноним (7), 18:14, 29/08/2025
Чистый Linux без всяких там прослоек дополнительных. Видимо, мне нужно было пояснить.
|
5.36, Аноним (35), 18:58, 29/08/2025
> Чистый Linux без всяких там прослоек дополнительных.
Ядро без юзерспейса что ли? Ну и зачем оно нужно?
2.10, Aliech (ok), 16:23, 29/08/2025
Чел, Armbian - это же уже кастомизированный Debian. Так зачем это всё, если можно взять САМ Debian?
2.25, myster (ok), 17:05, 29/08/2025
> Его логичнее под какие-нибудь OpenWRT
Так OpenWrt это Linux, там можешь через LXC поднять что угодно. Даже, если FreedomBox будет требоваться systemd, LXC его предоставит. LXC это не виртуализация, поэтому просадок в производительности не будет. Но убедись что у OpenWrt устройства хотя бы 4GB RAM, а лучше больше. А то запустишь какой-нибудь NextCloud и он повесит коробочку.
1.8, Аноним (7), 15:02, 29/08/2025
С аккумулятором - тема. А кто-нибудь может подсказать одноплатник с батареей и разъемом sim? По сути беспроводной GSM-маршрутизатор.
1.12, Аноним (13), 16:30, 29/08/2025
>видеочат Janus, голосовой чат Mumble, Matrix-сервер Synapse
Я не понимаю, а что нет Matrix серверов/клиентов совмещающих в себе все эти функции. Я просто не понимаю зачем мне может понадобиться аудио-чат без текстового чата или видео чат без текстового чата?
2.26, 12yoexpert (ok), 17:07, 29/08/2025
у матрикса с клиентами в принципе всё плохо, до сих пор нет библиотек на c/c++ с полной поддержкой шифрования
1.15, Аноним (13), 16:37, 29/08/2025
Правильно ли я понимаю что если я подниму какой-нибудь такой сервер, и захочу пользоваться не только в одиночку, то придётся какую-нибудь регистрацию проходить где-нибудь?
1.20, myster (ok), 16:55, 29/08/2025
Набор сервисов просто кайф. Некоторые спрашивают, как теперь созваниваться бесплатно после блокировок звонков в мессенжерах, а собственный Mumble развернуть жалуются, что слишком сложно.
Так вот решение по 1 клику развернул Mumble, установил клиент на смартфон себе, родственникам, друзьям и можно созваниваться при кристально-чистом качестве звука. Последнее, конечно, зависит от скорости сети и выбранного кодека.
1.28, Аноним (28), 17:11, 29/08/2025
Смысл от этого 'FreedomBox Pioneer', с 1gb RAM тот же synapse там нормально работать не будет.
|