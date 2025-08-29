Обновление платформы для создания персональных серверов FreedomBox

Опубликованы новые сборки FreedomBox Trixie, переведённые на пакетную базу Debian 13. Проектом развивается система для простого развёртывания персональных серверов, обеспечивающих защиту персональных данных пользователей и позволяющих быстро запустить на своём оборудовании типовые сервисы, которые могут применяться для личного использования. Все развиваемые проектом наработки доступны через репозитории Debian. Установочный образ сформирован для архитектуры x86_64 (формирование сборок i386 прекращено). При желании можно создать собственный образ при помощи специального инсталлятора Freedom-Maker и конфигуратора freedombox-setup.

Загрузившись с созданного загрузочного носителя пользователь может через web-интерфейс установить такие готовые к работе преднастроенные компоненты, как VPN для доступа к своей локальной сети, платформа домашней автоматизации Home Assistant, почтовый сервер Postfix c webmail Roundcube, система обмена файлами Bepasty, TURN-сервер Coturn, BitTorrent web-клиенты Deluge и Transmission, Jabber-cервер Ejabberd, git-интерфейс Gitweb, шлюзы для работы через I2P и Tor, видеочат Janus, голосовой чат Mumble, Matrix-сервер Synapse, облачное хранилище и система совместной работы Nextcloud, сервер потокового вещания MiniDLNA, хранилище резервных копий Borg, фильтрующий прокси Privoxy, файловый сервер на базе Samba, календарь планировщик Radicale, менеджер фотографий Zoph, различные движки Wiki и сайт на базе WordPress. Проект также может применяться в качестве домашнего маршрутизатора, межсетевого экрана и прокси для фильтрации рекламы и трекеров.

FreedomBox основан Эбеном Могленом (Eben Moglen), профессором права Колумбийского университета, занимающимся юридической поддержкой Фонда свободного программного обеспечения. Проект создан с целью предоставления средств для создания недорогих персональных серверов с низким энергопотреблением, которые пользователи могут использовать для хранения своих персональных данных и для обеспечения безопасных коммуникаций, не прибегая к обращению к внешним централизованным сервисам.

Совместно с компанией Olimex организация FreedomBox Foundation поставляет мини-серверы FreedomBox Pioneer с предустановленной платформой FreedomBox. Устройство сертифицировано ассоциацией SSHWA как Open Source Hardware и примечательно наличием встроенного аккумулятора, который на какое-то время обеспечивает автономную работу в случае сбоев со стационарным питанием.