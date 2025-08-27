Обновление Firefox 142.0.1

The OpenNET Project / Index page

27.08.2025 22:56

Доступен корректирующий выпуск Firefox 142.0.1, в котором устранено несколько проблем:

  • Устранено аварийное завершение, проявляющееся при запуске в KDE Plasma с изменёнными настройками оформления окон ("Colours and themes" -> "Window decorations").
  • Устранены проблемы при перемещении нескольких вкладок, приводящие к прекращению реагирования кнопок на панели инструментов или появлению визуальных артефактов.
  • При горизонтальном размещении панели вкладок налажено перетаскивание вместе группы из нескольких вкладок, размещённых не рядом с друг другом.
  • Решена проблема, приводившая к появлению текстового курсора не в том месте, что нужно.
  • Устранено аварийное завершение, проявляющееся при использовании геймпада.
  • Исправлено нарушение работы функции раскрытия содержимого при наведении курсора в боковой панели.
  • Информация о выпусках Firefox перенесена с сайта mozilla.org на отдельный сайт firefox.com.


  1.1, pepsikola (?), 23:06, 27/08/2025  
    подарите им PVS-Studio. помогите опенсорсу работать.
     
     
  2.2, НяшМяш (ok), 23:51, 27/08/2025  
    подарить бесплатное (для опенсорса)

    советы от опеннета

     
     
  3.6, Аноним (6), 00:38, 28/08/2025  
    Исправлено все, то чем я не пользуюсь.
     
  3.8, pepsikola (?), 00:47, 28/08/2025  
    они деньги зарабатывают, им не положено бесплатную лицензию.
     
  2.5, Аноним (5), 00:38, 28/08/2025 Скрыто ботом-модератором
  1.3, Аноним (3), 00:14, 28/08/2025  
    - аварийное завершение, проявляющееся при запуске в KDE Plasma с изменёнными настройками оформления окон
    - проблемы при перемещении нескольких вкладок, приводящие к прекращению реагирования кнопок
    - проблема, приводившая к появлению текстового курсора не в том месте
    - аварийное завершение, проявляющееся при использовании геймпада


    и эти люди делали раст ...

     
     
  2.9, pepsikola (?), 00:50, 28/08/2025  
    Жаль, что не в СНГ писали, правда?
     

  1.4, Аноним (4), 00:25, 28/08/2025  
    А можно как-то сделать чтобы столько видеопамяти не жрало. У меня игрушечки с 60 фпс до 15 падают (нвидиа ага).
     
     
  2.7, Аноним (6), 00:41, 28/08/2025  
    > видеопамяти не жрало. У меня игрушечки с 60 фпс до 15 падают (нвидиа ага).

    Поставь винду бога ради) Я ставил на древний ноут ничего не тормозит.
    При достаточном количестве ОЗУ.

    Именно Видеокарта, видеодрайвера.
    ( Всмысле что на Linux, кривые драйвера на видеокарту, которые стандартные, может можно поставить но на Винде, проценстов на 20% прирост, может на 120% даже ).
    Firefox, и другие запускаются мгновенно.

     
     
  3.10, Аноним (4), 00:51, 28/08/2025  
    Но зачем мне венда, если всё работает и совершенно устраивает? Тут просто видеодрайвер не умеет лишние текстуры класть в оперативную память и сабж слишком жадный до видеопамяти. Всё было бы идеально в игрушечках, если бы не это.
     
     
  4.11, Аноним (4), 00:59, 28/08/2025  
    Я имею в виду, даже зависание dxvk на вейланде починили -- больше не надо xwayland для вайна тянуть. Буквально единственная проблема сейчас это падение фпс в пол при открытом браузере.
     

