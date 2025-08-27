Обновление Firefox 142.0.1

2.7 , Аноним ( 6 ), 00:41, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > видеопамяти не жрало. У меня игрушечки с 60 фпс до 15 падают (нвидиа ага). Поставь винду бога ради) Я ставил на древний ноут ничего не тормозит.

При достаточном количестве ОЗУ. Именно Видеокарта, видеодрайвера.

( Всмысле что на Linux, кривые драйвера на видеокарту, которые стандартные, может можно поставить но на Винде, проценстов на 20% прирост, может на 120% даже ).

Firefox, и другие запускаются мгновенно.

3.10 , Аноним ( 4 ), 00:51, 28/08/2025 Но зачем мне венда, если всё работает и совершенно устраивает? Тут просто видеодрайвер не умеет лишние текстуры класть в оперативную память и сабж слишком жадный до видеопамяти. Всё было бы идеально в игрушечках, если бы не это.

4.11 , Аноним ( 4 ), 00:59, 28/08/2025 Я имею в виду, даже зависание dxvk на вейланде починили -- больше не надо xwayland для вайна тянуть. Буквально единственная проблема сейчас это падение фпс в пол при открытом браузере.


