Обновление Firefox 142.0.1

1.3, Аноним (3), 00:14, 28/08/2025
- аварийное завершение, проявляющееся при запуске в KDE Plasma с изменёнными настройками оформления окон
- проблемы при перемещении нескольких вкладок, приводящие к прекращению реагирования кнопок
- проблема, приводившая к появлению текстового курсора не в том месте
- аварийное завершение, проявляющееся при использовании геймпада
и эти люди делали раст ...
1.4, Аноним (4), 00:25, 28/08/2025
А можно как-то сделать чтобы столько видеопамяти не жрало. У меня игрушечки с 60 фпс до 15 падают (нвидиа ага).
2.7, Аноним (6), 00:41, 28/08/2025
> видеопамяти не жрало. У меня игрушечки с 60 фпс до 15 падают (нвидиа ага).
Поставь винду бога ради) Я ставил на древний ноут ничего не тормозит.
При достаточном количестве ОЗУ.
Именно Видеокарта, видеодрайвера.
( Всмысле что на Linux, кривые драйвера на видеокарту, которые стандартные, может можно поставить но на Винде, проценстов на 20% прирост, может на 120% даже ).
Firefox, и другие запускаются мгновенно.
3.10, Аноним (4), 00:51, 28/08/2025
Но зачем мне венда, если всё работает и совершенно устраивает? Тут просто видеодрайвер не умеет лишние текстуры класть в оперативную память и сабж слишком жадный до видеопамяти. Всё было бы идеально в игрушечках, если бы не это.
4.11, Аноним (4), 00:59, 28/08/2025
Я имею в виду, даже зависание dxvk на вейланде починили -- больше не надо xwayland для вайна тянуть. Буквально единственная проблема сейчас это падение фпс в пол при открытом браузере.
