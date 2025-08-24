Выпуск эмулятора 86Box 5.0

|
Представлен выпуск проекта 86Box 5.0, развивающего эмулятор систем на базе архитектуры x86, при помощи которого можно запускать старые операционные системы и приложения, включая те, что применялись в начале 1980-годов на компьютерах IBM PC 5150 и IBM PS/2. Поддерживается точная низкоуровневая эмуляция систем, начиная с процессоров 8086 и заканчивая Intel Сeleron Mendocino. Код проекта на писан на языке C и распространяется под лицензией GPLv2.
Для управления работой предоставляется графический интерфейс c возможностями для настройки виртуальных машин. Доступна эмуляция различных периферийных устройств, таких как видеоадаптеры, звуковые карты, сетевые карты и контроллеры жёстких дисков.
Среди поддерживаемых операционных систем: MS-DOS, Windows 3.11/95, OS/2, различные дистрибутивы Linux, BeOS, NEXTSTEP и другие старые ОС.
В новом выпуске:
- Предварительная реализация встроенного менеджера виртуальных машин, предоставляющего интерфейс для управления эмуляцией и запускаемыми виртуальными окружениями, не требующий установки дополнительных конфигураторов. Создаваемые виртуальные машины сохраняются в каталоге "~/.local/share/86Box/Virtual Machines".
- Повышена плавность работы мыши и вывода на экран, особенно на мониторах с высокой частотой обновления экрана.
- Полностью переписан компонент для отрисовки с использованием OpenGL 3.0, позволяющий использовать шейдерные эффекты при эмуляции дисплея. Добавлена поддержка формата шейдеров glslp и возможности для задействования сразу нескольких шейдеров и настройки параметров шейдеров через GUI.
- Добавлена эмуляция компьютеров:
- 808x: Amstrad PC5086, Atari PC 3, Mazovia 1016, Tulip PC Compact 2, VTech Laser Turbo XT, VTech Laser XT3.
- 286: Amstrad PC7286, PC5286, Atari PC 4, Dell System 200, GRiD GRiDcase 1520, ICL DRS M35/286, Olivetti M290/AT&T 6286 WGS, Packard Bell PB286, PC’s Limited (Dell) 28608L/AT122, Sanyo MBC-17PLUS, Sharp AX286D, Tulip AT Compact.
- 386SX: Dell System 333s/L, OKI if386AX30L, Packard Bell Legend 300SX, Silicon Valley Computer SVC386SX/P1.
- 386DX: ASUS 386/33-64K, IBM PS/55 Model 5550-T, 5550-V.
- 386DX/486: CAF Technology C747.
- 486 Socket 1: AST Advantage! 40xxd, ASUS ISA-486C, DTK PKM-0031Y, Silicon Valley Computer 486WB, Tulip 486 DC/DT.
- 486 Socket 2: Alaris Cobalt LPX, Dell 466/NP, ZEOS Martin.
- 486 Socket 3: Acer P3, Biostar MB-84xxUUD-A, Compaq Presario 7100/7200 Series 486, ICS SB486PV
- 586 Socket 4: Acer V12P, AT&T Globalyst 330, ECS SI5PI AIO, Micronics M5Pi, Taken PCI560-01
- 586 Socket 5: Dell OptiPlex GXL/GXM, Siemens-Nixdorf D842
- 586 Socket 7: Biostar M5ATA, Dell OptiPlex GN+, Gateway 2000 Tigereye, LG IBM Multinet x52, Packard Bell PB790, PC Partner VIA809DS, Siemens-Nixdorf D943, eMachines eTower 300k.
- 686 Socket 8: Dell Dimension XPS Pro, FIC PO-6000.
- 686 Slot 1: ABIT BX6, Acer V62X, Compaq ProSignia S316/318, Dell OptiPlex GXa.
- 686 Socket 370: Soyo SY-7SBB.
- Добавлена эмуляция видеокарт JVGA, Quadram Quadcolor, Yamaha V6355D, OKI JEGA, OKIVGA/H-2, ATI VGA Wonder 1024D XL Plus,
ELSA Winner 1000, Quantum3D Raven (Voodoo Banshee).
- Добавлена эмуляция звуковых карт: Gravis UltraSound MAX ISA, Creative EMU8000 PnP, Sound Blaster ViBRA 16CL, Ensoniq AudioPCI (ES1370), Mindscape Music Board, The Entertainer Commodore, Covox Voice Master Key, Covox Sound Master Plus, Rainbow Arts PC-Soundman.
- Реализована эмуляция ранних моделей CD-приводов, поставляемых во времена до появления ATAPI и использующих проприетарные интерфейсы Panasonic/Matsushita. Добавлена поддержка формата CD-дисков MDS/MDF.
- В интерфейсе пользователя реализована поддержка тёмного режима оформления в Windows, а также показа в строке состояния индикаторов клавиатуры и частоты обновления экрана. Предоставлена возможность изменения комбинаций клавиш для захвата указателя мыши, создания скоиншота, приостановки выполнения и перезапуска.