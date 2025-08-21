В разработку редактора кода Zed инвестировано $42 млн. Создан Zedless, форк Zed

Компания Zed Industries, разрабатывающая открытый редактор кода Zed, объявила об инвестировании в проект 35 млн долларов венчурным фондом Sequoia. С учётом прошлых денежных вливаний общий объём инвестиций в разработку Zed превысил 42 млн долларов. Деньги выделены на развитие нового метода совместной работы над кодом, при котором обсуждение кода привязывается к самому коду. Отмечается, что до сих пор основное внимание в проекте уделялось созданию пользовательского интерфейса редактора кода. Полученные инвестиции позволят перейти на следующий этап и заняться внедрением новой системы управления версиями DeltaDB, формирующей рабочее пространство для совместной работы над кодом. Новая система инкрементально отслеживает развитие кода с точностью до отдельных операций редактирования. Важным отличием предлагаемых изменений является поддержание непрерывного потока обсуждений, не разделённых на обсуждения отдельных коммитов, а позволяющих привязываться к каждой операции редактирования кода. Обсуждения охватывают как общение с другими разработчиками, так и взаимодействие с AI-моделями. Если совместная работа в репозиториях Git позволяет взаимодействовать с другими разработчиками на уровне веток и коммитов, то реализуемая в Zed система даст возможность взаимодействовать на уровне отдельных правок, входящих в коммит, и обсуждать произвольные части изменений и кода, сохраняя контекст и привязку к состоянию кода на момент обсуждения. При этом система DeltaDB рассчитана на взаимодействие с Git и предоставляет своеобразную надстройку для совместной работы над кодом в реальном времени, детального отслеживания любых изменений кода и привязки обсуждений к произвольным состояниям и местам в коде. Проект Zed развивается под руководством Натана Собо (Nathan Sobo), автора редактора Atom (основа VS Code) при участии команды бывших разработчиков редактора Atom, платформы Electron и библиотеки для разбора синтаксиса Tree-sitter. При разработке учтён опыт создания Atom и предпринята попытка воплотить некоторые идеи о том, как должен выглядеть идеальный редактор для программиста. Код проекта написан на языке Rust. Исходный код серверной части для многопользовательского редактирования открыт под лицензией AGPLv3, код самого редактора - под лицензией GPLv3, а код библиотеки для формирования интерфейса пользователя GPUI, использующей GPU при отрисовке, - под лицензией Apache 2.0. Отдельно можно отметить проект Zedless, развивающий форк редактора Zed, сфокусированный на обеспечении конфиденциальности и обособленной локальной работе без обращения к сторонним серверам. Из особенностей Zedless упоминается: Отсутствие привязки к проприетарным облачным сервисам - намечено удаление всех возможностей и компонентов, работу которых невозможно обеспечить на своём оборудовании.

Удаление кода, связанного с отправкой телеметрии и автоматически генерируемых отчётов об аварийном завершении работы.

Смещение приоритета в развёртывании собственной инфраструктуры. Все возможности, использующие сетевые сервисы, по умолчанию отключены и не привязываются к внешним поставщикам. Пользователю предоставляются настройки для выбора внешних сервисов на своё усмотрение.

Возможность участия в разработке без подписания CLA-соглашения (Contributor License Agreement) и без передачи имущественных прав на код.



