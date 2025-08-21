В разработку редактора кода Zed инвестировано $42 млн. Создан Zedless, форк Zed

|
Аноним (2), 09:42, 21/08/2025
и ни скринов, ничего.. что за Notepad такой, требующий десятков миллионов? Notepad совмещенный с форумом ?
Аноним (79), 12:14, 21/08/2025
Ехал ИИ через ИИ видит ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ Раст ИИ. У инвесторов, как обычно, сорвало крышу от новой технологии.
Аноним (3), 09:43, 21/08/2025
|
Линуксоиды, поставившие Zed, будут "приятно" удивлены очень некачественным рендерингом шрифта -- они слишком тонкие, а разрабы решать это не торопятся. https://github.com/zed-industries/zed/issues/13564 Вердикт: проект крайне сырой и имеет слишком малое кол-во пользователей, раз разрабы до сих пор успешно это игнорируют.
fe (?), 09:55, 21/08/2025
а по диагонали если пролистать это ишью, там настройка есть "buffer_font_weight" которая за это отвечает как я понимаю
а нон (?), 10:33, 21/08/2025
а если листать не по диагонали, то можно увидеть слово "воркараунд", то бишь "костыль"
Аноним (-), 11:14, 21/08/2025
Ничего удивительного, в линуксе всегда были проблемы с рендерингом шрифтов.
Тогда терпели и сейчас потерпят.
> Вердикт: проект крайне сырой и имеет слишком малое кол-во пользователей,
Ты хотел сказать "слишком малое кол-во линуксойдов", что вполне закономерно для любого нормального проекта. Но не беспокойся, пофиксят когда исправят баги на более востребованных платформах. Ну или "сообщество" само может пофиксить.
Аноним (3), 11:35, 21/08/2025
> закономерно для любого нормального проекта
В области программирования линуксоиды составляют значительную часть. Не 4%, а например 40%. Тот факт, что Zed забивает на них, свидетельствует о том, что у него вообще в принципе очень мало пользователей, и все они -- друзья друзей разрабов Zed, и все сидят на маке. А жаль, проект мог бы получиться замечательным. Прямо сейчас он не дотягивает даже до vscode 10-летней давности.
Аноним (-), 11:54, 21/08/2025
> В области программирования линуксоиды составляют значительную часть.
Ого, целую значительную!
> Не 4%, а например 40%.
Вы эту цифру с потолка взяли? Или предоставите источники?
> Тот факт, что Zed забивает на них, свидетельствует о том,
Что проект еще только развивается. У них даже винда в бете early access.
И можете сами догадаться что у них будет в приоритете - винда или линь.
Аноним (3), 12:47, 21/08/2025
> Вы эту цифру с потолка взяли? Или предоставите источники?
Личный опыт. Если интересует доля линуксоидов среди программистов, то обычные рейтинги использовать глупо.
> можете сами догадаться что у них будет в приоритете - винда или линь
Неужто возьмут ту ось, которая не отличает FOO.TXT от foo.txt и не поддерживает симлинки в гите?
Аноним (69), 11:54, 21/08/2025
На эппле давно везде ретина, и на ней это мыло смотрится отлично.
Аноним (-), 12:06, 21/08/2025
> На эппле давно везде ретина, и на ней это мыло смотрится отлично.
Чел наверное подключил к эплу унылые внешний моник с 1080p.
Посочувствуем ему... На ябло денег нашкреб, а на нормальный моник не хватило.
Аноним (8), 09:55, 21/08/2025
Это же до какой степени кого-то достал VSCode, что вложились в 42 мульта. Только поддерживаю.
ptr (ok), 12:49, 21/08/2025
Во-первых, даже с мобильным интернетом менее 10 мегабит проблем не наблюдаю, за исключением явных задержек при git pull, что к VSCode имеет очень косвенное отношение.
Во-вторых, если мобильный интернет не безлимитный, то никто не запрещает настроить firewall.
mugeen (ok), 09:57, 21/08/2025
> Возможность участия в разработке без подписания CLA-соглашения (Contributor License Agreement) и без передачи имущественных прав на код
Одни вопрос - зачем?
Аноним (-), 11:22, 21/08/2025
В смысле?
Эти ребята удаляют отправку крашрепортов. Они просто отбитые наглухо)
В некоторых сообществах есть мнение, что CLA позволяет "злым авторам" взять и поменять лицензию. А если надо будет каждого васяна спрашивать - то не получится.
Вопрос как они в свой форк будут тянуть "изменения под CLA" из апстрима.
Аноним (60), 11:43, 21/08/2025
>Вопрос как они в свой форк будут тянуть "изменения под CLA" из апстрима.
CLA - это про передачу своих изменений. На возможность тянуть и форкать CLA не влияет. Авторы форка просто не смогут без подписания CLA передавать свои правки в апстрим.
mugeen (ok), 12:08, 21/08/2025
> Эти ребята удаляют отправку крашрепортов. Они просто отбитые наглухо)
Б-г с этим, тем более есть Issues в их репах на GH, полагаю.
> А если надо будет каждого васяна спрашивать - то не получится
И, в теории, позволяет шантажировать авторов проекта.
Аноним (50), 11:23, 21/08/2025
Чтобы, участвуя в разработке, не передавать имущественные права на код.
mugeen (ok), 12:14, 21/08/2025
> Чтобы, участвуя в разработке, не передавать имущественные права на код.
А смысл в этом действии, кроме желания усложнить себе жизнь (и, в теории, привести к возможности шантажа проекта)?
Anonimus (??), 12:19, 21/08/2025
KDevelop - хороший IDE, но для этих он плох тем что на QT, а не на ржавчине и электроне. Они активисты им хайп нужен, известность, а не нормальный продукт.
Аноним (86), 12:20, 21/08/2025
Прибит гвоздями к Шлангу.
Тогда уж QtCreator, он, хотя бы, опционально.
Аноним (59), 11:43, 21/08/2025
Нет. 42 ляма за 3 месяца где-то уйдут. Особенно с зп на западе и местными законами о человеколюбии. Например, в Калифорнии ты обязан оплачивать сотруднику страховки всякие. Это где-то 2500-3000 баксов на сотрудника. Т.е. команда разработчиков из 10 человек будет съедать примерно 50-60к минимум, это не говоря о других сотрудниках, аренде, обязательных курсах по человеколюбию и тп.
Аноним (69), 11:53, 21/08/2025
GTA V сожрала 500 млн, но там половина на маркетинг ушло, и то ведь всё же GTA V. А в целом далеко не у всех бюджеты такие заоблачные.
Аноним (59), 12:07, 21/08/2025
Ведьмак 3, насколько я помню, стоил в районе 80 лямов в тех ценах, сейчас это примерно 120-150 было бы.
Аноним (-), 12:20, 21/08/2025
> Мне "нравятся" минусящие, что не понимают что как устроено.
Я тебя бы тоже минуснул, хотя прекрасно знаю как оно работает.
Потому что в пяти строках ты два раза выcpaл про "человеколюбие".
Аноним (59), 12:29, 21/08/2025
Это понятно, что у тебя многомиллиардный бизнес, а на опеннет ты ходишь для души. Как оно работает? Мне простому админу интересно.
Аноним (-), 12:47, 21/08/2025
> Это понятно, что у тебя многомиллиардный бизнес
Нет, я обычный сотрудник небольшой фирмы на 500+ человек с офисами с сша и европе, который немного знаком с внутренними процессами и примерно знаю сколько уходит на зарплатный фонд, сколько на различные отчисления (и это не только страховка), на аренду, на маркетинг, инфраструктуру, лицензии и тд. И да, там большие затраты.
Просто ты решил попи###ть про "обязательные курсы по человеколюбию".
Но я не был бы удивлен, если бы такое как ты на них отправили бы))
Аноним (13), 10:13, 21/08/2025
> отличием предлагаемых изменений является поддержание непрерывного потока обсуждений, не разделённых на обсуждения отдельных коммитов, а позволяющих привязываться к каждой операции редактирования кода.
Даже не могу представить, какой это ад.
Аноним (52), 11:28, 21/08/2025
> Даже не могу представить, какой это ад.
Так это не для нормальной разработки - это для всяких веб-стартапов, где в опенспейсах перерабатывающие гребцы деплоят в режиме онлайн. Если ты им начнешь рассказывать про ревью кода и тесты, то они лишь закатят свои уставшие глаза.
User (??), 12:23, 21/08/2025
Ну... основная проблема MR\review в том, что в этот момент _код уже написан_ и время\силы потрачены. Не уверен, что этот подход позволит адекватно сместить точку контроля и уменьшить размер окна потери - но некоторая проблема имеет место быть.
Согласование постановок\проработка ТР размер беды уменьшают - но сами по себе не бесплатны.
Аноним9000 (?), 12:36, 21/08/2025
Я полагаю это для LLM. Им полезно будет понимать больше контекста в привязке к конкретным кусочкам кода
шива (?), 10:17, 21/08/2025
А я вот пользуюсь блокнотом на все случаи жизни, и доволен. Мне эти всякие Зэды, лессы, атомы и пр. совсем не нужны. С коллегами поболтать, я в курилку иду или на крайняк в кафэшке за бокалом пива. Что я делаю не так?
RTL8245F (?), 10:55, 21/08/2025
А как пользуетесь?
Только смортите? Согласен, красивое!
Когда планируете притрагиваться к клавиатуре?
шива (?), 11:34, 21/08/2025
Зачем? Я все написал сразу. Пользуюсь на все случаи жизни. И программирую, и учет задач делаю, и отчеты строчу, и наброски планов и коммерческие предложения делаю и письма знакомым и родственникам пишу. И много чего еще. И ничего не тормозит и не отвлекает.
Аноним (-), 12:18, 21/08/2025
> и отчеты строчу
> и коммерческие предложения
Ого, впечатляет! И какие комерсы принимают твой... опус сделанный в блокноте?)
Мне кажется у тебя опечатка нике
s/в/з/g
Аноним (-), 11:25, 21/08/2025
А я вот пользуюсь дыркой в земле на улице, и доволен.
Мне все эти унитазы, биде и пр. совсем не нужны.
> С коллегами поболтать, я в курилку иду или на крайняк в кафэшке за бокалом пива.
Каким боком текстовый редактор относится к курилке?
> Что я делаю не так?
Натягиваешь сову на глобус, а свой опыт на потребности других людей.
Аноним (23), 10:40, 21/08/2025
Да нет. Еще лучше будет. Они же обещали
> удаление кода, связанного с отправкой телеметрии
Судя по фразе, она пока там. Хотя бы честно сказали.
mugeen (ok), 12:12, 21/08/2025
> Судя по фразе, она пока там
Это одно из отличий Zedless от Zed, а из последнего её выпиливать не будут, КМК.
Аноним (17), 10:33, 21/08/2025
>https://github.com/zed-industries/zed/blob/main/.rules
От вайбкодинга есть большой толк - разрабам таки пришлось написать документацию, на которую они обычно забивают. Пока у меня был доступ к legacy.lmarena.ai (его прибили, теперь всё строго через скотский turnstile) мне приходилось с помощью ИИ писать доку. Для себя, не для ИИ, в первую очередь.
Аноним (31), 10:48, 21/08/2025
Даже без вайб кодинга, очень удобно просить ИИ не только написать код, но и предварить его в комментарии спекой, по которой ИИ его пишет.
Аноним (23), 10:42, 21/08/2025
Думаете, авторы vscode могут сделать что-то ... нет, не лучше, но отличающееся от vscode?
th3m3 (ok), 10:53, 21/08/2025
Могут. Вот Zed - норм. Стартует быстрее vscode, не жрёт столько памяти, не тормозит и т.д.
Аноним (34), 10:50, 21/08/2025
> при участии команды бывших разработчиков редактора Atom, платформы Electron ... Код проекта написан на языке Rust
Дак вот куда $42 ляма ушли...
Аноним (-), 11:17, 21/08/2025
> Дак вот куда $42 ляма ушли...
Не 42, а только 7. В новости же написано, что 35 вот только выделили, а 42 - это общие инвестиции.
Аноним (57), 11:40, 21/08/2025
У меня вопрос, как они планируют отбивать эти вложения? Или не планируют и это способ отмыва денег?
Аноним (-), 11:47, 21/08/2025
> У меня вопрос, как они планируют отбивать эти вложения?
> Или не планируют и это способ отмыва денег?
Не, ну насколько ленивые аноны пошли...
Хоть бы на их сайт зашел бы - там все написано zed.dev/pricing
"Pro $20 per month"
Аноним (37), 10:57, 21/08/2025
когда я зашел на их сайт, меня комп вежливо предупредил об исчерпания оперативной памяти.
да, я знаю что комп у меня - гуано мамонта i5 с 8 гигами, но все же....
Аноним (38), 10:59, 21/08/2025
>при участии команды бывших разработчиков редактора Atom, платформы Electron
Битому неймется
Рщъ (?), 11:02, 21/08/2025
Теперь-то он перестанет внезапно игнорировать клавиатуру через 2 секунды после запуска?
Может, даже сделают гуй для хоткеев с поиском, как в vs code?
Кто в курсе, как включать отображение пробельных символов? Я находил, кажется, только для активной строки.
Песнь скрипучих дроздов (?), 12:41, 21/08/2025
> Кто в курсе, как включать отображение пробельных символов? Я находил, кажется, только для активной строки.
там очень легко всё ищется, по тем же ключевым словам
мею -> Open Default Settings
поиск -> visible
'''
// Whether to show tabs and spaces in the editor.
// This setting can take four values:
//
// 1. Draw tabs and spaces only for the selected text (default):
// "selection"
// 2. Do not draw any tabs or spaces:
// "none"
// 3. Draw all invisible symbols:
// "all"
// 4. Draw whitespaces at boundaries only:
// "boundary"
// 5. Draw whitespaces only after non-whitespace characters:
// "trailing"
// For a whitespace to be on a boundary, any of the following conditions need to be met:
// - It is a tab
// - It is adjacent to an edge (start or end)
// - It is adjacent to a whitespace (left or right)
"show_whitespaces": "selection",
'''
Аноним (-), 11:07, 21/08/2025
> Отдельно можно отметить проект Zedless, развивающий форк редактора Zed,
> сфокусированный на обеспечении конфиденциальности и обособленной локальной работе без обращения к сторонним серверам.
Правильный подход к делу, но на его месте я б посматривал - не пришла ли killer feature под дверь, за 42 ляма то... :)
Аноним (58), 11:41, 21/08/2025
Ну вот вскодиум в репах есть, а этот зедлесс искать по варезникам… Это как бы рабочая модель, но не для софта, который надо регулярно обновлять.
Аноним (87), 12:19, 21/08/2025
Ба, он написан на Rust? Так:
sudo dnf remove code
flatpak install zed
Полет нормальный!
Аноним (96), 12:27, 21/08/2025
> при котором обсуждение кода привязывается к самому коду.
коментарии к коду придумали? :)))
Ананоним (?), 13:00, 21/08/2025
Все, кто против массового плагиата через очередной пузырь ИИ, никогда не пользуйтесь этим редактором кода.
