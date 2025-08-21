The OpenNET Project / Index page

В разработку редактора кода Zed инвестировано $42 млн. Создан Zedless, форк Zed

21.08.2025 09:14

Компания Zed Industries, разрабатывающая открытый редактор кода Zed, объявила об инвестировании в проект 35 млн долларов венчурным фондом Sequoia. С учётом прошлых денежных вливаний общий объём инвестиций в разработку Zed превысил 42 млн долларов. Деньги выделены на развитие нового метода совместной работы над кодом, при котором обсуждение кода привязывается к самому коду.

Отмечается, что до сих пор основное внимание в проекте уделялось созданию пользовательского интерфейса редактора кода. Полученные инвестиции позволят перейти на следующий этап и заняться внедрением новой системы управления версиями DeltaDB, формирующей рабочее пространство для совместной работы над кодом. Новая система инкрементально отслеживает развитие кода с точностью до отдельных операций редактирования. Важным отличием предлагаемых изменений является поддержание непрерывного потока обсуждений, не разделённых на обсуждения отдельных коммитов, а позволяющих привязываться к каждой операции редактирования кода.

Обсуждения охватывают как общение с другими разработчиками, так и взаимодействие с AI-моделями. Если совместная работа в репозиториях Git позволяет взаимодействовать с другими разработчиками на уровне веток и коммитов, то реализуемая в Zed система даст возможность взаимодействовать на уровне отдельных правок, входящих в коммит, и обсуждать произвольные части изменений и кода, сохраняя контекст и привязку к состоянию кода на момент обсуждения. При этом система DeltaDB рассчитана на взаимодействие с Git и предоставляет своеобразную надстройку для совместной работы над кодом в реальном времени, детального отслеживания любых изменений кода и привязки обсуждений к произвольным состояниям и местам в коде.

Проект Zed развивается под руководством Натана Собо (Nathan Sobo), автора редактора Atom (основа VS Code) при участии команды бывших разработчиков редактора Atom, платформы Electron и библиотеки для разбора синтаксиса Tree-sitter. При разработке учтён опыт создания Atom и предпринята попытка воплотить некоторые идеи о том, как должен выглядеть идеальный редактор для программиста. Код проекта написан на языке Rust. Исходный код серверной части для многопользовательского редактирования открыт под лицензией AGPLv3, код самого редактора - под лицензией GPLv3, а код библиотеки для формирования интерфейса пользователя GPUI, использующей GPU при отрисовке, - под лицензией Apache 2.0.

Отдельно можно отметить проект Zedless, развивающий форк редактора Zed, сфокусированный на обеспечении конфиденциальности и обособленной локальной работе без обращения к сторонним серверам. Из особенностей Zedless упоминается:

  • Отсутствие привязки к проприетарным облачным сервисам - намечено удаление всех возможностей и компонентов, работу которых невозможно обеспечить на своём оборудовании.
  • Удаление кода, связанного с отправкой телеметрии и автоматически генерируемых отчётов об аварийном завершении работы.
  • Смещение приоритета в развёртывании собственной инфраструктуры. Все возможности, использующие сетевые сервисы, по умолчанию отключены и не привязываются к внешним поставщикам. Пользователю предоставляются настройки для выбора внешних сервисов на своё усмотрение.
  • Возможность участия в разработке без подписания CLA-соглашения (Contributor License Agreement) и без передачи имущественных прав на код.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63752-zed
Ключевые слова: zed, edit, git
Ключевые слова: zed, edit, git


  • 1.2, Аноним (2), 09:42, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    и ни скринов, ничего.. что за Notepad такой, требующий десятков миллионов? Notepad совмещенный с форумом ?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 10:53, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это же на расте написано, вроде понятно по всем вопросам.
     
  • 2.56, Аноним (56), 11:38, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё Code: https://github.com/elementary/code
     
     
  • 3.64, 12yoexpert (ok), 11:50, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    загуглить даже проще, чем matrix или go
     
  • 2.79, Аноним (79), 12:14, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ехал ИИ через ИИ видит ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ Раст ИИ. У инвесторов, как обычно, сорвало крышу от новой технологии.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:43, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линуксоиды, поставившие Zed, будут "приятно" удивлены очень некачественным рендерингом шрифта -- они слишком тонкие, а разрабы решать это не торопятся. https://github.com/zed-industries/zed/issues/13564 Вердикт: проект крайне сырой и имеет слишком малое кол-во пользователей, раз разрабы до сих пор успешно это игнорируют.
     
     
  • 2.6, fe (?), 09:55, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а по диагонали если пролистать это ишью, там настройка есть "buffer_font_weight" которая за это отвечает как я понимаю
     
     
  • 3.21, а нон (?), 10:33, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    а если листать не по диагонали, то можно увидеть слово "воркараунд", то бишь "костыль"
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:56, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я думал это фича, а оказалась бага
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:27, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня шрифт нормальный, хз
     
  • 2.45, Аноним (-), 11:14, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего удивительного, в линуксе всегда были проблемы с рендерингом шрифтов.
    Тогда терпели и сейчас потерпят.

    > Вердикт: проект крайне сырой и имеет слишком малое кол-во пользователей,

    Ты хотел сказать "слишком малое кол-во линуксойдов", что вполне закономерно для любого нормального проекта. Но не беспокойся, пофиксят когда исправят баги на более востребованных платформах. Ну или "сообщество" само может пофиксить.

     
     
  • 3.54, Аноним (3), 11:35, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > закономерно для любого нормального проекта

    В области программирования линуксоиды составляют значительную часть. Не 4%, а например 40%. Тот факт, что Zed забивает на них, свидетельствует о том, что у него вообще в принципе очень мало пользователей, и все они -- друзья друзей разрабов Zed, и все сидят на маке. А жаль, проект мог бы получиться замечательным. Прямо сейчас он не дотягивает даже до vscode 10-летней давности.

     
     
  • 4.68, Аноним (-), 11:54, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В области программирования линуксоиды составляют значительную часть.

    Ого, целую значительную!

    > Не 4%, а например 40%.

    Вы эту цифру с потолка взяли? Или предоставите источники?

    > Тот факт, что Zed забивает на них, свидетельствует о том,

    Что проект еще только развивается. У них даже винда в бете early access.
    И можете сами догадаться что у них будет в приоритете - винда или линь.

     
     
  • 5.105, Аноним (3), 12:47, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы эту цифру с потолка взяли? Или предоставите источники?

    Личный опыт. Если интересует доля линуксоидов среди программистов, то обычные рейтинги использовать глупо.

    > можете сами догадаться что у них будет в приоритете - винда или линь

    Неужто возьмут ту ось, которая не отличает FOO.TXT от foo.txt и не поддерживает симлинки в гите?

     
  • 3.66, 12yoexpert (ok), 11:53, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не эппловое мыло - и ладно
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 11:54, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На эппле давно везде ретина, и на ней это мыло смотрится отлично.
     
     
  • 5.72, Аноним (-), 12:06, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На эппле давно везде ретина, и на ней это мыло смотрится отлично.

    Чел наверное подключил к эплу унылые внешний моник с 1080p.
    Посочувствуем ему... На ябло денег нашкреб, а на нормальный моник не хватило.


     
  • 2.87, Аноним (87), 12:20, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С тёмной темой все окей. Размер шрифтов увеличь до 17-18.
     
  • 2.107, Песнь скрипучих дроздов (?), 12:58, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пользуюсь редактором давно но только сейчас узнал о данной проблеме
    рецепт: просто не пользоваться басяцкими шрифтами
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:46, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой-то альфа выпуск.
     
  • 1.7, Аноним (8), 09:55, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это же до какой степени кого-то достал VSCode, что вложились в 42 мульта. Только поддерживаю.
     
     
  • 2.28, Соль земли2 (?), 10:42, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жабаscript задушил окончательно
     
  • 2.55, Аноним (56), 11:36, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    VSCode хоть можно нормально пользоваться:
    https://code.visualstudio.com
     
     
  • 3.65, 12yoexpert (ok), 11:51, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    разве что у тебя гигабитный выходной канал и вся телеметрия в него влазит
     
     
  • 4.106, ptr (ok), 12:49, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, даже с мобильным интернетом менее 10 мегабит проблем не наблюдаю, за исключением явных задержек при git pull, что к VSCode имеет очень косвенное отношение.
    Во-вторых, если мобильный интернет не безлимитный, то никто не запрещает настроить firewall.
     

  • 1.9, mugeen (ok), 09:57, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Возможность участия в разработке без подписания CLA-соглашения (Contributor License Agreement) и без передачи имущественных прав на код

    Одни вопрос - зачем?

     
     
  • 2.48, Аноним (-), 11:22, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле?
    Эти ребята удаляют отправку крашрепортов. Они просто отбитые наглухо)

    В некоторых сообществах есть мнение, что CLA позволяет "злым авторам" взять и поменять лицензию. А если надо будет каждого васяна спрашивать - то не получится.

    Вопрос как они в свой форк будут тянуть "изменения под CLA" из апстрима.

     
     
  • 3.60, Аноним (60), 11:43, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вопрос как они в свой форк будут тянуть "изменения под CLA" из апстрима.

    CLA - это про передачу своих изменений. На возможность тянуть и форкать CLA не влияет. Авторы форка просто не смогут без подписания CLA передавать свои правки в апстрим.

     
  • 3.76, mugeen (ok), 12:08, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эти ребята удаляют отправку крашрепортов. Они просто отбитые наглухо)

    Б-г с этим, тем более есть Issues в их репах на GH, полагаю.

    > А если надо будет каждого васяна спрашивать - то не получится

    И, в теории, позволяет шантажировать авторов проекта.

     
  • 2.50, Аноним (50), 11:23, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы, участвуя в разработке, не передавать имущественные права на код.
     
     
  • 3.81, mugeen (ok), 12:14, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы, участвуя в разработке, не передавать имущественные права на код.

    А смысл в этом действии, кроме желания усложнить себе жизнь (и, в теории, привести к возможности шантажа проекта)?

     

  • 1.10, Аноним (10), 10:00, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Если уж писать код в IDE, тогда это Kdevelop
     
     
  • 2.85, Anonimus (??), 12:19, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    KDevelop - хороший IDE, но для этих он плох тем что на QT, а не на ржавчине и электроне. Они активисты им хайп нужен, известность, а не нормальный продукт.
     
  • 2.86, Аноним (86), 12:20, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прибит гвоздями к Шлангу.
    Тогда уж QtCreator, он, хотя бы, опционально.
     

  • 1.12, Аноним (69), 10:11, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    За $42 млн можно ААА-игру сваять.
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 11:43, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет. 42 ляма за 3 месяца где-то уйдут. Особенно с зп на западе и местными законами о человеколюбии. Например, в Калифорнии ты обязан оплачивать сотруднику страховки всякие. Это где-то 2500-3000 баксов на сотрудника. Т.е. команда разработчиков из 10 человек будет съедать примерно 50-60к минимум, это не говоря о других сотрудниках, аренде, обязательных курсах по человеколюбию и тп.
     
     
  • 3.67, Аноним (69), 11:53, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GTA V сожрала 500 млн, но там половина на маркетинг ушло, и то ведь всё же GTA V. А в целом далеко не у всех бюджеты такие заоблачные.
     
     
  • 4.71, Аноним (59), 12:02, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая, так называемая, ААА игра имеет бюджет хотя-бы 50 лямов.
     
  • 4.73, Аноним (59), 12:07, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ведьмак 3, насколько я помню, стоил в районе 80 лямов в тех ценах, сейчас это примерно 120-150 было бы.
     
     
  • 5.103, Аноним (69), 12:47, 21/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.75, Аноним (59), 12:08, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне "нравятся" минусящие, что не понимают что как устроено.
     
     
  • 4.88, Аноним (-), 12:20, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Мне "нравятся" минусящие, что не понимают что как устроено.

    Я тебя бы тоже минуснул, хотя прекрасно знаю как оно работает.
    Потому что в пяти строках ты два раза выcpaл про "человеколюбие".

     
     
  • 5.91, Аноним (59), 12:26, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи как оно работает?
     
  • 5.95, Аноним (59), 12:29, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это понятно, что у тебя многомиллиардный бизнес, а на опеннет ты ходишь для души. Как оно работает? Мне простому админу интересно.
     
     
  • 6.102, Аноним (-), 12:47, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это понятно, что у тебя многомиллиардный бизнес

    Нет, я обычный сотрудник небольшой фирмы на 500+ человек с офисами с сша и европе, который немного знаком с внутренними процессами и примерно знаю сколько уходит на зарплатный фонд, сколько на различные отчисления (и это не только страховка), на аренду, на маркетинг, инфраструктуру, лицензии и тд. И да, там большие затраты.

    Просто ты решил попи###ть про "обязательные курсы по человеколюбию".
    Но я не был бы удивлен, если бы такое как ты на них отправили бы))

     
  • 6.104, Аноним (104), 12:47, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Я бы рассказал, но ты не поймёшь"
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:13, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > отличием предлагаемых изменений является поддержание непрерывного потока обсуждений, не разделённых на обсуждения отдельных коммитов, а позволяющих привязываться к каждой операции редактирования кода.

    Даже не могу представить, какой это ад.

     
     
  • 2.16, Глеб Душнов (?), 10:24, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да это ж настоящий базар!
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:37, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "А поговорить?" (с)
     
  • 2.52, Аноним (52), 11:28, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже не могу представить, какой это ад.

    Так это не для нормальной разработки - это для всяких веб-стартапов, где в опенспейсах перерабатывающие гребцы деплоят в режиме онлайн. Если ты им начнешь рассказывать про ревью кода и тесты, то они лишь закатят свои уставшие глаза.

     
  • 2.89, User (??), 12:23, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну... основная проблема MR\review в том, что в этот момент _код уже написан_ и время\силы потрачены. Не уверен, что этот подход позволит адекватно сместить точку контроля и уменьшить размер окна потери - но некоторая проблема имеет место быть.
    Согласование постановок\проработка ТР размер беды уменьшают - но сами по себе не бесплатны.
     
  • 2.98, Аноним9000 (?), 12:36, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я полагаю это для LLM. Им полезно будет понимать больше контекста в привязке к конкретным кусочкам кода
     

  • 1.14, шива (?), 10:17, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я вот пользуюсь блокнотом на все случаи жизни, и доволен. Мне эти всякие Зэды, лессы, атомы и пр. совсем не нужны. С коллегами поболтать, я в курилку иду или на крайняк в кафэшке за бокалом пива. Что я делаю не так?
     
     
  • 2.18, Глеб Душнов (?), 10:25, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Думаешь, что кому-то важно, чем ты занят и что думаешь.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:39, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не нравится, не не мешай. Продолжайте, коллега.
     
  • 3.49, Анонирм (?), 11:23, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вот важно. Автора комментария выше поддерживаю.
     
  • 2.36, RTL8245F (?), 10:55, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А как пользуетесь?
    Только смортите? Согласен, красивое!
    Когда планируете притрагиваться к клавиатуре?
     
     
  • 3.53, шива (?), 11:34, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Я все написал сразу. Пользуюсь на все случаи жизни. И программирую, и учет задач делаю, и отчеты строчу, и наброски планов и коммерческие предложения делаю и письма знакомым и родственникам пишу. И много чего еще. И ничего не тормозит и не отвлекает.
     
     
  • 4.78, User (??), 12:13, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... кроме санитаров?
     
  • 4.83, Аноним (-), 12:18, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и отчеты строчу
    > и коммерческие предложения

    Ого, впечатляет! И какие комерсы принимают твой... опус сделанный в блокноте?)

    Мне кажется у тебя опечатка нике
    s/в/з/g

     
     
  • 5.109, Аноним (23), 13:03, 21/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.51, Аноним (-), 11:25, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я вот пользуюсь дыркой в земле на улице, и доволен.
    Мне все эти унитазы, биде и пр. совсем не нужны.

    > С коллегами поболтать, я в курилку иду или на крайняк в кафэшке за бокалом пива.

    Каким боком текстовый редактор относится к курилке?

    > Что я делаю не так?

    Натягиваешь сову на глобус, а свой опыт на потребности других людей.

     
  • 2.93, Аноним (59), 12:27, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь Notepad++, всё устраивает.
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:20, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, в каком редакторе кода пишут программисты разрабатывая Zed
     
     
  • 2.42, Аноним (-), 11:08, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nano или Vim, вероятно.
     
     
  • 3.94, Аноним (86), 12:27, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cудя по выбранной лицензии, не на Vim.
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:24, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Atom, платформы Electron
    >Rust

    Bullshit bingo!

     
     
  • 2.25, Аноним (23), 10:40, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет. Еще лучше будет. Они же обещали
    > удаление кода, связанного с отправкой телеметрии

    Судя по фразе, она пока там. Хотя бы честно  сказали.

     
     
  • 3.77, mugeen (ok), 12:12, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по фразе, она пока там

    Это одно из отличий Zedless от Zed, а из последнего её выпиливать не будут, КМК.

     

  • 1.20, Аноним (17), 10:33, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >https://github.com/zed-industries/zed/blob/main/.rules

    От вайбкодинга есть большой толк - разрабам таки пришлось написать документацию, на которую они обычно забивают. Пока у меня был доступ к legacy.lmarena.ai (его прибили, теперь всё строго через скотский turnstile) мне приходилось с помощью ИИ писать доку. Для себя, не для ИИ, в первую очередь.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:40, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключевая проблема что ещё есть какие-то разрабы.  
     
  • 2.31, Аноним (31), 10:48, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже без вайб кодинга, очень удобно просить ИИ не только написать код, но и предварить его в комментарии спекой, по которой ИИ его пишет.
     

  • 1.24, Аноним (26), 10:39, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что угодно лучше vscode. Поэтому долгих лет zed.
     
     
  • 2.27, Аноним (23), 10:42, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаете, авторы vscode могут сделать что-то ... нет, не лучше, но отличающееся от vscode?
     
     
  • 3.35, th3m3 (ok), 10:53, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могут. Вот Zed - норм. Стартует быстрее vscode, не жрёт столько памяти, не тормозит и т.д.
     
     
  • 4.44, Член совета (?), 11:11, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот для решения этих проблем и инвестировали 42 мильона
     
  • 2.32, Бегемот (?), 10:49, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например Geany
     

  • 1.33, Аноним (34), 10:50, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при участии команды бывших разработчиков редактора Atom, платформы Electron ... Код проекта написан на языке Rust

    Дак вот куда $42 ляма ушли...

     
     
  • 2.47, Аноним (-), 11:17, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дак вот куда $42 ляма ушли...

    Не 42, а только 7. В новости же написано, что 35 вот только выделили, а 42 - это общие инвестиции.

     
  • 2.57, Аноним (57), 11:40, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вопрос, как они планируют отбивать эти вложения? Или не планируют и это способ отмыва денег?
     
     
  • 3.62, Аноним (-), 11:47, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня вопрос, как они планируют отбивать эти вложения?
    > Или не планируют и это способ отмыва денег?

    Не, ну насколько ленивые аноны пошли...
    Хоть бы на их сайт зашел бы - там все написано zed.dev/pricing
    "Pro $20 per month"


     
  • 3.74, Аноним (-), 12:07, 21/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.82, Мемоним (?), 12:17, 21/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.96, Аноним (96), 12:32, 21/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.97, Аноним (97), 12:34, 21/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.101, Аноним (86), 12:41, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же сколько парадов можно провести...
     

  • 1.37, Аноним (37), 10:57, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    когда я зашел на их сайт, меня комп вежливо предупредил об исчерпания оперативной памяти.
    да, я знаю что комп у меня - гуано мамонта i5 с 8 гигами, но все же....
     
  • 1.38, Аноним (38), 10:59, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >при участии команды бывших разработчиков редактора Atom, платформы Electron

    Битому неймется

     
  • 1.39, Рщъ (?), 11:02, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь-то он перестанет внезапно игнорировать клавиатуру через 2 секунды после запуска?
    Может, даже сделают гуй для хоткеев с поиском, как в vs code?

    Кто в курсе, как включать отображение пробельных символов? Я находил, кажется, только для активной строки.

     
     
  • 2.100, Песнь скрипучих дроздов (?), 12:41, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто в курсе, как включать отображение пробельных символов? Я находил, кажется, только для активной строки.

    там очень легко всё ищется, по тем же ключевым словам
    мею -> Open Default Settings
    поиск -> visible

    '''
      // Whether to show tabs and spaces in the editor.
      // This setting can take four values:
      //
      // 1. Draw tabs and spaces only for the selected text (default):
      //    "selection"
      // 2. Do not draw any tabs or spaces:
      //    "none"
      // 3. Draw all invisible symbols:
      //    "all"
      // 4. Draw whitespaces at boundaries only:
      //    "boundary"
      // 5. Draw whitespaces only after non-whitespace characters:
      //    "trailing"
      // For a whitespace to be on a boundary, any of the following conditions need to be met:
      // - It is a tab
      // - It is adjacent to an edge (start or end)
      // - It is adjacent to a whitespace (left or right)
      "show_whitespaces": "selection",
    '''

     

  • 1.41, Аноним (-), 11:07, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отдельно можно отметить проект Zedless, развивающий форк редактора Zed,
    > сфокусированный на обеспечении конфиденциальности и обособленной локальной работе без обращения к сторонним серверам.

    Правильный подход к делу, но на его месте я б посматривал - не пришла ли killer feature под дверь, за 42 ляма то... :)

     
  • 1.43, Аноним (43), 11:08, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удачного забега по граблям. Пусть протопчут тропинку своими лбами.
     
  • 1.58, Аноним (58), 11:41, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот вскодиум в репах есть, а этот зедлесс искать по варезникам… Это как бы рабочая модель, но не для софта, который надо регулярно обновлять.
     
  • 1.63, неаноним (?), 11:50, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GPUI: Div() - уже бесит
     
  • 1.70, Аноним (70), 11:56, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Who's Zed?"
    "Zed's dead, baby. Zed's dead"
     
  • 1.84, Аноним (87), 12:19, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ба, он написан на Rust? Так:

    sudo dnf remove code
    flatpak install zed

    Полет нормальный!

     

  • 1.92, Аноним (96), 12:27, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при котором обсуждение кода привязывается к самому коду.

    коментарии к коду придумали? :)))

     
     
  • 2.99, Аноним (86), 12:40, 21/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но на Раст.
     

  • 1.108, Ананоним (?), 13:00, 21/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все, кто против массового плагиата через очередной пузырь ИИ, никогда не пользуйтесь этим редактором кода.
     

