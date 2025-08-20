Опубликован почтовый клиент Thunderbird 142

|
> 7 приводят к повреждению памяти
Хм... Звучит как особенность одного очень конкретного языка. Не буду говорить какого -- пусть остается загадкой. Подсказка: название языка упоминается в аббревиатуре CVE.
|
Наша память тоже не идеальна, забываем там или не так запоминаем.
|
В 2025 году неактуально, а они всё пилят и пилят, неужели разрабы не в курсе, что сейчас емэйл уже не используется?
|
> сейчас емэйл уже не используется
Ух ты! А что сейчас вместо него?
|
Как при помощи VK подписаться на список рассылки разработчиков чего либо?
На форумах для восстановления паролей уже принимают VK вместо почты?
Как-то не солидно давать VK для деловой переписки.
А если нужно несколько почтовых ящиков: для личной переписки, для спама (указывать во всяких анкетах), для работы, для хобби. Вот здесь то и пригодится Thunderbird.
|
Электронный документооборот.
Там, где мыло ещё осталось, обычно есть веб-морда. Смысла скачивать письма и разбирать их в офлайне совсем никакого нет.
|
>> Ух ты! А что сейчас вместо него?
> Электронный документооборот.
Т.е вместо бумажных писам у нас теперь электронные? Хотя стоп... это ж email и есть!
> Смысла скачивать письма и разбирать их в офлайне совсем никакого нет.
А какой смысл рабирать их (и писать тоже) в онлайне?
|
> у нас теперь электронные? Хотя стоп... это ж email и есть!
Ля, сходил бы, да посмотрел как происходит электронный документооборот.
> А какой смысл рабирать их (и писать тоже) в онлайне?
Застрял на диалапе? Понимаю...
|
> Ля, сходил бы, да посмотрел как происходит электронный документооборот.
Ты что-то конкретное хотел сказать?
>> А какой смысл рабирать их (и писать тоже) в онлайне?
> Застрял на диалапе? Понимаю...
Та не, дружок, не понимаешь...
|
Ok, guru - объясни нам!
Вот надо мне собрать совещание человек на 5 обязательных и три опционально из двух разных организаций - календарь, время, повестка текстом, доп. материалы к обсуждению - открываю я directum или там какой documentum иииии? Мои действия?
|
> Смысла [...] разбирать их в офлайне совсем никакого нет.
Да, да, передай привет тем, кто тут в каждой новости про музыкальные плееры пел о том, что локальная музыка не нужна, ведь все на стримингах. Как там вам, наслушались стримингов в последние месяцы во время обрубантя мобильного инета?
|
У тебя смешалось всё в кучу.
При отсутствии интернета у тебя и Тандербёрд ничего не скачает. Или ты сейчас придумаешь кулстори, что работаешь на ногах, в автобусе/кафе скачаешь почту по вай-ваю, а потом будешь бежать с ноутом и разбирать её?
Короч, хорош выдумывать.
|
> При отсутствии интернета у тебя и Тандербёрд ничего не скачает.
Речь шла о якобы бесполезности оффлайновости почты. Только вот в почте при оффлайне отсутвтует только отправка/получение, но читать и писать можно без проблем. Что непонятного?
> Или ты сейчас придумаешь кулстори, что работаешь на ногах, в автобусе/кафе скачаешь почту по вай-ваю, а потом будешь бежать с ноутом и разбирать её?
Кулстори - это когда я раз при вайфае скачал, потом в кафе неспеша все разобрал и кому надо ответил. А при следующем подключении вайфай - все отправилось.
|
> Кулстори - это когда я раз при вайфае скачал, потом в кафе
> неспеша все разобрал и кому надо ответил. А при следующем подключении
> вайфай - все отправилось.
А пока ты разбирал, прилетело еще пару писем о том, что нужно делать не так и не то, и вообще нужно писать другому и другое))) А ты уже все написал.
ЗЫ: кафе без вайфая? это что дремучие бебеня такие?
|
Пока другие "грамотные потребители" платят подписки и лишаются доступа, нормальные люди направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, оффлайн...
|
мы тут, с товарищами, посоветовались. И решили заодно обрубать тебе и электричество.
Во-первых светомаскировка, во-вторых государственная программа увеличения численности населения, в-третьих что-то отключение одного интернета не помогло от сами-знаете-чего.
Так что покупай лучше балалайку, она-то при свете лучины работает.
|
> Устранено 11 уязвимостей, 9 из которых отмечены как опасные.
Не перечтаю удивляться, как при переходе по ссылкам на баги из их собственной же новости выдается:
"You are not authorized to access bug [...]. To see this bug, you must first log in to an account with the appropriate permissions"
Все для людей.
|
А может и нет, может они фэйк баги создают, а потом героически их исправляют в новой версии. Показывают, что не зря гранты едят.
|
Та не, письма-то я как раз находил, но их просто нас___али в один список, что я даже не могу посмотреть превью письма с выделенным словом!! Накой ляд тогда мне этот "поиск"?
|
сейчас попробовал установить - 47 пакетов еще в зависимостях, в том числе SQL-сервер mariadb
|
102 версия (или 109 бета) была последней вменяемой версией.
На рабочем компе на ней и остался, отключив обновления.
А дома перешел на kmail.
Если ff, после перехода на photon/proton, смог, все-таки, скатившись, подняться и стать "удобоваримым". То thunderbird, к сожалению, не поднялся, а всплыл, как нечто, что не тонет.
|
Мне как программисту просто страшно читать про софт с версиями ЗА СОТНЮ, в котором уязвимости устраняют десятками! Что же тогда было вначале, если до сих пор столько дыр?!
|
Ты какой-то не очень смышленый программист если думаешь что кол-во релизных версий тут действительно равно 142.
|