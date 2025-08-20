The OpenNET Project / Index page

Опубликован почтовый клиент Thunderbird 142

20.08.2025 09:25

Доступен релиз почтового клиента Thunderbird 142.0, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Thunderbird 142 построен на кодовой базе Firefox 142 и отнесён к промежуточным версиям, обновления для которых выпускаются до следующего выпуска. В ESR-ветках с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года, сформированы выпуски 128.14.0 и Thunderbird 140.2.0.

Ключевые изменения в Thunderbird 142:

  • Реализована возможность добавления визуальных меток/подписей (visual signature) в прикрепляемые к письмам PDF-документы.
  • В меню с дополнительными действиями ('More actions') добавлены операции копирования ссылок ('Copy Message Link' и 'Copy News Link').
  • Включена функция копирования папок на почтовом сервере или локальной системе.
  • В панель с почтовыми папками добавлена кнопка 'Reset Folder Order' для сброса параметров ручной сортировки папок.
  • Из контекстного меню удалено действие 'Copy Message Location'.
  • Обеспечена блокировка звуковых уведомлений при активном общесистемном режиме "Не беспокоить".
  • Реализовано добавление новых новостных групп по умолчанию в алфавитном порядке.
  • Устранено 11 уязвимостей, 9 из которых отмечены как опасные. Например, одна проблема позволяет обойти sandbox-изоляцию, а 7 приводят к повреждению памяти и потенциально могут привести к выполнению кода при обработке определённого контента.


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:36, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > 7 приводят к повреждению памяти

    Хм... Звучит как особенность одного очень конкретного языка. Не буду говорить какого -- пусть остается загадкой. Подсказка: название языка упоминается в аббревиатуре CVE.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:16, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +7 +/
     
  • 2.26, dannyD (?), 14:02, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Việt ngữ ?
     
  • 2.28, Weders (ok), 14:10, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наша память тоже не идеальна, забываем там или не так запоминаем.
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:57, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Abyss777 (?), 09:38, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С одной стороны это самый функциональный почтовый клиент из открытых.
    С другой баги висящие годами, например
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1735630
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1903556
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:42, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –19 +/
    В 2025 году неактуально, а они всё пилят и пилят, неужели разрабы не в курсе, что сейчас емэйл уже не используется?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:44, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > сейчас емэйл уже не используется

    Ух ты! А что сейчас вместо него?

     
     
  • 3.8, Аноним (4), 09:45, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вконтакте!
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 10:49, 20/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:02, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Даже ВК всяко лучше имейлов будет.
     
  • 4.34, Аноним (34), 15:26, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как при помощи VK подписаться на список рассылки разработчиков чего либо?
    На форумах для восстановления паролей уже принимают VK вместо почты?
    Как-то не солидно давать VK для деловой переписки.
    А если нужно несколько почтовых ящиков: для личной переписки, для спама (указывать во всяких анкетах), для работы, для хобби. Вот здесь то и пригодится Thunderbird.
     
  • 3.10, тоже Аноним (ok), 10:31, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по подростковому максимализму - ТикТок.
     
     
  • 4.14, 12yoexpert (ok), 10:50, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты просто глупенький и не сечёшь в троллинге
     
  • 3.16, Аноним (17), 11:01, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Электронный документооборот.

    Там, где мыло ещё осталось, обычно есть веб-морда. Смысла скачивать письма и разбирать их в офлайне совсем никакого нет.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:00, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Ух ты! А что сейчас вместо него?
    > Электронный документооборот.

    Т.е вместо бумажных писам у нас теперь электронные? Хотя стоп... это ж email и есть!

    > Смысла скачивать письма и разбирать их в офлайне совсем никакого нет.

    А какой смысл рабирать их (и писать тоже) в онлайне?

     
     
  • 5.24, Аноним (24), 13:44, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > у нас теперь электронные? Хотя стоп... это ж email и есть!

    Ля, сходил бы, да посмотрел как происходит электронный документооборот.

    > А какой смысл рабирать их (и писать тоже) в онлайне?

    Застрял на диалапе? Понимаю...

     
     
  • 6.30, Аноним (30), 14:18, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ля, сходил бы, да посмотрел как происходит электронный документооборот.

    Ты что-то конкретное хотел сказать?

    >> А какой смысл рабирать их (и писать тоже) в онлайне?
    > Застрял на диалапе? Понимаю...

    Та не, дружок, не понимаешь...

     
  • 6.32, User (??), 14:41, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ok, guru - объясни нам!
    Вот надо мне собрать совещание человек на 5 обязательных и три опционально из двух разных организаций - календарь, время, повестка текстом, доп. материалы к обсуждению - открываю я directum или там какой documentum иииии? Мои действия?
     
  • 4.22, Аноним (6), 12:07, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Смысла [...] разбирать их в офлайне совсем никакого нет.

    Да, да, передай привет тем, кто тут в каждой новости про музыкальные плееры пел о том, что локальная музыка не нужна, ведь все на стримингах. Как там вам, наслушались стримингов в последние месяцы во время обрубантя мобильного инета?

     
     
  • 5.25, Аноним (24), 13:48, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У тебя смешалось всё в кучу.

    При отсутствии интернета у тебя и Тандербёрд ничего не скачает. Или ты сейчас придумаешь кулстори, что работаешь на ногах, в автобусе/кафе скачаешь почту по вай-ваю, а потом будешь бежать с ноутом и разбирать её?

    Короч, хорош выдумывать.

     
     
  • 6.29, Аноним (30), 14:17, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При отсутствии интернета у тебя и Тандербёрд ничего не скачает.

    Речь шла о якобы бесполезности оффлайновости почты. Только вот в почте при оффлайне отсутвтует только отправка/получение, но читать и писать можно без проблем. Что непонятного?

    > Или ты сейчас придумаешь кулстори, что работаешь на ногах, в автобусе/кафе скачаешь почту по вай-ваю, а потом будешь бежать с ноутом и разбирать её?

    Кулстори - это когда я раз при вайфае скачал, потом в кафе неспеша все разобрал и кому надо ответил. А при следующем подключении вайфай - все отправилось.

     
     
  • 7.33, Аноним (-), 15:01, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кулстори - это когда я раз при вайфае скачал, потом в кафе
    > неспеша все разобрал и кому надо ответил. А при следующем подключении
    > вайфай - все отправилось.

    А пока ты разбирал, прилетело еще пару писем о том, что нужно делать не так и не то, и вообще нужно писать другому и другое))) А ты уже все написал.

    ЗЫ: кафе без вайфая? это что дремучие бебеня такие?

     
     
  • 8.35, User (??), 15:46, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э Это ты от жизни отстал - а сейчас прям новая мода, или вообще без wifi или от... текст свёрнут, показать
     
  • 5.36, Аноним (36), 16:50, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока другие "грамотные потребители" платят подписки и лишаются доступа, нормальные люди направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, оффлайн...
     
  • 5.44, товарищ майор (?), 17:54, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мы тут, с товарищами, посоветовались. И решили заодно обрубать тебе и электричество.
    Во-первых светомаскировка, во-вторых государственная программа увеличения численности населения, в-третьих что-то отключение одного интернета не помогло от сами-знаете-чего.

    Так что покупай лучше балалайку, она-то при свете лучины работает.

     

  • 1.5, Аноним (6), 09:42, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Устранено 11 уязвимостей, 9 из которых отмечены как опасные.

    Не перечтаю удивляться, как при переходе по ссылкам на баги из их собственной же новости выдается:

    "You are not authorized to access bug [...]. To see this bug, you must first log in to an account with the appropriate permissions"

    Все для людей.

     
     
  • 2.7, Аноним (4), 09:44, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может там arbitrary code execution или вроде того...
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:57, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может и нет, может они фэйк баги создают, а потом героически их исправляют в новой версии. Показывают, что не зря гранты едят.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:48, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Все устраивает, кромки поиска. Найти письмо в архиве тот ещё квест
     
     
  • 2.38, Аноним (39), 16:54, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Та не, письма-то я как раз находил, но их просто нас___али в один список, что я даже не могу посмотреть превью письма с выделенным словом!! Накой ляд тогда мне этот "поиск"?
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:55, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем заменить?
     
     
  • 2.19, daydve (?), 11:55, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kmail
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:29, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас попробовал установить - 47 пакетов еще в зависимостях, в том числе SQL-сервер mariadb
     
     
  • 4.27, dannyD (?), 14:10, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и pulseaudio [рука-лицо]
     
  • 3.43, OpenEcho (?), 17:20, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > kmail

    И как оно на ящиках более 200 гиг?

     
  • 2.31, Аноним (31), 14:24, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто web-версией:
    https://workspace.google.com/intl/ru/products/gmail/
     
     
  • 3.42, OpenEcho (?), 17:19, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://workspace.google.com/intl/ru/products/gmail/

    Все яички да в одно лукошко.. ну-ну

     
     
  • 4.45, Аноним (31), 18:04, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно туда, другое сюда:
    https://www.icloud.com/mail
     

  • 1.18, daydve (?), 11:32, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    102 версия (или 109 бета) была последней вменяемой версией.
    На рабочем компе на ней и остался, отключив обновления.
    А дома перешел на kmail.

    Если ff, после перехода на photon/proton, смог, все-таки, скатившись, подняться и стать "удобоваримым". То thunderbird, к сожалению, не поднялся, а всплыл, как нечто, что не тонет.

     
  • 1.37, Аноним (39), 16:53, 20/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне как программисту просто страшно читать про софт с версиями ЗА СОТНЮ, в котором уязвимости устраняют десятками! Что же тогда было вначале, если до сих пор столько дыр?!
     
     
  • 2.40, Омномномном (?), 16:57, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты какой-то не очень смышленый программист если думаешь что кол-во релизных версий тут действительно равно 142.
     
  • 2.41, Аноним (36), 16:59, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и есть, все уже перешли на альтернативы видя этот ужас.
     

