Опубликован почтовый клиент Thunderbird 142

4.21 , Аноним ( 21 ), 12:00, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Ух ты! А что сейчас вместо него?

> Электронный документооборот. Т.е вместо бумажных писам у нас теперь электронные? Хотя стоп... это ж email и есть! > Смысла скачивать письма и разбирать их в офлайне совсем никакого нет. А какой смысл рабирать их (и писать тоже) в онлайне?

5.24 , Аноним ( 24 ), 13:44, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > у нас теперь электронные? Хотя стоп... это ж email и есть! Ля, сходил бы, да посмотрел как происходит электронный документооборот. > А какой смысл рабирать их (и писать тоже) в онлайне? Застрял на диалапе? Понимаю...

6.30 , Аноним ( 30 ), 14:18, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ля, сходил бы, да посмотрел как происходит электронный документооборот. Ты что-то конкретное хотел сказать? >> А какой смысл рабирать их (и писать тоже) в онлайне?

> Застрял на диалапе? Понимаю... Та не, дружок, не понимаешь...

6.32 , User ( ?? ), 14:41, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ok, guru - объясни нам!

Вот надо мне собрать совещание человек на 5 обязательных и три опционально из двух разных организаций - календарь, время, повестка текстом, доп. материалы к обсуждению - открываю я directum или там какой documentum иииии? Мои действия?

4.22 , Аноним ( 6 ), 12:07, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Смысла [...] разбирать их в офлайне совсем никакого нет. Да, да, передай привет тем, кто тут в каждой новости про музыкальные плееры пел о том, что локальная музыка не нужна, ведь все на стримингах. Как там вам, наслушались стримингов в последние месяцы во время обрубантя мобильного инета?

5.25 , Аноним ( 24 ), 13:48, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У тебя смешалось всё в кучу. При отсутствии интернета у тебя и Тандербёрд ничего не скачает. Или ты сейчас придумаешь кулстори, что работаешь на ногах, в автобусе/кафе скачаешь почту по вай-ваю, а потом будешь бежать с ноутом и разбирать её? Короч, хорош выдумывать.

6.29 , Аноним ( 30 ), 14:17, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > При отсутствии интернета у тебя и Тандербёрд ничего не скачает. Речь шла о якобы бесполезности оффлайновости почты. Только вот в почте при оффлайне отсутвтует только отправка/получение, но читать и писать можно без проблем. Что непонятного? > Или ты сейчас придумаешь кулстори, что работаешь на ногах, в автобусе/кафе скачаешь почту по вай-ваю, а потом будешь бежать с ноутом и разбирать её? Кулстори - это когда я раз при вайфае скачал, потом в кафе неспеша все разобрал и кому надо ответил. А при следующем подключении вайфай - все отправилось.

7.33 , Аноним ( - ), 15:01, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кулстори - это когда я раз при вайфае скачал, потом в кафе

> неспеша все разобрал и кому надо ответил. А при следующем подключении

> вайфай - все отправилось. А пока ты разбирал, прилетело еще пару писем о том, что нужно делать не так и не то, и вообще нужно писать другому и другое))) А ты уже все написал. ЗЫ: кафе без вайфая? это что дремучие бебеня такие? 8.35 , User ( ?? ), 15:46, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Э Это ты от жизни отстал - а сейчас прям новая мода, или вообще без wifi или от... 5.36 , Аноним ( 36 ), 16:50, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока другие "грамотные потребители" платят подписки и лишаются доступа, нормальные люди направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, оффлайн...

5.44 , товарищ майор ( ? ), 17:54, 20/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мы тут, с товарищами, посоветовались. И решили заодно обрубать тебе и электричество.

Во-первых светомаскировка, во-вторых государственная программа увеличения численности населения, в-третьих что-то отключение одного интернета не помогло от сами-знаете-чего. Так что покупай лучше балалайку, она-то при свете лучины работает.