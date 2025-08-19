Релиз Firefox 142

|
|1.3, Аноним (3), 18:54, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Одна вещь меня беспокоит, vaapi через nvdec только с "copy", что весьма негативно сказывается на производительности. Я давно это приметил, но тут и разработчик это признаёт. Довольно не идеально. Но, хотя бы как-то работает, у альтернативных браузеров с этим совсем плохо.
|
|
|
|2.6, Alex154 (ok), 18:59, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>vaapi через nvdec
Ну тут хорошо что в принципе работает. Видеокарты от NVIDIA не имеют официальной поддержки VAAPI. Она реализована через костыль.
Хорошо, что хоть так.
|
|
|
|3.9, Аноним (3), 19:06, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там ещё и энергоэффективный режим вечно отключался из-за того, что к nvdec обращение через cuda. С vdpau ничего такого никогда нет, так что может стоило бы довести до ума драйвер vaapi через vdpau (как раньше vdpau через vaapi по-моему был даже, во времена флэша).
|
|1.5, Аноним (3), 18:58, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>ETP
Довольно мутно, кстати, твитч то отваливается со strict, то работает. Я сначала, было дело, грешил на RFP, и добавлял в белый список, но проблема оказалась не в нём.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 19:02, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Твич и с юблоком так себя ведёт . С резалками борются активнее ютуба .
|
|1.8, Аноним (8), 19:04, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Функция пока по умолчанию включена только [...] на системах с более чем 3 ГБ ОЗУ
Лол. Побеспокоились о 1% пользователей, у оторых в 2025 году <= 3 ГБ ОЗУ, но зато на подыхающую батарею ноута им традиционно наплевать...
|
|
|
|2.10, Аноним (3), 19:15, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я вот тоже не понимаю почему когда сайт открываешь таб жрёт 200 мегабайт и всё работает, а через несколько часов уже под 2 гига. Видео процесс тоже жиреет раз в 100 со временем. Это не утечки, это у браузера такой эффективный менеджмент памяти.
|
|1.12, Аноним (12), 19:21, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вау. Вот это охромирование файрфокса. Лишь подтверждает правильность моего выбора: я использую хром, а все остальные браузеры, включая фф, следуют по его стопам, в точности повторяя все его решения.
|
|
|
|2.14, dannyD (?), 19:25, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
обычно, следуют за лидером, а не за отстающими.
но... иногда это не очевидно.
|
|2.15, Аноним (3), 19:26, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вау. Вот это охромирование файрфокса. Лишь подтверждает правильность моего выбора: я использую
> хром, а все остальные браузеры, включая фф, следуют по его стопам,
> в точности повторяя все его решения.
Особенно клёво любителям Хромого без дополнений нормальных, которые принудительно порезали явно не в интересах пользователей. Кстати, там сам Хромой всю жизнь копирует решения из Оперы.
|
|
|
|3.18, Xo (?), 20:08, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какие такие "нормальные дополнения"? У brave есть встроенный блокировщик например.
А на лисе до сих пор нет нормального переводчика сайтов, как в хроме, и что теперь?
|
|1.16, Аноним (16), 19:44, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
О Да! Второй после хрома по качеству броузер становится ещё лучше! А шерстяной и прочие обезь_яны не годятся в подмётки!
|
|1.17, Аноним (17), 20:06, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> 12 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью
Почему те места не были переписаны на безопасном языке?
|