Релиз Firefox 142

Состоялся релиз web-браузера Firefox 142 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.2.0, 115.27.0 и 128.14.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 143, релиз которой намечен на 16 сентября. Основные новшества в Firefox 142 (1, 2, 3): На странице, показываемой при открытии новой вкладки, реализована группировка рекомендуемых статей в отдельные тематические секции, такие как спорт, еда и развлечения. Под каждой секцией размещена кнопка "Follow", позволяющая подписаться на данный тип контента или заблокировать его. В настоящее время разделение на секции пока включено только для пользователей для США, а для остальных стран будет активировано позднее. Для принудительного включения на странице about:config предусмотрены настройки "browser.newtabpage.activity-stream.discoverystream.sections.enabled" и "browser.newtabpage.activity-stream.discoverystream.sections.personalization.enabled".

Добавлена экспериментальная функция предпросмотра ссылок, позволяющая оценить содержимое, на которое указывает ссылка, до перехода по ссылке. Для открытия окна предпросмотра можно использовать пункт Preview Link в контекстном меню, подвести курсор к ссылке удерживая клавишу Shift или более 1 секунды удерживать клик мышью по ссылке. В окне предпросмотра показывается краткая аннотация страницы и опционально отображаются основные тезисы, выделенные AI-движком. AI-модель подключается опционально и выполняется на локальной системе пользователя. Функция пока по умолчанию включена только для пользователей с локалями en-US, en-CA, en-GB и en-AU на системах с более чем 3 ГБ ОЗУ, но постепенно будет активироваться для всё большего процента пользователей. Для принудительного включения можно использовать настройку "browser.ml.linkPreview.enabled" на странице about:config.

В режиме усиленной защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection -> Strict) добавлена возможность автоматического использования списка исключений для устранения проблем, возникающих на сайтах из-за блокировки кода отслеживания. На выбор предлагается два уровня: применение исключений только для устранения значительных нарушений в работе сайтов и применение исключений даже при возникновении несущественных проблем.

Обеспечен показ активной вкладки в свёрнутой группе вкладок, что позволяет работать с отдельной вкладкой не раскрывая всю группу. Ранее группа вкладок либо вся раскрывалась, либо полностью сворачивалась и оставался виден только ярлык группы.

Предоставлена возможность удаления дополнений из боковой панели через кнопку "Remove", показываемую при клике правой кнопкой мыши на значке дополнения.

На платформе Windows клик на оставшемся уведомлении при закром или перезапущенном Firefox теперь приводит к открытию Firefox с указанной в уведомлении страницей, а не главной страницей сайта.

Улучшено перемещение в режиме drag-and-drop встроенных (blob) изображений.

Улучшен показ результатов при поиске по истории навигации через адресную строку (обеспечено отсеивание дубликатов).

В инструментах для разработчиков на странице мониторинга сетевой активности обеспечен показ параметров, Cookie и заголовков запроса, на стадии, когда выполнение запроса ещё не завершено.

В отладчик JavaScript добавлена настройка для управления отображением окна с отладчиком на экране во время приостановки выполнения скрипта.

Предоставлена возможность использования в дополнениях API wllama (WebAssembly-обвязка над llama.cpp), позволяющего дополнениям выполнить локальные большие языковые модели в браузере.

Добавлен API Prioritized Task Scheduling для планирования выполнения задач (callback-вызовов JavaScript) с различными уровнями приоритета (блокирует работу пользователя, создаёт видимые изменения и фоновая работа).

Добавлен метод Selection.getComposedRanges() для получения выделенных областей текста.

Добавлен API URLPattern для проверки соответствия URL определённому шаблону, что, например может применяться для разбора ссылок и для перенаправления запросов на обработчики в Service Worker. const p = new URLPattern({ protocol: 'https', hostname: 'example.com', pathname: '/:folder/*/:fileName.jpg', });

Добавлено свойство Animation.overallProgress для отслеживания оценки прогресса отображения анимации.

В версии для платформы Android предложено новое оформление меню. Меню стало проще в навигации и быстрее. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 142 устранено 17 уязвимостей. 12 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



