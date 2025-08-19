The OpenNET Project / Index page

Релиз Firefox 142

19.08.2025 17:48

Состоялся релиз web-браузера Firefox 142 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.2.0, 115.27.0 и 128.14.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 143, релиз которой намечен на 16 сентября.

Основные новшества в Firefox 142 (1, 2, 3):

  • На странице, показываемой при открытии новой вкладки, реализована группировка рекомендуемых статей в отдельные тематические секции, такие как спорт, еда и развлечения. Под каждой секцией размещена кнопка "Follow", позволяющая подписаться на данный тип контента или заблокировать его. В настоящее время разделение на секции пока включено только для пользователей для США, а для остальных стран будет активировано позднее. Для принудительного включения на странице about:config предусмотрены настройки "browser.newtabpage.activity-stream.discoverystream.sections.enabled" и "browser.newtabpage.activity-stream.discoverystream.sections.personalization.enabled".
  • Добавлена экспериментальная функция предпросмотра ссылок, позволяющая оценить содержимое, на которое указывает ссылка, до перехода по ссылке. Для открытия окна предпросмотра можно использовать пункт Preview Link в контекстном меню, подвести курсор к ссылке удерживая клавишу Shift или более 1 секунды удерживать клик мышью по ссылке. В окне предпросмотра показывается краткая аннотация страницы и опционально отображаются основные тезисы, выделенные AI-движком. AI-модель подключается опционально и выполняется на локальной системе пользователя.

    Функция пока по умолчанию включена только для пользователей с локалями en-US, en-CA, en-GB и en-AU на системах с более чем 3 ГБ ОЗУ, но постепенно будет активироваться для всё большего процента пользователей. Для принудительного включения можно использовать настройку "browser.ml.linkPreview.enabled" на странице about:config.

  • В режиме усиленной защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection -> Strict) добавлена возможность автоматического использования списка исключений для устранения проблем, возникающих на сайтах из-за блокировки кода отслеживания. На выбор предлагается два уровня: применение исключений только для устранения значительных нарушений в работе сайтов и применение исключений даже при возникновении несущественных проблем.
  • Обеспечен показ активной вкладки в свёрнутой группе вкладок, что позволяет работать с отдельной вкладкой не раскрывая всю группу. Ранее группа вкладок либо вся раскрывалась, либо полностью сворачивалась и оставался виден только ярлык группы.
  • Предоставлена возможность удаления дополнений из боковой панели через кнопку "Remove", показываемую при клике правой кнопкой мыши на значке дополнения.
  • На платформе Windows клик на оставшемся уведомлении при закром или перезапущенном Firefox теперь приводит к открытию Firefox с указанной в уведомлении страницей, а не главной страницей сайта.
  • Улучшено перемещение в режиме drag-and-drop встроенных (blob) изображений.
  • Улучшен показ результатов при поиске по истории навигации через адресную строку (обеспечено отсеивание дубликатов).
  • В инструментах для разработчиков на странице мониторинга сетевой активности обеспечен показ параметров, Cookie и заголовков запроса, на стадии, когда выполнение запроса ещё не завершено.
  • В отладчик JavaScript добавлена настройка для управления отображением окна с отладчиком на экране во время приостановки выполнения скрипта.
  • Предоставлена возможность использования в дополнениях API wllama (WebAssembly-обвязка над llama.cpp), позволяющего дополнениям выполнить локальные большие языковые модели в браузере.
  • Добавлен API Prioritized Task Scheduling для планирования выполнения задач (callback-вызовов JavaScript) с различными уровнями приоритета (блокирует работу пользователя, создаёт видимые изменения и фоновая работа).
  • Добавлен метод Selection.getComposedRanges() для получения выделенных областей текста.
  • Добавлен API URLPattern для проверки соответствия URL определённому шаблону, что, например может применяться для разбора ссылок и для перенаправления запросов на обработчики в Service Worker. 
    
   const p = new URLPattern({
     protocol: 'https',
     hostname: 'example.com',
     pathname: '/:folder/*/:fileName.jpg',
   });
  • Добавлено свойство Animation.overallProgress для отслеживания оценки прогресса отображения анимации.
  • В версии для платформы Android предложено новое оформление меню. Меню стало проще в навигации и быстрее.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 142 устранено 17 уязвимостей. 12 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  • 1.3, Аноним (3), 18:54, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна вещь меня беспокоит, vaapi через nvdec только с "copy", что весьма негативно сказывается на производительности. Я давно это приметил, но тут и разработчик это признаёт. Довольно не идеально. Но, хотя бы как-то работает, у альтернативных браузеров с этим совсем плохо.
     
     
  • 2.6, Alex154 (ok), 18:59, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >vaapi через nvdec

    Ну тут хорошо что в принципе работает. Видеокарты от NVIDIA не имеют официальной поддержки VAAPI. Она реализована через костыль.

    Хорошо, что хоть так.

     
     
  • 3.9, Аноним (3), 19:06, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ещё и энергоэффективный режим вечно отключался из-за того, что к nvdec обращение через cuda. С vdpau ничего такого никогда нет, так что может стоило бы довести до ума драйвер vaapi через vdpau (как раньше vdpau через vaapi по-моему был даже, во времена флэша).
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:54, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla молодцы!
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
  • 1.5, Аноним (3), 18:58, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ETP

    Довольно мутно, кстати, твитч то отваливается со strict, то работает. Я сначала, было дело, грешил на RFP, и добавлял в белый список, но проблема оказалась не в нём.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:02, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твич и с юблоком так себя ведёт . С резалками борются активнее ютуба .
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:04, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Функция пока по умолчанию включена только [...] на системах с более чем 3 ГБ ОЗУ

    Лол. Побеспокоились о 1% пользователей, у оторых в 2025 году <= 3 ГБ ОЗУ, но зато на подыхающую батарею ноута им традиционно наплевать...

     
     
  • 2.10, Аноним (3), 19:15, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вот тоже не понимаю почему когда сайт открываешь таб жрёт 200 мегабайт и всё работает, а через несколько часов уже под 2 гига. Видео процесс тоже жиреет раз в 100 со временем. Это не утечки, это у браузера такой эффективный менеджмент памяти.
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:21, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    browser.ml.enable - Этот параметр — главный переключатель для движка ML. Без него ни одна функция ML не будет работать.
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1956848
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:21, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вау. Вот это охромирование файрфокса. Лишь подтверждает правильность моего выбора: я использую хром, а все остальные браузеры, включая фф, следуют по его стопам, в точности повторяя все его решения.
     
     
  • 2.13, Аноним (4), 19:24, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все ?
    https://www.apple.com/safari/
     
  • 2.14, dannyD (?), 19:25, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обычно, следуют за лидером, а не за отстающими.

    но... иногда это не очевидно.

     
  • 2.15, Аноним (3), 19:26, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вау. Вот это охромирование файрфокса. Лишь подтверждает правильность моего выбора: я использую
    > хром, а все остальные браузеры, включая фф, следуют по его стопам,
    > в точности повторяя все его решения.

    Особенно клёво любителям Хромого без дополнений нормальных, которые принудительно порезали явно не в интересах пользователей. Кстати, там сам Хромой всю жизнь копирует решения из Оперы.

     
     
  • 3.18, Xo (?), 20:08, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие такие "нормальные дополнения"? У brave есть встроенный блокировщик например.
    А на лисе до сих пор нет нормального переводчика сайтов, как в хроме, и что теперь?
     

  • 1.16, Аноним (16), 19:44, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О Да! Второй после хрома по качеству броузер становится ещё лучше! А шерстяной и прочие обезь_яны не годятся в подмётки!
     
  • 1.17, Аноним (17), 20:06, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 12 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью

    Почему те места не были переписаны на безопасном языке?

     
  • 1.19, Аноним (-), 20:13, 19/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

