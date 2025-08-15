Выпуск EasyOS 7.0, дистрибутива от создателя Puppy Linux

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал дистрибутив EasyOS 7.0, совмещающий технологии Puppy Linux с применением контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 1 ГБ. Особенности дистрибутива: Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственный механизм Easy Containers.

По умолчанию работа осуществляется с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.

Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог и может сосуществовать с другими данными на накопителе (система устанавливается в /releases/easy-7.0, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями размещаются в каталоге /containers).

Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).

Возможна установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов и, по сути, напоминающие форматы AppImage, Snap и Flatpak.

Система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления.

Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.

Для сборки дистрибутива используется инструментарий WoofQ2 и исходные тексты пакетов от проекта Debian.

Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.

В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.

Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare. Среди изменений в EasyOS 7.0: Для сборки дистрибутива задействован новый инструментарий WoofQ2, основанный на пакетном менеджере APT от проекта Debian. Графический интерфейс к менеджеру пакетов PKGget переделан в обвязку над APT.

Вместо пакетов OpenEmbedded задействованы пакеты из дистрибутива Devuan 13 (Debian 13 без systemd) с системой инициализации busybox init, расширенной механизмом управления сервисами pup_event.

Добавлен запускаемый в один клик преднастроенный контейнер "devx", включающий набор инструментов для разработки приложений.

В базовую поставку включён файловый менеджер SpaceFM и браузер SeaMonkey.

Предложен новый апплет с системным лотком.



