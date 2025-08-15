The OpenNET Project / Index page

Выпуск EasyOS 7.0, дистрибутива от создателя Puppy Linux

15.08.2025 22:38

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал дистрибутив EasyOS 7.0, совмещающий технологии Puppy Linux с применением контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 1 ГБ.

Особенности дистрибутива:

  • Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственный механизм Easy Containers.
  • По умолчанию работа осуществляется с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.
  • Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог и может сосуществовать с другими данными на накопителе (система устанавливается в /releases/easy-7.0, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями размещаются в каталоге /containers).
  • Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).
  • Возможна установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов и, по сути, напоминающие форматы AppImage, Snap и Flatpak.
  • Система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления.
  • Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.
  • Для сборки дистрибутива используется инструментарий WoofQ2 и исходные тексты пакетов от проекта Debian.
  • Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.
  • В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.
  • Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare.

Среди изменений в EasyOS 7.0:

  • Для сборки дистрибутива задействован новый инструментарий WoofQ2, основанный на пакетном менеджере APT от проекта Debian. Графический интерфейс к менеджеру пакетов PKGget переделан в обвязку над APT.
  • Вместо пакетов OpenEmbedded задействованы пакеты из дистрибутива Devuan 13 (Debian 13 без systemd) с системой инициализации busybox init, расширенной механизмом управления сервисами pup_event.
  • Добавлен запускаемый в один клик преднастроенный контейнер "devx", включающий набор инструментов для разработки приложений.
  • В базовую поставку включён файловый менеджер SpaceFM и браузер SeaMonkey.
  • Предложен новый апплет с системным лотком.


  1. Главная ссылка к новости (https://bkhome.org/news/202508...)
  2. OpenNews: Выпуск EasyOS 6.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63730-easyos
Ключевые слова: easyos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 22:43, 15/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Граждане, исправляйте!

    Devuan 13 (Debian 13 без systemd)

    Devuan 6 (Debian 13 без systemd)

     
     
  • 2.2, Аноним (1), 22:43, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и да!

    за
    "без systemd"
    сразу плюс!

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:52, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, башпортянки это круто. Зачем си, когда есть скрипты от скрипкиддисов на баше, верно?
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 23:01, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дак баш на Си.
     
     
  • 5.7, Аноним (5), 23:07, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такой логикой, яваскрипт тоже на ассемблере.
     
     
  • 6.10, Аноним (10), 23:13, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусы?
     
  • 6.12, Аноним (6), 23:15, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну у тебя systemd на Си, к-й парсит, валидирует и выполняет unit-файлы. unit-файлы же это не исполняемые бинарники, ведь так?

    Ну и баш так же - написан на Си, как и системд парсит, валидирует и выполняет shell-скрипты. Только тут возможностей поболее, чем в этимх ваш декларативных юнит-портянках.

     
     
  • 7.14, Аноним (5), 23:21, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только тут возможностей поболее, чем в этимх ваш декларативных юнит-портянках

    1. Сделай мне на баше DynamicUser.
    2. Сделай мне на баше активацию через сокет.

     
     
  • 8.15, Аноним (6), 23:23, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    что за костыль inetd что ли ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.18, Аноним (1), 23:35, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а-ха-ха в дистрибутиве, который позиционируется как Live-система одного по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.20, Аноним (6), 23:48, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое забавное в системд-фанбоях это то, что их ваще не смущает встроенный генер... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:49, 15/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А iso где взять, чтобы в ВБ погонять?
     
     
  • 2.9, anonymous (??), 23:09, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конвертируйте img в vdi формат и подключайте как диск в VB
    VBoxManage convertdd input.img output.vdi
     
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:49, 15/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередные нескучные обои.
    Хотя описание выглядит интересно и даже многообещающе, это не увеличит долю линукс десктопа.
    Все из за вечных велосипедов - покуда не будет одного стандарта для каждого аспекта системы, линукс так и будет в вечных 4рех процентах.
     
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 23:21, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как понять, что есть стандарт. Вот системда де-факто стандарт, потому что есть во всех крупных и популярных дистрибутивах. Так нет же, есть васяны, которым это не нравится. Или можно мерять с коммерческой точки зрения, кто зарабатывает на линуксах. Берём какую-нибудь федоруцентось, арчстимос и дебиан (забываем про убунту, это просто весёленький рескин гнома на кривом срезе дебиана), вычисляем общий знаменатель и спокойно принимаем за стандарт. Всё остальное может в принципе не существовать как незначительное.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:25, 15/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > арчстимос

    Можно исключить. Это вещь в себе.

     

  • 1.8, ымдлопрмип (?), 23:09, 15/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Необычный самобытный дистрибутив. Но лично у меня впечатление, что собран из говна и палок. Вероятно, потому что я не понимаю, как в нём всё устроено.
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:38, 15/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень.. очень нужный дистрибутив!! Спасибо автору
     
  • 1.21, Аноним (21), 00:22, 16/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я человек простой - вижу дистр без systemd ставлю плюс.
     
  • 1.22, Аноним (22), 01:10, 16/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то этот easyos совсем не easy в плане организации. Переусложненый, но не слишком как NixOS. Есть куда рости.
     

