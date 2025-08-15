Выпуск EasyOS 7.0, дистрибутива от создателя Puppy Linux

|
1.1, Аноним (1), 22:43, 15/08/2025
Граждане, исправляйте!
Devuan 13 (Debian 13 без systemd)
Devuan 6 (Debian 13 без systemd)
3.5, Аноним (5), 22:52, 15/08/2025
Да, башпортянки это круто. Зачем си, когда есть скрипты от скрипкиддисов на баше, верно?
6.12, Аноним (6), 23:15, 15/08/2025
Ну у тебя systemd на Си, к-й парсит, валидирует и выполняет unit-файлы. unit-файлы же это не исполняемые бинарники, ведь так?
Ну и баш так же - написан на Си, как и системд парсит, валидирует и выполняет shell-скрипты. Только тут возможностей поболее, чем в этимх ваш декларативных юнит-портянках.
7.14, Аноним (5), 23:21, 15/08/2025
> Только тут возможностей поболее, чем в этимх ваш декларативных юнит-портянках
1. Сделай мне на баше DynamicUser.
2. Сделай мне на баше активацию через сокет.
9.20, Аноним (6), 23:48, 15/08/2025
Самое забавное в системд-фанбоях это то, что их ваще не смущает встроенный генер... текст свёрнут, показать
2.9, anonymous (??), 23:09, 15/08/2025
Конвертируйте img в vdi формат и подключайте как диск в VB
VBoxManage convertdd input.img output.vdi
1.4, Аноним (4), 22:49, 15/08/2025
Очередные нескучные обои.
Хотя описание выглядит интересно и даже многообещающе, это не увеличит долю линукс десктопа.
Все из за вечных велосипедов - покуда не будет одного стандарта для каждого аспекта системы, линукс так и будет в вечных 4рех процентах.
2.13, НяшМяш (ok), 23:21, 15/08/2025
А как понять, что есть стандарт. Вот системда де-факто стандарт, потому что есть во всех крупных и популярных дистрибутивах. Так нет же, есть васяны, которым это не нравится. Или можно мерять с коммерческой точки зрения, кто зарабатывает на линуксах. Берём какую-нибудь федоруцентось, арчстимос и дебиан (забываем про убунту, это просто весёленький рескин гнома на кривом срезе дебиана), вычисляем общий знаменатель и спокойно принимаем за стандарт. Всё остальное может в принципе не существовать как незначительное.
1.8, ымдлопрмип (?), 23:09, 15/08/2025
Необычный самобытный дистрибутив. Но лично у меня впечатление, что собран из говна и палок. Вероятно, потому что я не понимаю, как в нём всё устроено.
1.22, Аноним (22), 01:10, 16/08/2025
Что-то этот easyos совсем не easy в плане организации. Переусложненый, но не слишком как NixOS. Есть куда рости.
|