Выпуск Whonix 17.4, дистрибутива для анонимных коммуникаций

Доступен выпуск дистрибутива Whonix 17.4, нацеленного на предоставление гарантированной анонимности, безопасности и защиты частной информации. Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и использует Tor для обеспечения анонимности. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены образы виртуальных машин в формате ova для VirtualBox (2.3 ГБ c Xfce и 1.5 ГБ консольный), которые могут быть сконвертирован для использования с гипервизором KVM. Особенностью Whonix является разделение дистрибутива на два отдельно запускаемых компонента - Whonix-Gateway с реализацией сетевого шлюза для анонимных коммуникаций и Whonix-Workstation с рабочим столом. Компоненты представляют собой отдельные системные окружения, поставляемые внутри одного загрузочного образа и запускаемые в разных виртуальных машинах. Выход в сеть из окружения Whonix-Workstation производится только через шлюз Whonix-Gateway, что изолирует рабочее окружение от прямого взаимодействия с внешним миром и допускает использование только фиктивных сетевых адресов. Подобный подход позволяет защитить пользователя от утечки реального IP-адреса в случае взлома web-браузера или эксплуатации уязвимости, дающей атакующему root-доступ к системе. Взлом Whonix-Workstation позволят атакующему получить только фиктивные сетевые параметры, так как реальный IP и параметры DNS скрыты за границей сетевого шлюза, работающего на базе Whonix-Gateway, который направляет трафик только через Tor. При этом следует учитывать, что компоненты Whonix рассчитаны на запуск в форме гостевых систем, т.е. не исключена возможность эксплуатации критических 0-day уязвимостей в платформах виртуализации, которые могут предоставить доступ к хост-системе. В связи с этим, не рекомендуется запускать Whonix-Workstation на том же компьютере, что и Whonix-Gateway. В Whonix-Workstation по умолчанию предоставляется пользовательское окружение Xfce. В поставку включены такие программы, как VLC, Tor Browser, Pidgin и т.д. В поставке Whonix-Gateway можно найти набор серверных приложений, в том числе Apache httpd, ngnix и IRC-серверы, которые могут использоваться для организации работы скрытых сервисов Tor. Возможен проброс поверх Tor туннелей для Freenet, i2p, JonDonym, SSH и VPN. При желании, пользователь может обойтись только Whonix-Gateway и подключить через него свои обычные системы, в том числе Windows, что позволяет обеспечить анонимный выход для уже находящихся в обиходе рабочих станций. Основные изменения: Обновлены сборки на базе компонентов защищённого дистрибутива Kicksecure, расширяющего Debian дополнительными механизмами и настройками для повышения безопасности: AppArmor для изоляции, установка обновлений через Tor, использование PAM-модуля tally2 для защиты от подбора паролей, расширение энтропии для RNG, отключение suid, отсутствие открытых сетевых портов по умолчанию, использование рекомендаций от проекта KSPP (Kernel Self Protection Project), добавление защиты от утечки сведений об активности CPU и т.п.

В мастере анонимных соединений (anon-connection-wizard) повышена надёжность конфигурации прокси.

По умолчанию прекращена установка Mozilla Thunderbird из-за изменения условий использования от Mozilla.

В пакете anon-gw-base-files реализован автозапуск панели sysmaint (управление системой и выполнения административных задач) на системах Whonix-Gateway, не использующих Qubes.

В sysmaint-panel скрыты лишние кнопки и добавлены инструменты управления Tor для Whonix-Gateway.

В systemcheck из списка поддерживаемых виртуализаторов удалён QEMU.

Сообщается, что вероятно Whonix 17.4 станет последним выпуском на базе Debian 12. В настоящее время уже началось портирование на Debian 13.



