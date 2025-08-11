The OpenNET Project / Index page

Выпуск СУБД Redis 8.2

11.08.2025 17:03

Опубликован релиз СУБД Redis 8.2, относящейся к классу NoSQL-систем. Redis предоставляет функции для хранения данных в формате ключ/значение, расширенные поддержкой структурированных форматов данных, таких как списки, хэши и множества, а также возможностью выполнения на стороне сервера скриптов-обработчиков на языке Lua. Код проекта написан на язык Си и распространяется под лицензией AGPLv3.

СУБД Redis поддерживает транзакции, позволяющие выполнить за один шаг группу команд, гарантируя непротиворечивость и последовательность (команды от других запросов не могут вклиниться) выполнения заданного набора команд, а в случае проблем позволяя откатить изменения. Все данные в полном объёме кэшируются в оперативной памяти. Клиентские библиотеки доступны для большинства популярных языков, включая Perl, Python, PHP, Java, Ruby и Tcl.

Для управления данными предоставляются такие команды, как инкремент/декремент, стандартные операции над списками и множествами (объединение, пересечение), переименование ключей, множественные выборки и функции сортировки. Поддерживается два режима хранения: периодическая синхронизация данных на диск и ведение на диске лога изменений. Во втором случае гарантируется полная сохранность всех изменений. Возможна организация master-slave репликации данных на несколько серверов, осуществляемая в неблокирующем режиме. Доступен также режим обмена сообщениями "публикация/подписка", при котором создаётся канал, сообщения из которого распространяются клиентам по подписке.

Ключевые изменения в Redis 8.2:

  • Проведена оптимизация более 70 команд, которые стали работать быстрее, чем в Redis 8.0. Например, команда BITCOUNT стала быстрее на 35%, а команды для операции со списками LINSERT, LREM и LPOS - быстрее на 25%. 17 из оптимизированных команд стали быстрее минимум на 5%, а 52 - минимум на 2%.

  • Проведены оптимизации кода обработки одновременных операций и многопоточного ввода/вывода, позволившие на 49% увеличить число обрабатываемых операций в секунду в тестах c 8 потоками ввода/вывода при распределении нагрузки в 20% запросов на запись и 80% на чтение. На одном сервере удалось превысить рубеж в 1 миллион обрабатываемых операций в секунду.

  • Фундаментально изменён метод хранения данных в формате ключ/значение - для хранения теперь используется унифицированная структура kvobj, позволяющая упаковывать имя ключа, короткое значение и время жизни в одном блоке выделяемой памяти и обойтись одной ссылкой на эту структуру в хэш таблицах, вместо отдельных ссылок на ключи, данные и TTL. При хранении коротких строковых значений новый метод хранение позволил сократить потребление памяти на 25-37%.

  • Проведена оптимизация хранения данных в формате JSON, позволившая снизить потребление памяти на 25-67% при хранении целых чисел и чисел с плавающей запятой.
  • В механизм Streams, применяемый для обработки и хранения потока сообщений, добавлены новые команды XACKDEL и XDELEX, упрощающие работу с потоками, к которым подключено несколько получателей (consumer groups). Команды решают задачу удаления сообщения только после того, как его получение будет подтверждено всеми обработчиками.
  • В команду BITOP, предназначенную для выполнение битовых операций, добавлены новые логические операторы DIFF, DIFF1, ANDOR и ONE.
  • Добавлен новый тип индексов векторов SVS-VAMANA, поддерживающий сжатие векторов.
  • Добавлены новые метрики: нагрузка в разрезе отдельных слотов и распределение размеров ключей для базовых типов данных.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63709-redis
Ключевые слова: redis
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 2, Аноним (2), 18:02, 11/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    И даже оптимизации на 30% не покрывают издержек на лицензии в нашем случае, и договориться на более подходящие условия с Redis Inc. не удалось. Поэтому примерно 70ТБ в проде и еще 10ТБ в разработке и тестировании переехали в valkey. Надо сказать, это была самая безболезненная миграция на моей памяти. Drop-in в лучшем виде.
     
     
  • 3, abi (?), 18:15, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы всё проспали, пока сидели на старой версии, лицензию назад вернули
     

  • 4, Аноним (4), 18:17, 11/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Нужен новый тест бенчей
     

