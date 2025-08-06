The OpenNET Project / Index page

Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 4.0

06.08.2025 23:09

Компания Proxmox, известная разработкой продуктов Proxmox Virtual Environment и Proxmox Mail Gateway, опубликовала выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 4.0, который преподносится как готовое решение для резервного копирования и восстановления виртуальных окружений, контейнеров и начинки серверов. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений.

Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian и OpenZFS. Программный стек для управления резервным копированием написан на языке Rust и поддерживает инкрементальные бэкапы (на сервер передаются только изменившиеся данные), дедупликацию (при наличии дубликатов хранится только одна копия), сжатие (используется ZSTD) и шифрование резервных копий. Система спроектирована на базе клиент-серверной архитектуры - Proxmox Backup Server может использоваться как для работы с локальными резервными копиями, так и в качестве централизованного сервера для резервного копирования данных с разных хостов. Предоставляются режимы быстрого выборочного восстановления и синхронизации данных между серверами.

Proxmox Backup Server поддерживает интеграцию с платформой Proxmox VE для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров. Управление резервными копиями и восстановление данных осуществляется через web-интерфейс. Имеется возможность разграничения доступа пользователей к своим данным. Весь передаваемый трафик от клиентов к серверу шифруется с использованием AES-256 в режиме GCM, а сами резервные копии передаются уже зашифрованными при помощи асимметричного шифрования по открытым ключам (шифрование производится на стороне клиента, и компрометация сервера с резервными копиями не приведёт к утечке данных). Целостность резервных копий контролируется при помощи хэшей SHA-256.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу дистрибутива Debian 13, релиз которого ожидается 9 августа. По умолчанию поставляется ядро Linux 6.14.
  • Задействована версия OpenZFS 2.3.3, в которой реализовано добавление на лету новых дисков в существующий массив RAIDZ, что позволяет увеличить размер хранилища без остановки работы и без необходимости создания новой группы накопителей. Перераспределение избыточных данных с учётом новых дисков осуществляется автоматически.
  • Добавлен экспериментальный бэкенд для хранения резервных копий в хранилищах объектов, поддерживающих API Amazon S3.
  • Реализована возможность автоматического запуска синхронизации при монтировании извлекаемого накопителя. Для настройки автозапуска достаточно выставить флаг "run-on-mount" для работ синхронизации.


