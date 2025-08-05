Обновление Firefox 141.0.2

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|1.5, Аноним (5), 22:14, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Аварийное завершение при запуске
>Невозможность запуска
>Регрессивное изменение
>Аварийное завершение
>Нарушение навигации
Интересно, в Мозилле знают, что существует такой этап как *тестирование*?
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|2.13, Аноним (13), 22:52, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Аварийное завершение при запуске на некоторых Linux-системах со старыми версиями проприетарных драйверов NVIDIA.
>>Невозможность запуска на некоторых системах c библиотекой GTK, собранной без поддержки Wayland.
>>Регрессивное изменение Summary: The demo 3D image on canvas can sometimes be dragged. → The demo 3D image on canvas can sometimes be dragable.
> Интересно, в Мозилле знают, что существует такой этап как *тестирование*?
Интересно, как анонимный эксперт решил бы такую задачу. Ну хотя бы первые две. Или как обычно, "я не тактик, я стратег!"?
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|3.14, Круз (?), 23:29, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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иметь компы для тестов с нвидией и без вяленого разве так сложно?
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|4.16, Аноним (16), 23:58, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так с вяленым и не работает нормально. Тут дело в библиотеке без поддержки, разве что в генте такое найдёшь у 1 пользователя. Какой смысл это тестировать?
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|4.19, Аноним (13), 00:13, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> иметь компы для тестов с нвидией и без вяленого разве так сложно?
Каких именно версий? Их там как эт-самого-за-баней:
https://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/
И версии GTK в тех же бубунтах - в каждой своя, хотя вряд ли в бубунте соберут без поддержки вяленого.
И кроме GTK там еще хватает зависимостей с разными опциями сборки и разными версиями в $DISTRO_NAME (мы ведь о систематическом тестировании, а не ловли багов "крепким, задним умом", когда и опеннетчику^W ежу стало понятно, что "надо было тестировать старые версии нвидии и сборку GTK без поддержки вяленого!").
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|4.20, Аноним (-), 00:18, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем им вообще тестировать на версии без вяленого?
ХОрг дропают как устревшее шерето (в соседней новости показано почему).
Нормальные дистрибутивы перешли на вейланд.
Зачем тратить ресурсы на всяких извращенцев?
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|1.18, Аноним (-), 00:07, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Невозможность запуска на некоторых системах c библиотекой
> GTK, собранной без поддержки Wayland.
А в чем собственно ошибка?
Разве GTK без поддержки Wayland хоть кому-то нужен?
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|1.21, Аноним (21), 00:24, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ура! Самый медленно-тормозной браузер стал еще медленнее и тормознее!
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