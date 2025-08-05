Обновление Firefox 141.0.2

> иметь компы для тестов с нвидией и без вяленого разве так сложно? Каких именно версий? Их там как эт-самого-за-баней:

https://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/ И версии GTK в тех же бубунтах - в каждой своя, хотя вряд ли в бубунте соберут без поддержки вяленого.

И кроме GTK там еще хватает зависимостей с разными опциями сборки и разными версиями в $DISTRO_NAME (мы ведь о систематическом тестировании, а не ловли багов "крепким, задним умом", когда и опеннетчику^W ежу стало понятно, что "надо было тестировать старые версии нвидии и сборку GTK без поддержки вяленого!").