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Обновление Firefox 141.0.2

05.08.2025 21:16

Доступен корректирующий выпуск Firefox 141.0.2, в котором устранено несколько проблем:

  • Аварийное завершение при запуске на некоторых Linux-системах со старыми версиями проприетарных драйверов NVIDIA.
  • Невозможность запуска на некоторых системах c библиотекой GTK, собранной без поддержки Wayland.
  • Регрессивное изменение, приводившее к возникновению несовместимостей из-за возможности перемещения мышью объектов canvas в
  • Аварийное завершение при инспектировании страниц с элементами iframe через инструменты для web-разработчиков.
  • Незначительные сбои при отрисовке интерфейса пользователя (1, 2, 3, 4).
  • Нарушение навигации при помощи клавиатуры из-за ухода фокуса из области с содержимым при клике на закреплённой вкладке.

Кроме того, можно отметить новые возможности в ночных сборках Firefox:

  • Поддержка предпросмотра свёрнутой группы вкладок при наведении курсора на имени группы (включается через browser.tabs.groups.hoverPreview.enabled в about:config).
  • Возможность нахождения активной вкладки в свёрнутой группе вкладок (можно работать со отдельной вкладкой не раскрывая всю группу).
  • Возможность загрузки своего аватара для профиля пользователя в браузере.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Mozilla предупредила о фишинг-атаке на разработчиков дополнений к Firefox
  3. OpenNews: Релиз Firefox 141
  4. OpenNews: В Firefox и Safari будет включена поддержка WebGPU
  5. OpenNews: Изменение правил в каталоге дополнений к Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63687-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:35, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Аватарки? Ну теперь заживём!
     
     
  • 2.6, омномнм (?), 22:16, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    антифича
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:13, 05/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:14, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Аварийное завершение при запуске
    >Невозможность запуска
    >Регрессивное изменение
    >Аварийное завершение
    >Нарушение навигации

    Интересно, в Мозилле знают, что существует такой этап как *тестирование*?

     
     
  • 2.7, Stanislavvv (?), 22:21, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они и тестируют. На пользователях :-)
     
     
  • 3.23, Аноним (4), 00:26, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как же безопасный язык? или на нём невозможно писать?
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:23, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.firefox.com/ru/channel/desktop/
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:52, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Аварийное завершение при запуске на некоторых Linux-системах со старыми версиями проприетарных драйверов NVIDIA.
    >>Невозможность запуска на некоторых системах c библиотекой GTK, собранной без поддержки Wayland.
    >>Регрессивное изменение Summary: The demo 3D image on canvas can sometimes be dragged. → The demo 3D image on canvas can sometimes be dragable.
    > Интересно, в Мозилле знают, что существует такой этап как *тестирование*?

    Интересно, как анонимный эксперт решил бы такую задачу. Ну хотя бы первые две. Или как обычно, "я не тактик, я стратег!"?

     
     
  • 3.14, Круз (?), 23:29, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    иметь компы для тестов с нвидией и без вяленого разве так сложно?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 23:58, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так с вяленым и не работает нормально. Тут дело в библиотеке без поддержки, разве что в генте такое найдёшь у 1 пользователя. Какой смысл это тестировать?
     
     
  • 5.17, Круз (?), 00:06, 06/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 6.22, Аноним (-), 00:24, 06/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.19, Аноним (13), 00:13, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > иметь компы для тестов с нвидией и без вяленого разве так сложно?

    Каких именно версий? Их там как эт-самого-за-баней:
    https://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/

    И версии GTK в тех же бубунтах - в каждой своя, хотя вряд ли в бубунте соберут без поддержки вяленого.
    И кроме GTK там еще хватает зависимостей с разными опциями сборки и разными версиями в $DISTRO_NAME (мы ведь о систематическом тестировании, а не ловли багов "крепким, задним умом", когда и опеннетчику^W ежу стало понятно, что "надо было тестировать старые версии нвидии и сборку GTK без поддержки вяленого!").

     
  • 4.20, Аноним (-), 00:18, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем им вообще тестировать на версии без вяленого?
    ХОрг дропают как устревшее шерето (в соседней новости показано почему).
    Нормальные дистрибутивы перешли на вейланд.
    Зачем тратить ресурсы на всяких извращенцев?
     
     
  • 5.28, Круз (?), 04:07, 06/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:26, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в 142 версии и в esr добавлена поддержка static-ct-api logs
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:43, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    143 версия опять работает на ubuntu 14.04 32-bit
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 03:10, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последняя нормальная версия убунты.
     

  • 1.18, Аноним (-), 00:07, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Невозможность запуска на некоторых системах c библиотекой
    > GTK, собранной без поддержки Wayland.

    А в чем собственно ошибка?
    Разве GTK без поддержки Wayland хоть кому-то нужен?

     

  • 1.21, Аноним (21), 00:24, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ура! Самый медленно-тормозной браузер стал еще медленнее и тормознее!
     
  • 1.25, Аноним (25), 00:54, 06/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.26, Аноним (25), 00:55, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но кстати спасибо за светлую тему в режиме инкогнито.
     

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