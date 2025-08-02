В KDE появилось автоматическое переключение между дневными и ночными темами оформления

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди недавних изменений в кодовой базе, формирующей будущий релиз KDE Plasma 6.5, намеченный на 16 октября: Добавлена поддержка автоматического переключения в ночное время на отдельно выбранную тёмную тему оформления.

В конфирутаторе предоставлена возможность выбора глобальных тем оформления, которые будут доступны для переключения на странице быстрого изменения настроек (Quick Settings). На страницу быстрого изменения настроек также добавлена опция для автоматического переключения между дневной и ночной темами.

Добавлена настройка для показа только светлых или только тёмных вариантов обоев рабочего стола. Также предоставлены опции для включения динамического изменения цвета обоев на основе выбранной цветовой схемы или времени дня, а также закрепления светлого или тёмного вариантов.

При использовании Wayland обеспечено раскрытие существующих окон при открытии через KRunner файлов в уже запущенных приложениях.

При использовании Wayland в экранном ридере Orca реализовано распознание состояния режима Caps Lock.

Настройки обработчиков, вызываемых при переводе указателя к краю экрана (Screen Edges), перенесены в группу настроек дисплея.

Добавлена поддержка перехода в спящий режим (suspend to disk) с экрана входа в систему на базе SDDM (ранее поддерживался только ждущий режим - suspend to ram).

В кодовой базе, на основе которой будет сформирован корректирующий выпуск Plasma 6.4.4, устранены ошибки, приводившие к зависанию Plasma при выводе большой порции уведомлений с изображениями, и аварийному завершению при возникновения сбоев во время загрузки плагинов.

В Qt 6.8.4 устранена ошибка, из-за которой композитный менеджер KWin потреблял слишком много ресурсов CPU в окружении X11 при блокировке или выключении экрана.



