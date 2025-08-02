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В KDE появилось автоматическое переключение между дневными и ночными темами оформления

02.08.2025 10:19

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди недавних изменений в кодовой базе, формирующей будущий релиз KDE Plasma 6.5, намеченный на 16 октября:

  • Добавлена поддержка автоматического переключения в ночное время на отдельно выбранную тёмную тему оформления.
  • В конфирутаторе предоставлена возможность выбора глобальных тем оформления, которые будут доступны для переключения на странице быстрого изменения настроек (Quick Settings). На страницу быстрого изменения настроек также добавлена опция для автоматического переключения между дневной и ночной темами.
  • Добавлена настройка для показа только светлых или только тёмных вариантов обоев рабочего стола. Также предоставлены опции для включения динамического изменения цвета обоев на основе выбранной цветовой схемы или времени дня, а также закрепления светлого или тёмного вариантов.
  • При использовании Wayland обеспечено раскрытие существующих окон при открытии через KRunner файлов в уже запущенных приложениях.
  • При использовании Wayland в экранном ридере Orca реализовано распознание состояния режима Caps Lock.
  • Настройки обработчиков, вызываемых при переводе указателя к краю экрана (Screen Edges), перенесены в группу настроек дисплея.
  • Добавлена поддержка перехода в спящий режим (suspend to disk) с экрана входа в систему на базе SDDM (ранее поддерживался только ждущий режим - suspend to ram).
  • В кодовой базе, на основе которой будет сформирован корректирующий выпуск Plasma 6.4.4, устранены ошибки, приводившие к зависанию Plasma при выводе большой порции уведомлений с изображениями, и аварийному завершению при возникновения сбоев во время загрузки плагинов.
  • В Qt 6.8.4 устранена ошибка, из-за которой композитный менеджер KWin потреблял слишком много ресурсов CPU в окружении X11 при блокировке или выключении экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/08/...)
  2. OpenNews: Проект KDE опубликовал дистрибутив KDE Linux Testing Edition
  3. OpenNews: KDE перешёл на отрисовку окон со скруглёнными углами
  4. OpenNews: Возобновлена разработка окружения KDE Plasma Bigscreen для телевизоров
  5. OpenNews: Разработчик KWin объявил альтернативные X-серверы нежелательными в KDE
  6. OpenNews: Сравнение производительности сеансов KDE Plasma на базе X11 и Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63665-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:27, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Как же безобразно выглядит. Что ни элемент -- так со своим собственным размером шрифта. Когда они додумаются написать HIG хотя бы для самих себя?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:57, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вдруг он уже есть и они по нему делают? ))
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:42, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как это работает? Вот сижу я за ПК, работаю, наступает час Икс — и херак! всё из белого превращается в чёрное, цвета инвертируются?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:46, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, так и работает.
    Это как 12:00 - юридическии половина дня.
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 10:52, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, такого не надо. Я ещё понимаю — _плавная_ смена цветовой температуры.
    Вообще, если мне удобно работать на светлой теме — я работаю на светлой, если на тёмной — работаю на тёмной, и от времени суток это никак не зависит (я, слава богу, умею организовать освещение рабочего места). Очередная рюшечка ради рюшечки, короче.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:21, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В GNOME есть легкодоступные кнопки Ночной свет и Темный режим.
     
  • 4.29, nebularia (ok), 12:56, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не надо - не включай) Если ныть над наличием каждой ненужной лично тебе функции и требовать удалить - получится гном.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 13:05, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если ныть ... и требовать удалить

    Никто не требует “удолить”, всего лишь намекают довести до ума, и лишь потом ставить галку “done”.

     
  • 5.35, Аноним (35), 13:23, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне и KDE не надо. Хотелось лишь поинтересоваться.
     
  • 3.31, Аноним (30), 12:58, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А настроить можно? Пограничные сутки в 2000 наступают ))
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:06, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Решение есть: не включать, если не нравится. Ваш кэп.
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:27, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    будет как бы жирный намек что пора отходить от компа и возвращаться к семье
     
     
  • 3.19, Аноним (5), 11:32, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот первая же мысль и была.
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:52, 02/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, dannyD (?), 11:57, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Вот сижу я за ПК, работаю, наступает час Икс — и херак!

    да, комп превращается в тыкву.

     
  • 2.27, nebularia (ok), 12:54, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цвета не инвестируются. И там буквально на первом скрине настройка, после какого времени неактивности делать переключение. То есть нет, во время работы ВНЕЗАПНО ничего не переключится.
     
     
  • 3.36, Аноним (35), 13:24, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    То есть если у меня стоит, допустим, переключение в 21:00, а я что-то до часу ночи заработался, оно так и не переключится?
     
     
  • 4.40, nebularia (ok), 13:42, 02/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.41, eugener (ok), 14:16, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > переключение в 21:00, а я что-то до часу ночи заработался,

    Отойдёшь пописать, а оно — "ну наконец-то переключусь!!!"

     

  • 1.6, Аноним (7), 10:45, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё хорошо, но надо уже живые обои из коробки делать.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:48, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Экошиза сожрёт если такое будет по умолчанию, вон винда тоже скринсейверы запрятала. Вся энергия должна экономиться, чтобы больше осталось /*брутофорсерам*/майнерам и нейросетям.
     
     
  • 3.26, nebularia (ok), 12:51, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скринсейверы просто объективно не нужны. Они были актуальны во времена старых ЭЛТ, которые выгорали и долго разогревались при включении. На современных экранах проблемы выгорания либо нет (LCD), либо лучше гасить экран по неактивности и не расходовать ресурс его работы на бесполезные анимации (OLED).
     
     
  • 4.39, Аноним (35), 13:33, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЭЛТ тоже можно было просто выключать. Кстати, даже актуальнее, чем для OLED, потому что трубка расходовала ресурс и с тёмным экраном. Да и половина скринсейверов ничего не сохраняла, а выводила на экран всякие красивости.
    Просто наигрались. Как, например, было модно кастомное оформление окошек (Nero все помнят), и где оно?
     
  • 3.37, Аноним (35), 13:27, 02/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (15), 11:22, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И показывать в них рекламу, это называется телевизор.
     

  • 1.14, pic (??), 11:18, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Углы скруглили везде, даже в выделении объектов.
    Осталось обрамление убрать.
     
     
  • 2.18, AleksK (ok), 11:31, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всегда раньше убирал отображение рамок окон. А потом это стало дефолтом для стандартной темы кед.
     
  • 2.23, dannyD (?), 12:02, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Углы скруглили везде, даже в выделении объектов.

    у Тэффи есть: "Он – человек рассудительный и в каждом вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закруглит."

     

  • 1.20, Аноним (20), 11:39, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вау, додумались добавить фичу которая лет десять уже везде есть
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:13, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Десять лет назад по тёмным темам никто не загонялся.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:06, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно, что у них этого не было столько лет.
     
  • 1.28, Аноним (28), 12:56, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > корректирующий выпуск Plasma 6.4.4, устранены ошибки, приводившие к зависанию Plasma при выводе большой порции уведомлений с изображениями, и аварийному завершению при возникновения сбоев во время загрузки плагинов.

    А чего бы плагины и их загрузку не починить? О_о

     
  • 1.34, Аноним (-), 13:22, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > из-за которой композитный менеджер KWin потреблял слишком много
    > ресурсов CPU в окружении X11 при блокировке или выключении экрана.

    Ха! Т.е. когда кдешники говорили "проблема в кутях" - они не врали!
    Хотя можно было и не фисить. Все равно на иксах почти никто не сидит на шестой плазме.

     

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