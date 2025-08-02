В KDE появилось автоматическое переключение между дневными и ночными темами оформления

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|1.2, Аноним (2), 10:27, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Как же безобразно выглядит. Что ни элемент -- так со своим собственным размером шрифта. Когда они додумаются написать HIG хотя бы для самих себя?
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|1.5, Аноним (5), 10:42, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как это работает? Вот сижу я за ПК, работаю, наступает час Икс — и херак! всё из белого превращается в чёрное, цвета инвертируются?
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|2.7, Аноним (7), 10:46, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, так и работает.
Это как 12:00 - юридическии половина дня.
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|3.10, Аноним (5), 10:52, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, такого не надо. Я ещё понимаю — _плавная_ смена цветовой температуры.
Вообще, если мне удобно работать на светлой теме — я работаю на светлой, если на тёмной — работаю на тёмной, и от времени суток это никак не зависит (я, слава богу, умею организовать освещение рабочего места). Очередная рюшечка ради рюшечки, короче.
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|4.15, Аноним (15), 11:21, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В GNOME есть легкодоступные кнопки Ночной свет и Темный режим.
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|4.29, nebularia (ok), 12:56, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе не надо - не включай) Если ныть над наличием каждой ненужной лично тебе функции и требовать удалить - получится гном.
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|5.32, Аноним (32), 13:05, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если ныть ... и требовать удалить
Никто не требует “удолить”, всего лишь намекают довести до ума, и лишь потом ставить галку “done”.
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|2.17, Аноним (17), 11:27, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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будет как бы жирный намек что пора отходить от компа и возвращаться к семье
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|2.22, dannyD (?), 11:57, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Вот сижу я за ПК, работаю, наступает час Икс — и херак!
да, комп превращается в тыкву.
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|2.27, nebularia (ok), 12:54, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Цвета не инвестируются. И там буквально на первом скрине настройка, после какого времени неактивности делать переключение. То есть нет, во время работы ВНЕЗАПНО ничего не переключится.
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|3.36, Аноним (35), 13:24, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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То есть если у меня стоит, допустим, переключение в 21:00, а я что-то до часу ночи заработался, оно так и не переключится?
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|4.41, eugener (ok), 14:16, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> переключение в 21:00, а я что-то до часу ночи заработался,
Отойдёшь пописать, а оно — "ну наконец-то переключусь!!!"
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|2.8, Аноним (8), 10:48, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Экошиза сожрёт если такое будет по умолчанию, вон винда тоже скринсейверы запрятала. Вся энергия должна экономиться, чтобы больше осталось /*брутофорсерам*/майнерам и нейросетям.
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|3.26, nebularia (ok), 12:51, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скринсейверы просто объективно не нужны. Они были актуальны во времена старых ЭЛТ, которые выгорали и долго разогревались при включении. На современных экранах проблемы выгорания либо нет (LCD), либо лучше гасить экран по неактивности и не расходовать ресурс его работы на бесполезные анимации (OLED).
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|4.39, Аноним (35), 13:33, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЭЛТ тоже можно было просто выключать. Кстати, даже актуальнее, чем для OLED, потому что трубка расходовала ресурс и с тёмным экраном. Да и половина скринсейверов ничего не сохраняла, а выводила на экран всякие красивости.
Просто наигрались. Как, например, было модно кастомное оформление окошек (Nero все помнят), и где оно?
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|1.14, pic (??), 11:18, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Углы скруглили везде, даже в выделении объектов.
Осталось обрамление убрать.
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|2.18, AleksK (ok), 11:31, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всегда раньше убирал отображение рамок окон. А потом это стало дефолтом для стандартной темы кед.
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|2.23, dannyD (?), 12:02, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Углы скруглили везде, даже в выделении объектов.
у Тэффи есть: "Он – человек рассудительный и в каждом вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закруглит."
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|1.28, Аноним (28), 12:56, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> корректирующий выпуск Plasma 6.4.4, устранены ошибки, приводившие к зависанию Plasma при выводе большой порции уведомлений с изображениями, и аварийному завершению при возникновения сбоев во время загрузки плагинов.
А чего бы плагины и их загрузку не починить? О_о
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|1.34, Аноним (-), 13:22, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> из-за которой композитный менеджер KWin потреблял слишком много
> ресурсов CPU в окружении X11 при блокировке или выключении экрана.
Ха! Т.е. когда кдешники говорили "проблема в кутях" - они не врали!
Хотя можно было и не фисить. Все равно на иксах почти никто не сидит на шестой плазме.
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