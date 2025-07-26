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Повышение производительности Btrfs в ядре Linux 6.17

26.07.2025 10:12

Для включения в будущее ядро 6.17 предложены оптимизации и новые возможности, повышающие производительность Btrfs:

  • Экспериментальная поддержка больших фолиантов страниц памяти (large folios). Ожидается, что изменение позволит снизить накладные расходы и повысить производительность ряда операций. В данный момент возможность технически готова к широкому использованию, но не получила достаточно тестирования для объявления её стабильной.
  • Кэширование запросов к битовым картам распределения свободного места. В тестах с созданием пустых файлов производительность операций выросла на 20%. Также отмечены иные улучшения производительности в сценариях с высокой нагрузкой по части метаданных.
  • Улучшена работа упреждающего чтения в системах, применяющих сжатие данных.
  • Обеспечено более плотное размещение ключей в структуре XArray, что повышает компактность хранению узлов дерева экстентов и позволяет сократить число конечных узлов на 50-70%.

Дополнительно отмечаются изменения в ioctl дефрагментации и активация ранее разработанного механизма предотвращения разрушения файловых систем, ограничивающего запись в блочное устройство с примонтированной ФС.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Релиз утилит Btrfs-Progs 6.13
  3. OpenNews: Заметки Теодора Тс'о о ядре Linux, кодексе поведения, ext4, btrfs и ZFS
  4. OpenNews: Для Btrfs представлены патчи с балансировкой чтения RAID1 по алгоритму Round-robin
  5. OpenNews: Инициативы Fedora по созданию сборки с рабочим столом COSMIC и продвижению Btrfs
  6. OpenNews: Продемонстрирована возможность загрузки Windows из раздела с Btrfs
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63630-btrfs
Ключевые слова: btrfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:17, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая ФС
     

  • 1.4, Шарп (ok), 10:38, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшая ФС. Использую дома с 2016 года.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:01, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сочувствую.  btrfs тупо жрёт место непонятно куда
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:11, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно 5% под метаданные, какой ужас
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:19, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какие накладные расходы у ext4 или XFS? Или, прости Господи, у NTFS?
     
     
  • 5.36, Аноним (-), 14:08, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  А какие накладные расходы у ext4 или XFS? Или, прости Господи, у NTFS?

    Это все на самом деле очень зависит от характера использования ФС. Но в среднем по больнице разница обычно минимальна. Это не значит что так же будет в всяких эзотеритических случаях, разумеется.

     
  • 4.17, Fracta1L (ok), 11:51, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не 5%, меньше:

    # btrfs filesystem df /
    Data, single: total=39.01GiB, used=32.09GiB
    System, DUP: total=8.00MiB, used=16.00KiB
    Metadata, DUP: total=2.00GiB, used=1.02GiB
    GlobalReserve, single: total=68.52MiB, used=0.00B

     
  • 3.19, rm_ (ok), 12:09, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если у вас торренты или виртуалки (короче, файлы с перезаписью частей файла), то есть такой момент, там понятно куда, но пока не исправлено.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:24, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что пока не исправлено? Ваше знание обсуждаемого предмета?
     
  • 4.37, Аноним (-), 14:13, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если у вас торренты или виртуалки (короче, файлы с перезаписью частей файла),
    > то есть такой момент, там понятно куда, но пока не исправлено.

    О чем вы там? В более-менее свежих ядрах там все известные случаи - устранены. И в целом оно - just works.

    Единственное что юзать это лучше с новыми ядрами, хотя-бы 6.x. Оно почти никогда не регрессует ибо девы трезво оценивают что делают - а вот известные проблемы и "особенности" чинят довольно активно.

     
  • 3.35, Аноним (-), 14:06, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сочувствую.  btrfs тупо жрёт место непонятно куда

    Понаделал снапшотов и забыл стереть? У н00бов с виртуалками тоже такое бывает :)

     
  • 2.6, Аноним (6), 10:57, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто придут те кто потерял данные из-за сбоев btrfs и тебе наваляют.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 11:14, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >"и тебе наваляют. "

    А зачем вы свои комплексы на всех проецируете?

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:39, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >проецируете

    таки напихают под хвост

     
  • 4.23, Аноним (23), 12:50, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А зачем вы свои комплексы на всех проецируете?

    Чтов эти "Все" не теряли свои данные из за твоих росказней про надежность бэтера.

     
     
  • 5.38, Аноним (-), 14:15, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтов эти "Все" не теряли свои данные из за твоих росказней про
    > надежность бэтера.

    Я вот юзаю btrfs уже дофига, в куче конфиг - и ничего не потерял. А сказочники мне - надоели. Модеры, нельзя ли их отсюда - убрать? Пусть где-нибудь еще упражняются в свеой культуре уровня гопника.

     
     
  • 6.46, Anonimm (?), 14:51, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ошибка выжившего. Здесь все - 4% истинных линуксоидов - говорят, что ext4 сверхнадежна и "уронить" её очень сложно. А у меня при копировании с NAS на диск с "неубиваемой" ext4 появилась "ошибка копирования" и диск перестал определяться. После всех проверок в Linux выяснилось, что суперблок затерт, резервные блоки не существуют, но теперь уже с ntfs этот диск работает и ошибок нет.
    Так что там с надёжностью?
     
     
  • 7.49, Аноним (21), 15:04, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ntfs может долго на посыпавшемся диске работать. Не очень хорошо, правда. Btrfs в случаях неисправного оборудования статистически лучше.
     
     
  • 8.60, Anonimm (?), 15:51, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только при каждом подключении выдаёт сообщение, что диск надо бы и проверить ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.64, Аноним (-), 16:13, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том если на это еще и удумать согласиться - то это как раз его порой и добив... текст свёрнут, показать
     
  • 8.63, Аноним (-), 16:12, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, только он постепенно деградирует а в какой-то момент - хлобысь - не монти... текст свёрнут, показать
     
  • 7.57, Аноним (-), 15:40, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у всего миллиарда юзерей FB - тоже И у кастомеров оракла который эту штуку в ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.59, Аноним (23), 15:49, 26/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.61, Аноним (-), 16:04, 26/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.30, Аноним (29), 13:25, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вас, уважаемый, мамка не доносила?
     
     
  • 4.50, Аноним (6), 15:07, 26/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Анониссимус (?), 11:22, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Лучшая из имеющегося.
     
     
  • 3.51, Аноним (6), 15:08, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже придумать трудно.
     
  • 2.56, Аноним (-), 15:28, 26/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (11), 11:09, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем фолианты от hugepages отличаются?
     
     
  • 2.18, ананим.orig (?), 12:03, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://lwn.net/Articles/937239/
     
  • 2.39, Аноним (-), 14:22, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще совсем другая ипостась Hugepage - страница памяти более чем традиционные... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:33, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почти совсем готова к использованию.
    Уже 8 лет.
     
     
  • 2.54, Уникум (?), 15:24, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дай угадаю: ты фанат иксов?
     

  • 1.20, Anonimm (?), 12:38, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Экспериментальная
    > Ожидается

    А когда данные исчезнут или файлы станут "битыми" (привет, ext4), разработчики разведут руками (как всегда) и заявят, что "в наших тестах все было нормально"..

     
     
  • 2.22, Аноним (15), 12:48, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В ext4 никогда такого не бывает.
     
     
  • 3.40, Аноним (-), 14:25, 26/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.47, Anonimm (?), 14:54, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьёзно?
    https://www.linux.org.ru/news/linux-general/17448413
     
  • 2.26, Аноним (21), 13:08, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты перепутал с xfs (у неё тихие повреждения файлов на диске), ext4 очень надёжна. Если, конечно, не включать data=writeback -- тогда 1/1000 шанс, что открытый на запись файл будет замещён мусором.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 14:27, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ты перепутал с xfs (у неё тихие повреждения файлов на диске), ext4
    > очень надёжна. Если, конечно, не включать data=writeback -- тогда 1/1000 шанс,
    > что открытый на запись файл будет замещён мусором.

    У ext4 без полного журнала - файло при обрубившейся на середине записи модет влет остаться наполовину новым и наполовину старым. И конечно в большей части слуаев он вообще читаться не будет потом программами. ФС при этом конечно логически-консистентна по части трекинга аллокации места. Регионы под файлом корректно же трекаются. Так что fsck гонять не надо. А труха в файле - мало ли чего.

     

  • 1.25, Аноним (25), 12:56, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже два раза ломалась на рабочей станции, первый раз после обновления ядра, второй после отключения света, да починилось быстро по гайдам из интернета, но с нтфс и виндой такого не бывало, уже страшно за свои данные, планирую переезжать на что нибудь журналируемое типа ext4 или xfs, смысл от снапшотов для починки системы на том же диске, если вся фс сломалась и не может быть примонтирована.
     
     
  • 2.27, Аноним (21), 13:12, 26/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.28, Fenix (??), 13:19, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет 8 на этой фс все устройства. Сломалось ровно один раз,  когда из raid 1 диск наживую вытащили. Вырубил машину, воткнул обратно диск,  включил, пошуршало 15 минут и всё на своих местах, всё работает.
     
     
  • 3.32, Аноним (21), 13:46, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря как часто из розетки дёргать. И никаких ntfs3g или более старых версий венды. Ну и повреждения будут тихими, она ничего не сообщает. А в целом, у нтфс очень низкая производительность при работе с кучей файлов, не просто так ресурсы бандлят.
     
  • 3.52, Аноним (6), 15:10, 26/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:28, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Никакие улушения не помогут когда ФС изначально ущербна архитектурно. В Линуксе вообще нет нормальных ФС.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:58, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шишкин, когда твой reiser5 будет готов?
     
  • 2.42, Аноним (-), 14:29, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никакие улушения не помогут когда ФС изначально ущербна архитектурно. В Линуксе вообще
    > нет нормальных ФС.

    Как говорится, btrfs преотстойнейшая ФС. Просто все остальные оказывались - еще хуже :)

     

  • 1.33, Аноним (33), 13:50, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там bcache? Еще не выкинули?
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 14:30, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как там bcache? Еще не выкинули?

    Пока еще - на месте. А что будет в 6.17 - пока интрига. Что называется, следите за новостями.

     

  • 1.44, Аноним (44), 14:35, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Btrfs дефолтная ФС у Федоры, с версии 33. А это значит, что Btrfs станет дефолтной и в RHEL.
     
     
  • 2.48, Аноним (33), 15:00, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В шапке btrfs уже была в preview, но убрали в пользу XFS. Видимо, они что-то знали.
     
     
  • 3.58, Аноним (44), 15:43, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была, 10 лет назад. Сейчас многое поменялось.
     
  • 2.53, Аноним (6), 15:12, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверяют на сколько хомики согласны кушать отбросы. Скорее всего не готовы.
     

  • 1.45, Аноним (45), 14:45, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Btrfs -- это ZFS лайт!
     
  • 1.62, Oldi (?), 16:05, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Быстрый и мертвый (с)
     

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