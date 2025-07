Повышение производительности Btrfs в ядре Linux 6.17

3.11 , Аноним ( 11 ), 11:11, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Примерно 5% под метаданные, какой ужас

4.13 , Аноним ( 13 ), 11:19, 26/07/2025
А какие накладные расходы у ext4 или XFS? Или, прости Господи, у NTFS?

5.36 , Аноним ( - ), 14:08, 26/07/2025
> А какие накладные расходы у ext4 или XFS? Или, прости Господи, у NTFS? Это все на самом деле очень зависит от характера использования ФС. Но в среднем по больнице разница обычно минимальна. Это не значит что так же будет в всяких эзотеритических случаях, разумеется.

4.17 , Fracta1L ( ok ), 11:51, 26/07/2025
Не 5%, меньше: # btrfs filesystem df /

Data, single: total=39.01GiB, used=32.09GiB

System, DUP: total=8.00MiB, used=16.00KiB

Metadata, DUP: total=2.00GiB, used=1.02GiB

GlobalReserve, single: total=68.52MiB, used=0.00B

3.19 , rm_ ( ok ), 12:09, 26/07/2025
Если у вас торренты или виртуалки (короче, файлы с перезаписью частей файла), то есть такой момент, там понятно куда, но пока не исправлено.

4.29 , Аноним ( 29 ), 13:24, 26/07/2025
Что пока не исправлено? Ваше знание обсуждаемого предмета?

4.37 , Аноним ( - ), 14:13, 26/07/2025
> Если у вас торренты или виртуалки (короче, файлы с перезаписью частей файла),

> то есть такой момент, там понятно куда, но пока не исправлено. О чем вы там? В более-менее свежих ядрах там все известные случаи - устранены. И в целом оно - just works. Единственное что юзать это лучше с новыми ядрами, хотя-бы 6.x. Оно почти никогда не регрессует ибо девы трезво оценивают что делают - а вот известные проблемы и "особенности" чинят довольно активно.

3.35 , Аноним ( - ), 14:06, 26/07/2025
> сочувствую. btrfs тупо жрёт место непонятно куда Понаделал снапшотов и забыл стереть? У н00бов с виртуалками тоже такое бывает :)