Повышение производительности Btrfs в ядре Linux 6.17

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|4.13, Аноним (13), 11:19, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А какие накладные расходы у ext4 или XFS? Или, прости Господи, у NTFS?
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|5.36, Аноним (-), 14:08, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А какие накладные расходы у ext4 или XFS? Или, прости Господи, у NTFS?
Это все на самом деле очень зависит от характера использования ФС. Но в среднем по больнице разница обычно минимальна. Это не значит что так же будет в всяких эзотеритических случаях, разумеется.
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|4.17, Fracta1L (ok), 11:51, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не 5%, меньше:
# btrfs filesystem df /
Data, single: total=39.01GiB, used=32.09GiB
System, DUP: total=8.00MiB, used=16.00KiB
Metadata, DUP: total=2.00GiB, used=1.02GiB
GlobalReserve, single: total=68.52MiB, used=0.00B
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|3.19, rm_ (ok), 12:09, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если у вас торренты или виртуалки (короче, файлы с перезаписью частей файла), то есть такой момент, там понятно куда, но пока не исправлено.
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|4.37, Аноним (-), 14:13, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если у вас торренты или виртуалки (короче, файлы с перезаписью частей файла),
> то есть такой момент, там понятно куда, но пока не исправлено.
О чем вы там? В более-менее свежих ядрах там все известные случаи - устранены. И в целом оно - just works.
Единственное что юзать это лучше с новыми ядрами, хотя-бы 6.x. Оно почти никогда не регрессует ибо девы трезво оценивают что делают - а вот известные проблемы и "особенности" чинят довольно активно.
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|3.35, Аноним (-), 14:06, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> сочувствую. btrfs тупо жрёт место непонятно куда
Понаделал снапшотов и забыл стереть? У н00бов с виртуалками тоже такое бывает :)
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|2.6, Аноним (6), 10:57, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто придут те кто потерял данные из-за сбоев btrfs и тебе наваляют.
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|3.12, Аноним (1), 11:14, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>"и тебе наваляют. "
А зачем вы свои комплексы на всех проецируете?
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|4.23, Аноним (23), 12:50, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А зачем вы свои комплексы на всех проецируете?
Чтов эти "Все" не теряли свои данные из за твоих росказней про надежность бэтера.
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|5.38, Аноним (-), 14:15, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтов эти "Все" не теряли свои данные из за твоих росказней про
> надежность бэтера.
Я вот юзаю btrfs уже дофига, в куче конфиг - и ничего не потерял. А сказочники мне - надоели. Модеры, нельзя ли их отсюда - убрать? Пусть где-нибудь еще упражняются в свеой культуре уровня гопника.
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|6.46, Anonimm (?), 14:51, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ошибка выжившего. Здесь все - 4% истинных линуксоидов - говорят, что ext4 сверхнадежна и "уронить" её очень сложно. А у меня при копировании с NAS на диск с "неубиваемой" ext4 появилась "ошибка копирования" и диск перестал определяться. После всех проверок в Linux выяснилось, что суперблок затерт, резервные блоки не существуют, но теперь уже с ntfs этот диск работает и ошибок нет.
Так что там с надёжностью?
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|7.49, Аноним (21), 15:04, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ntfs может долго на посыпавшемся диске работать. Не очень хорошо, правда. Btrfs в случаях неисправного оборудования статистически лучше.
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|9.64, Аноним (-), 16:13, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При том если на это еще и удумать согласиться - то это как раз его порой и добив... текст свёрнут, показать
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|8.63, Аноним (-), 16:12, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, только он постепенно деградирует а в какой-то момент - хлобысь - не монти... текст свёрнут, показать
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|7.57, Аноним (-), 15:40, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И у всего миллиарда юзерей FB - тоже И у кастомеров оракла который эту штуку в ... большой текст свёрнут, показать
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|2.39, Аноним (-), 14:22, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Вообще совсем другая ипостась Hugepage - страница памяти более чем традиционные... большой текст свёрнут, показать
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|1.20, Anonimm (?), 12:38, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Экспериментальная
> Ожидается
А когда данные исчезнут или файлы станут "битыми" (привет, ext4), разработчики разведут руками (как всегда) и заявят, что "в наших тестах все было нормально"..
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|2.26, Аноним (21), 13:08, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты перепутал с xfs (у неё тихие повреждения файлов на диске), ext4 очень надёжна. Если, конечно, не включать data=writeback -- тогда 1/1000 шанс, что открытый на запись файл будет замещён мусором.
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|3.41, Аноним (-), 14:27, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты перепутал с xfs (у неё тихие повреждения файлов на диске), ext4
> очень надёжна. Если, конечно, не включать data=writeback -- тогда 1/1000 шанс,
> что открытый на запись файл будет замещён мусором.
У ext4 без полного журнала - файло при обрубившейся на середине записи модет влет остаться наполовину новым и наполовину старым. И конечно в большей части слуаев он вообще читаться не будет потом программами. ФС при этом конечно логически-консистентна по части трекинга аллокации места. Регионы под файлом корректно же трекаются. Так что fsck гонять не надо. А труха в файле - мало ли чего.
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|1.25, Аноним (25), 12:56, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уже два раза ломалась на рабочей станции, первый раз после обновления ядра, второй после отключения света, да починилось быстро по гайдам из интернета, но с нтфс и виндой такого не бывало, уже страшно за свои данные, планирую переезжать на что нибудь журналируемое типа ext4 или xfs, смысл от снапшотов для починки системы на том же диске, если вся фс сломалась и не может быть примонтирована.
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|2.28, Fenix (??), 13:19, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лет 8 на этой фс все устройства. Сломалось ровно один раз, когда из raid 1 диск наживую вытащили. Вырубил машину, воткнул обратно диск, включил, пошуршало 15 минут и всё на своих местах, всё работает.
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|3.32, Аноним (21), 13:46, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря как часто из розетки дёргать. И никаких ntfs3g или более старых версий венды. Ну и повреждения будут тихими, она ничего не сообщает. А в целом, у нтфс очень низкая производительность при работе с кучей файлов, не просто так ресурсы бандлят.
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|1.31, Аноним (31), 13:28, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Никакие улушения не помогут когда ФС изначально ущербна архитектурно. В Линуксе вообще нет нормальных ФС.
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|2.42, Аноним (-), 14:29, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Никакие улушения не помогут когда ФС изначально ущербна архитектурно. В Линуксе вообще
> нет нормальных ФС.
Как говорится, btrfs преотстойнейшая ФС. Просто все остальные оказывались - еще хуже :)
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|2.43, Аноним (-), 14:30, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как там bcache? Еще не выкинули?
Пока еще - на месте. А что будет в 6.17 - пока интрига. Что называется, следите за новостями.
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|1.44, Аноним (44), 14:35, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Btrfs дефолтная ФС у Федоры, с версии 33. А это значит, что Btrfs станет дефолтной и в RHEL.
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|2.48, Аноним (33), 15:00, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В шапке btrfs уже была в preview, но убрали в пользу XFS. Видимо, они что-то знали.
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|2.53, Аноним (6), 15:12, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проверяют на сколько хомики согласны кушать отбросы. Скорее всего не готовы.
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