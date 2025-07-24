В http-сервере Apache 2.4.65 устранена проблема, ломающая работу mod_rewrite

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|2.6, Аноним (6), 11:45, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, странно, что у них нет на это тестов. Но их можно понять. Тесты - это скучно, тесты надо поддерживать, они как гиря на ноге, мешают продвигать инновации.
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|3.7, Аноним (-), 11:53, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> мешают продвигать инновации.
Инновации в Apache сервере? Серьезно?)
Не, ну если бы они добавили тесты - вот это была бы инновация!
*slowpoke.jpg*
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|4.11, Аноним (11), 13:44, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если б деды писали тесты, вы бы сейчас сидели на опеннете через телнет в разрешении 80x25, отправляя сообщения собственноручно написанным скриптом на курле. Но зато курл и телнет были бы покрыты тестами на 500%, это да.
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|5.14, Аноним (-), 14:30, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не учел время, которое они тратитили на дебаг, исправление багов, регрессии и повторное исправление.
Тесты не нужны только к хеллоуворлдах.
Если бы диды не клали болт на разумные подходы, то софт был бы гораздо стабиленее и надежнее.
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|7.21, Аноним (21), 17:37, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Возможно, они просто не нужны, как не нужны вторая винда, вторая макось или второй линукс. Те, кому нужен веб-сервер типа апача не будут тратить время на выведение более быстрой лошади, а просто возьмут апач. Остальным как раз нужен прокси чтобы раскидывать трафик на микросервисы или вообще ничего не нужно, за них облачный вендор всё сделает, знай только лямбды пиши.
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|6.19, Аноним (11), 16:21, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на дебаг, исправление багов, регрессии
Ну конечно, если есть тесты, то искать причины ошибок (дебажить), исправлять ошибки, исправлять ошибки после рефакторинга (регрессии) не нужно, ага.
> повторное исправление.
За 20 лет работы программистом повторное натыкание на один и тот же баг встречал... может раза три. В остальных случаях если тест фейлится, то дебажить проблему нужно целиком заново, потому что это ДРУГАЯ ошибка. Сколько тестов надо написать, чтоб избавиться от этих трёх раз? x3-x5 по сравнению с основным кодом? Ну считайте история юникс началась в 1970, сейчас 2025, прошло 55 лет. Если бы писали тесты, то сейчас преодолели бы лишь 16%-25% этого развития, 10-15 лет. То есть, если бы диды тестировали всё подряд, мы пользовались бы сейчас софтом уровня 1980-1985 годов.
> Если бы диды не клали болт на разумные подходы, то софт был бы гораздо стабиленее и надежнее.
Я так и написал. Гораздо более стабильный и надёжный телнет. А не этот вебкит, который до сих пор пытается за программиста угадать, что делать с не закрытым по ошибке тегом или пропущенными в скрипте точками с запятой.
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|7.22, Аноним (-), 17:49, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну конечно, если есть тесты, то искать причины ошибок (дебажить), исправлять ошибки, исправлять ошибки после рефакторинга (регрессии) не нужно, ага.
Ты об этих ошибках узнаешь почти сразу, а не когда пользователи начнут ныть.
> За 20 лет работы программистом повторное натыкание на один и тот же баг встречал... может раза три. В остальных случаях если тест фейлится, то дебажить проблему нужно целиком заново, потому что это ДРУГАЯ ошибка.
Еще раз, то что тест фейлится (у нас же нормальная CI которая прогоняет тесты хотя бы раз в день) позволяет не закоммитить баг.
И узнать о нем до того как он попал к пользователям.
> Сколько тестов надо написать, чтоб избавиться от этих трёх раз? x3-x5 по сравнению с основным кодом?
Три раза это твой опыт.
Про " x3-x5 по сравнению с основным кодом" - это какая-то лютая дичь.
> Ну считайте история юникс началась в 1970, сейчас 2025, прошло 55 лет. Если бы писали тесты, то сейчас преодолели бы лишь 16%-25% этого развития, 10-15 лет.
Циферки конечно классные, но пальцем в небо.
> То есть, если бы диды тестировали всё подряд, мы пользовались бы сейчас софтом уровня 1980-1985 годов.
Ванга из тебя бы не вышла((
Во всех нормальных проектах, где требуется надежность, типа clang-llvm есть просто море тестов.
>> Если бы диды не клали болт на разумные подходы, то софт был бы гораздо стабиленее и надежнее.
> Я так и написал. Гораздо более стабильный и надёжный телнет.
Отличная вещь! Ни шифрования, ни проверки подлинности данных! Генитальный план!
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|3.10, Аноним (11), 13:43, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока пользователю используют более новое вместо более проверенного, так и будет.
Пока пользователю пользуются первым зарелизившимся вместо ожидания более проработанного но пока не зарелизившегося, так и будет
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|4.13, Tron is Whistling (?), 14:09, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть у нас тут любители, "ой, ваш апачик на год устарел, ваш пых не последней версии"... Пойду в них палочкой потыкаю сейчас.
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|2.12, Tron is Whistling (?), 14:04, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что такое тесты? Это рабочая сила и время. Попробуй покрыть весь апач тестами забесплатно - потом расскажешь.
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