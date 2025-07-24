В http-сервере Apache 2.4.65 устранена проблема, ломающая работу mod_rewrite

> Ну конечно, если есть тесты, то искать причины ошибок (дебажить), исправлять ошибки, исправлять ошибки после рефакторинга (регрессии) не нужно, ага. Ты об этих ошибках узнаешь почти сразу, а не когда пользователи начнут ныть. > За 20 лет работы программистом повторное натыкание на один и тот же баг встречал... может раза три. В остальных случаях если тест фейлится, то дебажить проблему нужно целиком заново, потому что это ДРУГАЯ ошибка. Еще раз, то что тест фейлится (у нас же нормальная CI которая прогоняет тесты хотя бы раз в день) позволяет не закоммитить баг.

И узнать о нем до того как он попал к пользователям. > Сколько тестов надо написать, чтоб избавиться от этих трёх раз? x3-x5 по сравнению с основным кодом? Три раза это твой опыт.

Про " x3-x5 по сравнению с основным кодом" - это какая-то лютая дичь. > Ну считайте история юникс началась в 1970, сейчас 2025, прошло 55 лет. Если бы писали тесты, то сейчас преодолели бы лишь 16%-25% этого развития, 10-15 лет. Циферки конечно классные, но пальцем в небо. > То есть, если бы диды тестировали всё подряд, мы пользовались бы сейчас софтом уровня 1980-1985 годов. Ванга из тебя бы не вышла((

Во всех нормальных проектах, где требуется надежность, типа clang-llvm есть просто море тестов. >> Если бы диды не клали болт на разумные подходы, то софт был бы гораздо стабиленее и надежнее.

> Я так и написал. Гораздо более стабильный и надёжный телнет. Отличная вещь! Ни шифрования, ни проверки подлинности данных! Генитальный план!

