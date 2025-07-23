В Fedora предложено задействовать FlatHub в атомарных редакциях дистрибутива

Майкл Катандзаро (Michael Catanzaro), один из разработчиков web-браузера Epiphany (GNOME Web), принимающий участие в проектах GNOME и Fedora, предложил пересмотреть использование каталога FlatHub в Fedora Linux. В атомарно обновляемой редакции Fedora Workstation предложено задействовать по умолчанию каталог FlatHub для flatpak-пакетов, устанавливаемых пользователями, а собственный репозиторий flatpak-пакетов ограничить только применением для предустанавливаемых пакетов. В настоящее время по умолчанию в Fedora предлагается собственный flatpak-репозиторий, содержимое которого формируется на основе пересборки rpm-пакетов. По умолчанию загрузку пакетов из FlatHub можно включить лишь после установки, активировав в менеджере приложений GNOME опцию "Enable Third-Party Repositories", но даже в этом случае пакеты из репозитория Fedora являются более приоритетными. По мнению Майкла большинство пользователей предпочло бы установку пакетов из каталога FlatHub, собираемых основными разработчиками приложений, а не сопровождающими Fedora (80% участников дискуссии высказались за использование FlatHub). Предполагается, что разработчики приложений лучше знают нюансы своих проектов и собирают более качественно работающие flatpak-пакеты, тщательнее протестированные сообществом. При этом сопровождающие rpm-пакеты в Fedora не проявляют ожидаемого интереса к поддержанию вариантов пакетов в формате flatpak и не уделяют должного внимания сообщениям об ошибках в таких пакетах, что приводит к тому, что качество flatpak-пакетов от Fedora ниже, чем размещённых во FlatHub пакетах от основных проектов. Многие пользователи не в курсе, что устанавливая flatpak-пакет через менеджер приложений Fedora, он устанавливается не из FlatHub, как в других дистрибутивах, а из репозитория Fedora, пакеты в котором отличаются от вариантов с FlatHub. Из-за этого проблемы, специфичные для пакетов из репозитория Fedora, воспринимаются как проблемы в официальных пакетах с FlatHub и претензии направляются основным разработчикам, а не сопровождающим Fedora. Например, поставка проблемного flatpak-пакета OBS Studio в Fedora, который являлся более приоритетным, чем пакет из FlatHub, в феврале привела к конфликту с проектом OBS Studio. Применение собственного Flatpak-репозитория обусловлено необходимостью сборки в заслуживающем доверия окружении. Для пакетов во FlatHub, даже если рассматривать только верифицированные пакеты, за публикацию которых отвечают основные проекты, сборка производится во внешних инфраструктурах, безопасность которых может вызывать сомнение. Из достоинств поддержания собственного репозитория в Fedora упоминаются гарантии, что пакет собран из заявленного исходного кода и содержит только компоненты под открытыми лицензиями, одобренными к использованию Fedora. Пакеты в Fedora-репозитории также могут включать патчи, доступные только для RPM-пакетов в Fedora и пока не принятые в основную кодовую базу проектов. Предложение Майкла сводится к включению по умолчанию в атомарной редакции Fedora Workstation поддержки установки пакетов из FlatHub, находящихся в категории "свободное ПО". Возможность установки из FlatHub коснётся только пакетов, устанавливаемых пользователями через менеджер приложений GNOME Software. Все предустанавливаемые по умолчанию flatpak-пакеты продолжат загружаться из собственного репозитория Fedora, но для не применяемых по умолчанию пакетов в качестве источника для загрузки предлагается задействовать FlatHub. Перед переходом на FlatHub предлагается совместно внедрить во FlatHub возможности для сборки пакетов в заслуживающей доверие инфраструктуре и задействовать проверки на базе воспроизводимых сборок. Кроме того, следует решить вопрос с применением в пакетах устаревших версий Flatpak Runtime, в которые уже прекращён перенос исправлений уязвимостей. В настоящее время 994 из 3438 (почти треть) проверенных пакетов из FlatHub используют Runtime, время поддержки которых истекло. Проблемы с безопасностью также возникают из-за устаревших внутренних зависимостей, включаемых в состав пакетов, и применения недостаточных мер sandbox-изоляции (разработчики некоторых пактов отключают режимы защиты). Проблемы предлагается решить через реализацию автоматизированных проверок устаревших runtime и зависимостей, и форсирование применения полноценной sandbox-изоляции. Кроме Майкла, с похожим предложением также выступил Тимоти Равье (Timothée Ravier): в Fedora 43 предлагается продолжить поставку предустановленных flatpak-пакетов из репозитория Fedora, но добавить фильтр, допускающий установку из FlatHub избранных проверенных приложений. В качестве достоинств предложенного решения называется снижение путаницы у пользователей и разработчиков основных проектов (разработчикам приходится разбирать сообщения ошибках, специфичных для Flatpak-пакетов Fedora, отправленных под видом, что они присутствуют в официальном flatpak-пакете). Изменение также снизит нагрузку на сопровождающих и позволит им сфокусироваться на передаче исправлений в основные проекты и тестировании предустаналиваемых по умолчанию Flatpak-пакетов.



