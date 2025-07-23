В Fedora предложено задействовать FlatHub в атомарных редакциях дистрибутива

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|2.10, User097 (ok), 12:31, 23/07/2025 [ответить]
|+2 +/–
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У Fedora есть собственный цикл релизов, своя сборочная система (Koji), багтрекер, решения сообщества, и официальные варианты (spins, labs). Fedora выпускается с чёткой политикой поддержки и документацией. Это полноценная, стабильная и законченная операционная система, предназначенная для пользователей, разработчиков и энтузиастов. У неё собственные цели и пользовательская база, которые выходят за рамки интересов Red Hat.
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|3.25, Аноним (-), 13:45, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Который, имхо, мало чем помогает ибо что так - преальфа рхела, что сяк И кажетс... большой текст свёрнут, показать
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|4.30, Аноним (30), 14:07, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эта "альфа-версии редхата" постабильнее убунты и прочих "стабильных" дистрибутивов.
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|5.34, Аноним (-), 14:11, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эта "альфа-версии редхата" постабильнее убунты и прочих "стабильных" дистрибутивов.
В убунте ffmpeg - нормальный и сразу. А не обрубок под корпоративные закидоны рхбм "как бы нас за патенты не того" - но вы можете где-то сбоку скачать какой-то левак от васянов. А покамест - нате вам вообще OpneH264 лагучий в браузер! Который в РАЗЫ тормознее, в нем эн известных vuln которые не починены, а на woes майнтайнеров по такому состоянию дел - все просто положили с прибором. Это то как RHBM рулит всем этим.
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|6.40, Аноним (40), 14:52, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но вы можете где-то сбоку скачать какой-то левак от васянов.
ffmpeg в Fedora находится в RPM Fusion.
ffmpeg в Ubuntu находится в Universe.
Вопрос: чем "васяны" из сопровождающих RPM Fusion хуже "васянов" из MOTU, которые сопровождают Universe/Multiverse для Ubuntu?
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|7.51, Аноним (-), 16:27, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вопрос: чем "васяны" из сопровождающих RPM Fusion хуже "васянов" из MOTU,
> которые сопровождают Universe/Multiverse для Ubuntu?
Тем что в убунте видео в браузере норм играется сразу. И universe - сразу при инсталле можно прицепить. Без жести с недопилком openh264.
Но между нами - я Debian юзаю. Там и ffmpeg - в основной репе сразу, и полися насчет репов и (tm) дружелюбнее - и я этим еще и пользуюсь. Круто, правда? :)
А кто хочет - может побираться на корпоративных задворках на правах второго сорта. Но я не понимаю зачем это делать.
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|5.35, нейм (?), 14:16, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Даже пресловутая манжара сейчас более стабильна, чем федора
Настолько стабильна, что уехать на cachyos пришлось за свежаком ежедневным
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|5.56, _ (??), 17:09, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эта "альфа-версии редхата" постабильнее убунты и прочих "стабильных" дистрибутивов.
Специалистам по "сортам" конечно же виднее, даже спорить не буду :)))))
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|2.20, Аноним (20), 13:17, 23/07/2025 [ответить]
|+1 +/–
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Одно дело ставить Альфа в ПК - поставьте ОС другую.
А альфу ставить в организм - вверх... Организм у всех один!
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|1.4, Аноним (4), 12:23, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сраные вредители. Щас бы ставить пакеты из помоек от непонятных сборщиков, вместо хоть сколько нибудь доверенной инфры Федоры.
Виндовый подход победил Федору?
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|2.17, Аноним (17), 12:48, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто относитесь с уважением к решению разработчиков, конкретно ВАМ они ничем не обязаны
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|2.36, нейм (?), 14:18, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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лучше чем что? альт? наверное да
лучше чем дебианы/арчи/никс-оси и пр.? Оооочень вряд-ли
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|2.42, Аноним (41), 15:17, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если он такой лучший, то почему он такой не популярный? Почему он не стоит на десктопах и серверах всей планеты вместо Ubuntu?
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|3.50, Аноним (50), 16:22, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>не популярный? Почему он не стоит на десктопах и серверах всей планеты вместо Ubuntu?
Чем измерялась популярность, в каких попугаях?
На счёт всей планеты не скажу, но думаю, у многих Ubuntu просто в силу привычки и лени переходить на что-то иное.
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|1.21, Онаним443 (?), 13:19, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Всё катится к тому, что будет базовый минимальный дистр, а всё остальное ставится с помоек
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|2.37, нейм (?), 14:24, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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скажи спасибо маководам, задавшим очередной тренд с их brew
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|3.57, _ (??), 17:12, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты совсем ДББ? Они вообще то были ____последними____ кто ффтыкнул как надо с софтом работать :) ТрендЪ(С)
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|1.24, r2d0 (?), 13:35, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> не проявляют ожидаемого интереса к поддержанию вариантов пакетов в формате flatpak
Ожидалось, что отбоя не будет от желающих rpm в flatpak перепаковывать и сопровождать потом?
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|1.28, Аноним (40), 14:01, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>даже если рассматривать только верифицированные пакеты, за публикацию которых отвечают основные проекты, сборка производится во внешних инфраструктурах, безопасность которых может вызывать сомнение.
Вот это закидоны у них.
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|1.32, Аноним (33), 14:08, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Правильно писать что в Федоре предложено единственно правильное решение.
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|1.39, mikhailnov (ok), 14:30, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Было бы странно, если бы сопровождающим нормальных сборок в RPM были сильно интересны пересборки их пакетов во флатпак-извращения...
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|1.45, Аноним (44), 15:30, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> разработчики приложений лучше знают нюансы своих проектов и собирают более качественно работающие flatpak-пакеты,
здравствуй виндоуз
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|1.46, Аноним (46), 15:41, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько много воды ради высказывания простой и понятной давно мысли, что красношляпые изначально задумывали fatpak как механизм для скидывания с плеч их мейнтенеров работы на апстримов, ради сокращения издержек красношляпых.
И то что это, в конечном итоге приведёт, к накапливанию куч пакетов во флатхабах с просроченными и уже дырявыми незалатываемыми либами и рантаймами и всё это добро превратится в аналог google play помойки с соответствующим качеством в итоге.
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|1.49, Аноним (49), 16:21, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поясните, в чем реальная разница между флетпаком, снапом и аппимаджем Что снап,... большой текст свёрнут, показать
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|2.59, Аноним (60), 17:29, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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АППимадж может легко требовать хостовых зависимостей. Флат и Снап все свое носят с собой.
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|2.64, Аноним (64), 18:11, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Есть ли минусы
Иногда довольно медленно запускаются.
Libreoffice, например.
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|1.53, Скуф (?), 16:45, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то я не пойму чего добиваются крикуны и отдельные комментаторы?
Отказа от flatpak и возврат к чистому rpm?
Репозиторий и его поддержание, в соответствии с определёнными политиками - это и отличает один дистрибутив от другого. А если я хочу минимализм и поддержку всего самостоятельно / доверие кому-то другому, то для этого есть Arch и Void.
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|2.62, Аноним (61), 17:59, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то я не пойму чего добиваешься ты как крикун и отдельный комментатор?
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