The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Fedora предложено задействовать FlatHub в атомарных редакциях дистрибутива

23.07.2025 12:08

Майкл Катандзаро (Michael Catanzaro), один из разработчиков web-браузера Epiphany (GNOME Web), принимающий участие в проектах GNOME и Fedora, предложил пересмотреть использование каталога FlatHub в Fedora Linux. В атомарно обновляемой редакции Fedora Workstation предложено задействовать по умолчанию каталог FlatHub для flatpak-пакетов, устанавливаемых пользователями, а собственный репозиторий flatpak-пакетов ограничить только применением для предустанавливаемых пакетов.

В настоящее время по умолчанию в Fedora предлагается собственный flatpak-репозиторий, содержимое которого формируется на основе пересборки rpm-пакетов. По умолчанию загрузку пакетов из FlatHub можно включить лишь после установки, активировав в менеджере приложений GNOME опцию "Enable Third-Party Repositories", но даже в этом случае пакеты из репозитория Fedora являются более приоритетными.

По мнению Майкла большинство пользователей предпочло бы установку пакетов из каталога FlatHub, собираемых основными разработчиками приложений, а не сопровождающими Fedora (80% участников дискуссии высказались за использование FlatHub). Предполагается, что разработчики приложений лучше знают нюансы своих проектов и собирают более качественно работающие flatpak-пакеты, тщательнее протестированные сообществом. При этом сопровождающие rpm-пакеты в Fedora не проявляют ожидаемого интереса к поддержанию вариантов пакетов в формате flatpak и не уделяют должного внимания сообщениям об ошибках в таких пакетах, что приводит к тому, что качество flatpak-пакетов от Fedora ниже, чем размещённых во FlatHub пакетах от основных проектов.

Многие пользователи не в курсе, что устанавливая flatpak-пакет через менеджер приложений Fedora, он устанавливается не из FlatHub, как в других дистрибутивах, а из репозитория Fedora, пакеты в котором отличаются от вариантов с FlatHub. Из-за этого проблемы, специфичные для пакетов из репозитория Fedora, воспринимаются как проблемы в официальных пакетах с FlatHub и претензии направляются основным разработчикам, а не сопровождающим Fedora. Например, поставка проблемного flatpak-пакета OBS Studio в Fedora, который являлся более приоритетным, чем пакет из FlatHub, в феврале привела к конфликту с проектом OBS Studio.

Применение собственного Flatpak-репозитория обусловлено необходимостью сборки в заслуживающем доверия окружении. Для пакетов во FlatHub, даже если рассматривать только верифицированные пакеты, за публикацию которых отвечают основные проекты, сборка производится во внешних инфраструктурах, безопасность которых может вызывать сомнение. Из достоинств поддержания собственного репозитория в Fedora упоминаются гарантии, что пакет собран из заявленного исходного кода и содержит только компоненты под открытыми лицензиями, одобренными к использованию Fedora. Пакеты в Fedora-репозитории также могут включать патчи, доступные только для RPM-пакетов в Fedora и пока не принятые в основную кодовую базу проектов.

Предложение Майкла сводится к включению по умолчанию в атомарной редакции Fedora Workstation поддержки установки пакетов из FlatHub, находящихся в категории "свободное ПО". Возможность установки из FlatHub коснётся только пакетов, устанавливаемых пользователями через менеджер приложений GNOME Software. Все предустанавливаемые по умолчанию flatpak-пакеты продолжат загружаться из собственного репозитория Fedora, но для не применяемых по умолчанию пакетов в качестве источника для загрузки предлагается задействовать FlatHub.

Перед переходом на FlatHub предлагается совместно внедрить во FlatHub возможности для сборки пакетов в заслуживающей доверие инфраструктуре и задействовать проверки на базе воспроизводимых сборок. Кроме того, следует решить вопрос с применением в пакетах устаревших версий Flatpak Runtime, в которые уже прекращён перенос исправлений уязвимостей. В настоящее время 994 из 3438 (почти треть) проверенных пакетов из FlatHub используют Runtime, время поддержки которых истекло. Проблемы с безопасностью также возникают из-за устаревших внутренних зависимостей, включаемых в состав пакетов, и применения недостаточных мер sandbox-изоляции (разработчики некоторых пактов отключают режимы защиты). Проблемы предлагается решить через реализацию автоматизированных проверок устаревших runtime и зависимостей, и форсирование применения полноценной sandbox-изоляции.

Кроме Майкла, с похожим предложением также выступил Тимоти Равье (Timothée Ravier): в Fedora 43 предлагается продолжить поставку предустановленных flatpak-пакетов из репозитория Fedora, но добавить фильтр, допускающий установку из FlatHub избранных проверенных приложений. В качестве достоинств предложенного решения называется снижение путаницы у пользователей и разработчиков основных проектов (разработчикам приходится разбирать сообщения ошибках, специфичных для Flatpak-пакетов Fedora, отправленных под видом, что они присутствуют в официальном flatpak-пакете). Изменение также снизит нагрузку на сопровождающих и позволит им сфокусироваться на передаче исправлений в основные проекты и тестировании предустаналиваемых по умолчанию Flatpak-пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/mcatan...)
  2. OpenNews: Проекту Fedora пригрозили иском из-за поставки сбойного flatpak-пакета с OBS Studio
  3. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.16.0
  4. OpenNews: Каталог приложений Flathub достиг отметки в 2 миллиарда загрузок
  5. OpenNews: Уязвимость во flatpak, позволяющая обойти sandbox-изоляцию
  6. OpenNews: Fedora 38 предложит неограниченную поддержку Flathub
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63617-fedora
Ключевые слова: fedora, flatpak, flathub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
 
  • 2.10, User097 (ok), 12:31, 23/07/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    У Fedora есть собственный цикл релизов, своя сборочная система (Koji), багтрекер, решения сообщества, и официальные варианты (spins, labs). Fedora выпускается с чёткой политикой поддержки и документацией. Это полноценная, стабильная и законченная операционная система, предназначенная для пользователей, разработчиков и энтузиастов. У неё собственные цели и пользовательская база, которые выходят за рамки интересов Red Hat.
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 13:45, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Который, имхо, мало чем помогает ибо что так - преальфа рхела, что сяк И кажетс... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 14:07, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта "альфа-версии редхата" постабильнее убунты и прочих "стабильных" дистрибутивов.
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 14:11, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эта "альфа-версии редхата" постабильнее убунты и прочих "стабильных" дистрибутивов.

    В убунте ffmpeg - нормальный и сразу. А не обрубок под корпоративные закидоны рхбм "как бы нас за патенты не того" - но вы можете где-то сбоку скачать какой-то левак от васянов. А покамест - нате вам вообще OpneH264 лагучий в браузер! Который в РАЗЫ тормознее, в нем эн известных vuln которые не починены, а на woes майнтайнеров по такому состоянию дел - все просто положили с прибором. Это то как RHBM рулит всем этим.

     
     
  • 6.40, Аноним (40), 14:52, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но вы можете где-то сбоку скачать какой-то левак от васянов.

    ffmpeg в Fedora находится в RPM Fusion.
    ffmpeg в Ubuntu находится в Universe.
    Вопрос: чем "васяны" из сопровождающих RPM Fusion хуже "васянов" из MOTU, которые сопровождают Universe/Multiverse для Ubuntu?

     
     
  • 7.51, Аноним (-), 16:27, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос: чем "васяны" из сопровождающих RPM Fusion хуже "васянов" из MOTU,
    > которые сопровождают Universe/Multiverse для Ubuntu?

    Тем что в убунте видео в браузере норм играется сразу. И universe - сразу при инсталле можно прицепить. Без жести с недопилком openh264.

    Но между нами - я Debian юзаю. Там и ffmpeg - в основной репе сразу, и полися насчет репов и (tm) дружелюбнее - и я этим еще и пользуюсь. Круто, правда? :)

    А кто хочет - может побираться на корпоративных задворках на правах второго сорта. Но я не понимаю зачем это делать.

     
     
  • 8.54, Ефрщ (?), 16:48, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и rpmfusion сразу при инсталле можно прицепить ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.35, нейм (?), 14:16, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже пресловутая манжара сейчас более стабильна, чем федора
    Настолько стабильна, что уехать на cachyos пришлось за свежаком ежедневным
     
     
  • 6.55, Ефрщ (?), 16:50, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая шутка. Оценил.
     
  • 5.56, _ (??), 17:09, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эта "альфа-версии редхата" постабильнее убунты и прочих "стабильных" дистрибутивов.

    Специалистам по "сортам" конечно же виднее, даже спорить не буду :)))))

      

     
  • 2.20, Аноним (20), 13:17, 23/07/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Одно дело ставить Альфа в ПК - поставьте ОС другую.
    А альфу ставить в организм - вверх... Организм у всех один!
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:23, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сраные вредители. Щас бы ставить пакеты из помоек от непонятных сборщиков, вместо хоть сколько нибудь доверенной инфры Федоры.
    Виндовый подход победил Федору?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:48, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто относитесь с уважением к решению разработчиков, конкретно ВАМ они ничем не обязаны
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 15:16, 23/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, IdeaFix (ok), 13:24, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно... rpmseek2.0
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:27, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    федор лучший дистрибутив, де-факто
     
     
  • 2.26, HotR (?), 13:54, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    +1000
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 15:26, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    - 2000
     
  • 2.36, нейм (?), 14:18, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    лучше чем что? альт? наверное да
    лучше чем дебианы/арчи/никс-оси и пр.? Оооочень вряд-ли
     
     
  • 3.58, AleksK (ok), 17:26, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем она лучше чем альт?
     
  • 2.38, BlackRot (ok), 14:27, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой выбор: Fedora Desktop KDE для дома и Debian для серверов.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 17:57, 23/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.42, Аноним (41), 15:17, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если он такой лучший, то почему он  такой не популярный? Почему он не стоит на десктопах и серверах всей планеты вместо  Ubuntu?
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 16:22, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не популярный? Почему он не стоит на десктопах и серверах всей планеты вместо  Ubuntu?

    Чем измерялась популярность, в каких попугаях?
    На счёт всей планеты не скажу, но думаю, у многих Ubuntu просто в силу привычки и лени переходить на что-то иное.

     
  • 2.43, Аноним (43), 15:21, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > федор лучший дистрибутив скуфа

    исправил, не благодари

     
  • 2.63, Илья (??), 18:05, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    факт
     

  • 1.9, алек емпире (?), 12:29, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а в silverblue и kinoite разве не так?
     
  • 1.21, Онаним443 (?), 13:19, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё катится к тому, что будет базовый минимальный дистр, а всё остальное ставится с помоек
     
     
  • 2.23, IdeaFix (ok), 13:25, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будет базовый атомарный дистр
     
  • 2.37, нейм (?), 14:24, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скажи спасибо маководам, задавшим очередной тренд с их brew
     
     
  • 3.57, _ (??), 17:12, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты совсем ДББ? Они вообще то были ____последними____ кто ффтыкнул как надо с софтом работать :) ТрендЪ(С)
     

  • 1.24, r2d0 (?), 13:35, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > не проявляют ожидаемого интереса к поддержанию вариантов пакетов в формате flatpak

    Ожидалось, что отбоя не будет от желающих rpm в flatpak перепаковывать и сопровождать потом?

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:09, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем отличается от поддержки репозитория?
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:56, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Федора - много шума вокруг пустого места. ))
     
  • 1.28, Аноним (40), 14:01, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >даже если рассматривать только верифицированные пакеты, за публикацию которых отвечают основные проекты, сборка производится во внешних инфраструктурах, безопасность которых может вызывать сомнение.

    Вот это закидоны у них.

     
  • 1.29, Аноним (-), 14:07, 23/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.32, Аноним (33), 14:08, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Правильно писать что в Федоре предложено единственно правильное решение.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 16:04, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://fedoraproject.org/ru/
     

  • 1.39, mikhailnov (ok), 14:30, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Было бы странно, если бы сопровождающим нормальных сборок в RPM были сильно интересны пересборки их пакетов во флатпак-извращения...
     
  • 1.45, Аноним (44), 15:30, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > разработчики приложений лучше знают нюансы своих проектов и собирают более качественно работающие flatpak-пакеты,

    здравствуй виндоуз

     
     
  • 2.60, Аноним (60), 17:29, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что плохого в виндоуз?
     

  • 1.46, Аноним (46), 15:41, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько много воды ради высказывания простой и понятной давно мысли, что красношляпые изначально задумывали fatpak как механизм для скидывания с плеч их мейнтенеров работы на апстримов, ради сокращения издержек красношляпых.

    И то что это, в конечном итоге приведёт, к накапливанию куч пакетов во флатхабах с просроченными и уже дырявыми незалатываемыми либами и рантаймами и всё это добро превратится в аналог google play помойки с соответствующим качеством в итоге.

     
  • 1.47, 12yoexpert (ok), 15:52, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    попахивает сатанизмом
     
  • 1.49, Аноним (49), 16:21, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поясните, в чем реальная разница между флетпаком, снапом и аппимаджем Что снап,... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.59, Аноним (60), 17:29, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АППимадж может легко требовать хостовых зависимостей. Флат и Снап все свое носят с собой.
     
  • 2.64, Аноним (64), 18:11, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть ли минусы

    Иногда довольно медленно запускаются.
    Libreoffice, например.

     

  • 1.52, Аноним (-), 16:31, 23/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.53, Скуф (?), 16:45, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то я не пойму чего добиваются крикуны и отдельные комментаторы?

    Отказа от flatpak и возврат к чистому rpm?

    Репозиторий и его поддержание, в соответствии с определёнными политиками - это и отличает один дистрибутив от другого. А если я хочу минимализм и поддержку всего самостоятельно / доверие кому-то другому, то для этого есть Arch и Void.

     
     
  • 2.62, Аноним (61), 17:59, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то я не пойму чего добиваешься ты как крикун и отдельный комментатор?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру