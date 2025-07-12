В KDE улучшена настройка переключения между дневным и ночным оформлением

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди недавних изменений в кодовой базе, формирующей будущий релиз KDE Plasma 6.5: В конфигуратор добавлена поддержка настройки вращающихся регуляторов на графических планшетах. Подобные круглые регуляторы обычно используются в графических редакторах для масштабирования холста или изменения размера кистей, но в KDE дополнительно предоставлена возможности их использования как аналога колеса мыши для прокрутки содержимого или как аналога клавиш управления курсором для перемещения вверх и вниз.

В функцию показа QR-кода с параметрами подключения к текущей беспроводной сети добавлена возможность просмотра пароля доступа (для того чтобы узнать пароль больше не нужно отдельно переходить в конфигуратор).

Настройки местоположения, применяемые для определения времени восхода и заката солнца, вынесены в конфигураторе на отдельную страницу, на которой собраны настройки дневного и ночного циклов. Подобные циклы применяются для автоматической смены светлой и тёмной версий обоев рабочего стола, а также для активации ночного режима, уменьшающего интенсивность синего цвета на экране для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном. В будущем настройки будут задействованы для автоматической смены темы оформления и цветовой схемы.

Запись скринкастов отдельных окон теперь охватывает заголовок, рамки и тени окна.

В ветке KDE Frameworks 6.17 сокращено число обработчиков событий в KQuickStyleItem и оптмизирована синхронизация состояния темы оформления. Изменения привели к небольшому повышению производительность всех приложений KDE, использующих QtQuick, включая конфигуратор, менеджер приложений и программу для создания скриншотов.



