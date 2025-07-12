В KDE улучшена настройка переключения между дневным и ночным оформлением

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|1.3, 12yoexpert (ok), 11:07, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном
ссылки на научные работы прилагаются или просто у хипстоты модно так думать?
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|2.12, Аноним (12), 13:07, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там есть живые обои от левого Васи. С шифрованием DNS аналогично. Никогда такое из коробки в линукс не будет - потому что васянский софт.
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|4.19, Про Тух (?), 15:51, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боже мой! А там есть? А то у меня там уже 10 лет две молоденькие еврейки пьют вино. Но я не буду их менять всё равно.
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|2.17, Аноним (18), 14:58, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно, что KDE. Живые обои обещали ещё во времена лидерства проектом Аарона Сейго, где-то.
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|1.8, Аноним (7), 11:38, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Учитывая их прошлые заявления, эти решения выглядят очень современно!
Возможно в будущем на Линукс будут поддержка живых обоев, 8К, HDR (10bit), 450Гц... И нативные аналоги программ от Adobe и MS на достойном урове! (Krita и Blender же смогли!)
>"X11 устарел и Wayland лучше подходит для современного оборудования. В частности, в текущем виде X11 не может удовлетворить современные потребности, касающиеся многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора), одновременной работы с несколькими GPU, устойчивости к сбоям, обработки ввода и обеспечения безопасности. "
Источник: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63439
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|2.11, Аноним (12), 13:04, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минусуйте его, задавим не аргументами, а числом! Конечно же для самих иксов ничего делать не будем, а только комментарии на опеннет писать.
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|1.16, Аноним (16), 14:38, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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К 7й версии может и добавят поддержку автосмены темной/светлой темы без сторонних костылей.
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|1.22, rvs2016 (ok), 16:19, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот им, оказывается, что важно - переключение между светом и тьмой.
А то, что у них из-за отказа поддержки работы в иксах отвалятся юзера, у которых кеды через вяленого не запускаются, так это им не беда - им это не надо, пусть отваливаются, зато привалят те, которым важно удобство переключения между светом и тьмой. 😄😄😄
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|2.25, Анонусс (-), 16:51, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А то, что у них из-за отказа поддержки работы в иксах отвалятся юзера
А что ты предалагешь делать КДЕшникам? Идти пилить иксы?))
> зато привалят те, которым важно удобство переключения между светом и тьмой.
Ну правильно, людей, которым нужен современный десктоп, больше чем зaдpoтoв-прдликов, которым кровь с носу нужны искы. Поэтому таки привалят.
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