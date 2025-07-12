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В KDE улучшена настройка переключения между дневным и ночным оформлением

12.07.2025 10:25

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди недавних изменений в кодовой базе, формирующей будущий релиз KDE Plasma 6.5:

  • В конфигуратор добавлена поддержка настройки вращающихся регуляторов на графических планшетах. Подобные круглые регуляторы обычно используются в графических редакторах для масштабирования холста или изменения размера кистей, но в KDE дополнительно предоставлена возможности их использования как аналога колеса мыши для прокрутки содержимого или как аналога клавиш управления курсором для перемещения вверх и вниз.
  • В функцию показа QR-кода с параметрами подключения к текущей беспроводной сети добавлена возможность просмотра пароля доступа (для того чтобы узнать пароль больше не нужно отдельно переходить в конфигуратор).
  • Настройки местоположения, применяемые для определения времени восхода и заката солнца, вынесены в конфигураторе на отдельную страницу, на которой собраны настройки дневного и ночного циклов. Подобные циклы применяются для автоматической смены светлой и тёмной версий обоев рабочего стола, а также для активации ночного режима, уменьшающего интенсивность синего цвета на экране для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном. В будущем настройки будут задействованы для автоматической смены темы оформления и цветовой схемы.
  • Запись скринкастов отдельных окон теперь охватывает заголовок, рамки и тени окна.
  • В ветке KDE Frameworks 6.17 сокращено число обработчиков событий в KQuickStyleItem и оптмизирована синхронизация состояния темы оформления. Изменения привели к небольшому повышению производительность всех приложений KDE, использующих QtQuick, включая конфигуратор, менеджер приложений и программу для создания скриншотов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/07/...)
  2. OpenNews: Разработчик KWin объявил альтернативные X-серверы нежелательными в KDE
  3. OpenNews: Сравнение производительности сеансов KDE Plasma на базе X11 и Wayland
  4. OpenNews: Проект KDE развивает собственную виртуальную клавиатуру
  5. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.4
  6. OpenNews: Планы KDE по прекращению поддержки сеанса X11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63571-kde
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Аноним (1), 10:49, 12/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 11:07, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном

    ссылки на научные работы прилагаются или просто у хипстоты модно так думать?

     
  • 1.5, soarin (ok), 11:10, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не вижу изменений "Wayland Only"
    не зачёт
     
     
  • 2.21, User (??), 16:11, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пункт "и немножко вредим" в новость не влез
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:28, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А когда живые обои будут? Ой, это же Линукс...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:17, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С разморозкой, всегда были.
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:07, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть живые обои от левого Васи. С шифрованием DNS аналогично. Никогда такое из коробки в линукс не будет - потому что васянский софт.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 15:01, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйся Вендой, никто не запрещает. Там проприетарный софт.
     
     
  • 4.19, Про Тух (?), 15:51, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боже мой! А там есть? А то у меня там уже 10 лет две молоденькие еврейки пьют вино. Но я не буду их менять всё равно.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:30, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь Wallpaper Engine и радуйся
     
  • 2.17, Аноним (18), 14:58, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, что KDE. Живые обои обещали ещё во времена лидерства проектом Аарона Сейго, где-то.
     

  • 1.8, Аноним (7), 11:38, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Учитывая их прошлые заявления, эти решения выглядят очень современно!
    Возможно в будущем на Линукс будут поддержка живых обоев, 8К, HDR (10bit), 450Гц... И нативные аналоги программ от Adobe и MS на достойном урове! (Krita и Blender же смогли!)

    >"X11 устарел и Wayland лучше подходит для современного оборудования. В частности, в текущем виде X11 не может удовлетворить современные потребности, касающиеся многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора), одновременной работы с несколькими GPU, устойчивости к сбоям, обработки ввода и обеспечения безопасности. "

    Источник: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63439

     
     
  • 2.11, Аноним (12), 13:04, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Минусуйте его, задавим не аргументами, а числом! Конечно же для самих иксов ничего делать не будем, а только комментарии на опеннет писать.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:17, 12/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:38, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К 7й версии может и добавят поддержку автосмены темной/светлой темы без сторонних костылей.
     
  • 1.20, Про Тух (?), 15:53, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боже, какой ужасный скрин в новости. И вы на этом работаете! Боже!
     
     
  • 2.23, _ (??), 16:29, 12/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.22, rvs2016 (ok), 16:19, 12/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот им, оказывается, что важно - переключение между светом и тьмой.
    А то, что у них из-за отказа поддержки работы в иксах отвалятся юзера, у которых кеды через вяленого не запускаются, так это им не беда - им это не надо, пусть отваливаются, зато привалят те, которым важно удобство переключения между светом и тьмой. 😄😄😄
     
     
  • 2.25, Анонусс (-), 16:51, 12/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то, что у них из-за отказа поддержки работы в иксах отвалятся юзера

    А что ты предалагешь делать КДЕшникам? Идти пилить иксы?))

    > зато привалят те, которым важно удобство переключения между светом и тьмой.

    Ну правильно, людей, которым нужен современный десктоп, больше чем зaдpoтoв-прдликов, которым кровь с носу нужны искы. Поэтому таки привалят.

     

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