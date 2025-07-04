В инсталляторе Fedora 43 намерены прекратить поддержку MBR на системах x86 с UEFI

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|1.1, Аноним (1), 11:16, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Федора как обычно движет индустрию вперед. Лет через 10 этот паровоз прогресса догонит и бабанта.
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|2.14, fi (ok), 12:42, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и в чем тут вперед?
У нас уже несколько релизов efi грузиться с mbr - и все замечательно. Этот mbr на сервера еще лет 10 будет в полном объеме поддерживаться.
думаю шапка не поддержит этот выпендрешь
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|3.15, User (??), 13:10, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Еще б на сервера кто федору ставил, да? А новый-мажорный-рхел-на-основе-этой-федоры до тех серверов как раз через 10 лет и доедет (Но это не точно).
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|1.5, Аноним (5), 11:32, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Предполагается, что оставив в инсталляторе Anaconda только поддержку GPT на системах x86 удастся исключить аварийные завершения на стадии загрузки, вызванные сбоями efibootmgr.
Заработок на поддержке не стимулирует написание качественного софта.
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|2.32, Bob (??), 16:49, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай проще: люди лечатся в продолжении всей жизни?
Развитие медицины не стимулирует спартанский подход к деторождению и воспитанию.
Хотя Дарвинизм и наиболее правильный подход со взгляда природы.
Вот так и с софтом - любую отбраковку (ошибку аборта) по пьяни можно "недорого" (в сравнении с Евгеникой) дотащить до общественно принятых норм.
Если это не мертворождённое тело с иного прохода, требующее утилизации.
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|2.12, pic (??), 12:31, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А могли бы на сервера хотя бы вытолкнуть x86S, наверное, он стрельнул бы лучше, чем Itanuim.
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|3.13, pic (??), 12:33, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это решение было принято предыдущем руководством Intel, которое нечего не хотело менять.
Сейчас надежда на отмену новым гендиром Лип Бу Таном.
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|2.21, Tron is Whistling (?), 13:52, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты всегда можешь выкинуть дома x86 и оставить только ARM.
И на работе не забудь - но тебе будет сложно найти работу без x86.
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|2.27, Аноним (27), 15:08, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну давай, найди мне арм, который по производительности способен тягаться с х86. Шоб стоил столько же, а лучше дешевле.
Х86 платформа, на которой все просто работает. Но армовцам нужно продавать свои поделия, вот и пытаются убедить всех что х86 плохой, неэкологичный, а наш арм может работать от картошки и сделан из бамбука.
Десятки лет все работало, но кто-то все равно недоволен. Прямо как с иксами, ха!
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|1.11, AlexYeCu_not_logged (?), 12:15, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В качестве причины прекращения поддержки MBR упоминается низкая надёжность загрузки в подобных конфигурациях
Чо? 0_0
А возможность апгрейда MBR-систем хоть сохранится? Хотя, федоро-разрабы уже столько всего «замечательного» наобещали, что может и не понадобится…
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|1.17, Аноним (17), 13:26, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да на системах ARM и RISC-V и УЕБИ не сильно-то и нужно. Там Das U-Boot самое то.
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|2.19, X512 (?), 13:37, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё как нужно, иначе будет невозможно делать универсальные дистрибутивы и придётся делать отдельный образ под каждую железку. UEFI уже нормально работает в ARM[64] и RISC-V. Серверные платформы требуют UEFI и ACPI.
> Там Das U-Boot самое то.
U-Boot также поддерживает UEFI.
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|1.24, Аноним (-), 14:30, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заметьте, это тестовый дистр. Они до 2025 года держали поддержку дисков с разметкой MBR.
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|1.29, Аноним (29), 15:32, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль, что какой-нибудь MBR64 не запилили... На простых разбивках можно вообще ни одного сектора не терять. Допустим sda1 - это swap с сектора 0 (mkswap к такому более бережно относится, чем mke2fs). С EBR можно аналогично, если в extended размещать ext2/3/4.
Страшновато такое юзать... но если действовать аккуратно, то брат будет жить ;)
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|1.30, Аноним (30), 16:14, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто у них устанавливает sysctl kernel.yama.ptrace_scope
0
пакет default-yama-scope удалил все равно 0.
Ядро? Перерыл патчи ничего не нашел. Как это узнать? По дефолту должно быт 1. Чат гпт от моих вопросов глючить стал, бред какой-то выдает.
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