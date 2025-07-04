В инсталляторе Fedora 43 намерены прекратить поддержку MBR на системах x86 с UEFI

В Fedora Linux 43 на системах с архитектурой x86 планируют оставить только возможность использования таблиц разделов GPT (GUID Partition Table) во всех установках Fedora, использующих UEFI. Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. В случае утверждения предложения поддержка установки Fedora в режиме UEFI на диски с таблицами разделом MBR (Master Boot Record) будет прекращена на системах x86, но оставлена на системах ARM и RISC-V.

В качестве причины прекращения поддержки MBR упоминается низкая надёжность загрузки в подобных конфигурациях, разнобой поддержки MBR в прошивках и отсутствие должного тестирования в Fedora (в документации на GRUB2 предписано использовать GPT для UEFI). Предполагается, что оставив в инсталляторе Anaconda только поддержку GPT на системах x86 удастся исключить аварийные завершения на стадии загрузки, вызванные сбоями efibootmgr. Прекращение поддержки MBR также снизит нагрузку на людей, занимающихся поддержкой пользователей, упростит сопровождение и тестирование.

Изначально поддержка MBR в режиме UEFI была добавлена в Fedora в 2019 году для совместимости с облачными платформами, такими как AWS, не поддерживающими GPT. В настоящее время облачные платформы избавились от данного ограничения и поддержка MBR в этом контексте потеряла актуальность.

Недавние предложения заменить Xorg-Server на Xlibre и удалить из репозиториев 32-разрядные библиотеки (multilib) для архитектуры x86 - были отозваны авторами данных инициатив, после критики в процессе обсуждения.



