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В инсталляторе Fedora 43 намерены прекратить поддержку MBR на системах x86 с UEFI

04.07.2025 10:55

В Fedora Linux 43 на системах с архитектурой x86 планируют оставить только возможность использования таблиц разделов GPT (GUID Partition Table) во всех установках Fedora, использующих UEFI. Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. В случае утверждения предложения поддержка установки Fedora в режиме UEFI на диски с таблицами разделом MBR (Master Boot Record) будет прекращена на системах x86, но оставлена на системах ARM и RISC-V.

В качестве причины прекращения поддержки MBR упоминается низкая надёжность загрузки в подобных конфигурациях, разнобой поддержки MBR в прошивках и отсутствие должного тестирования в Fedora (в документации на GRUB2 предписано использовать GPT для UEFI). Предполагается, что оставив в инсталляторе Anaconda только поддержку GPT на системах x86 удастся исключить аварийные завершения на стадии загрузки, вызванные сбоями efibootmgr. Прекращение поддержки MBR также снизит нагрузку на людей, занимающихся поддержкой пользователей, упростит сопровождение и тестирование.

Изначально поддержка MBR в режиме UEFI была добавлена в Fedora в 2019 году для совместимости с облачными платформами, такими как AWS, не поддерживающими GPT. В настоящее время облачные платформы избавились от данного ограничения и поддержка MBR в этом контексте потеряла актуальность.

Недавние предложения заменить Xorg-Server на Xlibre и удалить из репозиториев 32-разрядные библиотеки (multilib) для архитектуры x86 - были отозваны авторами данных инициатив, после критики в процессе обсуждения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: В Fedora 37 намерены оставить только поддержку UEFI
  3. OpenNews: В Fedora 43 в GNOME будет поддерживаться только Wayland
  4. OpenNews: В Fedora намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры x86
  5. OpenNews: В Fedora рассматривают возможность прекращения поддержки BIOS при загрузке
  6. OpenNews: Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63520-fedora
Ключевые слова: fedora, mbr, gpt, boot, installer, anaconda
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:16, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Федора как обычно движет индустрию вперед. Лет через 10 этот паровоз прогресса догонит и бабанта.
     
     
  • 2.7, Соль земли2 (?), 11:46, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Тут топтание на месте было из-за AWS.
     
  • 2.14, fi (ok), 12:42, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и в чем тут вперед?

    У нас уже несколько релизов efi грузиться с mbr - и все замечательно. Этот mbr на сервера еще лет 10 будет в полном объеме поддерживаться.

    думаю шапка не поддержит этот выпендрешь  

     
     
  • 3.15, User (??), 13:10, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Еще б на сервера кто федору ставил, да? А новый-мажорный-рхел-на-основе-этой-федоры до тех серверов как раз через 10 лет и доедет (Но это не точно).
     
     
  • 4.23, Крокодил крокожу и буду крокодить (?), 14:25, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora - это тестовый полигон для Red Hat. То, что обкатывается в Fedora, затем попадает в Шапку. Поэтому, шапка может не одобрить.
     
  • 3.25, gnugpl (?), 15:02, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен mbr на сервере?
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:32, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Предполагается, что оставив в инсталляторе Anaconda только поддержку GPT на системах x86 удастся исключить аварийные завершения на стадии загрузки, вызванные сбоями efibootmgr.

    Заработок на поддержке не стимулирует написание качественного софта.

     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 11:35, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заработок на софте тоже не стимулирует.
     
  • 2.32, Bob (??), 16:49, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай проще: люди лечатся в продолжении всей жизни?
    Развитие медицины не стимулирует спартанский подход к деторождению и воспитанию.
    Хотя Дарвинизм и наиболее правильный подход со взгляда природы.

    Вот так и с софтом - любую отбраковку (ошибку аборта) по пьяни можно "недорого" (в сравнении с Евгеникой) дотащить до общественно принятых норм.

    Если это не мертворождённое тело с иного прохода, требующее утилизации.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 16:57, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...Когда детёныш технаря думает, что он гуманитарий
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:59, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пора x86 выкинуть и оставить ARM
     
     
  • 2.12, pic (??), 12:31, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А могли бы на сервера хотя бы вытолкнуть x86S, наверное, он стрельнул бы лучше, чем Itanuim.
     
     
  • 3.13, pic (??), 12:33, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это решение было принято предыдущем руководством Intel, которое нечего не хотело менять.
    Сейчас надежда на отмену новым гендиром Лип Бу Таном.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:19, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем нужен ARM, когда есть RISC-V?
     
     
  • 3.33, Bob (??), 16:51, 04/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.21, Tron is Whistling (?), 13:52, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всегда можешь выкинуть дома x86 и оставить только ARM.
    И на работе не забудь - но тебе будет сложно найти работу без x86.
     
  • 2.27, Аноним (27), 15:08, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну давай, найди мне арм, который по производительности способен тягаться с х86. Шоб стоил столько же, а лучше дешевле.

    Х86 платформа, на которой все просто работает. Но армовцам нужно продавать свои поделия, вот и пытаются убедить всех что х86 плохой, неэкологичный, а наш арм может работать от картошки и сделан из бамбука.

    Десятки лет все работало, но кто-то все равно недоволен. Прямо как с иксами, ха!

     

  • 1.11, AlexYeCu_not_logged (?), 12:15, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В качестве причины прекращения поддержки MBR упоминается низкая надёжность загрузки в подобных конфигурациях

    Чо? 0_0
    А возможность апгрейда MBR-систем хоть сохранится? Хотя, федоро-разрабы уже столько всего «замечательного» наобещали, что может и не понадобится…

     
  • 1.17, Аноним (17), 13:26, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да на системах ARM и RISC-V и УЕБИ не сильно-то и нужно. Там Das U-Boot самое то.
     
     
  • 2.19, X512 (?), 13:37, 04/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё как нужно, иначе будет невозможно делать универсальные дистрибутивы и придётся делать отдельный образ под каждую железку. UEFI уже нормально работает в ARM[64] и RISC-V. Серверные платформы требуют UEFI и ACPI.

    > Там Das U-Boot самое то.

    U-Boot также поддерживает UEFI.

     

  • 1.24, Аноним (-), 14:30, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заметьте, это тестовый дистр. Они до 2025 года держали поддержку дисков с разметкой MBR.
     
  • 1.29, Аноним (29), 15:32, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что какой-нибудь MBR64 не запилили... На простых разбивках можно вообще ни одного сектора не терять. Допустим sda1 - это swap с сектора 0 (mkswap к такому более бережно относится, чем mke2fs). С EBR можно аналогично, если в extended размещать ext2/3/4.

    Страшновато такое юзать... но если действовать аккуратно, то брат будет жить ;)

     
  • 1.30, Аноним (30), 16:14, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто у них устанавливает sysctl kernel.yama.ptrace_scope
    0
    пакет default-yama-scope удалил все равно 0.
    Ядро? Перерыл патчи ничего не нашел. Как это узнать? По дефолту должно быт 1. Чат гпт от моих вопросов глючить стал, бред какой-то выдает.
     
  • 1.31, Anoni (?), 16:30, 04/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.35, Аноним (35), 17:17, 04/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял, нафига MBR в системах с UEFI если там по дефолту GPT?
     

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