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Атака через Bluetooth-наушники Sony, Marshall и Beyerdynamic на чипах Airoha

01.07.2025 21:50

В Bluetooth-устройствах, использующих SoC от компании Airoha Systems, выявлены уязвимости, позволяющие получить контроль над устройством через отправку специально оформленных данных по Bluetooth Classic или BLE (Bluetooth Low Energy). Атака может быть совершена без аутентификации и без предварительного сопряжения, при наличии устройства жертвы в зоне досягаемости сигнала Bluetooth (примерно 10 метров). Уязвимости затрагивают некоторые модели беспроводных наушников, колонок и микрофонов от Sony, Marshall, Beyerdynamic и менее известных компаний.

Выявившие уязвимость исследователи смогли подготовить прототип инструментария, позволяющего удалённо по Bluetooth читать и записывать данные в оперативную память и Flash. На практике, получения полного доступа к памяти наушников может использоваться для атаки на сопряжённый с наушниками смартфон пользователя. В частности, упоминается, что через взаимодействие наушников со смартфоном можно получить доступ к содержимому адресной книги, извлечь историю звонков, совершать звонки и прослушивать разговоры или улавливаемые микрофоном звуки.

Для взаимодействия со смартфоном со скомпрометированных наушников используются возможности Bluetooth-профиля HFP (Hands-Free Profile), позволяющего отправлять команды на смартфон. Из-за сложности эксплуатации уязвимостей можно предположить, что проблемы будут востребованы для проведения целевых атак на конкретных персон, а не на массовое применение против обычных пользователей. Проблема в том,что инструментарий для проведения атаки должен быть реализован для каждой отдельной модели наушников, так как необходимо учитывать различия раскладки памяти в каждой прошивке.

Проведение атаки возможно благодаря выявлению трёх уязвимостей в Blutooth-стеке Airoha. Уязвимости CVE-2025-20700 и CVE-2025-20701 позволяют установить канал связи с Bluetooth BR/EDR (Bluetooth Classic) и сервисами GATT (Bluetooth Low Energy) без прохождения аутентификации, а уязвимость CVE-2025-20702 позволяет задействовать специфичный для SoC Airoha расширенный протокол для манипуляции устройством. Исследователи выявили, что служебный расширенный протокол, среди прочего позволяющий читать и записывать данные в ОЗУ и Flash, доступен без сопряжения устройств через BLE GATT или Bluetooth Classic RFCOMM.

Информация о наличии уязвимостей была отправлена в компанию Airoha 25 марта, но ответ удалось получить только 27 мая после нескольких повторных попыток связаться с Airoha и привлечения к этому некоторых производителей устройств. 4 июня компания Airoha начала распространение среди производителей обновлённого SDK, включающего возможности для блокирования уязвимостей. В конце июня после истечения 90 дней с момента отправки информации о проблеме исследователи опубликовали общие сведения об уязвимостях, но решили пока не раскрывать детали, касающиеся проблемного протокола, чтобы дать производителям дополнительное время на распространение обновлений прошивок.

Устройства, в которых подтверждено наличие рассматриваемых уязвимостей:

  • Beyerdynamic Amiron 300;
  • Bose QuietComfort Earbuds;
  • EarisMax Bluetooth Auracast Sender;
  • Jabra Elite 8 Active;
  • JBL Endurance Race 2, JBL Live Buds 3;
  • Jlab Epic Air Sport ANC;
  • Marshall ACTON III, MAJOR V, MINOR IV, MOTIF II, STANMORE III, WOBURN III;
  • MoerLabs EchoBeatz;
  • Sony CH-720N, Link Buds S, ULT Wear, WF-1000XM3/4/5, WF-C500, WF-C510-GFP, WH-1000XM4/5/6, WH-CH520, WH-XB910N, WI-C100;
  • Teufel Tatws2.


  1. Главная ссылка к новости (https://insinuator.net/2025/06...)
  2. OpenNews: В чипах ESP32 выявлены недокументированные команды для управления контроллером Bluetooth
  3. OpenNews: BIAS - новая атака на Bluetooth, позволяющая подделать сопряжённое устройство
  4. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, macOS, Android и iOS, допускающая подстановку нажатий клавиш
  5. OpenNews: BLUFFS - уязвимости в Bluetooth, позволяющие провести MITM-атаку
  6. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, удалённо эксплуатируемые через Bluetooth
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63507-bluetooth
Ключевые слова: bluetooth, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, дАнон (?), 22:51, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ещё атаки через BLE на часы Coros

    видимо где-то схожий код или SoC

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:02, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мда, Сонька 4 нынче за 200 у.е. уходит. Печально.

    Синезуб всегда был унылым, тормозным глюкаловым на костылях. Что Андроид даже учёл, реконнектит девайс, если коннект был по инициативе наушников...

    Не пишите программы так, как это делают разработчики.

     
     
  • 2.22, Аноним (-), 00:09, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Мда, Сонька 4 нынче за 200 у.е. уходит. Печально.

    Без Airoha - жизнь плоха :). Отправь SMS с текстом "Не Airoh" на короткий номер - и получи рефлеш фирмвари через Vendor CMD в подарок!

     
  • 2.26, Аноним (26), 00:20, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не пишите программы так, как это делают разработчики.

    Правильно, надо писать так, как делают не-разработчики.

     
     
  • 3.35, 12yoexpert (ok), 03:06, 02/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:08, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая закладка!
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:10, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    да не, да это случайно так получилось :D
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 00:10, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > да не, да это случайно так получилось :D

    Потерпевший шел, споткнулся, упал и упал своим лицом на мой кулак. И так пять раз подряд.

     

  • 1.10, nebularia (ok), 23:11, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В частности, упоминается, что через взаимодействие наушников со смартфоном можно получить доступ к содержимому адресной книги, извлечь историю звонков, совершать звонки

    Кто-нибудь, расскажите зачем наушникам доступ к этому вот всему? Ну кроме записи звуков, там всё-таки микрофон

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:17, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Голосовое управление ?
     
     
  • 3.34, 12yoexpert (ok), 03:04, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чё было не так с 4 проводами?
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:44, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наушникам самим это не надо, это дырявость самого блютуза. Из реального мира пример, когда это действительно применяется (наверно) - автомобиль если по блютузу подключен к телефону, то на экранчик будет выводиться звонящий на телефон контакт

    >Extraction of Phone Number and Contacts
    >
    >On mobile phones, the device’s own phone number and the numbers of incoming calls are typically accessible. Depending on the phone’s configuration, additional data, such as the call history and stored contacts, may also be retrievable.

    Судя по всему, можно получение этих данных блокнуть средствами телефона. Вот в андроиде например можно запретить каждому отдельному блутуз-устройству Contact Sharing и Phone Calls. А сработает ли это - авторы не уточнили, но как будто бы да

     
  • 2.18, 12yoexpert (ok), 23:46, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    то есть зачем людям оверпрайснутые тормоза и дерьмовый звук тебя не интересует?
     
  • 2.27, Аноним (-), 00:28, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-нибудь, расскажите зачем наушникам доступ к этому вот всему? Ну кроме записи
    > звуков, там всё-таки микрофон

    Ну а как иначе джеймсбонд у тебя перехватит управление смартом, стырит все контакты, переписку и какую там еще порчу с подвесом на тебя наведет? :)

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 03:22, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если добавить что ещё в нулевых продемонстрирован взлом бт в телефонах с помощью тв-антенны (типа пила) с расстояния больше сотни метров ...
     
  • 2.28, анноним (?), 00:31, 02/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.15, Аноним (-), 23:23, 01/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.16, Аноним (13), 23:38, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В AirPods свой чип Apple H2.
    В Galaxy Buds раньше был чип от Realtek, сейчас какой-то свой.
     
     
  • 2.19, 12yoexpert (ok), 23:47, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня наушники как-то работают без чипа, технологии Майя
     
     
  • 3.21, Аноним (13), 23:55, 01/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.24, Аноним (24), 00:14, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >технологии Майя

    Костры?

     
     
  • 4.30, Аноним (-), 02:05, 02/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.32, 12yoexpert (ok), 02:59, 02/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, 12yoexpert (ok), 23:48, 01/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Tron is Whistling (?), 00:16, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сжигание мозга пользователя излучением от наушников входит в хак? Или это к телевизору?
     
  • 1.29, mihael1ex (ok), 01:07, 02/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наушники должны быть по проводку! но капиталисты решили иначе...
     
     
  • 2.33, 12yoexpert (ok), 03:02, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты просто купи. в любой непонятной ситуации - купи

    хочешь обратно хороший звук - купи usb-с dac-amp и выламывай себе разъём, а потом купи новый телефон, чтобы в нём тоже можно было выламывать разъём

    купи, купи, купи

     

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