Атака через Bluetooth-наушники Sony, Marshall и Beyerdynamic на чипах Airoha

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|1.1, дАнон (?), 22:51, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ещё атаки через BLE на часы Coros
видимо где-то схожий код или SoC
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|1.4, Аноним (4), 23:02, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мда, Сонька 4 нынче за 200 у.е. уходит. Печально.
Синезуб всегда был унылым, тормозным глюкаловым на костылях. Что Андроид даже учёл, реконнектит девайс, если коннект был по инициативе наушников...
Не пишите программы так, как это делают разработчики.
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|2.22, Аноним (-), 00:09, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Мда, Сонька 4 нынче за 200 у.е. уходит. Печально.
Без Airoha - жизнь плоха :). Отправь SMS с текстом "Не Airoh" на короткий номер - и получи рефлеш фирмвари через Vendor CMD в подарок!
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|2.26, Аноним (26), 00:20, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не пишите программы так, как это делают разработчики.
Правильно, надо писать так, как делают не-разработчики.
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|2.23, Аноним (-), 00:10, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> да не, да это случайно так получилось :D
Потерпевший шел, споткнулся, упал и упал своим лицом на мой кулак. И так пять раз подряд.
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|1.10, nebularia (ok), 23:11, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В частности, упоминается, что через взаимодействие наушников со смартфоном можно получить доступ к содержимому адресной книги, извлечь историю звонков, совершать звонки
Кто-нибудь, расскажите зачем наушникам доступ к этому вот всему? Ну кроме записи звуков, там всё-таки микрофон
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|2.17, Аноним (17), 23:44, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наушникам самим это не надо, это дырявость самого блютуза. Из реального мира пример, когда это действительно применяется (наверно) - автомобиль если по блютузу подключен к телефону, то на экранчик будет выводиться звонящий на телефон контакт
>Extraction of Phone Number and Contacts
>
>On mobile phones, the device’s own phone number and the numbers of incoming calls are typically accessible. Depending on the phone’s configuration, additional data, such as the call history and stored contacts, may also be retrievable.
Судя по всему, можно получение этих данных блокнуть средствами телефона. Вот в андроиде например можно запретить каждому отдельному блутуз-устройству Contact Sharing и Phone Calls. А сработает ли это - авторы не уточнили, но как будто бы да
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|2.18, 12yoexpert (ok), 23:46, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то есть зачем людям оверпрайснутые тормоза и дерьмовый звук тебя не интересует?
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|2.27, Аноним (-), 00:28, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-нибудь, расскажите зачем наушникам доступ к этому вот всему? Ну кроме записи
> звуков, там всё-таки микрофон
Ну а как иначе джеймсбонд у тебя перехватит управление смартом, стырит все контакты, переписку и какую там еще порчу с подвесом на тебя наведет? :)
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|3.36, Аноним (36), 03:22, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если добавить что ещё в нулевых продемонстрирован взлом бт в телефонах с помощью тв-антенны (типа пила) с расстояния больше сотни метров ...
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|1.16, Аноним (13), 23:38, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В AirPods свой чип Apple H2.
В Galaxy Buds раньше был чип от Realtek, сейчас какой-то свой.
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|2.33, 12yoexpert (ok), 03:02, 02/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты просто купи. в любой непонятной ситуации - купи
хочешь обратно хороший звук - купи usb-с dac-amp и выламывай себе разъём, а потом купи новый телефон, чтобы в нём тоже можно было выламывать разъём
купи, купи, купи
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