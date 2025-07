Атака через Bluetooth-наушники Sony, Marshall и Beyerdynamic на чипах Airoha

Наушникам самим это не надо, это дырявость самого блютуза. Из реального мира пример, когда это действительно применяется (наверно) - автомобиль если по блютузу подключен к телефону, то на экранчик будет выводиться звонящий на телефон контакт >Extraction of Phone Number and Contacts

>

>On mobile phones, the device’s own phone number and the numbers of incoming calls are typically accessible. Depending on the phone’s configuration, additional data, such as the call history and stored contacts, may also be retrievable. Судя по всему, можно получение этих данных блокнуть средствами телефона. Вот в андроиде например можно запретить каждому отдельному блутуз-устройству Contact Sharing и Phone Calls. А сработает ли это - авторы не уточнили, но как будто бы да