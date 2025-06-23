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Релиз StartWine-Launcher 410, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

23.06.2025 19:02

Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 410, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.

В новой версии:

  • Обновлена резервная копия префикса по умолчанию.
  • Обновлены конфигурации префикса.
  • Обновлён список версий Wine.
  • Обновлён список версий dxvk и vkd3d.
  • Обновлён runimage до последней версии.
  • Добавлена возможность обновлять контейнер в меню без необходимости его загрузки.
  • Контейнер runimage теперь использует более быструю файловую систему dwarfs.
  • Обновлён MangoHud до последней версии.
  • Обновлены локали.
  • Обновлён список библиотек winetricks.
  • Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.
  • Убраны устаревшие 32-битные функции префикса.
  • Убрана устаревшая функция очистки префикса.
  • Исправлена проблема с рендерингом интерфейса на видеокартах NVIDIA.
  • Исправлена проблема с горячим подключением геймпада в играх.
  • Исправлена проблема с сетевым подключением в некоторых играх и лаунчерах.
  • Исправлена проблема с зависанием приложений в некоторых дистрибутивах Linux, таких как CachyOS.
  • Часть кода переписана на язык Rust.
  • Переписано и изменено меню в системном лотке.
  • Сочетание клавиш для завершения процессов Wine теперь работает глобально, когда окно свёрнуто или закрыто.
  • Добавлена возможность восстановления окна с помощью глобального сочетания клавиш.
  • Добавлена комбинация клавиш для полноэкранного режима.
  • Добавлена комбинация клавиш для захвата экрана или окна для записи видео.
  • Разработан новый альтернативный пользовательский интерфейс консоли StartWineShell, который содержит файловый менеджер и все основные функции StartWine с собственной системой команд и возможностью вызова команд оболочки как на хосте, так и в контейнере.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/RusNor/Star...)
  2. OpenNews: Релиз StartWine-Launcher 407, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux
  3. OpenNews: Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux
  4. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  5. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
  6. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
Автор новости: Бредущий
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63448-startwine
Ключевые слова: startwine, wine
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 19:13, 23/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ура, Cedega вернулась! А я и не против...
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:15, 23/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    может быть вы напишете мануал текстовый как и что делать с вайном не ?
    каждый верстает свое васяноподелие запускающее десяток консольных команд и выставляющее переменные окружения
    Ах да еще скачивающее хз откуда хз как работающие сборки вайна
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 19:16, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ах да, простите еще и на расте, языке что знают не только лишь все. Чтобь было максимально интересно вносить изменения как что-то поломается
     
     
  • 3.5, pic (??), 19:40, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PortProton, настройки в GUI, хотя из коробки и так нормально работает.
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 19:44, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  может быть вы напишете мануал текстовый как и что делать с вайном не ?

    В простейшем случае - ничего. В современных дистрибутивах можно вообще екзешники даблкликать - префиксы и прочее создадутся автоматически.

    > каждый верстает свое васяноподелие запускающее десяток консольных команд и выставляющее переменные окружения

    А вот это уже нужно для продвинутых случаев, когда надо доставлять какие-то библиотеки (типа вижуалси) и прочие твики делать. Чтобы васяны могли или в гуе натыкать, или вообще готовый рецепт взять и запустить.

    > Ах да еще скачивающее хз откуда хз как работающие сборки вайна

    И это тоже сделано в первую очередь для того, чтобы пользоваться не системным вайном (который в лучшем случае будет wine-staging), а чем-то слепленным на базе протона. А вообще я не видел ни одной запускалки, которая не позволяет пользоваться системным.

     
  • 2.7, Анононим (?), 19:55, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он, как всегда, не разобрался с wine. Предлагаю начать с ls
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:01, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.steampowered.com/linux
     
  • 2.9, нах. (?), 20:27, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > может быть вы напишете мануал текстовый как и что делать с вайном не ?

    Выкрасить и выбросить.
    Поставить винду. Запускать без "префиксов", скачанных хз откуда васян-сборок и прочей чуши, щедро приправленной гигабайтом питоновского скрипта и еще вот, нате вам хруста на лопате, а то ж недостаточно модно и молодежно вышло.

     

  • 1.4, pic (??), 19:39, 23/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Wine на WoW64?
     
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