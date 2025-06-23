Релиз StartWine-Launcher 410, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

> может быть вы напишете мануал текстовый как и что делать с вайном не ?

В простейшем случае - ничего. В современных дистрибутивах можно вообще екзешники даблкликать - префиксы и прочее создадутся автоматически.

> каждый верстает свое васяноподелие запускающее десяток консольных команд и выставляющее переменные окружения

А вот это уже нужно для продвинутых случаев, когда надо доставлять какие-то библиотеки (типа вижуалси) и прочие твики делать. Чтобы васяны могли или в гуе натыкать, или вообще готовый рецепт взять и запустить.

> Ах да еще скачивающее хз откуда хз как работающие сборки вайна

И это тоже сделано в первую очередь для того, чтобы пользоваться не системным вайном (который в лучшем случае будет wine-staging), а чем-то слепленным на базе протона. А вообще я не видел ни одной запускалки, которая не позволяет пользоваться системным.

