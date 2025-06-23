Релиз StartWine-Launcher 410, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

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|1.2, Аноним (2), 19:15, 23/06/2025 [ответить]
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может быть вы напишете мануал текстовый как и что делать с вайном не ?
каждый верстает свое васяноподелие запускающее десяток консольных команд и выставляющее переменные окружения
Ах да еще скачивающее хз откуда хз как работающие сборки вайна
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|2.3, Аноним (2), 19:16, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ах да, простите еще и на расте, языке что знают не только лишь все. Чтобь было максимально интересно вносить изменения как что-то поломается
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|3.5, pic (??), 19:40, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PortProton, настройки в GUI, хотя из коробки и так нормально работает.
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|2.6, НяшМяш (ok), 19:44, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> может быть вы напишете мануал текстовый как и что делать с вайном не ?
В простейшем случае - ничего. В современных дистрибутивах можно вообще екзешники даблкликать - префиксы и прочее создадутся автоматически.
> каждый верстает свое васяноподелие запускающее десяток консольных команд и выставляющее переменные окружения
А вот это уже нужно для продвинутых случаев, когда надо доставлять какие-то библиотеки (типа вижуалси) и прочие твики делать. Чтобы васяны могли или в гуе натыкать, или вообще готовый рецепт взять и запустить.
> Ах да еще скачивающее хз откуда хз как работающие сборки вайна
И это тоже сделано в первую очередь для того, чтобы пользоваться не системным вайном (который в лучшем случае будет wine-staging), а чем-то слепленным на базе протона. А вообще я не видел ни одной запускалки, которая не позволяет пользоваться системным.
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|2.9, нах. (?), 20:27, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> может быть вы напишете мануал текстовый как и что делать с вайном не ?
Выкрасить и выбросить.
Поставить винду. Запускать без "префиксов", скачанных хз откуда васян-сборок и прочей чуши, щедро приправленной гигабайтом питоновского скрипта и еще вот, нате вам хруста на лопате, а то ж недостаточно модно и молодежно вышло.
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