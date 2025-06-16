Опубликован защищённый дистрибутив Securonis Linux 3.0

Состоялся выпуск дистрибутива Securonis Linux 3.0, сфокусированного на сохранении конфиденциальности и усилении безопасности. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian "Testing", преднастроен для отправки всего трафика только через сеть Tor (опционально поддерживается I2P) и включает подборку изменений и компонентов для повышения безопасности. В качестве рабочего стола предлагается MATE. Возможна установка дистрибутива для повседневной работы или загрузка в Live-режиме. Размер iso-образа - 2.5 ГБ. Развиваемые проектом специфичные утилиты: Seconionis - прозрачный прокси для перенаправления трафика через Tor.

I2P Router Menu - GUI для управления I2P Router.

PxrtalCrypt - приложение для шифрования файлов.

Securonis Notes - приложение для ведения зашифрованных заметок.

Password Manager - менеджер паролей.

Quick-USBKit - утилита для подключения, настройки и проверки USB-устройств.

Open Mammoth - инструментарий для сетевой защиты.

Wizard - утилита для очистки логов и заметания следов.

VesperaCrypt - утилита для шифрования файлов.

System Knight - сканирование системы на наличие следов руткитов и вредоносного ПО.

System Manager - подборка возможностей для упрощения управления системой.

FireScorpion Browser - сборка Firefox с усиленной защитой, вырезанием рекламы и блокированием отслеживания перемещений.

Nevermore - утилита для безопасной очистки диска.

Metadata Cleaner - утилита для удаления метаданных из файлов.

ColdBootDef - утилита для очистки памяти перед завершением работы.

SecDNSChanger - утилита для быстрой смены параметров в DNS.

Securonis DNSCrypt - скрипт для упрощения использования DNSCrypt-Proxy.

Paranoia - обеспечение полной изоляции системы и блокировки любой сетевой активности.

PhysicalSec - инструментарий для защиты системы от совершения физических и аппаратных атак.

Nuke2System - утилита для экстренной необратимой очистки всего содержимого.

Securonis Data Destroyer - утилита для безопасного удаления файлов. В новой версии: Прекращена поставка рабочего стола GNOME (оставлен только MATE). Удалены утилиты Symonitoring, Netraffic и Netxtrack.

Режим паники разделён на три отдельные утилиты: Data Destroyer, Nuke2System и ColdBootDef.

В состав включены собственные компоненты: PhysicalSec, FireScorpion Browser, System Knight и Password Manager.

Переделан инструментарий для изоляции системы Paranoia.

Предложены новые режимы "Performance" и "Extreme hardening", включающие настройки ядра для достижения максимальной производительности и безопасности.

В состав включена утилита Speedtest для анализа пропускной способности сети.

Обновлён интерфейс для настройки I2P.

Ядро Linux обновлено до версии 6.12.30.



