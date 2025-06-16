Опубликован защищённый дистрибутив Securonis Linux 3.0

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Состоялся выпуск дистрибутива Securonis Linux 3.0, сфокусированного на сохранении конфиденциальности и усилении безопасности. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian "Testing", преднастроен для отправки всего трафика только через сеть Tor (опционально поддерживается I2P) и включает подборку изменений и компонентов для повышения безопасности. В качестве рабочего стола предлагается MATE. Возможна установка дистрибутива для повседневной работы или загрузка в Live-режиме. Размер iso-образа - 2.5 ГБ.
Развиваемые проектом специфичные утилиты:
- Seconionis - прозрачный прокси для перенаправления трафика через Tor.
- I2P Router Menu - GUI для управления I2P Router.
- PxrtalCrypt - приложение для шифрования файлов.
- Securonis Notes - приложение для ведения зашифрованных заметок.
- Password Manager - менеджер паролей.
- Quick-USBKit - утилита для подключения, настройки и проверки USB-устройств.
- Open Mammoth - инструментарий для сетевой защиты.
- Wizard - утилита для очистки логов и заметания следов.
- VesperaCrypt - утилита для шифрования файлов.
- System Knight - сканирование системы на наличие следов руткитов и вредоносного ПО.
- System Manager - подборка возможностей для упрощения управления системой.
- FireScorpion Browser - сборка Firefox с усиленной защитой, вырезанием рекламы и блокированием отслеживания перемещений.
- Nevermore - утилита для безопасной очистки диска.
- Metadata Cleaner - утилита для удаления метаданных из файлов.
- ColdBootDef - утилита для очистки памяти перед завершением работы.
- SecDNSChanger - утилита для быстрой смены параметров в DNS.
- Securonis DNSCrypt - скрипт для упрощения использования
DNSCrypt-Proxy.
- Paranoia - обеспечение полной изоляции системы и блокировки любой сетевой активности.
- PhysicalSec - инструментарий для защиты системы от совершения физических и аппаратных атак.
- Nuke2System - утилита для экстренной необратимой очистки всего содержимого.
- Securonis Data Destroyer - утилита для безопасного удаления файлов.
В новой версии:
- Прекращена поставка рабочего стола GNOME (оставлен только MATE).
Удалены утилиты Symonitoring, Netraffic и Netxtrack.
- Режим паники разделён на три отдельные утилиты: Data Destroyer, Nuke2System и ColdBootDef.
- В состав включены собственные компоненты: PhysicalSec, FireScorpion Browser, System Knight и Password Manager.
- Переделан инструментарий для изоляции системы Paranoia.
- Предложены новые режимы "Performance" и "Extreme hardening", включающие настройки ядра для достижения максимальной производительности и безопасности.
- В состав включена утилита Speedtest для анализа пропускной способности сети.
- Обновлён интерфейс для настройки I2P.
- Ядро Linux обновлено до версии 6.12.30.