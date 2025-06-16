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Опубликован защищённый дистрибутив Securonis Linux 3.0

16.06.2025 13:50

Состоялся выпуск дистрибутива Securonis Linux 3.0, сфокусированного на сохранении конфиденциальности и усилении безопасности. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian "Testing", преднастроен для отправки всего трафика только через сеть Tor (опционально поддерживается I2P) и включает подборку изменений и компонентов для повышения безопасности. В качестве рабочего стола предлагается MATE. Возможна установка дистрибутива для повседневной работы или загрузка в Live-режиме. Размер iso-образа - 2.5 ГБ.

Развиваемые проектом специфичные утилиты:

  • Seconionis - прозрачный прокси для перенаправления трафика через Tor.
  • I2P Router Menu - GUI для управления I2P Router.
  • PxrtalCrypt - приложение для шифрования файлов.
  • Securonis Notes - приложение для ведения зашифрованных заметок.
  • Password Manager - менеджер паролей.
  • Quick-USBKit - утилита для подключения, настройки и проверки USB-устройств.
  • Open Mammoth - инструментарий для сетевой защиты.
  • Wizard - утилита для очистки логов и заметания следов.
  • VesperaCrypt - утилита для шифрования файлов.
  • System Knight - сканирование системы на наличие следов руткитов и вредоносного ПО.
  • System Manager - подборка возможностей для упрощения управления системой.
  • FireScorpion Browser - сборка Firefox с усиленной защитой, вырезанием рекламы и блокированием отслеживания перемещений.
  • Nevermore - утилита для безопасной очистки диска.
  • Metadata Cleaner - утилита для удаления метаданных из файлов.
  • ColdBootDef - утилита для очистки памяти перед завершением работы.
  • SecDNSChanger - утилита для быстрой смены параметров в DNS.
  • Securonis DNSCrypt - скрипт для упрощения использования DNSCrypt-Proxy.
  • Paranoia - обеспечение полной изоляции системы и блокировки любой сетевой активности.
  • PhysicalSec - инструментарий для защиты системы от совершения физических и аппаратных атак.
  • Nuke2System - утилита для экстренной необратимой очистки всего содержимого.
  • Securonis Data Destroyer - утилита для безопасного удаления файлов.

В новой версии:

  • Прекращена поставка рабочего стола GNOME (оставлен только MATE). Удалены утилиты Symonitoring, Netraffic и Netxtrack.
  • Режим паники разделён на три отдельные утилиты: Data Destroyer, Nuke2System и ColdBootDef.
  • В состав включены собственные компоненты: PhysicalSec, FireScorpion Browser, System Knight и Password Manager.
  • Переделан инструментарий для изоляции системы Paranoia.
  • Предложены новые режимы "Performance" и "Extreme hardening", включающие настройки ядра для достижения максимальной производительности и безопасности.
  • В состав включена утилита Speedtest для анализа пропускной способности сети.
  • Обновлён интерфейс для настройки I2P.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.12.30.


  1. Главная ссылка к новости (https://securonis.github.io/re...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.14
  3. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  4. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  5. OpenNews: Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.9.0 и C++-клиента i2pd 2.57
  6. OpenNews: Выпуск Whonix 17.3, дистрибутива для анонимных коммуникаций
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63412-securonis
Ключевые слова: securonis, linux
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