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В KDE добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-pip

14.06.2025 09:35

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.5:

  • Добавлена поддержка экспериментального Wayland-протокола xdg-pip (picture-in-picture), позволяющего корректно отображать постоянно видимые плавающие окна с мультимедийным контентом, такие как окно "картинка в картинке" в Firefox. Код для поддержки протокола xdg-pip на днях был добавлен в состав кодовой базы Firefox, на основе которой формируется выпуск 141.
  • В конфигураторе настройки инвертирования и масштабирования перенесены на страницу "Accessibility", на которой они более уместны, чем на странице десктоп-эффектов.
  • В программе для создания скриншотов Spectacle добавлена подсказка о возможности завершения записи скринкаста, нажатием комбинации клавиш, используемой для начала записи.

  • В стилях Breeze обеспечена работа эффектов для анимации кликов на переключателях в приложениях на базе QtQuick и на страницах конфигуратора.

  • Виджеты управления подключением устройств, установки сетевого соединения и настройки Bluetooth переведены на штатный стиль заголовков секций.
  • При использовании Wayland реализована поддержка перегруппировки виртуальных рабочих столов через виджет Pager. Синхронизированы операции перегруппировки в обзорном режиме и виджете Pager.
  • В KWin объединены взаимозависимые эффекты размытия (Blur) и изменения контраста фона (Background Contrast) - в эффекте Blur используется шейдер BackgroundContrast.
  • Улучшен поиск в интерфейсе выбора Emoji - поле для поиска теперь показывается постоянно, а сам поиск охватывает полный набор символов, а не только содержимое текущей страницы.
  • В KDE Gear 25.04.3 устранено аварийное завершение обработчика миниатюр (thumbnailer), возникавшее при использовании некоторых стилей виджетов на системах с X11.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/06/...)
  2. OpenNews: В KDE появилась привязка обоев ко времени суток и отключён по умолчанию Adaptive Sync
  3. OpenNews: В KDE реализован интерфейс для калибровки HDR. Бета-выпуск KDE Plasma 6.4
  4. OpenNews: В KDE переработаны диалоги создания новых файлов и устранены крахи KWin
  5. OpenNews: KDE прекращает формирование LTS-релизов и реформирует отправку телеметрии
  6. OpenNews: В KDE улучшена поддержка Wayland и внесены изменения в интерфейс
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63407-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:46, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Луддиты трепещите! Разработка x11 была закрыта!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:58, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если судить по прежнему опыту жизни без обновления иксов, то лет 5-10 у нас есть. Это же не вейланд, в котором всё постоянно разваливается и до сих пор ничего не работает полноценно.
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:59, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь вейленд вообще стагнирует, конкурентов-то нету.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:01, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там есть что добавить ?
    Оно просто работает, вы же дальше можете биться в баги уровня "иногда случайным образом не разблокируется екран после сна в wayland", "нерабочий nvidia optimus" (99% нвидия ноутбуков и 90% всех ноутбуков с мощными видеочипами) и, мое любимое "падение композитора убивает все приложения за собой" (уже не все но вайн по-прежнему падает). Сверху накиньте +16 мс задержку ввода и отсутствия кучи гибких настроек устройств (как насчет разной чуствительности для разных мышек).
    Лучше я без HDR как-то поживу, которого нет у 99% пользователей ибо цена кусается до сих пор.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:10, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого,+16мс задержка ввода,в кс на вяленом не играем!
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 10:14, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гтк3 там все 300мс было.
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:16, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > иногда случайным образом не разблокируется екран после сна в wayland

    Линукс и так в 2 случаях из 3х не просыпается - просто черный экран. Да и примерно столько же не засыпает, уходя в "зомби" режим - черный экран и вертушки на 100%. Поэтому сон вообще отключил %D
    И было это ещё на иксах. Так что не в Вейланде дело.

    > (уже не все но вайн по-прежнему падает)

    Невелика беда. С 40-й Федоры и по сей день, в режиме ежедневного использования у меня всего один раз упал квин.

    > как насчет разной чуствительности для разных мышек

    Я особо не в теме, но у меня разная чувствительность на мыше и трекболе. Хз как это работает, уже не помню. Когда-то поставил и забыл.

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:47, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Невелика беда. С 40-й Федоры и по сей день, в режиме ежедневного
    > использования у меня всего один раз упал квин.

    А у меня до сих пор падает периодически, хороня сессию за собой. Не так часто, чтобы бежать с Fedora, но уже достаточно чтобы задумываться что это нифига не стабильный дистр, как многие федороводы тут поют.((

     

  • 1.5, Шарп (ok), 10:04, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка экспериментального Wayland-протокола xdg-pip (picture-in-picture)
    >picture-in-picture

    Раньше если нужна была подобная фича, то разработчики брали и делали.

    Теперь же нужно пропихивать протоколы и ждать (лет 10) пока реализуют хотя бы в самых популярных композиторах. Это ещё если, например, гномеры не встанут в позу и не откажутся реализовывать, как было с server-side decoration.

    Ну бред же. Это просто остановит инновации. Пропихнуть свой протокол сможет только крупняк, для обычных разработчиков это нереально.

     
     
  • 2.9, Афроним (?), 10:45, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот зачем вы их так всех? Прогресс требует жертв. Угадайте кто победит всех и с ними имейте дело.
     
     
  • 3.11, Внук Ванги (?), 10:51, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот зачем вы их так всех? Прогресс требует жертв. Угадайте кто победит
    > всех и с ними имейте дело.

    А что угадывать? В конце победит GNOME OS в котором всё будет приколочено гвоздями и из-за UKI вы даже ведро не сможете нормально кастомизированное под себя поставить, т.к. вендоры также огородят UEFI для пущей безопасносте. И всё, был свободный линукс, а будете вы свободны от свободных систем.

     
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