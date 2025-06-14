В KDE добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-pip

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:58, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если судить по прежнему опыту жизни без обновления иксов, то лет 5-10 у нас есть. Это же не вейланд, в котором всё постоянно разваливается и до сих пор ничего не работает полноценно.

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:59, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теперь вейленд вообще стагнирует, конкурентов-то нету.

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:01, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А там есть что добавить ?

Оно просто работает, вы же дальше можете биться в баги уровня "иногда случайным образом не разблокируется екран после сна в wayland", "нерабочий nvidia optimus" (99% нвидия ноутбуков и 90% всех ноутбуков с мощными видеочипами) и, мое любимое "падение композитора убивает все приложения за собой" (уже не все но вайн по-прежнему падает). Сверху накиньте +16 мс задержку ввода и отсутствия кучи гибких настроек устройств (как насчет разной чуствительности для разных мышек).

Лучше я без HDR как-то поживу, которого нет у 99% пользователей ибо цена кусается до сих пор.

3.6 , Аноним ( 6 ), 10:10, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ого,+16мс задержка ввода,в кс на вяленом не играем!

4.7 , Аноним ( 2 ), 10:14, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В гтк3 там все 300мс было.

3.8 , Аноним ( 8 ), 10:16, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > иногда случайным образом не разблокируется екран после сна в wayland Линукс и так в 2 случаях из 3х не просыпается - просто черный экран. Да и примерно столько же не засыпает, уходя в "зомби" режим - черный экран и вертушки на 100%. Поэтому сон вообще отключил %D

И было это ещё на иксах. Так что не в Вейланде дело. > (уже не все но вайн по-прежнему падает) Невелика беда. С 40-й Федоры и по сей день, в режиме ежедневного использования у меня всего один раз упал квин. > как насчет разной чуствительности для разных мышек Я особо не в теме, но у меня разная чувствительность на мыше и трекболе. Хз как это работает, уже не помню. Когда-то поставил и забыл.

4.10 , Аноним ( 10 ), 10:47, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Невелика беда. С 40-й Федоры и по сей день, в режиме ежедневного

> использования у меня всего один раз упал квин. А у меня до сих пор падает периодически, хороня сессию за собой. Не так часто, чтобы бежать с Fedora, но уже достаточно чтобы задумываться что это нифига не стабильный дистр, как многие федороводы тут поют.((