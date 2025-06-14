В KDE добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-pip

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|2.2, Аноним (2), 09:58, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если судить по прежнему опыту жизни без обновления иксов, то лет 5-10 у нас есть. Это же не вейланд, в котором всё постоянно разваливается и до сих пор ничего не работает полноценно.
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|2.4, Аноним (4), 10:01, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А там есть что добавить ?
Оно просто работает, вы же дальше можете биться в баги уровня "иногда случайным образом не разблокируется екран после сна в wayland", "нерабочий nvidia optimus" (99% нвидия ноутбуков и 90% всех ноутбуков с мощными видеочипами) и, мое любимое "падение композитора убивает все приложения за собой" (уже не все но вайн по-прежнему падает). Сверху накиньте +16 мс задержку ввода и отсутствия кучи гибких настроек устройств (как насчет разной чуствительности для разных мышек).
Лучше я без HDR как-то поживу, которого нет у 99% пользователей ибо цена кусается до сих пор.
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|3.8, Аноним (8), 10:16, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> иногда случайным образом не разблокируется екран после сна в wayland
Линукс и так в 2 случаях из 3х не просыпается - просто черный экран. Да и примерно столько же не засыпает, уходя в "зомби" режим - черный экран и вертушки на 100%. Поэтому сон вообще отключил %D
И было это ещё на иксах. Так что не в Вейланде дело.
> (уже не все но вайн по-прежнему падает)
Невелика беда. С 40-й Федоры и по сей день, в режиме ежедневного использования у меня всего один раз упал квин.
> как насчет разной чуствительности для разных мышек
Я особо не в теме, но у меня разная чувствительность на мыше и трекболе. Хз как это работает, уже не помню. Когда-то поставил и забыл.
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|4.10, Аноним (10), 10:47, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Невелика беда. С 40-й Федоры и по сей день, в режиме ежедневного
> использования у меня всего один раз упал квин.
А у меня до сих пор падает периодически, хороня сессию за собой. Не так часто, чтобы бежать с Fedora, но уже достаточно чтобы задумываться что это нифига не стабильный дистр, как многие федороводы тут поют.((
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|1.5, Шарп (ok), 10:04, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка экспериментального Wayland-протокола xdg-pip (picture-in-picture)
>picture-in-picture
Раньше если нужна была подобная фича, то разработчики брали и делали.
Теперь же нужно пропихивать протоколы и ждать (лет 10) пока реализуют хотя бы в самых популярных композиторах. Это ещё если, например, гномеры не встанут в позу и не откажутся реализовывать, как было с server-side decoration.
Ну бред же. Это просто остановит инновации. Пропихнуть свой протокол сможет только крупняк, для обычных разработчиков это нереально.
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|2.9, Афроним (?), 10:45, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот зачем вы их так всех? Прогресс требует жертв. Угадайте кто победит всех и с ними имейте дело.
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|3.11, Внук Ванги (?), 10:51, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот зачем вы их так всех? Прогресс требует жертв. Угадайте кто победит
> всех и с ними имейте дело.
А что угадывать? В конце победит GNOME OS в котором всё будет приколочено гвоздями и из-за UKI вы даже ведро не сможете нормально кастомизированное под себя поставить, т.к. вендоры также огородят UEFI для пущей безопасносте. И всё, был свободный линукс, а будете вы свободны от свободных систем.
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