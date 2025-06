Представлен язык программирования Gauntlet, расширяющий возможности языка Go

Доступен первый альфа-выпуск языка программирования Gauntlet, надстройки над языком Go, решающей некоторые архитектурные проблемы и добавляющей дополнительную функциональность. Программы на языке Gauntlet поддерживают все возможности языка Go, транслируются в представление на языке Go и интегрируются с существующей экосистемой Go без необходимости задействования обвязок (binding). Развиваемый проектом инструментарий написан на языке F# и распространяется пол лицензией GPLv3. Для работы с кодом предоставляется дополнение к редактору VSCode. Решаемые в Gauntlet проблемы: Назойливый вывод ошибок, связанных с неиспользуемыми переменными (Gauntlet добавляет для всех неиспользуемых переменных заглушки вида "_ = a").

Раздутый код для обработки ошибок. В Gauntlet вместо условных блоков вида "if err != nil" используются однострочные выражения "try-with".

Назойливый способ импорта и экспорта (например, в Go необходимо, чтобы экспортируемые имена начинались на заглавную букву).

Отсутствие тенарного оператора. В Gauntlet можно использовать выражения вида 'let properWord = @String len(lines) > 1 ? "lines" : "line"'.

Отсутствие синтаксиса switch-case.

Усложнённые циклы "for". В Gauntlet можно писать "for let _, c in "Hello" {" вместо "for _, c := range "Hello" {".

Необычный оператор присваивания (":=" для одновременного объявления и инициализации переменных; "=" для изменения значения уже объявленных переменных).

Невозможность вызова функций по цепочке (в Gauntlet поддерживается вызов вида 'let trimmedLines = fileContentStrVersion => strings.trimSpace(_) => strings.split(_, "

")'. Расширенные возможности Gauntlet: Синтаксис "when-is" похожий на switch.case, но манипулирующий выражениями.

Поддержка pipe-каналов, позволяющих по цепочке пропускать значение через несколько выражений или функций. например "10 => add(_, 10) => add(_, 30) => divide(_, 2)".

Выражения "try .. with" и "force .. with".

Выражение "wrapper" для создания псевдонимов типов (например. "wrapper Int Dollars").