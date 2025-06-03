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Представлен язык программирования Gauntlet, расширяющий возможности языка Go

03.06.2025 15:12

Доступен первый альфа-выпуск языка программирования Gauntlet, надстройки над языком Go, решающей некоторые архитектурные проблемы и добавляющей дополнительную функциональность. Программы на языке Gauntlet поддерживают все возможности языка Go, транслируются в представление на языке Go и интегрируются с существующей экосистемой Go без необходимости задействования обвязок (binding). Развиваемый проектом инструментарий написан на языке F# и распространяется пол лицензией GPLv3. Для работы с кодом предоставляется дополнение к редактору VSCode.

Решаемые в Gauntlet проблемы:

  • Назойливый вывод ошибок, связанных с неиспользуемыми переменными (Gauntlet добавляет для всех неиспользуемых переменных заглушки вида "_ = a").
  • Раздутый код для обработки ошибок. В Gauntlet вместо условных блоков вида "if err != nil" используются однострочные выражения "try-with".
  • Назойливый способ импорта и экспорта (например, в Go необходимо, чтобы экспортируемые имена начинались на заглавную букву).
  • Отсутствие тенарного оператора. В Gauntlet можно использовать выражения вида 'let properWord = @String len(lines) > 1 ? "lines" : "line"'.
  • Отсутствие синтаксиса switch-case.
  • Усложнённые циклы "for". В Gauntlet можно писать "for let _, c in "Hello" {" вместо "for _, c := range "Hello" {".
  • Необычный оператор присваивания (":=" для одновременного объявления и инициализации переменных; "=" для изменения значения уже объявленных переменных).
  • Невозможность вызова функций по цепочке (в Gauntlet поддерживается вызов вида 'let trimmedLines = fileContentStrVersion => strings.trimSpace(_) => strings.split(_, "\n")'.

Расширенные возможности Gauntlet:

  • Синтаксис "when-is" похожий на switch.case, но манипулирующий выражениями.
  • Поддержка pipe-каналов, позволяющих по цепочке пропускать значение через несколько выражений или функций. например "10 => add(_, 10) => add(_, 30) => divide(_, 2)".
  • Выражения "try .. with" и "force .. with".
  • Выражение "wrapper" для создания псевдонимов типов (например. "wrapper Int Dollars").


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/opens...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.24
  3. OpenNews: Оценка потребления памяти при одновременном запуске миллиона задач
  4. OpenNews: Лидер проекта Go принял решение покинуть пост
  5. OpenNews: В инструментарий для языка Go добавлена возможность отслеживания уязвимостей в модулях
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Crystal 1.16
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63348-gauntlet
Ключевые слова: gauntlet, go
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:27, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Это всё смузе хлёбные язычки. Только сишка и Php являются эталоном.
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:37, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А телеметрию из самого Go выпиливает?
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:41, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как по мне, главный недостаток го -- это огромный футпринт в памяти у приложений. Ну и обработка ошибок несколько специфическая. И что-то не торопятся это решать. Там, где го реально применяется -- приложение крутится долгое время и жручеть имеет второстепенную роль. Но вот когда на нём пытаются писать прикладные программы, сразу понимаешь, что 1000 копий го в памяти и 1000 копий скрипта на питоне в памяти это совсем не одно и то же, и сравнение вовсе не в пользу го.
     
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 15:55, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как по мне, главный недостаток го ...

    ... то, что это внутренняя разработка гугла от пачки выпускников эмайти, обкурившихся до одури Вирта и замешавших все на коктейлях из ЛСД и эзотерических, модных на тот момент языках, которая зачем-то была выпущена в паблик.

     
  • 2.14, Аноним (14), 15:59, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > главный недостаток го -- это огромный футпринт в памяти у приложений.

    Нет. Отнюдь. С большим потреблением памяти вполне мирятся. Серваки жирнеют, у клауд-инстансов поднимается нижняя планка тоже...
    А вот когда сборщик мусора встаёт колом, похлеще чем в джябе, то очередные 666 LA вынудят вас просто перезагрузить машину. Недетерминистичность рантайма - это жёсткая жэппоболь. Помнится как наша контора на Caddy сделала свой продукт, который выглядел хорошо и работал красиво до столкновения с первым трафиком.

     

  • 1.4, Аноним (4), 15:43, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы ещё человеческие дженерики завезои, можно было бы потыкать.
     
  • 1.5, Анонимъ (?), 15:44, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Язык L, написанный на языке L2 и расширяющий возможности языка L3 - это прекрасный пример обречённого на успешный успех проекта.
     
     
  • 2.6, Ivan_83 (ok), 15:47, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть Vala, как то живёт, даже живые проекты есть :)
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:52, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Котлин и Скала даже на хедхантере куча вакансий есть
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 15:51, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все одно лучше, чем язычок А, который транспилируется в язычок Б (со строгой типизацией), который в свою очередь транспилируется в js
     

  • 1.7, Аноним (10), 15:47, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Откуда такие сведения? Вот беру запускаю свой микросервис, его бинарник весит 10 мегабайт. В оперативке занял 12 мб.
     

  • 1.11, Аноним (11), 15:54, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за F#? Где GCC, LLVM?

    Мы замутили суперпупер язык, а вы сношайтесь как хотите чтоб собрать его компилятор.

     
     
  • 2.13, Аноним (10), 15:55, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скажи спасибо что не тайлинг на Прологе, как в недавней новости было
     
  • 2.16, Жироватт (ok), 16:03, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего недовольный такой? Это хаскелль-дот-нет.
    Модный.Не такой как все.
    Функциональный. Может быть даже монады унутре.
    А ещё у тех, кто им пользуется сразу +10 сантиметров и густые, шелковистые волосы.
     

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