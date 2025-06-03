Представлен язык программирования Gauntlet, расширяющий возможности языка Go

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|1.1, Аноним (1), 15:27, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Это всё смузе хлёбные язычки. Только сишка и Php являются эталоном.
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|1.3, Аноним (3), 15:41, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как по мне, главный недостаток го -- это огромный футпринт в памяти у приложений. Ну и обработка ошибок несколько специфическая. И что-то не торопятся это решать. Там, где го реально применяется -- приложение крутится долгое время и жручеть имеет второстепенную роль. Но вот когда на нём пытаются писать прикладные программы, сразу понимаешь, что 1000 копий го в памяти и 1000 копий скрипта на питоне в памяти это совсем не одно и то же, и сравнение вовсе не в пользу го.
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|2.12, Жироватт (ok), 15:55, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как по мне, главный недостаток го ...
... то, что это внутренняя разработка гугла от пачки выпускников эмайти, обкурившихся до одури Вирта и замешавших все на коктейлях из ЛСД и эзотерических, модных на тот момент языках, которая зачем-то была выпущена в паблик.
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|2.14, Аноним (14), 15:59, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> главный недостаток го -- это огромный футпринт в памяти у приложений.
Нет. Отнюдь. С большим потреблением памяти вполне мирятся. Серваки жирнеют, у клауд-инстансов поднимается нижняя планка тоже...
А вот когда сборщик мусора встаёт колом, похлеще чем в джябе, то очередные 666 LA вынудят вас просто перезагрузить машину. Недетерминистичность рантайма - это жёсткая жэппоболь. Помнится как наша контора на Caddy сделала свой продукт, который выглядел хорошо и работал красиво до столкновения с первым трафиком.
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|1.5, Анонимъ (?), 15:44, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Язык L, написанный на языке L2 и расширяющий возможности языка L3 - это прекрасный пример обречённого на успешный успех проекта.
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|2.9, Жироватт (ok), 15:51, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все одно лучше, чем язычок А, который транспилируется в язычок Б (со строгой типизацией), который в свою очередь транспилируется в js
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|1.7, Аноним (10), 15:47, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Откуда такие сведения? Вот беру запускаю свой микросервис, его бинарник весит 10 мегабайт. В оперативке занял 12 мб.
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|1.11, Аноним (11), 15:54, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что за F#? Где GCC, LLVM?
Мы замутили суперпупер язык, а вы сношайтесь как хотите чтоб собрать его компилятор.
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|2.13, Аноним (10), 15:55, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скажи спасибо что не тайлинг на Прологе, как в недавней новости было
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|2.16, Жироватт (ok), 16:03, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего недовольный такой? Это хаскелль-дот-нет.
Модный.Не такой как все.
Функциональный. Может быть даже монады унутре.
А ещё у тех, кто им пользуется сразу +10 сантиметров и густые, шелковистые волосы.
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