Выпуск оконного менеджера plwm 0.4, написанного на языке Пролог

Опубликован выпуск оконного менеджера plwm 0.4, развиваемого на языке Пролог и поддерживающего мозаичную (tiling) компоновку окон. В качестве целей проекта заявлено достижение высокого качества кодовой базы и документации, проста настройки под свои предпочтения и охват типовых потребностей пользователей мозаичных оконных менеджеров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Для запуска может использоваться инструментарий SWI-Prolog.

На данном этапе работа возможна только в окружениях с X-сервером, но автор не исключает реализацию поддержки Wayland. Основные возможности: