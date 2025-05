Выпуск оконного менеджера plwm 0.4, написанного на языке Пролог

2.7 , Анониматор ( ? ), 15:13, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – понаставят себе onescript и вместо баша на нем по-русски пишут, считая себя тру-линуксоидами

3.24 , Жироватт ( ok ), 16:11, 28/05/2025 Нужно ставить ЙоптаСкрипт вместо этих ваших башей

2.19 , Жироватт ( ok ), 16:08, 28/05/2025 1С: Операционная Система 8.5

1С: Системное окружение

- Вместо bash портянки на OneScript

1С: Композитный Менеджер 2.0

- Фуск ё вейленд, фуск ё икс11

1С: Окружение рабочего стола

- Расширение "Тайловый рабочий экран.cfe"

- Расширение "Классический рабочий экран.cfe"

3.27 , жявамэн ( ok ), 16:15, 28/05/2025 > 1С: Операционная Система 8.5

> - Расширение "Классический рабочий экран.cfe" в принципе ядро там на крестах

но вот гуи там на эклипсовском фреймворке осгишном...

так что ядро будет летать а гуи тормозить 2.29 , Аноним ( - ), 16:23, 28/05/2025 >Теперь должен появиться wm на 1С :) Не пугай людей.