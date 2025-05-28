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Выпуск оконного менеджера plwm 0.4, написанного на языке Пролог

28.05.2025 14:46

Опубликован выпуск оконного менеджера plwm 0.4, развиваемого на языке Пролог и поддерживающего мозаичную (tiling) компоновку окон. В качестве целей проекта заявлено достижение высокого качества кодовой базы и документации, проста настройки под свои предпочтения и охват типовых потребностей пользователей мозаичных оконных менеджеров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Для запуска может использоваться инструментарий SWI-Prolog.

На данном этапе работа возможна только в окружениях с X-сервером, но автор не исключает реализацию поддержки Wayland. Основные возможности:

  • Работа в многомониторных конфигурациях.
  • Использование тегов для группировки окон и динамическое формирование виртуальных рабочих столов.
  • Применение парадигмы логического программирования для расширения функциональности.
  • Оформление файла конфигурации в форме кода на языке Пролог.
  • Интеграция панелей задач polybar и lemonbar.
  • Интеграция меню приложений dmenu и rofi.
  • Высокая производительность и потребление всего 10-15 МБ памяти.
  • Использование как динамического мозаичного размещения окон, так и классического режима с плавающими окнами.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.7.0
  3. OpenNews: Представлен RubyWM, оконный менеджер, написанный целиком на Ruby
  4. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
  5. OpenNews: Релиз оконного менеджера cwm 6.6, развиваемого проектом OpenBSD
  6. OpenNews: Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63323-plwm
Ключевые слова: plwm, prolog
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kravich (ok), 14:51, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Эзотеричненько
     
     
  • 2.23, Жироватт (ok), 16:10, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эзотеричненько - если бы было на брейнфуске, а так вполне себе нормисный язык для скуфов и их альтушек.
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 16:39, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы так не говорил. Глянул на исходники. У меня аж голова задымилась.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:54, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как по мне, лучше i3 (sway) в этой категории ничего не придумали
     
     
  • 2.13, openssh_user (ok), 15:33, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен
     
  • 2.15, anonymous (??), 15:40, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне больше нравится StumpWM

    Скобочки - это наше всё

     
  • 2.18, Аноним (18), 15:52, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dwm хорош
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:47, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне больше всего понравился dwm. В нем есть все, что мне нужно.
     

  • 1.3, пох. (?), 14:54, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Оформление файла конфигурации в форме кода на языке Пролог.

    ну ок...

     
     
  • 2.9, prokoudine (ok), 15:20, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Sawfish конфигурили на диалекте лиспа -- и ничего, до сих пор фанаты попадаются.
     
     
  • 3.48, пох. (?), 17:42, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Sawfish конфигурили на диалекте лиспа -- и ничего, до сих пор фанаты
    > попадаются.

    да целый emacs на диалекте, это-то не ново. Подумаешь, скобочки.

    Тут прикол в тому что конфиг на языке в котором программа итогом работы имеет "true" (ну или false, но вряд ли это хороший конфиг), а все остальное - побочные эффекты.

     
  • 2.16, Аноним (16), 15:46, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не для юзверей, избранное для избранных
     
  • 2.28, Аноним (-), 16:21, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть,
    Для того чтобы,
    Просто юзать
    Надо Пролог знать!

    Он напоминает dwm, у dwm конфигурационные файлы - это исходиники на чистом Си. После правки "конфигов" придётся компилировать исходники dwm. А то изменения не заработают.

     
     
  • 3.41, Аноним (40), 16:50, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там на dwm сложного компилировать? make install или make clean install?
    Для правки конфигов достаточно скопировать строчку-пример и оформить по аналогии. Если нужно что-то спецефическое, то тогда - да, нужно что-то знать. Но так в целом во всем.
     

  • 1.4, Аноним (-), 15:00, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > На данном этапе работа возможна только в окружениях с X-сервером

    кот и часы.jpg

    Настоящий волшебник не приходит рано, но и поздно он тоже не приходит (с)

    > файла конфигурации в форме кода на языке Пролог

    О, ну если уже ударяться в эзотерику, то по полной.
    Жду улучшения "конвертор кода для написания конфигураций на луа, в код на пролог, с последующей генерацией конфигураций"))

     
     
  • 2.31, Аноним (-), 16:26, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да, странно. Эпоха "X Windows System" проходит. А автор plwm почему-то пишет под X11. Новые WM надо писать сразу с поддержкой Wayland.
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 16:27, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините, "X Window System"
     
  • 3.42, Аноним (42), 17:08, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она лет 15 уже проходит. Никак не пройдёт, почему-то.
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 17:37, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эффект "вендекапца"
     
  • 4.50, Аноним (-), 17:51, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм.. посмотрел на дату релиза вейланда - 2012 год.
    Посмотрел на календарь.
    Вспомнил математику за первый класс...

    Ты часом не из молодого поколение ЕГЭ, которые даже понять цифры на 🕓 не могут?

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:00, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь должен появиться wm на 1С :)
     
     
  • 2.7, Анониматор (?), 15:13, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    понаставят себе onescript и вместо баша на нем по-русски пишут, считая себя тру-линуксоидами
     
     
  • 3.24, Жироватт (ok), 16:11, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно ставить ЙоптаСкрипт вместо этих ваших башей
     
  • 2.19, Жироватт (ok), 16:08, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    1С: Операционная Система 8.5
    1С: Системное окружение
    - Вместо bash портянки на OneScript
    1С: Композитный Менеджер 2.0
    - Фуск ё вейленд, фуск ё икс11
    1С: Окружение рабочего стола
    - Расширение "Тайловый рабочий экран.cfe"
    - Расширение "Классический рабочий экран.cfe"
     
     
  • 3.27, жявамэн (ok), 16:15, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1С: Операционная Система 8.5
    > - Расширение "Классический рабочий экран.cfe"

    в принципе ядро там на крестах
    но вот гуи там на эклипсовском фреймворке осгишном...
    так что ядро будет летать а гуи тормозить

     
  • 2.29, Аноним (-), 16:23, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Теперь должен появиться wm на 1С :)

    Не пугай людей.

     

  • 1.6, Анониматор (?), 15:07, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Глянул сорцы, реально Пролог там. Автору респект, но комментарии к коду лучше было писать на латыни, или шумерском
     
  • 1.8, L29Ah (ok), 15:15, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем это когда есть xmonad на Haskell?
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 16:28, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что Пролог не функциональный язык. У него логическая парадигма. Пролог эзотеричен.
     

  • 1.10, жявамэн (ok), 15:30, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем на фокале или рефале, ну можно еще на алголе
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:31, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модула-2 забыл.
     
     
  • 3.26, Нестор Иванович (?), 16:13, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на PL/1
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:48, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рапира
     
  • 2.21, Жироватт (ok), 16:09, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бери шампур и иконы - ДРАКОН рулит и разруливает
     

  • 1.11, Аноним (12), 15:30, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда перепишут на рефал для рефал-автомата?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:33, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда рефат, тогда и перепифут!
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:34, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я вот все думаю, не Голливуд ли заказчик всех этих оконных менеджеров?
     
  • 1.20, Жироватт (ok), 16:08, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему не на ДРАКОНе?
     
  • 1.22, Аноним (22), 16:10, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я там один файл на С нашёл - plx.c
     
     
  • 2.25, жявамэн (ok), 16:12, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в котором весь основной код работы с иксами лол

    на прологе там только работа с окнами

    таким же способом можно было на любом фортране сделать ВМ

     
  • 2.35, Аноним (-), 16:32, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Prolog 78.5%
    C 16.7%
    Shell 2.2%
    Roff 1.4%
    Other 1.2%

    По доле, три четверти исходников на Прологе.

     

  • 1.30, Fracta1L (ok), 16:23, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Впечатляющий ход, конечно))
     
  • 1.34, Аноним (34), 16:28, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Менеджер закладок buku с buku-dmenu https://gitlab.com/benoliver999/buku-dmenu отличное сочитание
     
  • 1.39, Аноним123 (?), 16:41, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ИИ это новая жизнь старых языков
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:19, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без обучения и ИИ не поможет. Вон тот же 1С из ветки выше возьми - хоть язык и простой, но ни один ИИ на нем вменяемый код не напишет, потому что основная база знаний там скрыта от посторонних.
     
     
  • 3.46, Аноним (-), 17:30, 28/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.49, Аноним (47), 17:43, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрыта? Не знал что доки огорожены.
     
  • 2.45, Аноним (-), 17:25, 28/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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