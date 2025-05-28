Выпуск оконного менеджера plwm 0.4, написанного на языке Пролог

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|2.23, Жироватт (ok), 16:10, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эзотеричненько - если бы было на брейнфуске, а так вполне себе нормисный язык для скуфов и их альтушек.
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|3.38, Аноним (-), 16:39, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы так не говорил. Глянул на исходники. У меня аж голова задымилась.
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|2.40, Аноним (40), 16:47, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне больше всего понравился dwm. В нем есть все, что мне нужно.
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|1.3, пох. (?), 14:54, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Оформление файла конфигурации в форме кода на языке Пролог.
ну ок...
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|2.9, prokoudine (ok), 15:20, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Sawfish конфигурили на диалекте лиспа -- и ничего, до сих пор фанаты попадаются.
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|3.48, пох. (?), 17:42, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Sawfish конфигурили на диалекте лиспа -- и ничего, до сих пор фанаты
> попадаются.
да целый emacs на диалекте, это-то не ново. Подумаешь, скобочки.
Тут прикол в тому что конфиг на языке в котором программа итогом работы имеет "true" (ну или false, но вряд ли это хороший конфиг), а все остальное - побочные эффекты.
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|2.28, Аноним (-), 16:21, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть,
Для того чтобы,
Просто юзать
Надо Пролог знать!
Он напоминает dwm, у dwm конфигурационные файлы - это исходиники на чистом Си. После правки "конфигов" придётся компилировать исходники dwm. А то изменения не заработают.
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|3.41, Аноним (40), 16:50, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что там на dwm сложного компилировать? make install или make clean install?
Для правки конфигов достаточно скопировать строчку-пример и оформить по аналогии. Если нужно что-то спецефическое, то тогда - да, нужно что-то знать. Но так в целом во всем.
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|1.4, Аноним (-), 15:00, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> На данном этапе работа возможна только в окружениях с X-сервером
кот и часы.jpg
Настоящий волшебник не приходит рано, но и поздно он тоже не приходит (с)
> файла конфигурации в форме кода на языке Пролог
О, ну если уже ударяться в эзотерику, то по полной.
Жду улучшения "конвертор кода для написания конфигураций на луа, в код на пролог, с последующей генерацией конфигураций"))
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|2.31, Аноним (-), 16:26, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да, странно. Эпоха "X Windows System" проходит. А автор plwm почему-то пишет под X11. Новые WM надо писать сразу с поддержкой Wayland.
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|4.50, Аноним (-), 17:51, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм.. посмотрел на дату релиза вейланда - 2012 год.
Посмотрел на календарь.
Вспомнил математику за первый класс...
Ты часом не из молодого поколение ЕГЭ, которые даже понять цифры на 🕓 не могут?
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|2.7, Анониматор (?), 15:13, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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понаставят себе onescript и вместо баша на нем по-русски пишут, считая себя тру-линуксоидами
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|2.19, Жироватт (ok), 16:08, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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1С: Операционная Система 8.5
1С: Системное окружение
- Вместо bash портянки на OneScript
1С: Композитный Менеджер 2.0
- Фуск ё вейленд, фуск ё икс11
1С: Окружение рабочего стола
- Расширение "Тайловый рабочий экран.cfe"
- Расширение "Классический рабочий экран.cfe"
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|3.27, жявамэн (ok), 16:15, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1С: Операционная Система 8.5
> - Расширение "Классический рабочий экран.cfe"
в принципе ядро там на крестах
но вот гуи там на эклипсовском фреймворке осгишном...
так что ядро будет летать а гуи тормозить
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|1.6, Анониматор (?), 15:07, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Глянул сорцы, реально Пролог там. Автору респект, но комментарии к коду лучше было писать на латыни, или шумерском
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|2.33, Аноним (-), 16:28, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому-что Пролог не функциональный язык. У него логическая парадигма. Пролог эзотеричен.
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|1.14, Аноним (14), 15:34, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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я вот все думаю, не Голливуд ли заказчик всех этих оконных менеджеров?
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|2.25, жявамэн (ok), 16:12, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в котором весь основной код работы с иксами лол
на прологе там только работа с окнами
таким же способом можно было на любом фортране сделать ВМ
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|2.35, Аноним (-), 16:32, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Prolog 78.5%
C 16.7%
Shell 2.2%
Roff 1.4%
Other 1.2%
По доле, три четверти исходников на Прологе.
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|2.44, Аноним (44), 17:19, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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без обучения и ИИ не поможет. Вон тот же 1С из ветки выше возьми - хоть язык и простой, но ни один ИИ на нем вменяемый код не напишет, потому что основная база знаний там скрыта от посторонних.
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