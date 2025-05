Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 26

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:56, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем оно тут?

3.15 , Аноним ( 5 ), 10:31, 21/05/2025 Apache NetBeans зачем? Так это его обсуждение.

2.8 , BeLord ( ok ), 09:59, 21/05/2025 Сделай форк, кто мешает?-)

3.13 , Аноним ( 5 ), 10:29, 21/05/2025 Зачем форк? Если программа грамотная, достаточно компиляции под любую платформу. Но к сожалению, некоторая информация из новости показывает, что исходники версий под разные платформы всё-таки различные.

4.22 , eugener ( ok ), 11:07, 21/05/2025 > Если программа грамотная, достаточно компиляции под любую платформу. Это Java, её не нужно компилировать "под платформу". Они компилируется один раз в свой байткод. В дистрибутиве присутствуют дополнительные компоненты для поддержки возможностей различных операционок (типа прогресса компиляции на значке netbeans в панели задач), но они опциональны. Сейчас для эксперимента удалил все .so файлы из дистрибутива и запустил — визуально ничего не отвалилось.

2.10 , Аноним ( 1 ), 10:04, 21/05/2025 А зачем распылять силы на ноль целых ноль ноль ноль... процента пользователей?

3.14 , Аноним ( 5 ), 10:30, 21/05/2025 Для демонстрации возможностей.

3.17 , Аноним ( 17 ), 10:46, 21/05/2025 Требую сабж под Openindiana!

3.19 , Аноним ( 18 ), 10:53, 21/05/2025 Так ведь java, jvm вот это все, машина там универсальная для переноса програм... Не?

2.20 , eugener ( ok ), 10:56, 21/05/2025 > Для Haiku и FreeBSD нет. Печально. Если под вашу систему есть jdk 17 или новее - просто качаете zip с бинарниками и запускаете.