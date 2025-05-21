Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 26

> Если программа грамотная, достаточно компиляции под любую платформу.

Это Java, её не нужно компилировать "под платформу". Они компилируется один раз в свой байткод.

В дистрибутиве присутствуют дополнительные компоненты для поддержки возможностей различных операционок (типа прогресса компиляции на значке netbeans в панели задач), но они опциональны.

Сейчас для эксперимента удалил все .so файлы из дистрибутива и запустил — визуально ничего не отвалилось.

