Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 26

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|3.3, Аноним (1), 09:36, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy
Из перечисленных здесь только JavaScript и Rust не легаси. Все остальное лютейшая тухлятина.
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|4.18, Аноним (18), 10:51, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну ну. Особенно php, на котором работает больше половины интернета.
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|4.25, Буратино (?), 11:40, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"JavaScript не легаси".
Язык, придуманный буквально 30 лет назад, на коленке, за неделю, с массой ошибок дизайна языка.
Спасибо, посмешил.
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|1.5, Аноним (5), 09:44, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.
Для Haiku и FreeBSD нет. Печально.
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|3.13, Аноним (5), 10:29, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем форк? Если программа грамотная, достаточно компиляции под любую платформу. Но к сожалению, некоторая информация из новости показывает, что исходники версий под разные платформы всё-таки различные.
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|4.22, eugener (ok), 11:07, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если программа грамотная, достаточно компиляции под любую платформу.
Это Java, её не нужно компилировать "под платформу". Они компилируется один раз в свой байткод.
В дистрибутиве присутствуют дополнительные компоненты для поддержки возможностей различных операционок (типа прогресса компиляции на значке netbeans в панели задач), но они опциональны.
Сейчас для эксперимента удалил все .so файлы из дистрибутива и запустил — визуально ничего не отвалилось.
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|2.10, Аноним (1), 10:04, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А зачем распылять силы на ноль целых ноль ноль ноль... процента пользователей?
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|3.19, Аноним (18), 10:53, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так ведь java, jvm вот это все, машина там универсальная для переноса програм... Не?
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|2.20, eugener (ok), 10:56, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для Haiku и FreeBSD нет. Печально.
Если под вашу систему есть jdk 17 или новее - просто качаете zip с бинарниками и запускаете.
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|1.26, Аноним (26), 11:53, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная IDE, ещё б AI поглубже интегрировали как в Cursor. Плугин есть конечно но это не совсем то.
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