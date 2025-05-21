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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 26

21.05.2025 08:03

Доступен выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 26, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy. Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

Среди изменений:

  • В редакторе кода реализована поддержка включения и отключения панелей предпросмотра результатов поиска, рефакторинга и закладок. В многооконном режиме работы редактора кода улучшено изменение фокуса ввода при закрытии последнего окна.
  • В интерфейсе пользователя для загрузки SVG-изображений вместо библиотеки Batik задействован JSVG. Проведена работа по унификации и очистки кода загрузки пиктограмм. Добавлено 150 новых пиктограмм в формате SVG.
  • На платформе macOS учтены рекомендации по расположению кнопок в диалогах (например, кнопка с действием по умолчанию всегда справа, а кнопка отмены всегда слева).
  • Во время перемещения вкладки мышью обеспечен показ её изображения в полном разрешении с учётом уровня масштабирования HiDPI.
  • Расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol) и применением плагина для VSCode. Улучшен LSP-клиент для C/C++.
  • Улучшена поддержка систем сборки Ant, Gradle и Maven. Gradle Tooling API обновлён до версии 8.14. Для Maven предоставлен доступ к публичному API Resolver. Для отладки и запуска приложений Micronaut задействована команда mn:run. Налажен выбор фона для свойств Ant при тёмной теме оформления (свойства выводились на светлом фоне).
  • Для кода на языке Java добавлена поддержка тестов hotspot из OpenJDK. Улучшена поддержка шаблонов Swing. Расширены возможности, связанные с генерацией документации apidoc. Встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac) обновлён до версии JDK 24. Встроенная версия Apache Tomcat обновлена до версии 9.0.102. Реализовано кэширование настроек для подсказок (java hints).
  • В окружении для языка PHP улучшено отображение и автодополнение конструкторов.
  • Улучшена поддержка платформы Jakarta EE 11. Для Tomcat, TomEE и GlassFish добавлена поддержка возможностей будущего релиза Java SE 25.
  • В окружении для web-проектов добавлена поддержка единиц измерения CSS: cqw (1% от ширины), cqh (1% от высоты), cqi (1% от inline-размера), cqb (1% от размера блока), cqmin (наименьшее значение cqi или cqb) и cqmax (наибольшее значение cqi или cqb). Реализована подсветка синтаксиса файлов, связанных с JavaScript-фреймворком Vue. Для JavaScript добавлена поддержка методов генератора async ("class { async * generator () { … }") и улучшена обработка ключевого слова const.
  • В интерфейсе отслеживания изменений обеспечено сохранение размера окон, отображающих ветки, созданные через "git create" и "git switch". Пакет jgit обновлён до версии 7.2.0. Добавлены пиктограммы для действий "git stash".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apache/netb...)
  2. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 25
  3. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки Geany 2.0
  4. OpenNews: Сообщество Eclipse представило интегрированную среду разработки Theia IDE
  5. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.2
  6. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 16
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63276-netbeans
Ключевые слова: netbeans
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:27, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Легаси языку -- легаси ИДЕ.
     
     
  • 2.2, Alladin (?), 09:29, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    какому из
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 09:36, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript, Rust и Groovy

    Из перечисленных здесь только JavaScript и Rust не легаси. Все остальное лютейшая тухлятина.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 10:51, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну ну. Особенно php, на котором работает больше половины интернета.
     
  • 4.21, анонд (?), 11:04, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (посмеялся) Лютейшая хрень это Rust, JavaScript, Java и PHP
     
  • 4.25, Буратино (?), 11:40, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "JavaScript не легаси".

    Язык, придуманный буквально 30 лет назад, на коленке, за неделю, с массой ошибок дизайна языка.

    Спасибо, посмешил.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:44, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Готовые сборки сформированы для Linux (snap, flatpak), Windows и macOS.

    Для Haiku и FreeBSD нет. Печально.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:56, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем оно тут?
     
     
  • 3.15, Аноним (5), 10:31, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apache NetBeans зачем? Так это его обсуждение.
     
  • 2.8, BeLord (ok), 09:59, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай форк, кто мешает?-)
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 10:29, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем форк? Если программа грамотная, достаточно компиляции под любую платформу. Но к сожалению, некоторая информация из новости показывает, что исходники версий под разные платформы всё-таки различные.
     
     
  • 4.22, eugener (ok), 11:07, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если программа грамотная, достаточно компиляции под любую платформу.

    Это Java, её не нужно компилировать "под платформу". Они компилируется один раз в свой байткод.

    В дистрибутиве присутствуют дополнительные компоненты для поддержки возможностей различных операционок (типа прогресса компиляции на значке netbeans в панели задач), но они опциональны.

    Сейчас для эксперимента удалил все .so файлы из дистрибутива и запустил — визуально ничего не отвалилось.

     
  • 2.10, Аноним (1), 10:04, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем распылять силы на ноль целых ноль ноль ноль... процента пользователей?
     
     
  • 3.14, Аноним (5), 10:30, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для демонстрации возможностей.
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:46, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требую сабж под Openindiana!
     
  • 3.19, Аноним (18), 10:53, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ведь java, jvm вот это все, машина там универсальная для переноса програм... Не?
     
  • 2.20, eugener (ok), 10:56, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для Haiku и FreeBSD нет. Печально.

    Если под вашу систему есть jdk 17 или новее - просто качаете zip с бинарниками и запускаете.

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:53, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут даже раст поддерживается.
     
     
  • 2.9, Alladin (?), 10:04, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раст поддерживается везде где есть lsp
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 10:08, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот только IDE уровня Zed или Notepad++ мне нафиг не нужны.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:35, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спалился, с чем и поздравляю.
     

  • 1.12, Аноним (6), 10:28, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачал IDE, ищу раст - нету. В каком месте там раст поддерживается?
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:27, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда пропала борода?
     
  • 1.26, Аноним (26), 11:53, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная IDE, ещё б AI поглубже интегрировали как в Cursor. Плугин есть конечно но это не совсем то.
     

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