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Выпуск Rust 1.87

15.05.2025 22:36

В день празднования десятилетия с момента выпуска языка программирования Rust 1.0 (проект Rust был основан в 2006 году, выпуск 0.1 был сформирован в 2012 году, а первая стабильная версия предложена в 2015 году) опубликован релиз Rust 1.87. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено задействовать аналог sudo, написанный на Rust
  3. OpenNews: Прогресс в разработке транслятора из Rust в код на Cи и .NET IR
  4. OpenNews: Искажение авторства патчей Rust-обвязок к подсистеме DRM
  5. OpenNews: Выпуск Rust 1.86. Подготовка официальной спецификации языка Rust
  6. OpenNews: Разработчики GRUB2 рассматривают возможность использования языка Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63242-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (-), 23:21, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Невероятный успех.
    За 10 лет стать частью таких проектов как андроид и ядро линукса.
    Мало какие языки могут таким похвастаться.
     
     
  • 2.6, PascalMan (?), 23:54, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > За 10 лет стать

    Стал разве что предметом холивapов среди фopумных экспepтов всех мастей.

     
     
  • 3.10, Ilon Mask (?), 00:15, 16/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:29, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
     

  • 1.5, PascalMan (?), 23:52, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью

    Ещё в турбопаскале под ДОС это всё можно было делать. В чём прикол? Только не говорите, что мол, в паскале это рантайм. Да, рантайм. Но если писать для bare metal что-то системное, то все эти фичи в Rust нафиг не нужны и вы всё равно пишете с unsafe.

    П.с. https://imgur.com/a/W7BS5hp

     
     
  • 2.7, Bottle (?), 00:02, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так прикол ещё в том, что Паскаль это делал безопасно и быстро на машинах того поколения, современные процы переварят подобные проверки в рантайме и не захлебнутся.
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:02, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода.
    > Ещё в турбопаскале под ДОС это всё можно было делать. В чём
    > прикол? Только не говорите, что мол, в паскале это рантайм. Да,
    > рантайм. Но если писать для bare metal что-то системное, то все
    > эти фичи в Rust нафиг не нужны и вы всё равно
    > пишете с unsafe.

    Прикол тут видимо лишь в громком и унылом выпуске метана Военами Супротив Раста - причем каждый раз одной и той же тональности ...

    Кстати, Воен(ы) - вы бы хоть разок посмотрели, что такое unsafe, что ли:
    [CODE]
    You can take five actions in unsafe Rust that you can’t in safe Rust, which we call unsafe superpowers. Those superpowers include the ability to:

        Dereference a raw pointer
        Call an unsafe function or method
        Access or modify a mutable static variable
        Implement an unsafe trait
        Access fields of a union

    It’s important to understand that unsafe doesn’t turn off the borrow checker or disable any of Rust’s other safety checks: if you use a reference in unsafe code, it will still be checked. The unsafe keyword only gives you access to these five features that are then not checked by the compiler for memory safety.[/CODE]

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:16, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема рacта не в самом языке, а в его крайне тoкcичном сообществе. И интонация в твoeм кoммeнтapии тому ярчайшее доказательство.
     
  • 2.9, Аноним (-), 00:03, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ещё в турбопаскале под ДОС это всё можно было делать. В чём прикол?

    Ну... можешь писать на турбопаскале под ДОС, кто ж тебе запрещает)

    > Только не говорите, что мол, в паскале это рантайм. Да, рантайм. Но если писать для bare metal что-то системное, то все эти фичи в Rust нафиг не нужны и вы всё равно пишете с unsafe.

    А если нет) Чо если нет?

    Надеюсь раст исправит хотя бы ошибки вида "28 раз нажал backspace, получил рута".

     
  • 2.13, Аноним (12), 00:31, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В чём прикол?

    В нибируанском синтаксисе.

     

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