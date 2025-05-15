Выпуск Rust 1.87

|
|1.3, Аноним (-), 23:21, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Невероятный успех.
За 10 лет стать частью таких проектов как андроид и ядро линукса.
Мало какие языки могут таким похвастаться.
|
|
|
|2.6, PascalMan (?), 23:54, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> За 10 лет стать
Стал разве что предметом холивapов среди фopумных экспepтов всех мастей.
|
|1.5, PascalMan (?), 23:52, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью
Ещё в турбопаскале под ДОС это всё можно было делать. В чём прикол? Только не говорите, что мол, в паскале это рантайм. Да, рантайм. Но если писать для bare metal что-то системное, то все эти фичи в Rust нафиг не нужны и вы всё равно пишете с unsafe.
П.с. https://imgur.com/a/W7BS5hp
|
|
|
|2.7, Bottle (?), 00:02, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так прикол ещё в том, что Паскаль это делал безопасно и быстро на машинах того поколения, современные процы переварят подобные проверки в рантайме и не захлебнутся.
|
|2.8, Аноним (8), 00:02, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода.
> Ещё в турбопаскале под ДОС это всё можно было делать. В чём
> прикол? Только не говорите, что мол, в паскале это рантайм. Да,
> рантайм. Но если писать для bare metal что-то системное, то все
> эти фичи в Rust нафиг не нужны и вы всё равно
> пишете с unsafe.
Прикол тут видимо лишь в громком и унылом выпуске метана Военами Супротив Раста - причем каждый раз одной и той же тональности ...
Кстати, Воен(ы) - вы бы хоть разок посмотрели, что такое unsafe, что ли:
[CODE]
You can take five actions in unsafe Rust that you can’t in safe Rust, which we call unsafe superpowers. Those superpowers include the ability to:
Dereference a raw pointer
Call an unsafe function or method
Access or modify a mutable static variable
Implement an unsafe trait
Access fields of a union
It’s important to understand that unsafe doesn’t turn off the borrow checker or disable any of Rust’s other safety checks: if you use a reference in unsafe code, it will still be checked. The unsafe keyword only gives you access to these five features that are then not checked by the compiler for memory safety.[/CODE]
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 00:16, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Проблема рacта не в самом языке, а в его крайне тoкcичном сообществе. И интонация в твoeм кoммeнтapии тому ярчайшее доказательство.
|
|2.9, Аноним (-), 00:03, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ещё в турбопаскале под ДОС это всё можно было делать. В чём прикол?
Ну... можешь писать на турбопаскале под ДОС, кто ж тебе запрещает)
> Только не говорите, что мол, в паскале это рантайм. Да, рантайм. Но если писать для bare metal что-то системное, то все эти фичи в Rust нафиг не нужны и вы всё равно пишете с unsafe.
А если нет) Чо если нет?
Надеюсь раст исправит хотя бы ошибки вида "28 раз нажал backspace, получил рута".
|