Выпуск Rust 1.87

>> обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода.

> Ещё в турбопаскале под ДОС это всё можно было делать. В чём

> прикол? Только не говорите, что мол, в паскале это рантайм. Да,

> рантайм. Но если писать для bare metal что-то системное, то все

> эти фичи в Rust нафиг не нужны и вы всё равно

> пишете с unsafe.

Прикол тут видимо лишь в громком и унылом выпуске метана Военами Супротив Раста - причем каждый раз одной и той же тональности ...

Кстати, Воен(ы) - вы бы хоть разок посмотрели, что такое unsafe, что ли:

You can take five actions in unsafe Rust that you can’t in safe Rust, which we call unsafe superpowers. Those superpowers include the ability to:

Dereference a raw pointer

Call an unsafe function or method

Access or modify a mutable static variable

Implement an unsafe trait

Access fields of a union

It's important to understand that unsafe doesn't turn off the borrow checker or disable any of Rust's other safety checks: if you use a reference in unsafe code, it will still be checked. The unsafe keyword only gives you access to these five features that are then not checked by the compiler for memory safety.