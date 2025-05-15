Выпуск Whonix 17.3, дистрибутива для анонимных коммуникаций

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|1.1, 12yoexpert (ok), 09:13, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> решающий проблемы с мессенджером Signal.
не решающий. клиент на джаве, сервер закрыт
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|3.6, Аноним (6), 10:54, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не использую Сигнал, нет проблем.
Нет ни одной причины использовать Сигнал. Есть Jabber с OTR, OMEMO шифрованием. Есть Matrix. Оба открытые.
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|5.33, Аноним (-), 16:09, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос к 5.26, Аноним (-), 15:46, 15/05/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору]
Что так кратко? Можно поконкретнее, хотя бы 1-2-3 пункта, или это...
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|6.35, Аноним (-), 16:17, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачастую бот можератор просто скрывает короткие сообщения от незарегистрированных юзеров и/или которые через ТОР.
Но это не точно.
Пишу так длинно как раз по этой причине)
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|1.3, Ося Бендер (?), 09:29, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче, шпиёну нужно будет развернуть целую серверную чтобы получить задание из центра. Понятно. Раньше Юстасу нужен был Эрвин, Кэт и рация. А теперь сисадмин, серверная и минимум два компа. Прогресс, однако.
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|2.10, BeLord (ok), 11:18, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и еще отдел ИБ, следящий за утечками информации и отдел следящий за отделом ИБ-)))
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|4.34, Аноним (-), 16:13, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не страшный вопрос. Пусть следят когда хотят и сколько хотят, только за свой счет! А вот кто улици подметать будет и дармоедов кормить? Вот вопрос пострашнее ;)
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|2.16, Ося Бендер (?), 12:01, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Капитан Пронин (сотрудник госбезопасности): Остап Тарасович, а зачем Вам два компа на работе?
Остап Тарасович (Джон Смит, американский шпиён из Лэнгли, внедрён в госбезопсность): Капитан, ты ничего не понимаешь в современных технологиях. На одном у меня стоит гэйтвэй, а на другом уоркстэйшн. Это для того, чтобы ты меня не засёк. Теперь понял?
Капитан Пронин: Понял, не дурак!
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|2.17, Аноним (-), 12:04, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Короче, шпиёну нужно будет развернуть целую серверную чтобы получить задание из центра. Понятно. Раньше Юстасу нужен был Эрвин, Кэт и рация. А теперь сисадмин, серверная и минимум два компа. Прогресс, однако.
Ну, если Юстас это робот Федя, то ему нужен ИИ, два дрона Эрвин и Кэт с оптоволокном между ними, можно и WiFi хотя не так секюрно, и рация конечно же!
И обязательно система самоуничтожения, что бы все в труху! Ибо нет человека, нет проблем.
И сериал, серий на 666 ;)
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|2.20, Аноним (20), 13:15, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>. Раньше Юстасу нужен был Эрвин, Кэт и рация.
И чем это закончилось, помнишь?
(На рации ВНЕЗАПНО были обнаружены отпечатки Протагониста, Эрвин погиб от бомбы, Кэт держали враги на конспиративной квартире и шантажировали детьми)
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|1.4, Афроним (?), 09:56, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ведь Дуров гражданин франции и Телега теперь арабская. Секюрно же и чем хуже интерполовского Тор с Сигналом?
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|1.7, Аноним (7), 10:57, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В Whonix-Workstation с рабочим столом Xfce рабочая учётная запись по умолчанию разделена
В браузере Ulaa от Zoho такой же принцип, но отдельный дистрибутив не требуется.
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|1.9, _kp (ok), 11:16, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Выход в сеть .. только через шлюз Whonix-Gateway
Вот, именно так, это архаичный подход. (однозадачность на сетевом уровне)
Какому то ПО для работы не нужно именно защищеные сети, или защищенные одним из способов. Кому то нужен не какой нибудь, а конкретный шшюз. Что то может работать через разные сети, не связанные маршрутизацией. Что то нужно в нескольких экземплярах. И все одновременно.
Технически оно поддерживается давно, но на каждый чих приходится писать "запускало". А что то, удобное пользователю, не то что не сущесвует,и не планируется вроде бы.
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|2.13, Аноним (6), 11:27, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А что то, удобное пользователю, не то что не сущесвует,и не планируется вроде бы.
Ну так где ТЗ? Где бюджет?
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|3.14, _kp (ok), 11:46, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если решение "в лоб", то изоляция сетей, тянет и изоляцию приложений, но и варианты с контейнерами и виртуалками на каждый чих и избыточны, и не всегда эргономичны, и вне сервера тем более.
Для большинства мелочей хватает универсального скрипта заготовки, включающего chroot, virtualnamespace, и подключающего нужное соединение. Эту настройку возможно сделать и в виде GUI, что то типа редактора расширенных свойств приложения. А уже как управлять множеством сетей и разнотипных шлюзов через человеческий GUI, это открытый вопрос. ;)
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