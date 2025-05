Уязвимость в GNU screen, позволяющая выполнить код с правами root

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:59, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – приводящее к аварийному завершению при выполнении специально оформленных команд. Вы же вроде в расте как раз такое и любите - чуть что - сразу паника (аварийное завершение)

3.4 , НяшМяш ( ok ), 00:17, 13/05/2025
А вы в сяшечке всё так же любите игнорировать предыдущие 4 уязвимости, лишь бы растовиков попинать. Почитал описание функции strncpy и за голову схватился - словосочетание "behavior undefined" встречается аж 3 раза. Мы уж лучше в расте красиво навернёмся с подробным стектрейсом и ошибкой, ничего при этом не испортив, чем как сяшечники звучно оподливившись в шаровары.

4.7 , Нуину ( ? ), 00:48, 13/05/2025
> Мы уж лучше в расте красиво навернёмся с подробным стектрейсом и ошибкой
Никто не мешает написать в строки, которые хранят в себе длину и убрать все эти ошибки на корню.

4.12 , Нуину ( ? ), 01:18, 13/05/2025
> Мы уж лучше в расте красиво навернёмся с подробным стектрейсом и ошибкой,
Ну, судя по тому, что никто не использует rustscreen или что-то подобное, похоже растовщики по прежнему наворачиваются с подробным стектрейсом и ошибкой.
> ничего при этом не испортив
Да, сложно испортить код, которого нет.

3.5 , Аноним ( 5 ), 00:30, 13/05/2025
>> приводящее к аварийному завершению при выполнении специально оформленных команд.
>> Bad strncpy() Use Leads to Crashes when Sending Commands

>> Bad strncpy() Use Leads to Crashes when Sending Commands

> Вы же вроде в расте как раз такое и любите - чуть что - сразу паника (аварийное завершение)
Я расстрою очередного (к)експерта, но panic - это _контролируемое_ завершение программой самой себя, в случае непредвиденной (или осознанно проигнорированной погроммистом) ошибки-ситуации. А не вот это вот любимое Настоящими Погроммистами "мы тут немного попортили память за пределами буфера, вследствии чего код далее делал незнамо что, пока не прилетел SIGABRT"