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Уязвимость в GNU screen, позволяющая выполнить код с правами root

12.05.2025 23:11

В консольном оконном менеджере (мультиплексоре терминалов) GNU screen, предоставляющем многооконный интерфейс в консоли, выявлено 5 уязвимостей. Наиболее опасная проблема (CVE-2025-23395) позволяет получить права root в системе. Исправление выключено в состав сегодняшнего выпуска screen 5.0.1.

Уязвимость CVE-2025-23395 проявляется только в ветке screen 5.0.0, которая поставляется в Fedora Linux, Arch Linux, NetBSD, OpenBSD и Alpine. В Debian, Ubuntu, RHEL (EPEL 9), Gentoo, FreeBSD, SUSE/openSUSE и OpenWrt продолжает поставляться ветка screen 4.x. Эксплуатация уязвимости возможна в системах, устанавливающих исполняемый файл screen с флагом setuid root, например, в Arch Linux и NetBSD. В Fedora утилита ставится с флагом setgid для получения прав группы screen, позволяющем размещать сокеты в системном каталоге /run/screen, что ограничивает возможности атаки отказом в обслуживании.

Уязвимость вызвана тем, что при запуске с правами root функция logfile_reopen() выполняется до сброса привилегий, но обрабатывает данные в контексте каталогов текущего непривилегированного пользователя, запустившего screen. Примечательно, что начальное открытие лога производится с корректным сбросом привилегий, но при повторном открытии файла с логом сброс привилегий не производится.

Через манипуляции с включением режима журналирования содержимого сеанса пользователь может добиться записи данных в файл с правами root, при том, что сам файл может быть сохранён в домашнем каталоге пользователя. Атака сводится к удалению созданного файла с логом и его замене на символическую ссылку, указывающую на любой файл в системе. Если файл уже существует в него без изменения владельца будут добавлены данные с содержимым экрана в сеансе screen. Если файл не существует - он будет создан с правами 0644, владельцем root и группой как у текущего пользователя.

Алгоритм атаки, создающей файл /etc/profile.d/exploit.sh с командой "chown $USER /root":

  • Создание сеанса screen с включением ведения лога 
    
   $ screen -Logfile $HOME/screen.log
  • Нажатие комбинации клавиш Сtrl-a-H для включения лога.
  • Удаление файла с логом и его замена на символическую ссылку, которая приведёт к созданию файла /etc/profile.d/exploit.sh 
    
    $ rm $HOME/screen.log; ln -s /etc/profile.d/exploit.sh $HOME/screen.log
  • Возвращение в сеанс screen и вывод на экран данных, которые будут записаны в файл с логом. 
    
   $ echo -e "\nchown $USER /root;"
  • После того как к системе подключится реальный root, запустится сценарий /etc/profile.d/exploit.sh, который поменяет владельца для каталога /root. 
    
   $ ls -lhd /root
   drwxr-x--- 5 user root 4.0K Dec 30  2020 .
  • По аналогии можно создать файлы конфигурации sudo или добавить команды в конец системных скриптов.

Менее опасные уязвимости в screen:

  • CVE-2025-46802 - перехват устройства TTY в многопользовательских сеансах (пользователь может добиться выставления для устройства /dev/pts/1 прав crw-rw-rw-). Проблема проявляется в ветках screen 4.x и 5.x.
  • CVE-2025-46803 - выставление по умолчанию прав 0622 на устройство PTY, допускающих запись любым пользователям. Проблема проявляются только в ветке screen 5.0.
  • CVE-2025-46804 - утечка информации о наличии файлов и каталогов в закрытых каталогах (при указании каталога для сокетов, используя переменную окружения SCREENDIR, утилита выдаёт разные тексты ошибок, позволяющие суть о наличии файлов и каталогов с данным именем). Проблема проявляется в ветках screen 4.x и 5.x.
  • CVE-2025-46805 - состояние гонки при отправке сигналов SIGCONT и SIGHUP, приводящее к отказу в обслуживании. Проблема проявляется в ветках screen 4.x и 5.x.
  • Некорректное использование функции strncpy (замена strcpy на strncpy без учёта разницы в обработке нулевых символов "\0"), приводящее к аварийному завершению при выполнении специально оформленных команд. Проблема проявляются только в ветке screen 5.0.

Уязвимости выявлены в ходе аудита кодовой базы GNU screen, проведённого командой, отвечающей за безопасность дистрибутива SUSE Linux. Разработчикам screen сведения об уязвимости были отправлены 7 февраля, но за отведённые 90 дней они так и не смогли подготовить исправления для всех уязвимостей и сотрудникам SUSE пришлось подготовить некоторые патчи самостоятельно. По мнению проводивших аудит исследователей, нынешние сопровождающие GNU screen недостаточно хорошо ориентируются в кодовой базе проекта и не способны полностью разобраться в выявленных проблемах безопасности.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.opensuse.org/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в tmux, эксплуатируемая через escape-последовательность
  3. OpenNews: Первый выпуск abduco, легковесной альтернативы tmux и screen
  4. OpenNews: Выпуск Xpra 6.0, аналога утилиты screen для GUI. Развитие Wprs, реализации Xpra для Wayland
  5. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 5.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63226-screen
Ключевые слова: screen
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Витюшка (?), 23:52, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Некорректное использование функции strncpy()...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:59, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    приводящее к аварийному завершению при выполнении специально оформленных команд.

    Вы же вроде в расте как раз такое и любите - чуть что - сразу паника (аварийное завершение)

     
     
  • 3.4, НяшМяш (ok), 00:17, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А вы в сяшечке всё так же любите игнорировать предыдущие 4 уязвимости, лишь бы растовиков попинать. Почитал описание функции strncpy и за голову схватился - словосочетание "behavior undefined" встречается аж 3 раза. Мы уж лучше в расте красиво навернёмся с подробным стектрейсом и ошибкой, ничего при этом не испортив, чем как сяшечники звучно оподливившись в шаровары.
     
     
  • 4.7, Нуину (?), 00:48, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мы уж лучше в расте красиво навернёмся с подробным стектрейсом и ошибкой

    Никто не мешает написать в строки, которые хранят в себе длину и убрать все эти ошибки на корню.

     
  • 4.12, Нуину (?), 01:18, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мы уж лучше в расте красиво навернёмся с подробным стектрейсом и ошибкой,

    Ну, судя по тому, что никто не использует rustscreen или что-то подобное, похоже растовщики по прежнему наворачиваются с подробным стектрейсом и ошибкой.

    >  ничего при этом не испортив

    Да, сложно испортить код, которого нет.

     
  • 3.5, Аноним (5), 00:30, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> приводящее к аварийному завершению при выполнении специально оформленных команд.
    >> Bad strncpy() Use Leads to Crashes when Sending Commands
    > Вы же вроде в расте как раз такое и любите - чуть что - сразу паника (аварийное завершение)

    Я расстрою очередного (к)експерта, но panic - это _контролируемое_ завершение программой самой себя, в случае непредвиденной (или осознанно проигнорированной погроммистом) ошибки-ситуации.

    А не вот это вот любимое Настоящими Погроммистами "мы тут немного попортили память за пределами буфера, вследствии чего код далее делал незнамо что, пока не прилетел SIGABRT" ...

     

  • 1.6, Аноним (6), 00:30, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> нынешние сопровождающие GNU screen недостаточно хорошо ориентируются в кодовой базе проекта

    Диды бы такого не допустили...

     

  • 1.8, крокодил мимо.. (-), 01:01, 13/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, sena (ok), 01:04, 13/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > нынешние сопровождающие GNU screen недостаточно хорошо ориентируются в кодовой базе проекта

    То есть диды написали тонны сишного кода в ГНУ/Линуксах и уходят, а сопровождать его вместо них некому.

     
     
  • 2.11, Нуину (?), 01:15, 13/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть диды написали тонны сишного кода в ГНУ/Линуксах и уходят

    А где там в gnu screen тонна кода?

    > а сопровождать его вместо них некому.

    Получается некому, а те, кто могут, не хотят. Об этом яжфин говорил, что проблема есть в сопровождающих.

     

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