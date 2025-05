Проект Planka переходит на несвободную лицензию

Проект Planka, предлагающий запускаемый на собственном оборудовании сервис канбан-доски для организации командной работы и отслеживания задач, перешёл на несвободную лицензию. Изначально проект использовал лицензию Expat/MIT, в 2023 году перешёл на лицензию AGPLv3, а теперь задействовал несвободную лицензию "Fair Use License", основанную на "Sustainable Use License". Смена лицензии произведена во втором кандидате в релизы Planka 2.0, таким образом ветка 2.0 будет проприетарной. Автор проекта считает дискуссию о смене лицензии закрытой. Разработчики уверяют, что "для большинства пользователей community-версии продукта ничего не изменится", умалчивая о том, что новая лицензия не одобрена организацией OSI и Фондом СПО, так как не соответствует определению Open Source и критериям Свободного ПО. Лицензия Fair Use License допускает использование и модификацию исходного кода только при персональном использовании, в процессе обучения или для обеспечения работы внутренних процессов в компании. Использование кодовой базы для создания платных продуктов или для запуска сервисов, предлагаемых третьим лицам (например, предоставление доступа других юридических лиц к развёрнутому экземпляру Planka), запрещено без покупки отдельной коммерческой лицензии. Тем временем, более двух лет (с момента перехода проекта Planka на лицензию AGLPv3) активно разрабатывается форк 4gaBoards, продолжающий использовать лицензию Expat/MIT. В форке реализован ряд новых функции, отсутствующих в Planka, среди которых: расширенные возможности кастомизации интерфейса (сворачивание колонок, отображение в виде списка); средства для интеграции с внешними сервисами (включая способы авторизации и синхронизацию); боковая панель для навигации между проектами и досками; шаблоны досок.