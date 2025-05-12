Проект Planka переходит на несвободную лицензию

3.11 , Bob ( ?? ), 10:22, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Просто критерии "свободы" и "вседозволенности" разные. Вот и оказывается, что вариантов свободы как поз в камасутре, а не как скажет верховный синод продажных ...филов СПО. Так можно дойти до того, что и gpl 3 не свободна, в сравнении с gpl 2, ибо запрещает тивоизацию.

4.42 , Аноним ( 40 ), 12:31, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Просто критерии "свободы" и "вседозволенности" разные. Поэтому понятие "свободы" (понятие от раба) необходимо заменить на понятие "вольность" (понятие от вольного). Вольному дозволено не все, закону природы он не нарушит.

5.55 , Аноним ( 55 ), 12:59, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Законы природы никто не нарушит, на то она и природа...

6.72 , Аноним ( - ), 13:48, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Законы природы никто не нарушит, на то она и природа... Главное понять что такое законы природы. Потому что то что написал Ньютон - это одно, Эйнштейн - немного другое. И тут вдруг алькубьеровский движок - вроде и ничего не нарушает, но креативыным использовнием законов природы как бы может достичь желаемого. Даже если на первый взгляд это и казалось невозможным.

5.61 , Аноним ( 61 ), 13:10, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Законы природы описываются людьми, на том уровне как они их понимают.

Сотню лет назад умные люди рассказывали что «Невозможно создать летающие аппараты тяжелее воздуха» или "рентгеновские лучи ― это обман". Так что я надеюсь что еще через 200 лет будет и антигравитация, и колонии на марсе)

6.80 , Аноним ( 80 ), 14:43, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Сотню лет назад умные люди рассказывали что «Невозможно создать летающие аппараты

> тяжелее воздуха» или "рентгеновские лучи ― это обман". А они точно были умными?

А то сотню лет назад эти ваши еропланы уже вовсю модифицировались и развивались с учетом опыта применения в Первой Мировой.

Да и летающие "аппараты" тяжелее воздуха (правда, сугубо на мускльной тяге) могли еще древние греки наблюдать, сбивать и употреблять "пилотов" жарено-вареными, под чесночок с винцом ...

5.93 , eugenewhy ( ? ), 15:40, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ничего менять не надо свобода — с волей бога

3.15 , Аноним ( 15 ), 10:46, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так спо - это квинтэссенция правоты. Негативное право, laissez-faire во все поля. О чем вы.

3.34 , Смузихлеб забывший пароль ( ? ), 12:08, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие-то на западе очень странные "левые". В некоторых вопросах они гораздо правее и радикальнее радикальных правых

4.47 , Аноним ( - ), 12:44, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В некоторых вопросах они гораздо правее и радикальнее радикальных правых Теория подковы в действии. Чем радикальнее группа, тем они ближе к своей противоположности. А по факту это уже получаются сорта этого самого. Когда начинают воевать за донаты и гранты и мериться чья свобода свободнее. Можно вспомнить историю CoreBoot и его... последователей.

3.65 , Аноним ( 55 ), 13:23, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто его правеют потому что лишние люди стали не нужны... Все у кого остались хоть чуть мозгов должны максимально леветь в этой ситуации.

