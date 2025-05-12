Проект Planka переходит на несвободную лицензию

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|4.40, Аноним (40), 12:27, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а на кой вам писать свободные программы на не свободные железки? Неблагодарное дело.
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|2.5, Ev Gen (?), 09:59, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, не в этом дело. Просто мир правеет, постепенно левота уходит, а с ней и СПО.
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|3.11, Bob (??), 10:22, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто критерии "свободы" и "вседозволенности" разные. Вот и оказывается, что вариантов свободы как поз в камасутре, а не как скажет верховный синод продажных ...филов СПО.
Так можно дойти до того, что и gpl 3 не свободна, в сравнении с gpl 2, ибо запрещает тивоизацию.
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|4.42, Аноним (40), 12:31, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Просто критерии "свободы" и "вседозволенности" разные.
Поэтому понятие "свободы" (понятие от раба) необходимо заменить на понятие "вольность" (понятие от вольного). Вольному дозволено не все, закону природы он не нарушит.
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|6.72, Аноним (-), 13:48, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Законы природы никто не нарушит, на то она и природа...
Главное понять что такое законы природы. Потому что то что написал Ньютон - это одно, Эйнштейн - немного другое. И тут вдруг алькубьеровский движок - вроде и ничего не нарушает, но креативыным использовнием законов природы как бы может достичь желаемого. Даже если на первый взгляд это и казалось невозможным.
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|5.61, Аноним (61), 13:10, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Законы природы описываются людьми, на том уровне как они их понимают.
Сотню лет назад умные люди рассказывали что «Невозможно создать летающие аппараты тяжелее воздуха» или "рентгеновские лучи ― это обман".
Так что я надеюсь что еще через 200 лет будет и антигравитация, и колонии на марсе)
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|6.80, Аноним (80), 14:43, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сотню лет назад умные люди рассказывали что «Невозможно создать летающие аппараты
> тяжелее воздуха» или "рентгеновские лучи ― это обман".
А они точно были умными?
А то сотню лет назад эти ваши еропланы уже вовсю модифицировались и развивались с учетом опыта применения в Первой Мировой.
Да и летающие "аппараты" тяжелее воздуха (правда, сугубо на мускльной тяге) могли еще древние греки наблюдать, сбивать и употреблять "пилотов" жарено-вареными, под чесночок с винцом ...
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|3.15, Аноним (15), 10:46, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так спо - это квинтэссенция правоты. Негативное право, laissez-faire во все поля. О чем вы.
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|4.47, Аноним (-), 12:44, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В некоторых вопросах они гораздо правее и радикальнее радикальных правых
Теория подковы в действии. Чем радикальнее группа, тем они ближе к своей противоположности.
А по факту это уже получаются сорта этого самого. Когда начинают воевать за донаты и гранты и мериться чья свобода свободнее. Можно вспомнить историю CoreBoot и его... последователей.
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|3.65, Аноним (55), 13:23, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто его правеют потому что лишние люди стали не нужны... Все у кого остались хоть чуть мозгов должны максимально леветь в этой ситуации.
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|2.9, Аноним (9), 10:18, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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СПО это просто берешь и пользуешься.
Это все со временем превращается в такой кодовый накопитель.. а дальше просто берешь и пользуешься. Постоянные перестановки с лицензиями это только для паразитирования.
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|3.37, Аноним (1), 12:10, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Свободное ПО это BSD, MIT, Apache.
Все эти ваши GPL, AGPL Fair Fair Use License", основанную на "Sustainable Use License" несвободные.
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|4.54, Аноним (54), 12:54, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот эти "Fair Fair Use License", основанную на "Sustainable Use License" они не наши.
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|2.35, Аноним (35), 12:08, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да пожалуйста, только никаких роялти после того как вы помрёте, никаких родственников владеющих правами.
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|1.3, Аноним (3), 09:57, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Лицензия Fair Use License допускает использование и модификацию исходного кода только при персональном использовании, в процессе обучения или для обеспечения работы внутренних процессов в компании. Использование кодовой базы для создания платных продуктов или сервисов, предлагаемых третьим лицам (например, предоставление доступа других юридических лиц к развёрнутому экземпляру Planka), запрещено без покупки отдельной коммерческой лицензии.
Какой ужас, теперь нельзя будет просто налепить свой шильд и продавать?!
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|2.10, Аноним (10), 10:21, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Атсрал линуксу это не помешает. Они плевать хотели на лицензии, тупо клеют шильдики на все куда могут дотянуться
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|3.19, Аноним (19), 11:05, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, это параллельный импорт. Наше законодательство выше, чем лецензии США.
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|3.77, Аноним (1), 14:22, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если я возьму Firefox и переименую в Анонимфокс и буду продавать, что в этом нарушающего лицензию?
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|2.32, Аноним (32), 12:01, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самое забавное что сами они брать код у 4gaBoards, лепить свой шильд и продавать..
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|1.4, Аноним (4), 09:58, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> в 2023 году перешёл на лицензию AGPLv3
Первый признак жадного корпораста -- использование копилефта.
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|2.17, Аноним (9), 10:51, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По логике писать что-то новое, а вернее на техническом это "изобретать велосипед" нерационально.
Многие(плохие или хорошие) берут уже готовые рабочие варианты и делают что-то в своей интерпретации. В этом нет ничего плохого на уровне технологий, т.к. приумножаются программистские силы. Но со стороны паразитирования, к сожалению, все плохо.
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|3.23, Аноним (4), 11:17, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй не использовать эмоционально окрашенные слова. Например, если в твоем тексте заменить "паразитирование" на "переиспользование", то объективный смысл не меняется, но текст начинает противоречить себе на уровне эмоций: "вода мокрая - это хорошо, но то, что она мокрая - это плохо". Эмоциональный уровень - это единственный уровень, на котором твой текст пытается кого-то кому-то противопоставлять.
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|4.26, Аноним (9), 11:34, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да можно как угодно утрировать..
СПО - общий инструмент или способ производства? Для меня и то и другое для общего блага. В конечном итоге конечно же, т.к. в первую очередь будут ср**ься из-за лицензий, "кто изобрел радио" и т.д.
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|4.56, Аноним (54), 13:02, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, "паразитирование" и "переиспользование" совсем не эквивалентны. Переиспользование - это про GPL, паразитирование - это про EULA, как форк "истинно свободных" BSD/MIT.
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|1.14, Аноним (14), 10:44, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> умалчивая о том, что новая лицензия не одобрена организацией OSI и Фондом СПО
О боже, как теперь без этого одобрения жить.
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|2.18, Аноним (18), 10:52, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для того, чтобы отвязаться от лицензии сгенерив функционально идентичный код они ещё сгодятся. И то надо всё будет тщательно проверять, чтобы не смешали в единый монолит две похожие функции.
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|1.20, Аноним (-), 11:09, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> умалчивая о том, что новая лицензия не одобрена организацией OSI и Фондом СПО,
а кого волнует мнение 321ов которые пытались закопирайтить термин "Open Source"?
или членов коммуняцкой секты?
> так как не соответствует определению Open Source и критериям Свободного ПО.
Определение которое они сами и придумали)?
Код открыт -> значит open source)
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|1.22, Аноним (22), 11:16, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Good riddance. Этот хлам и так никому нужен не был, так что ничего не изменилось с практической точки зрения, кроме как просто ещё больше GPL-копирастов сняли маски опенсорсников и обнажили звериный оскал во всей красе.
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|2.25, Аноним (25), 11:29, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Изначально лицензия была MIT. Так что получается это сторонники истинной свободы, а не этих ваших копилефтов сняли маски, а под ними корпоративные проприерасты оказались. Кто бы мог подумать.
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|3.43, Аноним (-), 12:31, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Изначально лицензия была MIT
Ага. Но заметь, на новую лицуху перешли не с MIT.
Вначале продукт поразил гнурак. Причем не в виде какого-то относительно безобидного GPLv2, а сразу в терминальной стадии копирастности - AGPLv3. А от копирастного AGPLv3 до новой лицензии один шаг.
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|4.59, Аноним (54), 13:09, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как же так, это же провернули всё теже "истинно свободные" MIT-лица? А вовсе не какой-то там Столман.
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|2.31, Илитка (?), 11:50, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для пользователей нет никакой свободы без копилефта.
Копилефт это и есть свобода пользователя.
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|2.60, Аноним (60), 13:10, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Этот хлам и так никому нужен не был
Отучайся говорить за всех.
П.с. Если бы это было никому не нужно, проекто было бы пофиг под какой лицензией сидеть.
Так то просто скинули балласт из халявщиков-пиявок.
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|3.88, Аноним (88), 15:09, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>проекто было бы пофиг под какой лицензией сидеть
Так ведь именно так и есть. Было бы не пофиг - вместо передвижения стульев бы кодили. Но тут вот понимаешь так оказалось ... что ChatGPT это может написать при помощи нескольких с нуля... Проект ведь несложный, просто его много.
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|1.27, Ося Бендер (?), 11:41, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Планкостроители решили поэкспериментировать с пользователями как Рэдис. Ну что-ж, удачи.
Все хорошо. Форк есть, халявщики могут спать спокойно.
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|2.39, Смузихлеб забывший пароль (?), 12:12, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лицензия Fair Use License допускает использование...
> или для обеспечения работы внутренних процессов в компании
Халявщикам как раз ничего не угрожает
Контора решила прикрыть халяву для тех, кто на основе их продукта, взятого бесплатно, лепил платные поделия. Но те уже не халявщики, а паразиты
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|3.51, Горящая вата (?), 12:49, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Контора решила прикрыть халяву для тех, кто на основе их продукта, взятого бесплатно, лепил платные поделия.
Правильно. У меня так тоже мой проект увели, сделав форк, переклеив шильдик и вкинув тонны бабла на раскрутку. Ну а то что где-то в коде упомянуты мои инициалы -- это меня не успокаивает.
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|4.52, Горящая вата (?), 12:52, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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П.с. После этого я с пoпeнсopцем завязал и записал себя в самых ярых проприетарщиков, гоня ссаными тряпками свидетелей швaбодки, особенно "идейных".
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|5.62, Аноним (54), 13:13, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо было изначально выкладывать под GPLv3, тогда бы просто так не заEULA'ли.
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|6.68, Аноним (60), 13:33, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как это мешает предприимчивым гражданам с толстым кошельком пилить бабло паразитируя на чужом коде?
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|6.69, Аноним (69), 13:38, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так его и не за еулили. Форкнули, раскрутили, все пользуются форком, вся выгода форку.
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|4.71, Аноним (-), 13:45, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Правильно. У меня так тоже мой проект увели, сделав форк, переклеив шильдик
> и вкинув тонны бабла на раскрутку. Ну а то что где-то
> в коде упомянуты мои инициалы -- это меня не успокаивает.
А надо то было всего ничего - думать при выборе лицензии и не выбирать лох-лицензии, когда вам ни комитов, ни бабок, а разработчика так и быть - вон там на 3 странице документации упомянули, [x] License compliance, отправьте смску с текстом "не лох" на короткий номер.
Для меня GPL/LGPL неплохо работает. Если кастомер просит - могу и чего попермиссивнее отсыпать, но - по отдельной договоренности, не бесплатной, разумеется! Лохов нет! ;)
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|1.33, Аноним (35), 12:05, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поэтапный переход на несвободную лицензию, вижу я, - Йода.
wayland тоже под MIT
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|2.67, Аноним (67), 13:32, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поэтапный переход на несвободную лицензию, вижу я, - Йода.
> wayland тоже под MIT
Wayland - это вообше набор спеков в XML. А под какой там лицензией конкретный композитор - это сильно более другой вопрос.
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|3.79, Аноним (54), 14:29, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А libwayland, который используют все композиторы, разве не под MIT ?
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|1.41, GRAND (?), 12:28, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все правильно сделал.Вот представьте кто-то на вашем коже наживается и еще требует от вас ошибки бесплатно исправлять
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|1.45, Аноним (-), 12:39, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> для большинства пользователей community-версии продукта ничего не изменится
Так оно и есть.
> умалчивая о том, что новая лицензия не одобрена организацией OSI
> и Фондом СПО, так как не соответствует определению Open Source и критериям Свободного ПО.
Как будто пользователям community-версии продукта, да и не только им, а большинству здравомыслящих людей, не пофиг что думаю клованы-грантоеды из OSI и FSF.
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|2.64, Аноним (-), 13:23, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как будто пользователям community-версии продукта, да и не только им,
> а большинству здравомыслящих людей, не пофиг что думаю клованы-грантоеды из OSI и FSF.
Зато контрибуторам - не резон быть вторым сортом по сравнению с вон теми, да еще и забесплатно. Так что следующая логичная новость - "закрыли сорцы продукта". Иллюстрация на тему свиньи и желудей под дубом для обладателей пятачка в передней части тела.
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|3.100, Аноним (-), 16:10, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зато контрибуторам
Ох уж эти контрибуторы! И много они контрибутили?
Если заглянуть в список github.com/plankanban/planka/graphs/contributors, то на первом месте meltyshev (472 commits 552,493++ 391,495--) из PLANKA Software GmbH
А у следующих двух целых 24 commits (526++ 265--) и 10 commits (711++ 25--)
Мне нравятся разговоры про ненероятнейший вклад "сообщества".
Жаль только, что он существует только в больных фантазиях местных кекспертов.
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|1.50, Горящая вата (?), 12:49, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Впервые слышу и даже не представляю зачем бы мне мог понадобиться такой продукт. Так то на лицензию глубоко пофиг. Главное чтобы можно было скачать бесплатно и без кpякa от васяна.
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|1.70, Аноним (70), 13:44, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять по ошибке выбрали свободную лицензию для своего shareware. Что ж такое-то!
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|1.73, Аноним (73), 13:49, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ха, еще один наглядный пример того, что будет если вместо gpl взять "свободную" лицензию.
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|2.74, Аноним (-), 13:55, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ха, еще один наглядный пример того, что будет если вместо gpl взять "свободную" лицензию.
Наоброт.
Все началось с того, что они свободную лицензию заменили на GPL.
А потом скатились еще дальше.
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|1.81, penetrator (?), 14:55, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лицензия Fair Use License допускает использование и модификацию исходного кода только при персональном использовании, в процессе обучения или для обеспечения работы внутренних процессов в компании
давайте не ерничать вполне годная лицензия, если ты пользователь продукта, и сам не хитрожопый корпораст, который селлит тупым юзверам облачные сервисы
если тебе надо поднять свой инстанс для СВОИХ НУЖД можно сделать это самому на VPS или дедике
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|1.82, penetrator (?), 14:56, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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для конечных пользователей это даже лучше чем существование Community / Enterprise версий
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|1.83, Аноним (83), 14:59, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> умалчивая о том, что новая лицензия не одобрена организацией OSI и Фондом СПО
Да всем нас...ть! (с)
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|2.97, Аноним (54), 15:57, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так и нас..ть всем будет на эту, так называемую, "лицензию".
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|1.92, Аноним (92), 15:35, 12/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>запускаемый на собственном оборудовании сервис канбан-доски
Чиииво малять?
Чувствую, СПО ничего не потеряло от ухода этой, эээ, штукенции.
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|2.96, Аноним (-), 15:55, 12/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лови дикарь.
Канбан (от яп. 看板 «рекламный щит, вывеска») — метод управления разработкой, реализующий принцип «точно в срок» и способствующий равномерному распределению нагрузки между работниками. При данном подходе весь процесс разработки прозрачен для всех членов команды. Задачи по мере поступления заносятся в отдельный список, откуда каждый разработчик может извлечь требуемую задачу.
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