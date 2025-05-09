Выпуск Lazarus 4.0, среды разработки для FreePascal

После полутора лет разработки опубликован релиз интегрированной среды разработки Lazarus 4.0, основанной на компиляторе FreePascal и выполняющей задачи, сходные с Delphi. Среда рассчитана на работу с выпуском компилятора FreePascal 3.2.2. Готовые установочные пакеты с Lazarus подготовлены для Linux, macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: В интегрированную среду разработки добавлена поддержка встраиваемых панелей и реализован встраиваемый вариант окна с редактором.

Расширены возможности редактора кода. Предложена новая реализация вкладок. Улучшена подсветка модификаторов Proc и Var. Предложены настройки отступов и ширины.

В отладчике расширены возможности для работы с точками останова.

Добавлена возможность загрузки и настройки свежей версии пакета Pas2js (Tools / Install/Update pas2js), предоставляющего инструменты для разработки web-приложений в Lazarus.

Добавлен плагин Icon Finder для упрощения поиска пиктограмм по ключевым словам.

В наборе виджетов Cocoa, используемых в приложениях для macOS, предложена новая реализация полос прокрутки и полностью переделан компонент TListView, который теперь поддерживает все доступные стили (vsReport, vsIcon, vsSmallIcon, vsList), а также свойства OwnerDraw, CustomDraw, MultiSelection и CheckBox. Для настройки добавлен компонент CocoaConfig.

В компоненте TTaskDialog для взаимодействия с обработчиками диалогов реализована поддержка запросов (QueryChoices, QueryItemIndex, QueryResult, SimpleQuery и SimpleQueryPassWordChar) и отправки сообщений (SendMessage). Добавлены новые события (OnDialogConstructed, OnDialogCreated, OnDialogDestroyed, OnVerificationClicked, OnExpanded, OnTimer, OnRadioButtonClicked, OnHyperlinkClicked, OnNavigated, OnHelp) и свойства (CollapseButtonCaption, CustomMainIcon, CustomFooterIcon, ProgressBar).

Расширены возможности компонентов TCalendarDialog, TOpenDialog, TShape, TLabeledEdit, TTimeEdit, TColorDialog, TFilenameEdit, TMenu и TMenuItem. <



