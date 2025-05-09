Выпуск Lazarus 4.0, среды разработки для FreePascal

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|1.1, Аноним (1), 09:25, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая штука. Жаль, что мне не нравится Паскаль, и нет ничего похожего с C/C++...
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|4.38, Аноним (38), 11:54, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по скрину сабж ни на турбопацкаль ни на дельфи как-то тоже особо не смахивает
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|5.42, Я (??), 12:02, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень даже смахивает. Имел опыт разработки в Делфи в конце 90-х. Вроде, 3-й был.
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|2.40, Аноним (40), 11:59, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и нет ничего похожего с C/C++...
Borland C++Builder. По сути, это та же Delphi, но для C++.
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|1.2, Ghisler (?), 09:30, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Lazarus развивается это хорошо, будет новые версии total commander. Но вот оптимизация компилятора оставляет лучшего, до компиляторов C++ очень далеко.
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|2.5, Аноним (5), 09:38, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на сколько помню из статей про тотал , гислер писал , что использует чистый апи виндовый и фрипаскаль , и это только для 64 битки , 32 битку он писал в старых дельфях ( вроде как версии 2,0 ) , упоминания на счет лазаруса чтот не припоминаю
а вот дабл коммандер как раз лазарус использует
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|4.27, анонд (?), 11:25, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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простой, понятный, машинный (дает представление о железе) и структурированный (бьет по рукам если вправо-влево с типами) - большего не нужно :)
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|5.39, Аноним (39), 11:57, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всего этого как раз не нужно для обучения. А то с такой логикой и алгебре надо учить по африканским тумтумам - просто, понятно, близко к природе :))
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|3.26, Анониссимус (?), 11:19, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучшим он был, когда альтернативой был только си, кобол и ассемблер. Сейчас есть много других языков, которые поборятся за статус "лучшего для обучения".
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|6.35, Аноним (28), 11:38, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чём тут востребованность? Давайте тогда сразу на C++ и Java обучать.
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|5.41, Аноним (39), 12:01, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зойчем учить императивщине вообще? На императивщину всегда можно пересесть, если уже знаешь численные методы, теорию категорий и дискретку. А вот обратно - сложнее. Вы же не учитесь играть на гитаре (в муз. школе по крайней мере так не учат) по табулатурам, а учитесь нотной грамоте и сольфеджио. То есть универсальному языку. Почему в ИТ должно быть по-другому?
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|4.30, анонд (?), 11:28, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интерпретируемые языки программирования фтопку (JS, Python, Ruby)
и туда же Java где любой тип при желании приводится к Object, а также стирается тип в generics (type generics) чтобы было реализовано как костыль для совместимости со старым кодом
так что остаются Go, C, C++...
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|3.32, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:31, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл ЯП и его изучения - в наличии практической пользы в т.ч востребованности знаний того ЯП на рынке труда. Иначе - это потеря времени и зас.рание мозгов учащихся бесполезным барахлом которое заведомо никогда не пригодится
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|2.17, tm (?), 10:19, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько не дают приметоров приложений написанных на Delphi/Lazarus, всегда найдутся задавальщики этого вопроса, которые продолжают не верить, что Pascal - язык состоявшийся.
И кстати, ПО не мало:
- приложения БД для большинства популярных СУБД
- приложения аудио/видео
- вьюверы
и т.д.
У самого более десятка ПО, написанные по заказу как для крупных предприятий так и для ИП.
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|3.34, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:35, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Паскаль и приблуды на его базе были состоявшимися лет 20 назад, потом - от этого активно начали уходить( начинать новые проекты на чём-то другом ), причём, повсеместно, вплоть до контор, связанных с энергетиками( но они, почему-то, нередко в сторону именно C# метили )
Если заказчику без разницы как и на чём написано - это другой разговор
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|1.23, Vorobej (?), 10:41, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как ни крути, лучшего инструмента сейчас нет. И из свободных, и из платных. Одно плохо что завязано на паскаль. Миграция на оберон возможна?
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