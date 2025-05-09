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Выпуск Lazarus 4.0, среды разработки для FreePascal

09.05.2025 09:16

После полутора лет разработки опубликован релиз интегрированной среды разработки Lazarus 4.0, основанной на компиляторе FreePascal и выполняющей задачи, сходные с Delphi. Среда рассчитана на работу с выпуском компилятора FreePascal 3.2.2. Готовые установочные пакеты с Lazarus подготовлены для Linux, macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В интегрированную среду разработки добавлена поддержка встраиваемых панелей и реализован встраиваемый вариант окна с редактором.
  • Расширены возможности редактора кода. Предложена новая реализация вкладок. Улучшена подсветка модификаторов Proc и Var. Предложены настройки отступов и ширины.
  • В отладчике расширены возможности для работы с точками останова.
  • Добавлена возможность загрузки и настройки свежей версии пакета Pas2js (Tools / Install/Update pas2js), предоставляющего инструменты для разработки web-приложений в Lazarus.
  • Добавлен плагин Icon Finder для упрощения поиска пиктограмм по ключевым словам.
  • В наборе виджетов Cocoa, используемых в приложениях для macOS, предложена новая реализация полос прокрутки и полностью переделан компонент TListView, который теперь поддерживает все доступные стили (vsReport, vsIcon, vsSmallIcon, vsList), а также свойства OwnerDraw, CustomDraw, MultiSelection и CheckBox. Для настройки добавлен компонент CocoaConfig.
  • В компоненте TTaskDialog для взаимодействия с обработчиками диалогов реализована поддержка запросов (QueryChoices, QueryItemIndex, QueryResult, SimpleQuery и SimpleQueryPassWordChar) и отправки сообщений (SendMessage). Добавлены новые события (OnDialogConstructed, OnDialogCreated, OnDialogDestroyed, OnVerificationClicked, OnExpanded, OnTimer, OnRadioButtonClicked, OnHyperlinkClicked, OnNavigated, OnHelp) и свойства (CollapseButtonCaption, CustomMainIcon, CustomFooterIcon, ProgressBar).
  • Расширены возможности компонентов TCalendarDialog, TOpenDialog, TShape, TLabeledEdit, TTimeEdit, TColorDialog, TFilenameEdit, TMenu и TMenuItem.
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  1. Главная ссылка к новости (https://forum.lazarus.freepasc...)
  2. OpenNews: Выпуск Lazarus 3.0, среды разработки для FreePascal
  3. OpenNews: В состав GCC включена поддержка языка программирования Modula-2
  4. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.2
  5. OpenNews: Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.9.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63209-lazarus
Ключевые слова: lazarus, pascal
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая штука. Жаль, что мне не нравится Паскаль, и нет ничего похожего с C/C++...
     
     
  • 2.20, Александр (??), 10:29, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На плюсах есть фреймворк с ностальгией по дельфи - U++
     
  • 2.22, Rezzet (??), 10:37, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt же есть?!
     
     
  • 3.25, анонд (?), 11:09, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt (совсем) другая :)
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 11:54, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по скрину сабж ни на турбопацкаль ни на дельфи как-то тоже особо не смахивает
     
     
  • 5.42, Я (??), 12:02, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень даже смахивает. Имел опыт разработки в Делфи в конце 90-х. Вроде, 3-й был.
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:59, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и нет ничего похожего с C/C++...

    Borland C++Builder. По сути, это та же Delphi, но для C++.

     

  • 1.2, Ghisler (?), 09:30, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Lazarus развивается это хорошо, будет новые версии total commander. Но вот оптимизация компилятора оставляет лучшего, до компиляторов C++ очень далеко.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:38, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на сколько помню из статей про тотал , гислер писал , что использует чистый апи виндовый и фрипаскаль , и это только для 64 битки , 32 битку он писал в старых дельфях ( вроде как версии  2,0 ) , упоминания на счет лазаруса чтот не припоминаю

    а вот дабл коммандер как раз лазарус использует

     
     
  • 3.6, МимоПроходил (?), 09:40, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lazarus используется в ветке 64bit с первых версий ветки. Смотрите например wiki.
     

  • 1.3, Доктор Альба (?), 09:31, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, до сих пор работает на Паскале и кто на нём программирует.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:34, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто на нём программирует

    Учительницы в школах

     
     
  • 3.29, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:28, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по слухам, многие школы/лицеи уже выкинули подобное барахло и перешли на питон
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 12:03, 09/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:41, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё ещё лучшие язык программирования для обучения.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:06, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что там лучшего? алгоритмы от языка не зависят
     
     
  • 4.27, анонд (?), 11:25, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    простой, понятный, машинный (дает представление о железе) и структурированный (бьет по рукам если вправо-влево с типами) - большего не нужно :)
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 11:57, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего этого как раз не нужно для обучения. А то с такой логикой и алгебре надо учить по африканским тумтумам - просто, понятно, близко к природе :))
     
  • 3.26, Анониссимус (?), 11:19, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучшим он был, когда альтернативой был только си, кобол и ассемблер. Сейчас есть много других языков, которые поборятся за статус "лучшего для обучения".
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:27, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А примеры будут? Только не надо про питон.
     
     
  • 5.33, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:32, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это, потому что аноним-с-опеннета так сказал ?)
    Какова востребованность питона и какова востребованность барахла вроде паскаля ?
     
     
  • 6.35, Аноним (28), 11:38, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут востребованность? Давайте тогда сразу на C++ и Java обучать.
     
  • 5.41, Аноним (39), 12:01, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зойчем учить императивщине вообще? На императивщину всегда можно пересесть, если уже знаешь численные методы, теорию категорий и дискретку. А вот обратно - сложнее. Вы же не учитесь играть на гитаре (в муз. школе по крайней мере так не учат) по табулатурам, а учитесь нотной грамоте и сольфеджио. То есть универсальному языку. Почему в ИТ должно быть по-другому?
     
  • 4.30, анонд (?), 11:28, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интерпретируемые языки программирования фтопку (JS, Python, Ruby)

    и туда же Java где любой тип при желании приводится к Object, а также стирается тип в generics (type generics) чтобы было реализовано как костыль для совместимости со старым кодом

    так что остаются Go, C, C++...

     
  • 3.32, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:31, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл ЯП и его изучения - в наличии практической пользы в т.ч востребованности знаний того ЯП на рынке труда. Иначе - это потеря времени и зас.рание мозгов учащихся бесполезным барахлом которое заведомо никогда не пригодится
     
     
  • 4.43, Аноним (39), 12:03, 09/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (44), 10:03, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дак вот редактор на ём сделан cudatext вродиб.
     
  • 2.11, oBerkut (ok), 10:05, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я )))
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:06, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот пример https://habr.com/ru/articles/534466/
     
  • 2.17, tm (?), 10:19, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сколько не дают приметоров приложений написанных на Delphi/Lazarus, всегда найдутся задавальщики этого вопроса, которые продолжают не верить, что Pascal - язык состоявшийся.
    И кстати, ПО не мало:
    - приложения БД для большинства популярных СУБД
    - приложения аудио/видео
    - вьюверы
    и т.д.
    У самого более десятка ПО, написанные по заказу как для крупных предприятий так и для ИП.
     
     
  • 3.34, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:35, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паскаль и приблуды на его базе были состоявшимися лет 20 назад, потом - от этого активно начали уходить( начинать новые проекты на чём-то другом ), причём, повсеместно, вплоть до контор, связанных с энергетиками( но они, почему-то, нередко в сторону именно C# метили )

    Если заказчику без разницы как и на чём написано - это другой разговор

     
  • 2.18, Аноним (18), 10:27, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, вона выше про Тотал и Куду писали. Ещё АИМП.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:46, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли в этой ide автоформатирование кода? Хорошо ли оно работает?
     
     
  • 2.10, boob (?), 10:04, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и да
     

  • 1.16, Аноним (13), 10:17, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Список софта на паскале-лазарусе https://wiki.freepascal.org/Projects_using_Free_Pascal
     
     
  • 2.24, Аноним (13), 10:52, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще https://github.com/Fr0sT-Brutal/awesome-pascal
     
  • 2.36, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:38, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не открывается
    сколько новых проектов на нём начато за последние 3-5 лет ?
     
     
  • 3.37, Аноним (38), 11:49, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поможем даше сделать поиск на гитхаб

    https://github.com/search?q=language%3APascal++created%3A%3E202

     

  • 1.21, Александр (??), 10:31, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно уже глючное, видать надо подожтать
     
  • 1.23, Vorobej (?), 10:41, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как ни крути, лучшего инструмента сейчас нет. И из свободных, и из платных. Одно плохо что завязано на паскаль. Миграция на оберон возможна?
     
     
  • 2.31, анонд (?), 11:29, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    миграцию бы на Ada :)
     

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