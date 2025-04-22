Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 25.0.0

Опубликован выпуск проекта Monado 25.0.0, развивающего открытую реализацию стандарта OpenXR. Стандарт OpenXR подготовлен консорциумом Khronos и определяет универсальный API для создания приложений виртуальной и дополненной реальности, а также набор прослоек для взаимодействия с оборудованием. Monado предоставляет runtime, полностью соответствующий требованиям OpenXR, который может использоваться для организации работы с виртуальной и дополненной реальностью на смартфонах, планшетах, ПК и любых других устройствах. Код проекта написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Boost Software License 1.0, совместимой с GPL. Состав платформы: Движок пространственного зрения, выполняющий такие задачи, как трекинг объектов, определение поверхностей, реконструкция мешей, распознавание жестов, отслеживания движения глаз.

Движок для отслеживания персонажа, предлагающий компоненты для предсказания движений, оптического отслеживания движений через камеру, отслеживания позиции на основе данных от VR-шлема, гиростабилизатора и контроллеров.

Композитный сервер, поддерживающий композитинг, режим прямого вывода, проброс видео, корректировку линз и формирование рабочего пространства для одновременно работы с несколькими приложениями.

Движок взаимодействия, предоставляющий набор виджетов и тулкит для приложений виртуальной реальности, а также включающий инструменты для симуляции физических процессов.

Инструментарий для калибровки оборудования и определения границ перемещения. Основные возможности: Драйверы для шлемов виртуальной реальности HDK (OSVR Hacker Developer Kit), PlayStation VR HMD, SteamVR, Panotools (PSVR), различных моделей Vive и устройств для которых имеются драйверы OpenHMD.

Драйвер для очков дополненной реальности North Star.

Драйвер для систем отслеживания позиции, таких как Intel RealSense T265.

Набор udev-правил для настройки доступа к устройствам виртуальной реальности без получения полномочий root.

Компоненты для отслеживания движения с фреймворком для фильтрации и потоковой передачи видео.

Система отслеживания персонажа с шестью степенями свободы (6DoF, вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо, рыскание, тангаж, крен) для контроллеров PSVR и PS Move.

Модули для интеграции с графическими API Vulkan и OpenGL.

Безэкранный режим (Headless).

Управление пространственным взаимодействием и точкой обзора.

Базовая поддержка синхронизации кадров и ввода информации (действий).

Готовый композитный сервер, поддерживающий прямой вывод на устройство. Предоставляются шейдеры для Vive и Panotools. Имеется поддержка проекционных слоёв. Среди изменений в новом выпуске: Расширены внутренние программные интерфейсы XRT (XRT Runtime), абстрагирующие низкоуровневые особенности взаимодействия с аппаратным обеспечением. Добавлен метод xrt_instance_android и заголовочный файл xrt/xrt_android.h с вызовами для платформы Android. В xrt_compositor добавлены функции для управления частотой обновления экрана. Добавлена поддержка расширения XR_FB_face_tracking2 и возможность активации на лету расширенной функциональности, такой как управление через отслеживания движения глаз.

В libmonado добавлены функции для определения состояния заряда аккумулятора и получения свойств устройств, связанных с отслеживанием движений.

В трекерах состояния (State Trackers) реализовано OpenXR-расширение XR_EXT_active_action_set_priority, обеспечена поддержка спецификации OpenXR 1.1.47 и добавлена возможность включения и отключения расширенных возможностей, таких как отслеживание движения глаз.

В драйверах для платформы Android снижена нагрузка на CPU.

В драйвер, использующий OpenHMD, добавлена поддержка неофициального API Haptics для устройств Oculus Rift CV1.

В драйвер симуляции добавлена поддержка масок видимости для управления тем, какие объекты будут видны в каждом глазу.

Добавлена поддержка 3D-шлемов HP Reverb G2 Omnicept и Acer AH100.

В композитном сервере реализована поддержка динамического изменения частоты обновления экрана на платформе Android. Добавлена переменная окружения WAYLAND_CONNECTOR для выбора устройства вывода в окружениях на базе Wayland.



