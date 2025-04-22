Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.8

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|1.1, Аноним (1), 11:02, 22/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот так и устанешь ждать следующий релиз Slackware, можно и CRUX попробовать.
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|1.2, dlpw (?), 11:04, 22/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто-нибудь может перечислить преимущества CRUX над Void или Slackware для домашнего использования cli-программисту?
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|2.4, Аноним (4), 11:08, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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CRUX - это последняя стадия (когда уже достали Void-ы со Slackware-ми), перед собственным дистрибутивом
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|3.11, крокодил мимо.. (-), 11:51, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> CRUX - это последняя стадия (когда уже достали Void-ы со Slackware-ми), перед
> собственным дистрибутивом
либо, если железо позволяет, перед переходом на *BSD..
сабж в целом - один из немногих примеров действительно хороших дистрибутивов..
удачи Проекту и всех благ..
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|4.38, anominouse (-), 13:13, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> либо, если железо позволяет, перед переходом на *BSD..
подтверждаю, у меня так и было. сидел на CRUX'е несколько лет. потихоньку допиливал и перепиливал его под свои представления о прекрасном. потом присмотрелся повнимательнее к OpenBSD и оказалось, что там как раз всё уже сделано как мне надо.
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|2.8, Аноним (8), 11:32, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рач в 2009 сильно деграднул, с тех пор остаётся только crux из нормальных дистров. В слаке куча непонятных зависимостей из разряда avahi. Cli-программисту норм будет разве что гента, но придётся немного повысить квалификацию в вопросах сопровождения и прокачать знания о компонентах системы. Мой опыт говорит, что не все её мейнтейнеры справляются (и периодически творят дичь), но в целом терпимо. Гента -- наименее затратный в сопровождении дистрибутив, однако первоначальная конфигурация потребует вложения некоторого труда.
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|4.16, dlpw (?), 12:16, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Имею ввиду, что предпочитаю cli (тайловый менеджер, vim, feh, zathura и подобное). Мне так удобнее пользоваться ЭВМ. Получается эффективнее: организм меньше нагружается (глаза, шея, лопатки, плечо, кисть, запястье) и скорость работы выше.
Мышку в основном использую только для проектирования, браузера (если не lynx), файлового менеджера для просмотра превью изображений.
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|6.47, dlpw (?), 14:03, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но такое мне не подходит. Плагины для браузера не использую:
1. Большая часть посещаемых мной сайтов организована на работу с мышью (мне приходится это сайты посещать, я не в восторге от исполнения сценариев на стороне клиента и использование браузера, как универсальной программы для всего).
2. Считаю, что возможность настройки управления должна быть встроена в браузер, врочем, на этом не настаиваю, но точно не с использованием плагинов.
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|4.17, Аноним (8), 12:19, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не существует никаких Cli-программистов, это все фантазии.
Обычно это подразумевает "я напишу себе софт, если что". Есть другая категория, которая разрабатывает крупные продукты. Как правило, они неспособны быстро накидать рабочий код на коленке, и зависят от всяких студий с nuget.
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|5.18, dlpw (?), 12:24, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, что Вы имели ввиду под "я напишу себе софт, если что", но, предполагаю, что каждому, кто много работает за ЭВМ в UNIX и администрирование или программирование - основной доход, таки понадобится что-нибудь дописать в дистрибутиве под себя: будь это сценарий или инструмент.
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|6.19, Аноним (13), 12:27, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>кто много работает за ЭВМ в UNIX
Нет уже никаких ЭВМ, есть только МикроЭВМ и Linux.
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|8.50, Аноним (13), 14:11, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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МикроЭВМ это принятый в обиходе термин для обозначения персонального компьютера ... текст свёрнут, показать
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|4.26, Аноним (30), 12:38, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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CLI-программист - программист, пишущий программы с Command Line Interface. Что непонятно?
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|5.27, Аноним (13), 12:42, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никаких климакс программистов не существует это всё фантазии лоровцев.
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|5.40, Аноним (40), 13:48, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет такой профессии Command Line Interface программист. Это всё хвастунство.
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|3.44, dlpw (?), 13:55, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прошел путь Debian - Devuan. Рассматриваю Void, CRUX, Slackware, Gentoo.
Debian из-за systemd и разного другого мне точно не подходит.
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|4.51, Аноним (51), 14:11, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Рассматриваю Void, CRUX, Slackware, Gentoo.
Аналогично. Но:
- Void: нет релизов.
- CRUX: бОльшую часть всего нужно собирать из исходников, а не просто "попросил-установилось".
- Slackware: инновационная модель разработки с релизами раз в семь лет.
- Gentoo: собирать из исходников нужно вообще всё, не для слабых компов.
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|5.55, dlpw (?), 14:36, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> - Void: нет релизов.
Прошу раскрыть какие недостатки здесь видите.
> - CRUX: бОльшую часть всего нужно собирать из исходников, а не просто "попросил-установилось".
Уточните направление. Вы про какое ПО?
> - Slackware: инновационная модель разработки с релизами раз в семь лет.
В чем для Вас недостатки этого метода?
> Gentoo: собирать из исходников нужно вообще всё, не для слабых компов.
Это мне точно будет неудобно, т.к. "железо" у меня старое: не вижу для себя смысл расходовать ресурсы на современное по техническим и экологическим причинам.
Рассматривали BSD-дистрибутивы?
Тему эту не изучал, поэтому не знаю с какими проблемами можно столкнуться. Возможно, многого из того, чем обычно пользуюсь, будет недоступно, как и появятся новые проблемы, которые связаны с особенностью BSD-дистрибутивов.
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|3.49, Аноним (51), 14:08, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема дебиана в том, что они собирают не дистрибутив, а свою операционную систему. Всё работает не как задумано разработчиком, а как задумано мейнтейнерами дебиана. Переименовывают пакеты, что сложно угадать, откуда оно появилось (какой-нибудь openssl разбивают на десяток пакетов вида libssl, libssl3, libcrypto и т.д.).
Для сборки пакета вместо простого Pkgfile/PKGBUILD/SlackBuild у них мутный rules, документация к которому на неплохую такую книжечку. Ставил как-то постфикс, так у них отдельный скрипт для настройки с жёстко прописанным набором вариантов, вместо дефолтного откомментированного конфига, как у всех.
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|4.52, Аноним (40), 14:20, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего сложного в пересборке пакетов в дебиане нет. Качаешь зависимости для пакета apt-get build-dep, потом качаешь сам пакет apt-get source. Добавляешь свои патчи, и debuild -us -uc. Всё.
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|1.5, Ося Бендер (?), 11:17, 22/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> легковесного Linux-дистрибутива
> Размер iso-образа, подготовленного для архитектуры x86-64, составляет 1.7 ГБ
На дискету не влазит, на СиДи тоже.
> glibc 2.40
Мюслей нет.
Какой-же он легковесный?
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|2.6, Аноним (8), 11:24, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мюсли слишком жирные и тормозные, часть софта вовсе не работает, можно понять. А почему он должен влазить на носители 40+ летней давности? Что там вообще на них влазило?
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|3.7, Ося Бендер (?), 11:27, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дело не во влазит/не влазит, а в том что легковесным назвать сабж как-то сомнительно
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|4.20, Аноним (-), 12:27, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так вам и намекают на то, что критерии легковестности изменились
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|2.10, Аноним (9), 11:45, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Щас минимальный объем флешки, которую можно купить в ДНС - 16 Гб
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|2.34, 12yoexpert (ok), 12:57, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тоже всегда напрягали эти громкие заявления. казалось бы, возьми да удали libreoffice/gnome/прочий шлак, и будет тебе дистр на CD. нет, суют гору мусора и пишут "легковесный"
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|3.25, VTool (?), 12:34, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не подзиживай , те только агрятся на это. Ну они над этим и не работали и занятие унылое подвинуть андроид которым будешь пользоваться из какого нибудь Waydroid , вопрос такой , а зачем мне если у меня есть телефон на Андроиде ещё и десктоп на базе этого на который не встанут X86 драйвера потому что эти васидроидовелосепедисты не сделали на это драйвер и будут приспосабливать X86 драйвер через какой нибудь Котлин тем самым ещё и не известно чей они будут заимствовать видео драйвер и не ворованный ли он в итоге
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|1.29, eugener (ok), 12:48, 22/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Why the name “CRUX”?
Sorry, there's no interesting story behind the name. Per chose it simply because he thought it sounded cool, it was short, it was fairly easy to remember and it had the mandatory X in the end to make it UNIX/Linux-ish ;)
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crux
Значение
- крест (как орудие пытки и казни)
- мука, мучение, беда, горе, бедствие
- (бран.) напасть, висельник, душегуб, разбойник, разбойница
Это с намёком что пользователь будет страдать?
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