Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.8

3.44 , dlpw ( ? ), 13:55, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прошел путь Debian - Devuan. Рассматриваю Void, CRUX, Slackware, Gentoo.

Debian из-за systemd и разного другого мне точно не подходит.

4.51 , Аноним ( 51 ), 14:11, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Рассматриваю Void, CRUX, Slackware, Gentoo. Аналогично. Но:

- Void: нет релизов.

- CRUX: бОльшую часть всего нужно собирать из исходников, а не просто "попросил-установилось".

- Slackware: инновационная модель разработки с релизами раз в семь лет.

- Gentoo: собирать из исходников нужно вообще всё, не для слабых компов.

5.55 , dlpw ( ? ), 14:36, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > - Void: нет релизов. Прошу раскрыть какие недостатки здесь видите. > - CRUX: бОльшую часть всего нужно собирать из исходников, а не просто "попросил-установилось". Уточните направление. Вы про какое ПО? > - Slackware: инновационная модель разработки с релизами раз в семь лет. В чем для Вас недостатки этого метода? > Gentoo: собирать из исходников нужно вообще всё, не для слабых компов. Это мне точно будет неудобно, т.к. "железо" у меня старое: не вижу для себя смысл расходовать ресурсы на современное по техническим и экологическим причинам. Рассматривали BSD-дистрибутивы?

Тему эту не изучал, поэтому не знаю с какими проблемами можно столкнуться. Возможно, многого из того, чем обычно пользуюсь, будет недоступно, как и появятся новые проблемы, которые связаны с особенностью BSD-дистрибутивов.

3.45 , Аноним ( 1 ), 13:55, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хотя бы уж Devuan'ом, а не systemd-поделием тогда)

3.49 , Аноним ( 51 ), 14:08, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проблема дебиана в том, что они собирают не дистрибутив, а свою операционную систему. Всё работает не как задумано разработчиком, а как задумано мейнтейнерами дебиана. Переименовывают пакеты, что сложно угадать, откуда оно появилось (какой-нибудь openssl разбивают на десяток пакетов вида libssl, libssl3, libcrypto и т.д.).

Для сборки пакета вместо простого Pkgfile/PKGBUILD/SlackBuild у них мутный rules, документация к которому на неплохую такую книжечку. Ставил как-то постфикс, так у них отдельный скрипт для настройки с жёстко прописанным набором вариантов, вместо дефолтного откомментированного конфига, как у всех.

4.52 , Аноним ( 40 ), 14:20, 22/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего сложного в пересборке пакетов в дебиане нет. Качаешь зависимости для пакета apt-get build-dep, потом качаешь сам пакет apt-get source. Добавляешь свои патчи, и debuild -us -uc. Всё.

