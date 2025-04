Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.8

Why the name “CRUX”? Sorry, there's no interesting story behind the name. Per chose it simply because he thought it sounded cool, it was short, it was fairly easy to remember and it had the mandatory X in the end to make it UNIX/Linux-ish ;) --- crux Значение

- крест (как орудие пытки и казни)

- мука, мучение, беда, горе, бедствие

- (бран.) напасть, висельник, душегуб, разбойник, разбойница Это с намёком что пользователь будет страдать?