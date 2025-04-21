Обновление свободного издательского пакета Scribus 1.6.4

Представлен выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.6.4. Пакет предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включает инструменты для генерации PDF и поддерживает работу с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Программа написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

В новой версии отключено кодирование пользовательских шрифтов при их вставке в PDF. Для скриптов реализованы новые Python-функции для определения размера страниц, границ элементов страницы, минимального и максимального расстояния между словами, заблокированных слоев. Решены проблемы с импортом и экспортом PDF. Устранены проблемы с компиляцией при использовании новых версий библиотеки poppler.

Параллельно ведётся разработка экспериментальной ветки Scribus 1.7, в которой выполнено портирование на Qt 6, добавлена поддержка тёмной темы оформления, пиктограммы переведены на формат SVG, добавлена новая реализация закрепляемых панелей инструментов, переработана панель выбора цвета.