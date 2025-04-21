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Обновление свободного издательского пакета Scribus 1.6.4

21.04.2025 08:15

Представлен выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.6.4. Пакет предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включает инструменты для генерации PDF и поддерживает работу с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Программа написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

В новой версии отключено кодирование пользовательских шрифтов при их вставке в PDF. Для скриптов реализованы новые Python-функции для определения размера страниц, границ элементов страницы, минимального и максимального расстояния между словами, заблокированных слоев. Решены проблемы с импортом и экспортом PDF. Устранены проблемы с компиляцией при использовании новых версий библиотеки poppler.

Параллельно ведётся разработка экспериментальной ветки Scribus 1.7, в которой выполнено портирование на Qt 6, добавлена поддержка тёмной темы оформления, пиктограммы переведены на формат SVG, добавлена новая реализация закрепляемых панелей инструментов, переработана панель выбора цвета.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.scribus.net/scribu...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.7.0
  3. OpenNews: Обновление свободного издательского пакета Scribus 1.6.3
  4. OpenNews: Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.6.0
  5. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  6. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63110-scribus
Ключевые слова: scribus
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:18, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто! Опенсорс жив! В кои то веки зарелизился проект, не хэловорд и опенсорс. УРА!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:48, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шутки-шутками, а на той же гайке крутят те, кто ещё в древние времена переехал с BeOS.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 10:24, 21/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 08:19, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кучно пошло. Скрибус получил грант?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 08:43, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет. Это фанаты GNU день и ночь пилят забесплатно, для того чтобы им спасибо сказали!
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 09:29, 21/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:31, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он не является проектом GNU.
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 10:20, 21/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:50, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Параллельно ведётся разработка экспериментальной ветки Scribus 1.7, в которой выполнено портирование на Qt 6

    Тут при обсуждении один сказал, что что переход с Qt5, и даже с Qt4, на Qt6 легок и прекрасен. Зачем же эксперимент?

     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 09:09, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому, что у любого, сколь-нибудь серьёзного по кодовой базе софта так или иначе есть тестовая альфа-ветка, на которой обкатывается все новое?

    Ну да, вполне себе лёгок, если задействовать -compat-, вот только и там не на джва окна приложенние

     

  • 1.7, Zenitur (ok), 08:51, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В новой версии отключено кодирование пользовательских шрифтов при их вставке в PDF.

    А как теперь?

     
  • 1.12, Аноним (12), 10:06, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Программа написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+

    Все свёрстанные документы тоже получаются под лицензией GPLv2+?

     

  • 1.16, Necrohardware (-), 10:33, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Месяц назад на своём 80286 установил pagemaker 5.0 под windows 3.1. Вообще не представляю чего там можно было переизобрести через 30 лет, а весит небось раз в 100 больше и жрёт ресурсов столько же.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:47, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крутые перцы верстают в техе на 8086 :-) Чего можно переизобрести в вашем пижамкере? :-)
     

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