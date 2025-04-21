Обновление свободного издательского пакета Scribus 1.6.4

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|1.1, Аноним (1), 08:18, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Круто! Опенсорс жив! В кои то веки зарелизился проект, не хэловорд и опенсорс. УРА!
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|2.5, Аноним (5), 08:48, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шутки-шутками, а на той же гайке крутят те, кто ещё в древние времена переехал с BeOS.
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|2.3, Аноним (1), 08:43, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет. Это фанаты GNU день и ночь пилят забесплатно, для того чтобы им спасибо сказали!
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|1.6, Аноним (6), 08:50, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Параллельно ведётся разработка экспериментальной ветки Scribus 1.7, в которой выполнено портирование на Qt 6
Тут при обсуждении один сказал, что что переход с Qt5, и даже с Qt4, на Qt6 легок и прекрасен. Зачем же эксперимент?
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|2.8, Жироватт (ok), 09:09, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому, что у любого, сколь-нибудь серьёзного по кодовой базе софта так или иначе есть тестовая альфа-ветка, на которой обкатывается все новое?
Ну да, вполне себе лёгок, если задействовать -compat-, вот только и там не на джва окна приложенние
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|1.7, Zenitur (ok), 08:51, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В новой версии отключено кодирование пользовательских шрифтов при их вставке в PDF.
А как теперь?
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|1.12, Аноним (12), 10:06, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Программа написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+
Все свёрстанные документы тоже получаются под лицензией GPLv2+?
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|1.16, Necrohardware (-), 10:33, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Месяц назад на своём 80286 установил pagemaker 5.0 под windows 3.1. Вообще не представляю чего там можно было переизобрести через 30 лет, а весит небось раз в 100 больше и жрёт ресурсов столько же.
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|2.18, Аноним (18), 10:47, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крутые перцы верстают в техе на 8086 :-) Чего можно переизобрести в вашем пижамкере? :-)
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