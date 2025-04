Выпуск Wine 10.6

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.6. С момента выпуска 10.5 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 286 изменений. Наиболее важные изменения: В командном интерпретаторе cmd.exe предложен новый лексический анализатор.

В библиотеку Bcrypt добавлена поддержка PBKDF2, функции формирования ключа на базе пароля.

В наборе библиотек WindowsCodecs расширена поддержка метаданных в файлах с изображениями (добавлены обработчики для полей GifComment, bKGD, gAMA, cHRM, hIST, tIME).

Решена проблема с отрисовкой графики при использовании библиотеки gdiplus.

Налажено корректное изменение размера виртуального рабочего стола.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: 2GIS 3.0, IrfanView 4.44, Microsoft Detours Library WC3 World Editor, Xenos 2.3.2, FL Studio, Texconv, Resource Hacker 5.1.8, ClickOnce.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Blue Wish Resurrection Plus, EVE Online, Alan Wake, Aura Kingdom, STOnline, Ultrakill, The Medium, Zafehouse: Diaries, Astroneer, Queen of Heart 99 SE. Решены проблемы с клавиатурным вводом и выставлением фокуса в играх на базе движка Unity.