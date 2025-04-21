Выпуск Wine 10.6

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|1.3, Аноним (3), 08:33, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такая скромная заметка про юнити, а ведь, теперь, судя по всему, не надо usetakefocus отключать в реестре. Багу столько лет и 100% воспроизводимость примерно во всех играх.
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|1.4, Аноним (4), 08:47, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все версии MS Office и Photoshop нужно убрать из списка поддерживаемых программ, т.к. плагины для них под Wine не работают.
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|3.11, Онанимус (?), 10:00, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для офиса я не знаю, а вот для DAW плагины критичны. Эта регрессия вообще по огромному пласту пользователей бьет.
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|4.17, Грека (?), 10:34, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Господи боже мой, это кому пришло в голову использовать DAW на линуксе? Ясное дело, что большинство плагинов пилят, чтобы деньгу поиметь какую-то. А тут на 1% пользователей тратить минимум 20% рабочей силы дело очень невыгодное. Хотя, конечно, есть исключение из правил - Bitwig. Но там столько всего своего, чего только грид стоит, что появляется вопрос, а нужно ли что-то еще стороннее?!
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|5.21, Аноним (21), 11:09, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>использовать DAW на линуксе?
Тебе на ЛОРе расскажут знатоки, как их можно использовать. Очень даже. Главное молча и со знанием дела. Ну, либо ты просто школьник, подслушавший разговоры одноклассников про нерабочие "DAW на линуксе".
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|3.16, Аноним (3), 10:30, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так а в чём проблема, стабильный протон вон до сих пор на 8. Разве что 32 битные библиотеки ему нужны.
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|1.7, Супер Гном (?), 09:30, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Вот юзеры линакса гоняют проги и игры, собранные под Винду на линаксе через wine.
И при этом сами всячески опускают Винду.
Ну разве это не лицемерие?
Им что нативного Линукс софта не хватает?
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|2.8, Kerr (ok), 09:33, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В основном Wine или Proton необходимы и незаменимы для игр, которых нативных и в самом деле мало.
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|3.13, Аноним (4), 10:07, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им сказали - сделать Windows под Linux. Они сделали, но как всегда наоборот. И сотворили франкенштейна, который никому не сдался.
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|2.14, Аноним (14), 10:23, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём заключается лицемерие? То, что программы написаны под Windows и не работают на Linux, не делают чести "Виндовс", это вообще несвязанные вещи. Просто обстоятельства так сложились, что огромное количество полезного софта разрабатывалось под Windows(а некоторые с DOS'а тянутся), когда линуксом никто не пользовался, а некоторое время его в принципе не существовало(как то было с autocad, например). Так что никакого лицемерия в том, чтобы не пользоваться кривой виндой и пользоваться софтом, написанным под винду из-за исторических причин, нет.
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|2.15, nw (?), 10:23, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подскажите, пожалуйста, в чем лицемерие? Разработчики игр выпускают свои продукты на windows только из-за количества пользователей. У них не было какого-то идейного посыла выбрать именно эту ОС для выпуска своего продукта. Например, я пользуюсь windows(комп) и linux(ноут). Windows реально превращается в какой-то bloatware сурогат, где каждое новое мажорное обновление несёт в себе кучу ненужного и порой неудаляемого софта.
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