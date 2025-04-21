Выпуск Wine 10.6

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:19, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не всем для офиса нужны 100500 сторонних плагинов

3.11 , Онанимус ( ? ), 10:00, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для офиса я не знаю, а вот для DAW плагины критичны. Эта регрессия вообще по огромному пласту пользователей бьет.

4.17 , Грека ( ? ), 10:34, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Господи боже мой, это кому пришло в голову использовать DAW на линуксе? Ясное дело, что большинство плагинов пилят, чтобы деньгу поиметь какую-то. А тут на 1% пользователей тратить минимум 20% рабочей силы дело очень невыгодное. Хотя, конечно, есть исключение из правил - Bitwig. Но там столько всего своего, чего только грид стоит, что появляется вопрос, а нужно ли что-то еще стороннее?!

5.21 , Аноним ( 21 ), 11:09, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >использовать DAW на линуксе? Тебе на ЛОРе расскажут знатоки, как их можно использовать. Очень даже. Главное молча и со знанием дела. Ну, либо ты просто школьник, подслушавший разговоры одноклассников про нерабочие "DAW на линуксе".

3.12 , Аноним ( 4 ), 10:04, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И не всем для 1С под Wine нужна печать.

2.6 , DESKTOP3HBS8ID ( ? ), 09:20, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но сами они работают. А про плагины отдельный разговор.

2.9 , Онанимус ( ? ), 09:58, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там до сих пор такая фигня? С тех пор, как в 9.22 сломали?

3.16 , Аноним ( 3 ), 10:30, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так а в чём проблема, стабильный протон вон до сих пор на 8. Разве что 32 битные библиотеки ему нужны.

