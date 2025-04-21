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Выпуск Wine 10.6

21.04.2025 06:56

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.6. С момента выпуска 10.5 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 286 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В командном интерпретаторе cmd.exe предложен новый лексический анализатор.
  • В библиотеку Bcrypt добавлена поддержка PBKDF2, функции формирования ключа на базе пароля.
  • В наборе библиотек WindowsCodecs расширена поддержка метаданных в файлах с изображениями (добавлены обработчики для полей GifComment, bKGD, gAMA, cHRM, hIST, tIME).
  • Решена проблема с отрисовкой графики при использовании библиотеки gdiplus.
  • Налажено корректное изменение размера виртуального рабочего стола.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: 2GIS 3.0, IrfanView 4.44, Microsoft Detours Library WC3 World Editor, Xenos 2.3.2, FL Studio, Texconv, Resource Hacker 5.1.8, ClickOnce.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Blue Wish Resurrection Plus, EVE Online, Alan Wake, Aura Kingdom, STOnline, Ultrakill, The Medium, Zafehouse: Diaries, Astroneer, Queen of Heart 99 SE. Решены проблемы с клавиатурным вводом и выставлением фокуса в играх на базе движка Unity.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 10.5
  3. OpenNews: Выпуск Wine 10.5
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал фреймворк Mono 6.14.0
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 10.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63109-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:05, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы ReactOS сделали.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:49, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто именно?
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:33, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такая скромная заметка про юнити, а ведь, теперь, судя по всему, не надо usetakefocus отключать в реестре. Багу столько лет и 100% воспроизводимость примерно во всех играх.
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:47, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все версии MS Office и Photoshop нужно убрать из списка поддерживаемых программ, т.к. плагины для них под Wine не работают.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:19, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не всем для офиса нужны 100500 сторонних плагинов
     
     
  • 3.11, Онанимус (?), 10:00, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для офиса я не знаю, а вот для DAW плагины критичны. Эта регрессия вообще по огромному пласту пользователей бьет.
     
     
  • 4.17, Грека (?), 10:34, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господи боже мой, это кому пришло в голову использовать DAW на линуксе? Ясное дело, что большинство плагинов пилят, чтобы деньгу поиметь какую-то. А тут на 1% пользователей тратить минимум 20% рабочей силы дело очень невыгодное. Хотя, конечно, есть исключение из правил - Bitwig. Но там столько всего своего, чего только грид стоит, что появляется вопрос, а нужно ли что-то еще стороннее?!
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 11:09, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >использовать DAW на линуксе?

    Тебе на ЛОРе расскажут знатоки, как их можно использовать. Очень даже. Главное молча и со знанием дела. Ну, либо ты просто школьник, подслушавший разговоры одноклассников про нерабочие "DAW на линуксе".

     
  • 3.12, Аноним (4), 10:04, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И не всем для 1С под Wine нужна печать.
     
  • 2.6, DESKTOP3HBS8ID (?), 09:20, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но сами они работают. А про плагины отдельный разговор.
     
  • 2.9, Онанимус (?), 09:58, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там до сих пор такая фигня? С тех пор, как в 9.22 сломали?
     
     
  • 3.16, Аноним (3), 10:30, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а в чём проблема, стабильный протон вон до сих пор на 8. Разве что 32 битные библиотеки ему нужны.
     

  • 1.7, Супер Гном (?), 09:30, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вот юзеры линакса гоняют проги и игры, собранные под Винду на линаксе через wine.

    И при этом сами всячески опускают Винду.

    Ну разве это не лицемерие?
    Им что нативного Линукс софта не хватает?

     
     
  • 2.8, Kerr (ok), 09:33, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В основном Wine или Proton необходимы и незаменимы для игр, которых нативных и в самом деле мало.
     
  • 2.10, fyjybv (?), 09:58, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А WSL в винде это не лицемерие?
     
     
  • 3.13, Аноним (4), 10:07, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им сказали - сделать Windows под Linux. Они сделали, но как всегда наоборот. И сотворили франкенштейна, который никому не сдался.
     
     
  • 4.18, User (??), 10:46, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инсайдер в треде?
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:23, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём заключается лицемерие? То, что программы написаны под Windows и не работают на Linux, не делают чести "Виндовс", это вообще несвязанные вещи. Просто обстоятельства так сложились, что огромное количество полезного софта разрабатывалось под Windows(а некоторые с DOS'а тянутся), когда линуксом никто не пользовался, а некоторое время его в принципе не существовало(как то было с autocad, например). Так что никакого лицемерия в том, чтобы не пользоваться кривой виндой и пользоваться софтом, написанным под винду из-за исторических причин, нет.
     
  • 2.15, nw (?), 10:23, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, пожалуйста, в чем лицемерие? Разработчики игр выпускают свои продукты на windows только из-за количества пользователей. У них не было какого-то идейного посыла выбрать именно эту ОС для выпуска своего продукта. Например, я пользуюсь windows(комп) и linux(ноут). Windows реально превращается в какой-то bloatware сурогат, где каждое новое мажорное обновление несёт в себе кучу ненужного и порой неудаляемого софта.
     
  • 2.20, Аноним (19), 10:58, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подразумеваешь проги под винду = винда?
     

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