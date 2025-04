Arch Linux заменит пакеты с СУБД Redis на форк Valkey в репозитории extra

2.6 , Аноним ( 6 ), 09:24, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Арч используют в контейнерах.

3.15 , User ( ?? ), 10:51, 18/04/2025 Кто и зачем?

2.11 , Kerr ( ok ), 10:06, 18/04/2025 Steam OS основывается на Arch Linux. Уж не знаю, считаете ли вы это "серьёзным продуктивным окружением"? Если не считаете, то срочно сообщите об этом в Valve, а то они совершили смертельную ошибку, когда забыли с сами посоветоваться, когда выбирали именно Arch Linux для основы своего многомиллионного бизнеса.

3.16 , User ( ?? ), 10:53, 18/04/2025 А chromeos на gentoo, ага. Но на вопрос "нафиг зайцу стоп-сигнал?!" эти, без сомнения, важные факты не отвечают...

3.19 , Аноним ( 19 ), 11:07, 18/04/2025 > Steam OS основывается на Arch Linux И что, SteamOS - это тоже роллинг, где по неколько раз в день подтягиваются обновления с репы Арча? > срочно сообщите об этом в Valve, а то они совершили смертельную ошибку Ошибку совершаешь ты, пытаясь умничать без малейшего понимания, почему было сделано то утверждение про Арч.

3.21 , freebzzZZZzzd ( ok ), 12:17, 18/04/2025 >Steam OS основывается на Arch Linux. гет-зе-фак уровня "весь нетфликс на фряхе держится". в целом, да, если там и вправду арч, то это ошибка, есть намного более вменяемые роллинги (воед напр)

4.24 , НяшМяш ( ok ), 13:06, 18/04/2025 Там в базе арч, но далеко не роллинг. Вон в октябре они ядро до 6.5 и месу до 24.1 обновили.