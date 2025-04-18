Arch Linux заменит пакеты с СУБД Redis на форк Valkey в репозитории extra

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили о замене в репозитории "extra" пакетов с СУБД Redis на пакеты с СУБД Valkey в связи с переходом Redis на проприетарную лицензию. В рамках проекта Valkey развивается форк Redis, продолжающий использовать лицензию BSD и сопровождаемый организацией Linux Foundation при участии бывшего мэйнтейнера Redis и компаний Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap. Valkey уже поставляется вместо Redis в дистрибутивах Debian 13, Ubuntu 24.10, Fedora 41, RHEL 10, Azure Linux 3 и Alpine 3.20. Начиная с выпуска 7.4 СУБД Redis перешла на использование лицензий RSALv2 (Redis Source Available License v2) и SSPLv1 (Server Side Public License v1), которые приводят к дискриминации отдельных категорий пользователей, что не позволяет считать их открытыми или свободными. По своим целям обе лицензии походят друг на друга, а отличия сводятся к тому, что лицензия SSPL основана на копилефт лицензии AGPLv3, а лицензия RSAL основана на пермиссивной лицензии BSD. Лицензия RSAL позволяет использовать, изменять, распространять и интегрировать код в приложения, за исключением случаев, когда эти приложения являются коммерческими или используются для предоставления управляемых платных сервисов. Лицензия SSPL дополнительно содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. В Arch Linux пакет "redis" будет находится в репозитории "extra" ещё примерно две недели, после чего будет перемещён в пользовательский репозиторий AUR (Arch User Repository), пакеты в котором сопровождаются сторонними энтузиастами и не являются официально поддерживаемыми. После удаления из репозитория "extra" разработчики Arch Linux не намерены выпускать обновления для пакета redis в AUR. Какое-то время пакет redis в AUR будет иметь статус устаревшего, после чего будет удалён. Пользователям Arch Linux, применяющим СУБД Redis, рекомендуется как можно скорее перевести свои системы на пакет "valkey".



