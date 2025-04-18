Arch Linux заменит пакеты с СУБД Redis на форк Valkey в репозитории extra

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|1.1, Ося Бендер (?), 09:01, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Редис-владельцы смотрят на это и думают: "как хорошо, что мы халявшиков скинули за борт". С одной стороны.
А с другой Валкей-распространители думают: "счас мы такой кей замутим".
Интересно кто в итоге получит максимальный профит?
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|2.2, 1 (??), 09:07, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>сопровождаемый организацией Linux Foundation при участии бывшего мэйнтейнера Redis и компаний Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap.
Угадай
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|3.14, test (??), 10:41, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странно что это идет от Арча, обычно этим занимается Шапка, ну типа как с Mariadb.
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|2.3, Жироватт (ok), 09:08, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Те, кого поддержат большие бабки - как это неоднократно и бывало. Ставлю на волкей, бо миграция там примитивна донельзя. Таки как будто вы этого не знаете, Ося?
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|3.7, анонд (?), 09:39, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К слову, с Terraform возможен переход на форк OpenTofu и также причина смена лицензии
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|2.8, nw (?), 09:46, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Редис-владельцы сделали фигню. Больше половины кода писали всякие Amazon, Tencent и ко. Так что они не халявщиков скинули, а гребцов.
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|2.9, Аноним (9), 09:50, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да и пофиг, если работает - не трожь
с учётом того, что арч на серверах практически не используется, то и редис этот не нужон
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|2.20, Аноним (20), 11:41, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да как? Redis этот просто будет бэкпортить халявные фиксы и продавать за деньги. Никто жеж не узнает, ога. Опенсурц и так не вызывал доверия, т.к. кодят энтузиасты за еду, а лярды гребут Гугл с Эпплом и не делятся прибылью. А в наше время так еще хуже стало. Научат ИИ нахаляву на вашем коде, а вас просто на помойку выкинут.
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|1.5, Жироватт (ok), 09:11, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ой, да как будто для серьёзных продуктивных окружений кто-то использует рач.
Ну и да, интересно, как скоро в ауре появится пакет redis-original - параллельно выкинутому из репов или раньше?
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|2.11, Kerr (ok), 10:06, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Steam OS основывается на Arch Linux. Уж не знаю, считаете ли вы это "серьёзным продуктивным окружением"? Если не считаете, то срочно сообщите об этом в Valve, а то они совершили смертельную ошибку, когда забыли с сами посоветоваться, когда выбирали именно Arch Linux для основы своего многомиллионного бизнеса.
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|3.16, User (??), 10:53, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А chromeos на gentoo, ага. Но на вопрос "нафиг зайцу стоп-сигнал?!" эти, без сомнения, важные факты не отвечают...
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|3.19, Аноним (19), 11:07, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Steam OS основывается на Arch Linux
И что, SteamOS - это тоже роллинг, где по неколько раз в день подтягиваются обновления с репы Арча?
> срочно сообщите об этом в Valve, а то они совершили смертельную ошибку
Ошибку совершаешь ты, пытаясь умничать без малейшего понимания, почему было сделано то утверждение про Арч.
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|3.21, freebzzZZZzzd (ok), 12:17, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Steam OS основывается на Arch Linux.
гет-зе-фак уровня "весь нетфликс на фряхе держится". в целом, да, если там и вправду арч, то это ошибка, есть намного более вменяемые роллинги (воед напр)
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|4.24, НяшМяш (ok), 13:06, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там в базе арч, но далеко не роллинг. Вон в октябре они ядро до 6.5 и месу до 24.1 обновили.
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|1.10, Аноним (10), 09:59, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> СУБД Redis перешла на использование лицензий <...>, которые приводят к дискриминации отдельных категорий пользователей, что не позволяет считать их открытыми или свободными
В общем случае в целях защиты пользователей так можно и про GPL сказать. Двойные стандарты какие-то...
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|2.22, ProfessorNavigator (ok), 12:27, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В общем случае в целях защиты пользователей так можно и про GPL сказать.
Таки нет, нельзя. GPL никого не дискриминирует - GPL никому не запрещает скачивать и устанавливать программу. Она всего лишь требует открывать код. И не всем, а только пользователям программы. И опять таки не во всех случаях, а по первому требованию. Если требований нет, то и код вы предоставлять не обязаны. Хотя по правилам вежливости - всё же исходники давать очень желательно сразу. Да и удобней оно во многих случаях. Что для пользователей, что для программистов. Сочетаний железа, программ и библиотек огромное количество, и во время разработки не всегда получается учесть все возможные комбинации. А с исходным кодом вы можете сразу программу "по месту" подогнать. Если конечно руки из правильного места растут.
В целом же ситуация действительно неоднозначная. Redis ничего плохого в общем-то не сделал. Пока что. Ребята всего лишь хотят, чтобы их труд кто-то оплачивал. В данном контексте требовать денег с коммерческих пользователей - вполне оправданный подход. Но в этом случае скорее лучше поступать, как сделали в Qt. Плюс к тому же таки действительно дискриминация присутствует. А это уже не есть хорошо.
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|1.18, Советский человек (-), 11:04, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Правильно делают. Проприетарным, закрытым, платным и несвободным продуктам место во всяких редхатах на серверах в суровом ынтерпрайзе.
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