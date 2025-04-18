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Arch Linux заменит пакеты с СУБД Redis на форк Valkey в репозитории extra

18.04.2025 00:56

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили о замене в репозитории "extra" пакетов с СУБД Redis на пакеты с СУБД Valkey в связи с переходом Redis на проприетарную лицензию. В рамках проекта Valkey развивается форк Redis, продолжающий использовать лицензию BSD и сопровождаемый организацией Linux Foundation при участии бывшего мэйнтейнера Redis и компаний Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap. Valkey уже поставляется вместо Redis в дистрибутивах Debian 13, Ubuntu 24.10, Fedora 41, RHEL 10, Azure Linux 3 и Alpine 3.20.

Начиная с выпуска 7.4 СУБД Redis перешла на использование лицензий RSALv2 (Redis Source Available License v2) и SSPLv1 (Server Side Public License v1), которые приводят к дискриминации отдельных категорий пользователей, что не позволяет считать их открытыми или свободными. По своим целям обе лицензии походят друг на друга, а отличия сводятся к тому, что лицензия SSPL основана на копилефт лицензии AGPLv3, а лицензия RSAL основана на пермиссивной лицензии BSD. Лицензия RSAL позволяет использовать, изменять, распространять и интегрировать код в приложения, за исключением случаев, когда эти приложения являются коммерческими или используются для предоставления управляемых платных сервисов. Лицензия SSPL дополнительно содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

В Arch Linux пакет "redis" будет находится в репозитории "extra" ещё примерно две недели, после чего будет перемещён в пользовательский репозиторий AUR (Arch User Repository), пакеты в котором сопровождаются сторонними энтузиастами и не являются официально поддерживаемыми. После удаления из репозитория "extra" разработчики Arch Linux не намерены выпускать обновления для пакета redis в AUR. Какое-то время пакет redis в AUR будет иметь статус устаревшего, после чего будет удалён. Пользователям Arch Linux, применяющим СУБД Redis, рекомендуется как можно скорее перевести свои системы на пакет "valkey".

  1. Главная ссылка к новости (https://archlinux.org/news/val...)
  2. OpenNews: Опубликован Valkey 8.1, форк СУБД Redis от Amazon, Google, Oracle и Ericsson
  3. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 7.4, переведённый на проприетарные лицензии
  4. OpenNews: Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap основали Valkey, форк СУБД Redis
  5. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 3.0.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  6. OpenNews: Arch Linux переводит сценарии сборки пакетов на лицензию 0BSD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63098-valkey
Ключевые слова: valkey, redis, archlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ося Бендер (?), 09:01, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Редис-владельцы смотрят на это и думают: "как хорошо, что мы халявшиков скинули за борт". С одной стороны.
    А с другой Валкей-распространители думают: "счас мы такой кей замутим".
    Интересно кто в итоге получит максимальный профит?
     
     
  • 2.2, 1 (??), 09:07, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >сопровождаемый организацией Linux Foundation при участии бывшего мэйнтейнера Redis и компаний Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap.

    Угадай

     
     
  • 3.14, test (??), 10:41, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно что это идет от Арча, обычно этим занимается Шапка, ну типа как с Mariadb.
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 09:08, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Те, кого поддержат большие бабки - как это неоднократно и бывало. Ставлю на волкей, бо миграция там примитивна донельзя. Таки как будто вы этого не знаете, Ося?
     
     
  • 3.7, анонд (?), 09:39, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову, с Terraform возможен переход на форк OpenTofu и также причина смена лицензии
     
  • 2.8, nw (?), 09:46, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Редис-владельцы сделали фигню. Больше половины кода писали всякие Amazon, Tencent и ко. Так что они не халявщиков скинули, а гребцов.
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:50, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и пофиг, если работает - не трожь
    с учётом того, что арч на серверах практически не используется, то и редис этот не нужон
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:41, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да как? Redis этот просто будет бэкпортить халявные фиксы и продавать за деньги. Никто жеж не узнает, ога. Опенсурц и так не вызывал доверия, т.к. кодят энтузиасты за еду, а лярды гребут Гугл с Эпплом и не делятся прибылью. А в наше время так еще хуже стало. Научат ИИ нахаляву на вашем коде, а вас просто на помойку выкинут.
     
  • 2.23, penetrator (?), 13:04, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как кто? те, кому хватило способностей реализовать всё без Redis
     

  • 1.5, Жироватт (ok), 09:11, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ой, да как будто для серьёзных продуктивных окружений кто-то использует рач.
    Ну и да, интересно, как скоро в ауре появится пакет redis-original - параллельно выкинутому из репов или раньше?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:24, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч используют в контейнерах.
     
     
  • 3.15, User (??), 10:51, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто и зачем?
     
  • 2.11, Kerr (ok), 10:06, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Steam OS основывается на Arch Linux. Уж не знаю, считаете ли вы это "серьёзным продуктивным окружением"? Если не считаете, то срочно сообщите об этом в Valve, а то они совершили смертельную ошибку, когда забыли с сами посоветоваться, когда выбирали именно Arch Linux для основы своего многомиллионного бизнеса.
     
     
  • 3.16, User (??), 10:53, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А chromeos на gentoo, ага. Но на вопрос "нафиг зайцу стоп-сигнал?!" эти, без сомнения, важные факты не отвечают...
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:07, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Steam OS основывается на Arch Linux

    И что, SteamOS - это тоже роллинг, где по неколько раз в день подтягиваются обновления с репы Арча?

    > срочно сообщите об этом в Valve, а то они совершили смертельную ошибку

    Ошибку совершаешь ты, пытаясь умничать без малейшего понимания, почему было сделано то утверждение про Арч.

     
  • 3.21, freebzzZZZzzd (ok), 12:17, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Steam OS основывается на Arch Linux.

    гет-зе-фак уровня "весь нетфликс на фряхе держится". в целом, да, если там и вправду арч, то это ошибка, есть намного более вменяемые роллинги (воед напр)

     
     
  • 4.24, НяшМяш (ok), 13:06, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в базе арч, но далеко не роллинг. Вон в октябре они ядро до 6.5 и месу до 24.1 обновили.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:59, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > СУБД Redis перешла на использование лицензий <...>, которые приводят к дискриминации отдельных категорий пользователей, что не позволяет считать их открытыми или свободными

    В общем случае в целях защиты пользователей так можно и про GPL сказать. Двойные стандарты какие-то...

     
     
  • 2.22, ProfessorNavigator (ok), 12:27, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В общем случае в целях защиты пользователей так можно и про GPL сказать.

    Таки нет, нельзя. GPL никого не дискриминирует - GPL никому не запрещает скачивать и устанавливать программу. Она всего лишь требует открывать код. И не всем, а только пользователям программы. И опять таки не во всех случаях, а по первому требованию. Если требований нет, то и код вы предоставлять не обязаны. Хотя по правилам вежливости - всё же исходники давать очень желательно сразу. Да и удобней оно во многих случаях. Что для пользователей, что для программистов. Сочетаний железа, программ и библиотек огромное количество, и во время разработки не всегда получается учесть все возможные комбинации. А с исходным кодом вы можете сразу программу "по месту" подогнать. Если конечно руки из правильного места растут.

    В целом же ситуация действительно неоднозначная. Redis ничего плохого в общем-то не сделал. Пока что. Ребята всего лишь хотят, чтобы их труд кто-то оплачивал. В данном контексте требовать денег с коммерческих пользователей - вполне оправданный подход. Но в этом случае скорее лучше поступать, как сделали в Qt. Плюс к тому же таки действительно дискриминация присутствует. А это уже не есть хорошо.

     

  • 1.13, Аноним (13), 10:10, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что сразу не https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60808
     
  • 1.18, Советский человек (-), 11:04, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Правильно делают. Проприетарным, закрытым, платным и несвободным продуктам место во всяких редхатах на серверах в суровом ынтерпрайзе.
     

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